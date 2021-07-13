Японское море и Владивосток

Тур познакомит Вас с Владивостоком. Отправимся в путешествие по Приморскому краю с красивыми пляжами, панорамами

4.7
3 отзыва
Тур познакомит Вас с Владивостоком. Отправимся в путешествие по Приморскому краю с красивыми пляжами, панорамами и островами. За семь дней Вы увидим всю красоту края! Узнаем историю Владивостока и совершим морское путешествие. За семь дней мы побываем в разных уголках Приморья и познакомимся с достопримечательностями края. Программа повторяется, вы можете начать тур в любой день недели.
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Японское море и Владивосток
Ближайшие даты:
27
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июл
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Что вас ожидает 🤩

Гастрономическое наслаждение
Гастрономическое наслаждение
Нам подадут морепродукты прямо из моря на стол
Отдых от трудовых будней
Отдых от трудовых будней
Нам представится возможность отдохнуть на природе, побывать на необитаемых островах
Морская прогулка
Морская прогулка
Выйдем в море на быстроходном катере и посетим необитаемые острова архипелага Императрицы Евгении
На внедорожниках к границе
На внедорожниках к границе
Отправимся на внедорожниках к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи
Заповедный остров Фуругельма
Заповедный остров Фуругельма
На острове нас ждет изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки и красивые заросли островного леса

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток. Трансфер в гостиницу (самостоятельно).

Заселение в номер с 14 часов.

Багаж можно оставить в камере хранения гостиницы и заселиться в номер после экскурсии.

14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.

14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе. 

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.

Возвращение на центральную площадь к 18:00.

В стоимость входит: автобус, экскурсовод.

За дополнительную плату: входные билеты в музей «Подводная лодка С-56».

Экскурсия за дополнительную плату: в понедельник с 10:00 до 13:30 гастрономическая экскурсия – посещение музея Трепанга, мастер-класс по разделыванию моллюсков, дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа, трепанга.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
2 день
Корабельная набережная – остров Русский, бухта Рында – Корабельная набережная

10:00 Сбор группы на Корабельной набережной.  

Маршрут: Корабельная набережная – остров Русский, бухта Рында – Корабельная набережная.

Посадка в катер, доставка в бухту Рында на острове Русский, в пути морем 30 минут, без экскурсовода.

Дегустация свежих морепродуктов в кафе «Штурвал» (за дополнительную плату).

Небольшое не фирменное кафе на берегу моря.

Главная фишка  – морепродукты прямо из моря и на стол!

Делаете заказ, пробуете самых экзотичных моллюсков.

Прогулка вдоль берега, купание в море (июль–август).

В 12:25 сбор у катера, посадка.

К 13:00 доставка во Владивосток на Корабельную набережную.

В стоимость входит: катер.

За дополнительную плату: обед, напитки.  

Во вторник с 14:00 до 20:00 возможна покупка дополнительной экскурсии в Сафари-парк (доп. плата). Все животные уссурийской тайги! Звери не в клетках, можно гладить, кормить, фотографировать.

Корабельная набережная – остров Русский, бухта Рында – Корабельная набережнаяКорабельная набережная – остров Русский, бухта Рында – Корабельная набережнаяКорабельная набережная – остров Русский, бухта Рында – Корабельная набережнаяКорабельная набережная – остров Русский, бухта Рында – Корабельная набережная
3 день
Центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – форт Поспелова – центральная площадь г. Владивостока

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.

10:00 – 14:00 Автобусная экскурсия на остров Русский.

Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея  – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.

В стоимость входит: автобус, экскурсовод.

Возвращение на центральную площадь к 14 часам.

По окончании экскурсии, вы можете не возвращаться на центральную площадь, а во второй половине дня, посетить Приморский Океанариум, который расположен на острове Русский в бухте Житкова.

Поможем с предварительной покупкой входных билетов с представлением морских животных. 

Центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – форт Поспелова – центральная площадь г. ВладивостокаЦентральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – форт Поспелова – центральная площадь г. ВладивостокаЦентральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – форт Поспелова – центральная площадь г. ВладивостокаЦентральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – форт Поспелова – центральная площадь г. Владивостока
4 день
Корабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда – Корабельная набережная

8:00 Сбор группы на Корабельной набережной.

Морская экскурсия – Три острова.

Маршрут: Корабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда – Корабельная набережная.

Выход в море на быстроходном катере.

Морская прогулка, в пути около 1,5 часов.

