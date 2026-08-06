Мои заказы

Экскурсии во Владивостоке

Найдено 503 экскурсии во Владивостоке, цены от 500 ₽, скидки до 22%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
На автобусе
4 часа
238 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Познакомьтесь с Владивостоком на автобусе и пешком: маяки, набережная и видовые площадки. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Борцов Революции
Завтра в 09:45
10 авг в 09:45
2300 ₽ за человека
Морское путешествие по островам Японского моря
На катере
7 часов
303 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Лучший выбор
Морское путешествие по островам Японского моря
Розовые пещеры, морские котики и вкусный перекус - групповая поездка с остановкой на о. Шкота
Начало: На ул. Набережная 13
Расписание: ежедневно в 07:30
12 авг в 07:30
14 авг в 07:30
8900 ₽ за человека
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
На автобусе
8 часов
223 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Начало: На площади Борцов Революции
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
2900 ₽ за человека
Ночные огни Владивостока (в группе)
На автобусе
3 часа
133 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Ночные огни Владивостока (в группе)
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2100 ₽ за человека
Мыс Гамова: красота морского заповедника (из Владивостока)
На автобусе
13 часов
27 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Лучший выбор
Мыс Гамова: красота морского заповедника (из Владивостока)
Провести день среди дикой природы Приморья - с лучшими видами побережья
Начало: У автобусной остановки «Фабрика Заря»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 авг в 07:00
12 авг в 07:00
10 000 ₽ за человека
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
На катере
3 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
Начало: О. Русский ул. Поселок канал 30
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от 34 000 ₽ за всё до 8 чел.
Морская прогулка «Вечерний Владивосток»
На катере
2.5 часа
9 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Морская прогулка «Вечерний Владивосток»
Насладиться романтикой заката, увидеть город с воды и узнать чуть больше о нём
Начало: У станции «Моргородок»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
10 авг в 19:30
3500 ₽ за человека
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
На машине
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Сразу по прилёте отправиться в мини-путешествие по живописным местам
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 9867 ₽ за всё до 3 чел.
Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
На катере
2 часа
255 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
В небольшой группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На ул. Набережная 13
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 авг в 18:30
4200 ₽ за человека
Лучшее на Русском острове: охватить самое важное за 1 день
На машине
5 часов
167 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Русском острове: охватить самое важное за 1 день
Отправиться к местам притяжения острова Русский, побывать на краю земли и сделать потрясающие фото
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от 13 381 ₽ за всё до 3 чел.
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
На велосипеде
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
84 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Исследуйте одну из бухт Владивостока на водном велосипеде! Лёгкая кардионагрузка, живописные виды и экологичность - всё это ждёт вас на прогулке
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
Приморский минимум: остров Русский, мыс Шмидта, сафари-парк и бухта Стеклянная
На машине
7.5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Приморский минимум: остров Русский, мыс Шмидта, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 18 670 ₽ за всё до 3 чел.
По исторической Миллионке с китаистом
Пешая
2.5 часа
215 отзывов
Групповая
По исторической Миллионке с китаистом
Разобраться, как Россия вышла к Тихому океану, и обнаружить тайный город в центре Владивостока
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1600 ₽ за человека
Прогулка на мыс Тобизина и мыс Вятлина - из Владивостока
Пешая
6 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Прогулка на мыс Тобизина и мыс Вятлина - из Владивостока
Отвесные скалы, бескрайнее море, уединённые бухты и самые впечатляющие пейзажи Приморья
Начало: На площади Борцов Революции
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2900 ₽ за человека
Три бухты Владивостока за 1 день
На автобусе
5 часов
9 отзывов
Групповая
Три бухты Владивостока за 1 день
Разноцветные морские стеклышки, живописные скалы и отдых на лучших пляжах Приморья
Начало: На площади Борцов Революции
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
3200 ₽ за человека
В гостях у винодела (в группе)
Пешая
3 часа
-
5%
20 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Лучший выбор
В гостях у винодела (в группе)
