Все экскурсии во Владивостоке
Доступно 74 экскурсии 🚌 во Владивостоке на 2021 год, 793 ⭐ отзыва, цены от 650₽, посетите достопримечательности: Остров русский, Форты, Сафари-парк. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Вас ждет прогулка по Владивостоку, на которой мы погрузимся в историю города и изучим его необычную...
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 000₽
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по о. Русский
Остров Русский - небольшой остров в заливе Петра Великого в Японском море, недалеко от Владивостока
2ч
650₽
за 1 чел.
Таинственная Миллионка: город в городе
Исследовать колоритную архитектуру квартала, раскрыть его загадки и узнать о легендарных персонажах
во вторник и субботу в 11:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Мы пройдёмся по самым сокровенным местам Владивостока и узнаем о том, как зарождался город на...
Любая свободная дата после 18:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
8 450₽
за 1-3 чел.
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
9 000₽
за 1-5 чел.
Экскурсия в Сафари-парк
Приглашаю вас совершить путешествие в незабываемый Сафари-парк, где вы сможете увидеть животных...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
11 700₽
за 1-4 чел.
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Насладиться красотами природы Приморского края, исследуя загадочные острова Японского моря
Индивидуальная экскурсия
5ч
8 500₽
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Предлагаем вам отправиться на комфортную автомобильную экскурсию, на которой вы сможете полюбоваться...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
9 800₽
за 1-4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
9 000₽
за 1-4 чел.
В любой день в 10-00
Индивидуальная экскурсия
4ч
8 450₽
за 1-4 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
Посетить самые живописные места острова и узнать о его фортификационных сооружениях
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 000₽
за 1 чел.
К мысу Тобизина на электровелосипеде
Спуски, подъемы, лесные тропинки! Едем активно и наслаждаемся прелестями электровелосипеда
Каждый день в 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
35003 150₽
за 1-10 чел.
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Индивидуальный трансфер
7ч
11 000₽
за 1-3 чел.
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Приглашаем в увлекательное приключение по самым живописным местам Владивостока и Русского острова!...
каждый день с 9:00 до 16:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Город у Тихого океана
Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Вечерний Владивосток на автомобиле
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, я расскажу историю, а вы тем временем полюбуетесь видами...
Ежедневно вечером, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Индивидуальная экскурсия
4ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Экскурсия на полуостров Табизина
Экскурсия для любителей эко-туров, ведь полуостров Тобизина изобилует флорой и красивым ландшафтом:...
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
7 020₽
за 1-3 чел.
Фантастический остров Русский
Пройти с фонариками по подземным тоннелям форта и посетить Новосильцевскую батарею за 1 день
Индивидуальная экскурсия
7ч
11 500₽
за 1-4 чел.
Экскурсия на Кравцовские водопады и "Земля леопарда"
Увлекательное путешествие для всей семьи
Ежедневно с утра, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Морские деликатесы острова Русский
Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и попробовать местные морепродукты
Индивидуальная экскурсия
5ч
9 500₽
за 1-3 чел.
ежедневно, с 08:00 до 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Владивосток как на ладони
Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-6 чел.
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Владивостока»
- ВВиктория26 октября 2021Экскурсия прошла просто замечательно! Было очень интересно узнать историю города, знаменательные события и выдающихся личностей) а так же побывали в местах, где открывается великолепный вид на Владивосток ♥️ Александра очень веселая, легкая в общении и интересный человек. ) Очень рекомендую провести время в ее компании 👍
- ВВера26 октября 2021Хочу выразить огромную благодарность Косте за один из самых крутых дней в моей жизни. После этой поездки невозможно остаться равнодушным к природе Приморского края, эти виды похитили моё сердце и покой. Спасибо Косте за то, что буквально за руку провёл через волны и скалы, показал такие места, куда вы самостоятельно вряд ли доберётесь, и наделал кучу обалденных фотографий. Если вы ещё сомневаетесь ехать вам или нет, то не сомневайтесь! В противном случае, вы очень многое потеряете:)
- ЮЮлия26 октября 2021Прогулка с Мариной была очень интересной. Два часа пролетели незаметно и общение оставило очень позитивное впечатление. Интересно, познавательно, грамотная речь и знание предмета. К Марине мы вернёмся!
- Отзыв на: Фантастический остров РусскийВВалерий25 октября 2021Так как во Владивостоке мы были впервый раз, Я долго выбирал какую экскурсию выбрать, интересовал именно остров Русский, и мы ни сколько не пожалели о том, что выбрали Семёна! Отличный гид, рассказывает о событиях очень интересно, затрагивает очень много разных тем для общения, история, современный Владивосток, что и как тут происходит, что создает дружескую обстановку, ни каких заучных, монотонных рассказов, .. из 5 баллов, ставим 10!!! Рекомендую всем
- Отзыв на: Фантастический остров РусскийЛЛюдмила25 октября 2021Хотим поблагодарить Семена за экскурсию на острове Русский. Было необычно, интересно, увлекательно. История и красота Приморского края впечатляют.
- Отзыв на: Город у Тихого океанаГГалактионова24 октября 2021Отличный гид, все очень понравилось.
- ААлена24 октября 2021Классный маршрут, в меру трекинга и переездов, потрясающие виды. Время пролетело незаметно.
- ЕЕвгения24 октября 2021Замечательная познавательная экскурсия. Море впечатлений. Слушать Дмитрия очень интересно.
- ООльга23 октября 2021Незабываемые впечатления оставил Владивосток, немалую лепту из которых внёс Владимир. Пунктуальный, знающий, весёлый, влюблённый в город, край, в историю гид. Внимателен к своим туристам и их пожеланиям и нуждам. Даже с моим мужем итальянцем, который владеет базовым русским, Владимир нашёл общий язык и интересные темы. Искренне благодарю Владимира за экскурсию, советы, помощь, и всем рекомендую!
- ААнастасия23 октября 2021Все очень понравилось!