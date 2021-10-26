Экскурсия прошла просто замечательно! Было очень интересно узнать историю города, знаменательные события и выдающихся личностей) а так же побывали в местах, где открывается великолепный вид на Владивосток ♥️ Александра очень веселая, легкая в общении и интересный человек. ) Очень рекомендую провести время в ее компании 👍

В Вера 5

Хочу выразить огромную благодарность Косте за один из самых крутых дней в моей жизни. После этой поездки невозможно остаться равнодушным к природе Приморского края, эти виды похитили моё сердце и покой. Спасибо Косте за то, что буквально за руку провёл через волны и скалы, показал такие места, куда вы самостоятельно вряд ли доберётесь, и наделал кучу обалденных фотографий. Если вы ещё сомневаетесь ехать вам или нет, то не сомневайтесь! В противном случае, вы очень многое потеряете:)