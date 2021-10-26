Экскурсии Владивостока

Все экскурсии во Владивостоке

Доступно 74 экскурсии 🚌 во Владивостоке на 2021 год, 793 ⭐ отзыва, цены от 650₽, посетите достопримечательности: Остров русский, Форты, Сафари-парк. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Владивостоку
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
4 000
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Вас ждет прогулка по Владивостоку, на которой мы погрузимся в историю города и изучим его необычную...
Обзорная экскурсия по о. Русский
Индивидуальная экскурсия
4.5
12
3ч 30м
4 000
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по о. Русский
Остров Русский - небольшой остров в заливе Петра Великого в Японском море, недалеко от Владивостока
Таинственная Миллионка: город в городе
4.7
13
650
за 1 чел.
Таинственная Миллионка: город в городе
Исследовать колоритную архитектуру квартала, раскрыть его загадки и узнать о легендарных персонажах
во вторник и субботу в 11:00
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Индивидуальная экскурсия
4.8
8
3 500
за 1-5 чел.
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Мы пройдёмся по самым сокровенным местам Владивостока и узнаем о том, как зарождался город на...
Любая свободная дата после 18:00
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Индивидуальная экскурсия
4.9
40
8 450
за 1-3 чел.
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на авто-пешеходной экскурсии
Экскурсия в Сафари-парк
Индивидуальная экскурсия
5
3
9 000
за 1-5 чел.
Экскурсия в Сафари-парк
Приглашаю вас совершить путешествие в незабываемый Сафари-парк, где вы сможете увидеть животных...
По договоренности
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Индивидуальная экскурсия
4.9
30
11 700
за 1-4 чел.
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Насладиться красотами природы Приморского края, исследуя загадочные острова Японского моря
Обзорная экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Индивидуальная экскурсия
2.8
6
8 500
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Предлагаем вам отправиться на комфортную автомобильную экскурсию, на которой вы сможете полюбоваться...
По договоренности
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия
4.9
35
5ч 30м
9 800
за 1-4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Помогу влюбиться во Владивосток
Индивидуальная экскурсия
5
1
4ч 30м
9 000
за 1-4 чел.
Помогу влюбиться во Владивосток
В любой день в 10-00
Остров Русский и мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
8 450
за 1-4 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
Посетить самые живописные места острова и узнать о его фортификационных сооружениях
К мысу Тобизина на электровелосипеде
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1 чел.
К мысу Тобизина на электровелосипеде
Спуски, подъемы, лесные тропинки! Едем активно и наслаждаемся прелестями электровелосипеда
Каждый день в 10:00
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
Индивидуальная экскурсия
4.8
31
1ч 30м
3500
3 150
за 1-10 чел.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Индивидуальный трансфер
5
4
11 000
за 1-3 чел.
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Приглашаем в увлекательное приключение по самым живописным местам Владивостока и Русского острова!...
каждый день с 9:00 до 16:00
Город у Тихого океана
Индивидуальная экскурсия
5
130
6 500
за 1-4 чел.
Город у Тихого океана
Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
Вечерний Владивосток на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-5 чел.
Вечерний Владивосток на автомобиле
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, я расскажу историю, а вы тем временем полюбуетесь видами...
Ежедневно вечером, по договоренности
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
Индивидуальная экскурсия
5
58
3 500
за 1-4 чел.
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Экскурсия на полуостров Табизина
Индивидуальная экскурсия
5
3
7 000
за 1-4 чел.
Экскурсия на полуостров Табизина
Экскурсия для любителей эко-туров, ведь полуостров Тобизина изобилует флорой и красивым ландшафтом:...
Ежедневно, по договоренности
Фантастический остров Русский
Индивидуальная экскурсия
5
29
4ч 30м
7 020
за 1-3 чел.
Фантастический остров Русский
Пройти с фонариками по подземным тоннелям форта и посетить Новосильцевскую батарею за 1 день
Экскурсия на Кравцовские водопады и "Земля леопарда"
Индивидуальная экскурсия
11 500
за 1-4 чел.
Экскурсия на Кравцовские водопады и "Земля леопарда"
Увлекательное путешествие для всей семьи
Ежедневно с утра, по договоренности
Морские деликатесы острова Русский
Индивидуальная экскурсия
5
40
9 000
за 1-4 чел.
Морские деликатесы острова Русский
Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и попробовать местные морепродукты
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-3 чел.
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
ежедневно, с 08:00 до 18:00
Владивосток как на ладони
Индивидуальная экскурсия
4.9
70
6 500
за 1-4 чел.
Владивосток как на ладони
Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
Вечерний Владивосток
Индивидуальная экскурсия
3
2
3 500
за 1-6 чел.
Вечерний Владивосток