Высадка на необитаемые острова архипелага Императрицы Евгении.

Пешеходная прогулка по островам Желтухина и Пахтусова занимает 40-60 минут на каждом.

Продолжительный отдых запланирован на острове Рикорда, с обедом и купанием.

На необитаемых островах нет пирса, высаживаемся на необорудованный берег, спуск по крутому трапу-лестнице.

Обед-пикник берем с собой из Владивостока.

К 19:00 доставка катером во Владивосток.

В стоимость входит: катер, турлидер.

Корабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда – Корабельная набережнаяКорабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда – Корабельная набережнаяКорабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда – Корабельная набережнаяКорабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда – Корабельная набережная
5 день
Пос. Хасан. Экскурсия на три границы

Завтрак заказать с вечера, взять с собой, ранний выезд.

Выселение из гостиницы Владивостока.

Следующую ночь с пятницы на субботу вы проведете в гостинице в Хасанском районе. Возьмите с собой на маршрут только необходимые вещи, основной багаж оставьте в камере хранения гостиницы. 

Экскурсия на три границы.

6:00 – выезд из Владивостока на проходимых внедорожниках. Доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи. В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идет сообщение с Северной Кореей, памятный знак трех границ, река Туманная.

Переезд к морю, на самый длинный песчаный пляж в Приморском крае – 17 км белого песка! Только море, ветер, птицы и «кладбище кораблей»… Северо-корейские лодки выброшены на берег… Вы побываете на видовой площадке Голубиного утеса. Питание на весь день с собой.

ВНИМАНИЕ! На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!  

По окончании маршрута вы не возвращаетесь во Владивосток.

Размещение в гостинице с удобствами в поселке Славянка Хасанский район.

Ужин за дополнительную плату.

В стоимость входит: внедорожник, гид.

Пос. Хасан. Экскурсия на три границыПос. Хасан. Экскурсия на три границыПос. Хасан. Экскурсия на три границыПос. Хасан. Экскурсия на три границы
6 день
Пос. Посьет – Морской заповедник, южный участок, остров Фуругельма – пос. Посьет – г. Владивосток

10:30 Посадка в микроавтобус, доставка в пос.Посьет Хасанского района.

Посадка в быстроходный прогулочный катер.

Доставка в течение часа на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.

Пешеходная экскурсия по острову занимает 2.5 часа.

Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.

Обед-пикник из собственных продуктов, отдых на берегу моря.

Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час.

18:00 – 23:00 Доставка микроавтобусом в г. Владивосток.

Размещение в гостинице.    

В стоимость входит: микроавтобус, катер, разрешительные документы на посещение заповедника, экскурсовод, страховка от несчастного случая.

Пос. Посьет – Морской заповедник, южный участок, остров Фуругельма – пос. Посьет – г. ВладивостокПос. Посьет – Морской заповедник, южный участок, остров Фуругельма – пос. Посьет – г. ВладивостокПос. Посьет – Морской заповедник, южный участок, остров Фуругельма – пос. Посьет – г. ВладивостокПос. Посьет – Морской заповедник, южный участок, остров Фуругельма – пос. Посьет – г. Владивосток
7 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.: 

гостиницадействие ценыдвухместный номеродноместный номер

стоимость тура без гостиницы

во Владивостоке, включена 1

ночь в Славянке

«Экватор» 3*июнь – июль54 80074 900

одноместное размещение – 35 900

двухместное размещение – 32 300

август – сентябрь57 80080 900
AZIMUT- Владивосток 4* стандартный смарт-номер без вида на мореиюнь57 00071 000
июль – сентябрь63 20078 150
Версаль 3*июнь – июль53 30068 900
1-15 августа60 80080 900

Моряк 2*

стандартный номер

1.06 – 15.07.202247 30062 800
16.07 – 16.09.202249 50065 300
с 16.09 по 30.09.202244 80057 800
Мини-отель (без завтраков) июнь- сентябрь44 15059 550
Хостел в центре (без завтрака)июнь – сентябрь40 95053 200

