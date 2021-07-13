Прибытие во Владивосток. Трансфер в гостиницу (самостоятельно).
Заселение в номер с 14 часов.
Багаж можно оставить в камере хранения гостиницы и заселиться в номер после экскурсии.
14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.
14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.
Возвращение на центральную площадь к 18:00.
В стоимость входит: автобус, экскурсовод.
За дополнительную плату: входные билеты в музей «Подводная лодка С-56».
Экскурсия за дополнительную плату: в понедельник с 10:00 до 13:30 гастрономическая экскурсия – посещение музея Трепанга, мастер-класс по разделыванию моллюсков, дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа, трепанга.
10:00 Сбор группы на Корабельной набережной.
Маршрут: Корабельная набережная – остров Русский, бухта Рында – Корабельная набережная.
Посадка в катер, доставка в бухту Рында на острове Русский, в пути морем 30 минут, без экскурсовода.
Дегустация свежих морепродуктов в кафе «Штурвал» (за дополнительную плату).
Небольшое не фирменное кафе на берегу моря.
Главная фишка – морепродукты прямо из моря и на стол!
Делаете заказ, пробуете самых экзотичных моллюсков.
Прогулка вдоль берега, купание в море (июль–август).
В 12:25 сбор у катера, посадка.
К 13:00 доставка во Владивосток на Корабельную набережную.
В стоимость входит: катер.
За дополнительную плату: обед, напитки.
Во вторник с 14:00 до 20:00 возможна покупка дополнительной экскурсии в Сафари-парк (доп. плата). Все животные уссурийской тайги! Звери не в клетках, можно гладить, кормить, фотографировать.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.
10:00 – 14:00 Автобусная экскурсия на остров Русский.
Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.
В стоимость входит: автобус, экскурсовод.
Возвращение на центральную площадь к 14 часам.
По окончании экскурсии, вы можете не возвращаться на центральную площадь, а во второй половине дня, посетить Приморский Океанариум, который расположен на острове Русский в бухте Житкова.
Поможем с предварительной покупкой входных билетов с представлением морских животных.
8:00 Сбор группы на Корабельной набережной.
Морская экскурсия – Три острова.
Маршрут: Корабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда – Корабельная набережная.
Выход в море на быстроходном катере.
Морская прогулка, в пути около 1,5 часов.
Высадка на необитаемые острова архипелага Императрицы Евгении.
Пешеходная прогулка по островам Желтухина и Пахтусова занимает 40-60 минут на каждом.
Продолжительный отдых запланирован на острове Рикорда, с обедом и купанием.
На необитаемых островах нет пирса, высаживаемся на необорудованный берег, спуск по крутому трапу-лестнице.
Обед-пикник берем с собой из Владивостока.
К 19:00 доставка катером во Владивосток.
В стоимость входит: катер, турлидер.
Завтрак заказать с вечера, взять с собой, ранний выезд.
Выселение из гостиницы Владивостока.
Следующую ночь с пятницы на субботу вы проведете в гостинице в Хасанском районе. Возьмите с собой на маршрут только необходимые вещи, основной багаж оставьте в камере хранения гостиницы.
Экскурсия на три границы.
6:00 – выезд из Владивостока на проходимых внедорожниках. Доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи. В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идет сообщение с Северной Кореей, памятный знак трех границ, река Туманная.
Переезд к морю, на самый длинный песчаный пляж в Приморском крае – 17 км белого песка! Только море, ветер, птицы и «кладбище кораблей»… Северо-корейские лодки выброшены на берег… Вы побываете на видовой площадке Голубиного утеса. Питание на весь день с собой.
ВНИМАНИЕ! На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
По окончании маршрута вы не возвращаетесь во Владивосток.
Размещение в гостинице с удобствами в поселке Славянка Хасанский район.
Ужин за дополнительную плату.
В стоимость входит: внедорожник, гид.
10:30 Посадка в микроавтобус, доставка в пос.Посьет Хасанского района.
Посадка в быстроходный прогулочный катер.
Доставка в течение часа на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.
Пешеходная экскурсия по острову занимает 2.5 часа.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Обед-пикник из собственных продуктов, отдых на берегу моря.
Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час.
18:00 – 23:00 Доставка микроавтобусом в г. Владивосток.
Размещение в гостинице.
В стоимость входит: микроавтобус, катер, разрешительные документы на посещение заповедника, экскурсовод, страховка от несчастного случая.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
|гостиница
|действие цены
|двухместный номер
|одноместный номер
стоимость тура без гостиницы
во Владивостоке, включена 1
ночь в Славянке
|«Экватор» 3*
|июнь – июль
|54 800
|74 900
одноместное размещение – 35 900
двухместное размещение – 32 300
|август – сентябрь
|57 800
|80 900
|AZIMUT- Владивосток 4* стандартный смарт-номер без вида на море
|июнь
|57 000
|71 000
|июль – сентябрь
|63 200
|78 150
|Версаль 3*
|июнь – июль
|53 300
|68 900
|1-15 августа
|60 800
|80 900
Моряк 2*
стандартный номер
|1.06 – 15.07.2022
|47 300
|62 800
|16.07 – 16.09.2022
|49 500
|65 300
|с 16.09 по 30.09.2022
|44 800
|57 800
|Мини-отель (без завтраков)
|июнь- сентябрь
|44 150
|59 550
|Хостел в центре (без завтрака)
|июнь – сентябрь
|40 950
|53 200
* туристы могут самостоятельно бронировать проживание во Владивостоке, 5 ночей. В стоимость тура в этом случае будет включена только 1 ночь в Хасанском районе, с пятницы на субботу, в 1-номестном или 2-хместном номере с завтраком.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц – ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый – сентябрь (+20,0°C).
В пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи, допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
МЕНЮ (цены, могут меняться на усмотрение кафе):
Место встречи каждой экскурсии указано в программе. За 1 час до начала экскурсии (или вечером накануне) туристам приходит смс-оповещение с именем и телефоном гида для оперативной связи.
Автобусные экскурсии - встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры), ул. Светланская 22
Морская экскурсия - сбор на Корабельной набережной (5-7 минут пешком от центральной площади) Транспорт: автобус/микроавтобус, быстроходный катер.
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если по метеоусловиям морская экскурсия не состоялась, то фирма возвращает стоимость данной экскурсии или предлагает замену.