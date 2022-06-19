На юго-востоке Приморского края, в Хасанском районе, в заливе Петра Великого, находится бухта Троица. Лес и сопки окружают бухту со всех сторон. А в устье речки Андреевка расположился одноименный поселок, где в последние годы широко развит туристический бизнес. На берегу песчаного пляжа находится гостиничный комплекс «Океан». Территория базы занимает 8 гектаров, свой благоустроенный пляж, открытый аквапарк с бассейном с морской и пресной водой, сауны и тренажерный зал. Для любителей экстремальных развлечений: водные экскурсии, скутеры, катамараны, виндсерфинг и кайтсерфинг, вейкборд, бананы, водные лыжи, моторные и гребные лодки.

Здесь под руководством опытных инструкторов дайв-клуба «Океан» вы сможете заняться дайвингом. Высокий уровень организации и обучение дайвингу проводится по международной системе PADI и NDL. В распоряжении дайв центра современное снаряжение, два катера, 8 инструкторов. Обучение у опытного инструктора PADI N318859 (инструктор ранг || (второго ранга) VM is 19215) – Виктора Минакова. Предоставляемые дайв центром услуги интересны новичкам и сертифицированным дайверам. Вы сможете совершить свое первое погружение под воду и продолжить обучение и получить сертификат PADI– дайвера открытой воды. Совершить увлекательный snorkel– тур, поплавать в ластах, в маске и трубке в окружении морских котиков. Новые сайты Японского моря доступны сертифицированным дайверам. Это погружения на вертикальные стенки и подводные вершины (банки), заросшие желто— зелеными и темно — красными актиниями, пурпурными асцидиями, колониями мидии и зарослями ламинарии, среди которых огромное разнообразие рыб, креветок, крабов. На глубине от 25 до 35 метров среди камней можно найти убежище одного из самых больших в мире — осьминога Дофлейна. Для любителей wreck— дайвинга есть пара хорошо сохранившихся подводных кораблей.