туристы могут самостоятельно бронировать проживание во Владивостоке, 5 ночей. В стоимость тура в этом случае будет включена только 1 ночь в Хасанском районе, с пятницы на субботу, в 1-номестном или 2-хместном номере с завтраком.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание во Владивостоке 5 ночей по выбору с завтраком (кроме проживания в хостеле, мини-отеле)
  • Проживание в Хасанском районе 1 ночь
  • Экскурсионное обслуживание
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Трансфер аэропорт – отель – 2 000 руб.
  • Трансфер отель – аэропорт – 1 500 руб.
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии:экскурсии в Сафари-парк – 1 350 руб. + входные билеты (400 – 700 руб.)
  • Экскурсии в Сафари-парк – 1 350 руб. + входные билеты (400 – 700 руб.)
  • Посещение музея «Ворошиловская батарея» – 200 руб.
  • Входные билеты в музей «Подводная лодка С-56»:взрослые – 100 руб. дети – 50 руб.
  • Взрослые – 100 руб.
  • Дети – 50 руб.
  • Приморский Океанариум:взрослые – 1 400 руб. дети – 800 руб.
  • Взрослые – 1 400 руб.
  • Дети – 800 руб.
  • Гастрономическая экскурсия – 2 500 руб
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.

В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц – ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый – сентябрь (+20,0°C).

Есть ли ограничения для иностранных туристов?

В пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи, допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!

Какая стоимость и меню обеда в кафе в 3-й день тура?

МЕНЮ (цены, могут меняться на усмотрение кафе):

  • уха – 350 руб. порция 500 г.;
  • мидии в сливочном соусе – 400 руб. порция;
  • гребешок в ракушке 90 руб. – 1 шт.;
  • пятиминутка из трепанга, 200 г – 1500 руб.;
  • кукумария, 200 г – 700 руб.;
  • икра морского ежа, 100 г – 450 руб.;
  • плов с морепродуктами, 250 г – 350 руб.;
  • паста с гребешком в сливочном соусе, 300 г – 500 руб.;
  • камбала жареная, 350 г – 300 руб.;
  • фаланги краба, 1 кг – 1200 руб.;
  • осьминог 200 г – 1100 руб.
Где происходит встреча на экскурсии?

Место встречи каждой экскурсии указано в программе. За 1 час до начала экскурсии (или вечером накануне) туристам приходит смс-оповещение с именем и телефоном гида для оперативной связи.

Автобусные экскурсии - встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры), ул. Светланская 22

Морская экскурсия - сбор на Корабельной набережной (5-7 минут пешком от центральной площади) Транспорт: автобус/микроавтобус, быстроходный катер.

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если по метеоусловиям морская экскурсия не состоялась, то фирма возвращает стоимость данной экскурсии или предлагает замену.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
И
13 июля 2021
В начале июля отдыхали во Владивостоке. Программа "Японское море и Владивосток"
очень насыщенная и интересная. Природа и ландшафт воодушевляли, несмотря на затянутое и серое небо. Все экскурсии состоялись по плану. Была одна замена, но мы даже не заметили… настолько красивые виды открывались. Все экскурсоводы были внимательны, готовые оказать поддержку и помощь в любую минуту. Экскурсии начинались строго по времени, о котором заранее сообщалось в СМС рассылке, где указывалось место и время сбора, при необходимости и форма одежды.
Проживали в мини- отеле "Динамо". Очень много плюсов. Расположение в центре города, чистота в номере, внимательный персонал, по по-любому требованию, помогал ориентироваться в городе.
С тур- оператором "Большая страна" путешествуем в третий раз и всегда рекомендую знакомым.
Большое спасибо за оказанные услуги и отличный отдых.
Н
19 июня 2022
Поставить честные 5 не позволяют 2 момента
1. Понятно, что июнь не пик сезона и группы небольшие, но на дальние экскурсии (Хасанский р-н) с учетом дорог не стит ставить "маршрутки" с отсутствием кондиционера, сиденьями "спиной вперед" и слабой аммортизацией на задней оси. Дорога превращается в пытку
2 Экскурсию на О. Попова либо надо заменить, либо сократить её время в некупальный сезон. Очень обидно тратить впустую полдня из 7…..
В остальном и организация и своевременность информировпния и поддержка, и уровень гидов -все отлично
О
18 июня 2022
Хочу поблагодарить за прекрасно организованное знакомство с Владивостоком, о. Русский и национальными парками. Особо тёплые слова хочется выразить экскурсоводам Лидии Андреевне (обзорная экскурсия по Владивостоку) и Сергею Викторовичу (экскурсия по о. Русский) за их профессионализм. Одно впечатление от поездки в целом - ВОСТОРГ! Но, прошу обратить внимание на безопасность. 9 июня "Морская экскурсия" была проведена без спасательных жилетов.
Еще раз спасибо Большой стране за отличный отпуск!

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