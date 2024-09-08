Начните погружение в парусный спорт именно во Владивостоке — здесь всегда дует ветер! Вас ждет море, солнце, драйв, свежие эмоции и новые знания, ни с чем не сравнимое чувство свободы, смена обстановки и полная перезагрузка.
Программа тура по дням
Вечерний Владивосток
Прибытие во Владивосток не позднее 16:00.
До гостиницы гости добираются самостоятельно (подсказки как добраться в разделе Важно знать).
Размещение в гостинице с 14:00.
Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и размещаетесь в номере уже после окончания экскурсионной программы.
19:00 Экскурсия на автобусе «Вечерний Владивосток», 2 часа:
Маршрут: Центральная площадь — Корабельная набережная — видовая площадка — Золотой мост — Центральная площадь.
Краткий вариант классической обзорной экскурсии, но, в то же время, максимально полное знакомство с темпераментом Дальневосточной столицы
Возвращение в центр города.
Вертолетная прогулка и квартал Миллионка
Прогулка на вертолете Robinson R44 над центром Владивостока.
Приготовьтесь! Мы взлетаем!
Потрясающие панорамы Владивостока, бухт, заливов, мостов и островов!
Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Миллионке, в историческом центре города.
Одно из самых злачных и таинственных мест в начале ХХ века.
Опиум курильни и подпольные казино, контрабандисты, пропавшее золото Колчака, многочисленные забегаловки и даже театры — настоящее логово уголовного сброда.
Океанариум и мастер-класс по дальневосточной кухне
Посещение Приморского Океанариума на острове Русский.
Самый большой в России океанариум, размером с пять футбольных полей! С представлением морских животных.
Вечером мастер-класс от Школы дальневосточной кухни. Настоящий кулинарный клуб, где тепло не только от плит, но и от сердец.
Современная оборудованная кухня, с рабочими местами.
Шеф-повар одного из ресторанов города, со знанием и любовью учит готовить полезные и вкусные блюда из дальневосточных продуктов.
Все необходимые ингредиенты предоставляются. Вам остается только повторять за шефом. Узнайте секреты приготовления, чтобы сохранить все ценные свойства и насладиться каждым кусочком. Вода, чай и вино специально подобраны к блюдам.
Какие бывают мастер-классы:
- «море-тайга»;
- «легенды дальневосточной кухни»;
- «таежный ужин»;
- «морские водоросли: азиатские истории»;
- «палтус-туса»;
- «давай краба»;
- «гребешок от и до»;
- «трубач зовет»;
- «командроский кальмар»;
- «ночь пожирателей устриц»;
- «японский стритфуд» и другие.
Новые гастрономические впечатления — запомнятся надолго!
Морская прогулка под парусом и ночевка на воде
Двухдневный парусный поход в комфортных условиях.
Вас ждут дикие бухты острова Путятин, Уссурийский залив и маяки острова Аскольд.
10:00 сбор, инструктаж, выход в море.
Шестичасовой переход в открытом море под парусом к острову Путятин.
Обед на борту.
Высадка на берег, осмотр острова. Стоянка в бухте, купание, ужин. Ночевка на якоре.
Морская экскурсия на яхте
Завтрак.
Переход к острову Аскольд.
Якорная стоянка в бухте Наездник. Высадка на берег, прогулка по острову. Обед на борту яхты.
Ваше морское приключение проходит на пятидесятифутовой яхте Bavaria 50 Cruiser, рассчитанной на 10 человек.
Лодка полностью приспособлена к морским походам, отвечает всем требованиям безопасности, оснащена отопительной системой и управляется опытным капитаном. У вас будет отдельная 2-местная каюта.
На борту: 2 туалета и кают-компания с камбузом.
Команда состоит из капитана и повара, и никогда не отказывается от помощи пассажиров. За два дня вы успеете потренироваться в постановке парусов, постоять за штурвалом — сделать первые шаги и влюбится в яхтинг.
К 19:30 возвращение во Владивосток.
Проживание
Тур предусматривает самостоятельный поиск отеля для проживания.
Варианты проживания
Яхта Bavaria 50 Cruiser
На борту: 2 туалета и кают-компания с камбузом.
Команда состоит из капитана, повара и 10 туристов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповая экскурсия на автобусе «Вечерний Владивосток», 2 часа
- Доставка до вертодрома и обратно
- Вертолётная прогулка над Владивостоком 30 минут
- Пешеходная экскурсия по Миллионке, 1,5 часа
- Доставка авто на остров Русский и обратно
- Входные билеты в Океанариум
- Групповой мастер-класс дальневосточной кухни
- Двухдневный парусный маршрут: проживание в 2-местной каюте питание (завтрак, 2 обеда, ужин)
- Проживание в 2-местной каюте
- Питание (завтрак, 2 обеда, ужин)
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Гостиница во Владивостоке
- Доплата за 1-местную каюту + 86 750 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- плащ от дождя/морских брызг;
- кроссовки;
- сменную обувь и носки на случай промоченных ног;
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- купальник и маленькое полотенце;
- крем от загара;
- тапочки для купания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Во время поездки турфирма страхует туристов от несчастного случая в страховой компании «Энергогарант» (Владивосток, ул. Бестужева 21-а, к. 107, тел. /факс (423) 241-46-08, 241-39-97.
Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее на маршруте внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство здоровья туриста или его смерть (механические травмы, ожоги, случайные отравления ядовитыми растениями, клещевой энцефалит, утопление и т. п.).
Размер страхового возмещения зависит от диагноза и выражается в процентах от максимального покрытия — 50 000 рублей.
При наступлении несчастного случая турист обращается в ближайшее к месту нахождения медицинское учреждение.
По возвращении к месту постоянного проживания застрахованный обращается в «Энергогарант» и предоставляет следующие документы:
- заявление;
- акт о страховом случае подписанный турфирмой;
- справку из медучреждения.
Возможны ли изменения в программе?
Погода непредсказуема: штиль и ясное небо могут смениться штормом за несколько часов.
Мы стараемся учитывать все обстоятельства, но не в силах влиять на погоду — если риск высокий, туроператор вправе менять программу, пока погода не наладится.
Какие правила поведения во время морских прогулок на катерах?
- капитан на борту главный, необходимо выполнять все его команды и ваш отдых будет приятным и безопасным. При посадке надевать спасательный жилет.
- можно без опыта? Да! И нужно, если хотите попробовать яхтинг!
- если погода штормовая, выход в море небезопасен. Мы предупредим вас и перенесем прогулку на другое время или вернем стоимость экскурсии.
Поднимаясь на борт яхты, необходимо осознавать риски и значимые факторы:
- падение за борт – одна из наибольших опасностей на борту яхты. Необходимо иметь в виду возможность внезапного случайного перехода парусов на другой борт: следует перемещаться, пригнувшись ниже нижней кромки парусов;
- веревки так же представляют опасность, на них легко поскользнуться. Очень скользкие паруса – не наступайте на них при работе№
- не умеющие плавать не снимают спасательный жилет все время нахождения на яхте;
- старайтесь находиться на палубе в обуви, обеспечивающей надежное сцепление подошвы с мокрым пластиком. Обувь должна полностью закрывать стопу и пальцы. Кроксы, шлепки, тапочки, обувь с открытыми пальцами и без пятки, каблуки, платформы, обувь с пластиковой скользкой подошвой и т. д. опасны травмой ног и в том числе падением за борт;
- перемещаясь на ходу по палубе нужно иметь три точки опоры. Держаться за неподвижные конструкции. Никогда не держаться за бегучий такелаж – веревки и прочее;
- работать с такелажем следует только в перчатках, не наматывайте веревки на руки;
- не допускаются на борт туристы, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или провоцирующих конфликтные ситуации.
О чем нужно помнить, подбирая гостиницу во Владивостоке самостоятельно?
Все групповые экскурсии начинаются на центральной части города Владивосток, конкретный адрес будет высылаться туристам накануне.
Чего стоит остерегаться на Сахалине?
Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?
- медуза крестовик.
Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе.
Главное условие — тёплая вода, водоросли, часто не самое чистое море.
Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога – это очень похоже на укус медузы крестовика!
Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма — отправляйтесь в медицинское учреждение.
Наши врачи знают как помочь. Неприятно, но не смертельно.
- змеи.
В траве, на камнях, на тропинках на островах встречаются змеи.
Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше.
Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи — щитомордник.
От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.
На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида.
Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева, расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.
ТАКСИ ПРИМАВТОЛАЙН, стоимость 1000-1500 руб., тел. 8-800-555-44-09, (423) 2-44-44-44, 233-00-00, круглосуточно, можно заказать заранее. www.taxivl.ru
ТАКСИ МАКСИМ, UBER, Яндекс. Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на ВЛАДИВОСТОК и делаете заявку.
АЭРОЭКСПРЕСС (фирменная электричка).
- Владивосток (ж. д вокзал) - аэропорт: 07:01, 09:02, 11:51, 16:20 и 18:00 час.
- Аэропорт – Владивосток 7:42, 8:31, 10:40, 13:25, 17:45, 18:57 час.
Стоимость проезда 320-480 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе по телефонам: 8 (423) 2-245-431, 8 (800) 775-00-00.
АВТОБУС
- аэропорт - ж/д вокзала № 107: 08:15, 12:30, 15:55 час.
Остановка расположена напротив выхода из терминала, диспетчерская тел. +7-966-277-20-60.
- автовокзал – аэропорт: № 224 07:10, 12:35, 17:30 и 18:30.
Стоимость проезда 160 рублей. № 601 14:20, 17:15, 18:20 час. № 564 16:20, 20:30 час. № 502 03:37 час. № 501а 6:10 час.
Справочная тел. 8-914-680-17-76 Сайт аэропорта Владивосток – https://vvo.aero/passengers/transport/
Международный аэропорт Владивосток стал победителем Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 до 6 млн. пассажиров в год» по итогам 2023 года.