Самостоятельная квест-экскурсия с картой и загадками. Узнайте о Владивостоке, решая головоломки и открывая новые места города
Начало: На Набережной улице
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 1000 ₽ за всё до 5 чел.
Что посмотреть во Владивостоке на экскурсиях?
Потому как Владивосток – портовый город, здесь можно увидеть много судов. Среди них и военные корабли, и частные яхты. Есть даже подводная лодка, служащая музеем.
Еще во Владивостоке можно увидеть редкие виды деревьев, которым 200-300 лет. В частности корейские пихты и ели. Для это нужно посетить Ботанический сад ДВО РАН
Местные экскурсоводы
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Все прошло прекрасно. Познавательно и очень душевно. Гид Виктория - прекрасный экскурсовод, очень знающий и любящий это дело. И умеющий создать прекрасную атмосферу. Большое спасибо за этот праздник жизни!
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