Продегустировать органические вина Дальнего Востока и узнать, что такое автохтон
Начало: На ж/д станции Садгород
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
15 авг в 14:00
16 авг в 14:00
3800 ₽4000 ₽ за человека
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
На катере
8 часов
100 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Групповая прогулка на катере к островам Русский и Шкота с обедом на мореферме
Начало: Маяк Токаревского
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
8950 ₽ за человека
Морская рыбалка на камбалу
На катере
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Морская рыбалка на камбалу
Готовы к захватывающей рыбалке на камбалу? Быстроходный катер доставит вас к лучшим местам в Уссурийском заливе. Насладитесь уловом и пикником на борту
Начало: Остров Русский, бухта Новик
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие на остров Рикорда с обедом и свежим гребешком
8 часов
3 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Путешествие на остров Рикорда с обедом и свежим гребешком
Отправиться из Владивостока к диким берегам Приморья
Начало: В районе ул. Набережная
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 000 ₽ за человека
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
На катере
13 часов
45 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Приморскому краю, чтобы увидеть сивучей и тюленей в их естественной среде. Узнайте больше о крае и его истории
Начало: На площади Луговой
Расписание: во вторник и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
8600 ₽ за человека
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина
На машине
Сплавы и рафтинг
5.5 часов
170 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина
Полюбоваться приморскими пляжами, бухтами, мысами и архипелагами на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от 13 568 ₽ за всё до 3 чел.
Полуостров Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
На машине
12 часов
27 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Полуостров Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Проведите день, открывая для себя Приморский край: Мыс Брюса, водопады и «Земля леопарда». Завершите день в китайском кафе
Начало: У кинотеатра Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
8500 ₽ за человека
Владивосток на закате - под переливы саксофона и плеск волн
На яхте
Музыкальные теплоходы
2 часа
17 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Владивосток на закате - под переливы саксофона и плеск волн
Проводить солнце у маяка Токаревского и встретить ночной город на борту яхты под живую музыку
Начало: На Набережной улице
11 авг в 19:30
13 авг в 19:30
5500 ₽ за человека
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Пешая
2.5 часа
205 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Авторская экскурсия по центру с гидом, имеющим свой взгляд на формирование духа и образа города
Начало: На Корабельной набережной
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 7800 ₽ за всё до 4 чел.
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
На машине
На микроавтобусе
13 часов
100 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
В тренде
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
В группе до 7 человек отправимся в Хасанский район, где вы увидите редких дальневосточных леопардов и насладитесь красотами бухты Теляковского
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
10 авг в 07:00
14 авг в 07:00
10 000 ₽ за человека
Остров Русский + мыс Тобизина
На машине
4 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Русский + мыс Тобизина
Увидеть скалы и море, побывать в форте Поспелова и на Великокняжеской батарее
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 13 750 ₽ за всё до 3 чел.
Топ-8 фотолокаций Владивостока за полдня
На машине
5 часов
602 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-8 фотолокаций Владивостока за полдня
Сделать лучшие кадры в Стеклянной бухте, на острове Русский, у маяка и в других точках города
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 06:30
10 авг в 06:00
от 13 499 ₽ за всё до 4 чел.
Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная
На машине
6 часов
109 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная
Посетить сафари-парк, погулять по живописным бухтам Японского моря и узнать их историю
Начало: От вашего отеля или квартиры
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Морское гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
На катере
9 часов
81 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Морское гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: Токаревский маяк
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 990 ₽ за человека
Квест-экскурсия без гида «Сокровища Владивостока»
Пешая
2 часа
8 отзывов
Аудиогид
Квест-экскурсия без гида «Сокровища Владивостока»
Самостоятельная квест-экскурсия с картой и загадками. Узнайте о Владивостоке, решая головоломки и открывая новые места города
Начало: На Набережной улице
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 1000 ₽ за всё до 5 чел.

