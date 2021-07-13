Экскурсия за дополнительную плату: в понедельник с 10:00 до 13:30 гастрономическая экскурсия – посещение музея Трепанга, мастер-класс по разделыванию моллюсков, дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа, трепанга.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.

Багаж можно оставить в камере хранения гостиницы и заселиться в номер после экскурсии.

Во вторник с 14:00 до 20:00 возможна покупка дополнительной экскурсии в Сафари-парк (доп. плата). Все животные уссурийской тайги! Звери не в клетках, можно гладить, кормить, фотографировать.

К 13:00 доставка во Владивосток на Корабельную набережную.

Главная фишка – морепродукты прямо из моря и на стол !

Посадка в катер, доставка в бухту Рында на острове Русский, в пути морем 30 минут, без экскурсовода.

По окончании экскурсии, вы можете не возвращаться на центральную площадь, а во второй половине дня, посетить Приморский Океанариум , который расположен на острове Русский в бухте Житкова.

Обед-пикник берем с собой из Владивостока.

На необитаемых островах нет пирса, высаживаемся на необорудованный берег, спуск по крутому трапу-лестнице.

Продолжительный отдых запланирован на острове Рикорда , с обедом и купанием.

Пешеходная прогулка по островам Желтухина и Пахтусова занимает 40-60 минут на каждом.

Завтрак заказать с вечера, взять с собой, ранний выезд.

Выселение из гостиницы Владивостока.

Следующую ночь с пятницы на субботу вы проведете в гостинице в Хасанском районе. Возьмите с собой на маршрут только необходимые вещи, основной багаж оставьте в камере хранения гостиницы.

Экскурсия на три границы.

6:00 – выезд из Владивостока на проходимых внедорожниках. Доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи. В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идет сообщение с Северной Кореей, памятный знак трех границ, река Туманная.

Переезд к морю, на самый длинный песчаный пляж в Приморском крае – 17 км белого песка! Только море, ветер, птицы и «кладбище кораблей»… Северо-корейские лодки выброшены на берег… Вы побываете на видовой площадке Голубиного утеса. Питание на весь день с собой.

ВНИМАНИЕ! На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!

По окончании маршрута вы не возвращаетесь во Владивосток.

Размещение в гостинице с удобствами в поселке Славянка Хасанский район.

Ужин за дополнительную плату.

В стоимость входит: внедорожник, гид.