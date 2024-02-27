Авторские туры во Владивостоке

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
г. Владивосток
5 мая
12 мая
19 мая
от 29 200 за человека
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
7 мая
9 мая
11 мая
14 мая
от 94 780 за человека
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
Россия, Приморский край, Владивосток
31 дек
от 57 600 за человека
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Приморский край, Владивосток
Завтра
15 мая
1 июня
15 июня
от 24 300 за человека
Всё самое интересное на юге Приморья
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
13 мая
27 мая
10 июня
24 июня
27 000 за человека
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
10 отзывов
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
7 мая
9 мая
10 мая
14 мая
от 102 780 за человека
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Авторский тур
1 день
1 отзыв
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
26 000 за всё до 4 чел.
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Владивосток, 05:00
2 июля
6 авг
27 авг
29 окт
2000018 000 за человека
В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
10 отзывов
В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
4 мая
7 мая
9 мая
11 мая
от 44 380 за человека
Море-хит. Тур по Приморью
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Море-хит. Тур по Приморью
г. Владивосток
22 июня
29 июня
6 июля
13 июля
от 64 600 за человека
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Владивосток
14 мая
22 мая
30 мая
3 июня
29 000 за человека
Владивосток зимой и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток зимой и весной
г. Владивосток
7 мая
14 мая
от 22 800 за человека
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
24 отзыва
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
3 мая
4 мая
7 мая
10 мая
от 15 880 за человека
Знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
г. Владивосток
25 мая
1 июня
8 июня
15 июня
от 27 650 за человека
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля
21 июля
25 авг
19 900 за человека
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
4 мая
25 мая
15 июня
20 июля
22 900 за человека
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
7 мая
9 мая
10 мая
14 мая
от 32 390 за человека
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
г. Владивосток
22 окт
29 окт
5 ноя
12 ноя
от 29 000 за человека
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Аэропорт Владивостока
8 июля
15 июля
5 авг
12 авг
80 000 за человека
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
7 мая
9 мая
11 мая
14 мая
от 71 120 за человека
Открой Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открой Владивосток
г. Владивосток
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
от 43 500 за человека
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
23 июня
140 000 за человека
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Владивосток, 05:00
14 мая
18 июня
16 июля
8 окт
2700022 950 за человека
Японское море и Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Японское море и Владивосток
г. Владивосток
17 июня
24 июня
1 июля
8 июля
от 61 400 за человека
Владивосток за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток за 4 дня
Приморский край, Владивосток
Завтра
15 мая
1 июня
15 июня
от 23 000 за человека
Большое семейное путешествие во Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Большое семейное путешествие во Владивосток
Россия, Приморский край, Владивосток
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 51 950 за человека
Рождество во Владивостоке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество во Владивостоке
г. Владивосток
2 янв
от 38 900 за человека
Вкусное знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вкусное знакомство с Владивостоком
Приморский край, Владивосток
20 мая
27 мая
3 июня
10 июня
от 39 500 за человека
Владивосток за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней
Приморский край, Владивосток
Завтра
15 мая
1 июня
15 июня
от 22 500 за человека
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
7 мая
9 мая
10 мая
14 мая
от 38 200 за человека
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Приморский край, Владивосток
Завтра
15 мая
1 июня
15 июня
от 26 400 за человека
Поездка в «Восточный Париж» - Харбин из Владивостока 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
8 отзывов
Поездка в «Восточный Париж» - Харбин из Владивостока 5 дней / 4 ночи
Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
7 мая
9 мая
10 мая
14 мая
от 35 680 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
г. Владивосток
5 мая
12 мая
19 мая
от 46 550 за человека
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Владивосток, 05:00
24 июня
4000034 000 за человека
Морской заповедник в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Морской заповедник в Приморье
Владивосток
14 июня
21 июня
28 июня
5 июля
от 82 550 за человека
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
21 отзыв
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
3 мая
7 мая
9 мая
10 мая
от 19 560 за человека
Приморские Мальдивы: 2 дня по Находке и Долина Атлантов
скидка
100%
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Приморские Мальдивы: 2 дня по Находке и Долина Атлантов
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 3200028 за всё до 4 чел.
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Приморский край, Владивосток
22 сен
67 000 за человека
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
40 000 за всё до 4 чел.
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
9 отзывов
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
7 мая
9 мая
10 мая
14 мая
от 89 060 за человека
По Японскому морю под парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Владивосток
6 июля
22 июля
30 июля
7 авг
79 900 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг
24 авг
16 500 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Владивосток, аэропорт, утро
26 июня
2 окт
85 000 за человека
Четыре истории Владивостока
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока
г. Владивосток
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
от 51 400 за человека
Отпуск в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Отпуск в Приморье
г. Владивосток
16 июня
23 июня
30 июня
7 июля
от 91 400 за человека

Что посмотреть во Владивостоке на экскурсиях?

Потому как Владивосток – портовый город, здесь можно увидеть много судов. Среди них и военные корабли, и частные яхты. Есть даже подводная лодка, служащая музеем. Еще во Владивостоке можно увидеть редкие виды деревьев, которым 200-300 лет. В частности корейские пихты и ели. Для это нужно посетить Ботанический сад ДВО РАН

Местные экскурсоводы

Вообще, Владивосток является одним из наиболее богатых на достопримечательности городов Российской Федерации. Их количество является настолько огромным и все они такие разные, что тут точно не возможно обойтись парой-тройкой экскурсий. На нашем сайте вы можете приобрести наиболее интересные для себя. А чтобы поиск был проще воспользуйтесь фильтрами по стоимости и изучите отзывы о гидах. Приобретя экскурсии по Владивостоку именно на нашем сайте, вы получите исключительно положительные впечатления об этом городе

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Чудеса Приморского края
    ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то еще что), нас забывали в отеле. Проблема решалась мгновенно, находили новую машину, тут претензий нет! Поэтому за решение проблем - пятёрка, за внимательность - незачёт. 2) абсолютно чудесные гиды с нами были по-человечески. Я бы только чуть-чуть их натаскала в экскурсионном плане, чтобы они больше могли рассказать интересного.
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Рождество во Владивостоке
    Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
    Впервые побывала во ВладивостокеВпервые побывала во Владивостоке
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Осенний Владивосток
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Владивосток зимой и весной
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Осенний Владивосток
    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех экскурсиях мы были вдвоём и гид с нами. Погода в это время во Владивостоке больше напоминает позднюю осень. Встречи с гидами несколько раз проходили в фойе нашего отеля что было очень удобно. Экскурсии все были интересными, познавательными, особенно понравилась экскурсия по миллионке. Раньше уже приходилось бывать во Владивостоке, но с экскурсиями ни разу не были, поэтому было интересно послушать истории о Владивостоке. Жили в отеле Азимут, чисто, комфортабельно, разнообразный шведский стол на завтрак.
    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку

Самые популярные туры во Владивостоке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
  2. Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
  3. Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
  4. Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
  5. Всё самое интересное на юге Приморья
Что посмотреть во Владивостоке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
Сколько стоит тур во Владивостоке в апреле 2024
Сейчас во Владивостоке можно забронировать 61 тур от 28 ₽ до 140 000 ₽ со скидкой до 100%. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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