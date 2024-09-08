Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?

медуза крестовик.

Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе.

Главное условие — тёплая вода, водоросли, часто не самое чистое море.

Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога – это очень похоже на укус медузы крестовика!

Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма — отправляйтесь в медицинское учреждение.

Наши врачи знают как помочь. Неприятно, но не смертельно.

змеи.

В траве, на камнях, на тропинках на островах встречаются змеи.

Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше.

Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи — щитомордник.

От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.

На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида.

Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.