Что посмотреть во Владивостоке на экскурсиях?

Потому как Владивосток – портовый город, здесь можно увидеть много судов. Среди них и военные корабли, и частные яхты. Есть даже подводная лодка, служащая музеем. Еще во Владивостоке можно увидеть редкие виды деревьев, которым 200-300 лет. В частности корейские пихты и ели. Для это нужно посетить Ботанический сад ДВО РАН

Местные экскурсоводы

Вообще, Владивосток является одним из наиболее богатых на достопримечательности городов Российской Федерации. Их количество является настолько огромным и все они такие разные, что тут точно не возможно обойтись парой-тройкой экскурсий. На нашем сайте вы можете приобрести наиболее интересные для себя. А чтобы поиск был проще воспользуйтесь фильтрами по стоимости и изучите отзывы о гидах. Приобретя экскурсии по Владивостоку именно на нашем сайте, вы получите исключительно положительные впечатления об этом городе

Последние отзывы на экскурсии

Ц
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Дата посещения: 1 авг 2026
Большое спасибо за экскурсию! Гид Дмитрий рассказывал интересно и познавательно, много шутил.Мы много узнали про Владивосток и остались довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Ц
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Дата посещения: 2 авг 2026
Спасибо большое за экскурсию! Все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
И
В гостях у винодела (в группе)
Дата посещения: 19 июл 2026
Все прошло замечательно. Очень гостеприимные хозяева. Интересно рассказал о винограде на Дальнем Востоке.
Вам был полезен этот отзыв?
В
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Дата посещения: 30 июл 2026
Всё прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Дата посещения: 27 июл 2026
Благодарим за хорошую организацию экскурсии, всё прошло отлично!!!
Благодарим за хорошую организацию экскурсии, всё прошло отлично!!!
Благодарим за хорошую организацию экскурсии, всё прошло отлично!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прогулка на мыс Тобизина и мыс Вятлина - из Владивостока
Дата посещения: 28 июл 2026
Все прошло прекрасно. Познавательно и очень душевно. Гид Виктория - прекрасный экскурсовод, очень знающий и любящий это дело. И умеющий создать прекрасную атмосферу. Большое спасибо за этот праздник жизни!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Морская рыбалка на камбалу
Дата посещения: 19 июл 2026
Спасибо за хорошую организацию и прекрасно проведенное время. Всё полностью соответствует описанию. Рыбалка прошла успешно. Капитан - прекрасный человек, знаток своего дела. Рекомендуем!
Спасибо за хорошую организацию и прекрасно проведенное время. Всё полностью соответствует описанию. Рыбалка прошла успешно. Капитан
Спасибо за хорошую организацию и прекрасно проведенное время. Всё полностью соответствует описанию. Рыбалка прошла успешно. Капитан
Вам был полезен этот отзыв?
О
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Дата посещения: 23 июл 2026
Нам все очень понравилось, очень много новой интересной информации, не все даже удалось уложить с первого раза. Мы бы даже
читать дальшеуменьшить

хотели продолжить сотрудничество и заказать экскурсию по ночному Владивостоку. Вроде после первого заказа мне приходило сообщение о 5 процентной скидке на второй заказ. Мы бы с удовольствием. Что нам надо для этого еще сделать?

Вам был полезен этот отзыв?
О
Владивосток - первая встреча
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия замечательная, все понравилось. Александр интересно все рассказывал, много интересного узнали о городе. Спасибо за проведенное время.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Ночные огни Владивостока (в группе)
Дата посещения: 3 июн 2026
Большое спасибо за интересную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 18835 отзывов во Владивостоке

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку

Самые популярные экскурсии во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком;
  2. Морское путешествие по островам Японского моря;
  3. Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная;
  4. Ночные огни Владивостока (в группе);
  5. Мыс Гамова: красота морского заповедника (из Владивостока).
Что посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский;
  2. Мосты;
  3. Мыс Тобизина;
  4. Бухта Стеклянная;
  5. Сафари-парк;
  6. Кравцовские водопады;
  7. Набережная;
  8. Остров Шкота;
  9. Нагорный парк;
  10. Бухта Теляковского.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке можно забронировать 503 экскурсии от 500 до 142 500 со скидкой до 22%. Туристы уже оставили гидам 18835 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Планируете посещение Владивостока и хотите максимально погрузиться в атмосферу города? На нашем сайте вы найдете самые интересные и популярные экскурсии по Владивостоку. Узнайте стоимость, ознакомьтесь с ценами на 2026 год и выберите оптимальное время для посещения – летом или зимой. Купите билеты заранее и наслаждайтесь красотами Владивостока без лишних хлопот!