Последние отзывы «Экскурсии Владивостока»

  • Отзыв на: Европейская культура и азиатская мудрость
    В
    Виктория
    26 октября 2021
    5
    Экскурсия прошла просто замечательно! Было очень интересно узнать историю города, знаменательные события и выдающихся личностей) а так же побывали в местах, где открывается великолепный вид на Владивосток ♥️ Александра очень веселая, легкая в общении и интересный человек. ) Очень рекомендую провести время в ее компании 👍
  • Отзыв на: Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
    В
    Вера
    26 октября 2021
    5
    Хочу выразить огромную благодарность Косте за один из самых крутых дней в моей жизни. После этой поездки невозможно остаться равнодушным к природе Приморского края, эти виды похитили моё сердце и покой. Спасибо Косте за то, что буквально за руку провёл через волны и скалы, показал такие места, куда вы самостоятельно вряд ли доберётесь, и наделал кучу обалденных фотографий. Если вы ещё сомневаетесь ехать вам или нет, то не сомневайтесь! В противном случае, вы очень многое потеряете:)
  • Отзыв на: Город трех границ: Хайшенвэй, Урадзио и Кечок
    Ю
    Юлия
    26 октября 2021
    5
    Прогулка с Мариной была очень интересной. Два часа пролетели незаметно и общение оставило очень позитивное впечатление. Интересно, познавательно, грамотная речь и знание предмета. К Марине мы вернёмся!
  • Отзыв на: Фантастический остров Русский
    В
    Валерий
    25 октября 2021
    5
    Так как во Владивостоке мы были впервый раз, Я долго выбирал какую экскурсию выбрать, интересовал именно остров Русский, и мы ни сколько не пожалели о том, что выбрали Семёна! Отличный гид, рассказывает о событиях очень интересно, затрагивает очень много разных тем для общения, история, современный Владивосток, что и как тут происходит, что создает дружескую обстановку, ни каких заучных, монотонных рассказов, .. из 5 баллов, ставим 10!!! Рекомендую всем
  • Отзыв на: Фантастический остров Русский
    Л
    Людмила
    25 октября 2021
    5
    Хотим поблагодарить Семена за экскурсию на острове Русский. Было необычно, интересно, увлекательно. История и красота Приморского края впечатляют.
  • Отзыв на: Город у Тихого океана
    Г
    Галактионова
    24 октября 2021
    5
    Отличный гид, все очень понравилось.
  • Отзыв на: Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
    А
    Алена
    24 октября 2021
    5
    Классный маршрут, в меру трекинга и переездов, потрясающие виды. Время пролетело незаметно.
  • Отзыв на: Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Е
    Евгения
    24 октября 2021
    5
    Замечательная познавательная экскурсия. Море впечатлений. Слушать Дмитрия очень интересно.
  • Отзыв на: Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
    О
    Ольга
    23 октября 2021
    5
    Незабываемые впечатления оставил Владивосток, немалую лепту из которых внёс Владимир. Пунктуальный, знающий, весёлый, влюблённый в город, край, в историю гид. Внимателен к своим туристам и их пожеланиям и нуждам. Даже с моим мужем итальянцем, который владеет базовым русским, Владимир нашёл общий язык и интересные темы. Искренне благодарю Владимира за экскурсию, советы, помощь, и всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    23 октября 2021
    5
    Все очень понравилось!
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