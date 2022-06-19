Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море

Необычный тур будет интересен новичкам и сертифицированным дайверам

4.7
3 отзыва
Необычный тур будет интересен новичкам и сертифицированным дайверам.

Вы сможете совершить свое первое погружение под воду и продолжить обучение и получить сертификат PADI–дайвера открытой воды.

Совершить увлекательный snorkel–тур, поплавать в ластах, в маске и трубке в окружении морских котиков.
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Дайвинг в Японском море
Ближайшие даты:
01
сен
08
сен
15
сен

Что вас ожидает 🤩

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Насладимся бархатным сезоном в Приморье, нас ждет дайвинг, снорклинг и пляжный отдых
Райское место отдыха
Райское место отдыха
Будем жить на базе отдыха со своим благоустроенным пляжем, открытым аквапарком с бассейном и множеством экстремальных водных развлечений

Программа тура по дням

1 день
Встреча, трансфер в отель

Прибытие в аэропорт Владивосток.

Доставка в отель «Океан», размещение.

2 день
Дайвинг и снорклинг

Проживание на базе отдыха «Океан».

Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:

  • дайвинг-туры для сертифицированных дайверов;
  • обучение для начинающих с получением сертификатов;
  • для членов семьи – снорклинг (плавание с маской и трубкой), пробный дайвинг, пляжный отдых.
Дайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклинг
3 день
Дайвинг и снорклинг

Завтрак.

Проживание на базе отдыха «Океан».

Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:

  • дайвинг-туры для сертифицированных дайверов;
  • обучение для начинающих с получением сертификатов;
  • для членов семьи – снорклинг (плавание с маской и трубкой), пробный дайвинг, пляжный отдых.
Дайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклинг
4 день
Дайвинг и снорклинг

Завтрак.

Проживание на базе отдыха «Океан».

Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:

  • дайвинг-туры для сертифицированных дайверов;
  • обучение для начинающих с получением сертификатов;
  • для членов семьи – снорклинг (плавание с маской и трубкой), пробный дайвинг, пляжный отдых.
Дайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклинг
5 день
Дайвинг и снорклинг

Завтрак.

Проживание на базе отдыха «Океан».

Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:

  • дайвинг-туры для сертифицированных дайверов;
  • обучение для начинающих с получением сертификатов;
  • для членов семьи – снорклинг (плавание с маской и трубкой), пробный дайвинг, пляжный отдых.
Дайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклинг
6 день
Дальневосточный Морской заповедник, остров Фуругельма

Экскурсия в Дальневосточный Морской заповедник, остров Фуругельма.

Дальневосточный Морской заповедник, остров ФуругельмаДальневосточный Морской заповедник, остров ФуругельмаДальневосточный Морской заповедник, остров ФуругельмаДальневосточный Морской заповедник, остров Фуругельма
7 день
Отъезд

Трансфер в аэропорт Владивосток.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиничном комплексе "Океан" в пос. Андреевка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта, руб.:

  • 8 дайв-сайтов – 91 000 руб.
  • обучение на сертификат – 81 000 руб.
  • снорклинг, по желанию пробное погружение – 53 000 руб. (одноместное не предусмотрено).

Доплата за одноместное размещение по туру – 33 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле «Океан» (6 ночей с завтраками)трансфер аэропорт Владивосток – база «Океан» – аэропорт Владивосток8 дайв-сайтов или обучение
  • Или снорклинг + пробное погружение в зависимости от выбранного вариантапрокат снаряженияэкскурсия в Дальневосточный морской заповедник
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратнопитаниестраховка
Место начала и завершения?
Россия, Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где будем заниматься дайвингом?

На юго-востоке Приморского края, в Хасанском районе, в заливе Петра Великого, находится бухта Троица. Лес и сопки окружают бухту со всех сторон. А в устье речки Андреевка расположился одноименный поселок, где в последние годы широко развит туристический бизнес. На берегу песчаного пляжа находится гостиничный комплекс «Океан». Территория базы занимает 8 гектаров, свой благоустроенный пляж, открытый аквапарк с бассейном с морской и пресной водой, сауны и тренажерный зал. Для любителей экстремальных развлечений: водные экскурсии, скутеры, катамараны, виндсерфинг и кайтсерфинг, вейкборд, бананы, водные лыжи, моторные и гребные лодки.

Здесь под руководством опытных инструкторов дайв-клуба «Океан» вы сможете заняться дайвингом. Высокий уровень организации и обучение дайвингу проводится по международной системе PADI и NDL. В распоряжении дайв центра современное снаряжение, два катера, 8 инструкторов. Обучение у опытного инструктора PADI N318859 (инструктор ранг || (второго ранга) VM is 19215) – Виктора Минакова. Предоставляемые дайв центром услуги интересны новичкам и сертифицированным дайверам. Вы сможете совершить свое первое погружение под воду и продолжить обучение и получить сертификат PADI– дайвера открытой воды. Совершить увлекательный snorkel– тур, поплавать в ластах, в маске и трубке в окружении морских котиков. Новые сайты Японского моря доступны сертифицированным дайверам. Это погружения на вертикальные стенки и подводные вершины (банки), заросшие желто— зелеными и темно — красными актиниями, пурпурными асцидиями, колониями мидии и зарослями ламинарии, среди которых огромное разнообразие рыб, креветок, крабов. На глубине от 25 до 35 метров среди камней можно найти убежище одного из самых больших в мире — осьминога Дофлейна. Для любителей wreck— дайвинга есть пара хорошо сохранившихся подводных кораблей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
19 июня 2022
Поставить честные 5 не позволяют 2 момента
1. Понятно, что июнь не пик сезона и группы небольшие, но на дальние экскурсии (Хасанский р-н) с учетом дорог не стит ставить "маршрутки" с отсутствием кондиционера, сиденьями "спиной вперед" и слабой аммортизацией на задней оси. Дорога превращается в пытку
2 Экскурсию на О. Попова либо надо заменить, либо сократить её время в некупальный сезон. Очень обидно тратить впустую полдня из 7…..
В остальном и организация и своевременность информировпния и поддержка, и уровень гидов -все отлично
О
18 июня 2022
Хочу поблагодарить за прекрасно организованное знакомство с Владивостоком, о. Русский и национальными парками. Особо тёплые слова хочется выразить экскурсоводам Лидии Андреевне (обзорная экскурсия по Владивостоку) и Сергею Викторовичу (экскурсия по о. Русский) за их профессионализм. Одно впечатление от поездки в целом - ВОСТОРГ! Но, прошу обратить внимание на безопасность. 9 июня "Морская экскурсия" была проведена без спасательных жилетов.
Еще раз спасибо Большой стране за отличный отпуск!
О
14 июня 2022
Со мной работала менеджер в Большой стране Юлия Токарева. Всегда была со мной на связи. Любые вопросы и пожелания решались быстро и качественно.

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