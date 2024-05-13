Туры на автобусе во Владивостоке

Найдено 45 туров в категории «На автобусе» во Владивостоке, цены от 15 880 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
25 отзывов
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
11 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 15 880 за человека
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
8 отзывов
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 64 980 за человека
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620 за человека
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390 за человека
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
9 отзывов
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 89 060 за человека
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780 за человека
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 отзывов
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520 за человека
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120 за человека
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
10 отзывов
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780 за человека
Большое семейное путешествие во Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Большое семейное путешествие во Владивосток
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
42 800 за человека
Японское море и Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Японское море и Владивосток
Начало: г. Владивосток
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 61 400 за человека
Открой Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открой Владивосток
Начало: г. Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 200 за человека
Отпуск в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400 за человека
Знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100 за человека
Морской заповедник в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Морской заповедник в Приморье
Начало: Владивосток
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 82 550 за человека
Вкусное знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вкусное знакомство с Владивостоком
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 39 500 за человека
Четыре истории Владивостока. Лето
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400 за человека
Рождество в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество в Приморье
Начало: г. Владивосток
2 янв в 10:00
от 41 600 за человека
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650 за человека
Новогодний Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500 за человека
Чудеса Приморского края
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Чудеса Приморского края
Начало: Приморский край, Владивосток
29 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 115 300 за человека
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
Начало: Приморский край, Владивосток
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 139 700 за человека
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Начало: Приморский край, Владивосток
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
40 000 за человека
Три истории Владивостока и отдых у моря
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Три истории Владивостока и отдых у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 34 100 за человека
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Начало: Приморский край, Владивосток
22 сен в 10:00
67 000 за человека
Владивосток зимой и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800 за человека
Рождество во Владивостоке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество во Владивостоке
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
от 38 900 за человека
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
29 дек в 10:00
от 57 600 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 46 200 за человека
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200 за человека
Четыре истории Владивостока
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400 за человека
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200 за человека
Осенний Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенний Владивосток
Начало: Г. Владивосток
22 окт в 10:00
29 окт в 10:00
от 22 800 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650 за человека
Владивосток за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500 за человека
Владивосток за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток за 4 дня
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 23 000 за человека
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 24 300 за человека
Владивосток за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700 за человека
Владивосток за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700 за человека
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Начало: г. Владивосток
от 40 000 за человека
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000 за человека
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000 за человека
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 05:00
16 июля в 08:00
8 окт в 08:00
27 000 за человека
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170 за человека
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
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    перепутать, не найти. Но благодаря своевременному и четкому информированию все прошло отлично:) Очень понравился город Владивосток! Невероятно морской…. И это чувствуется во всем - от названий улиц до самих жителей. Отдельное спасибо гиду Наталье Александровне за интереснейшие и приятные экскурсии, за подачу материала и отношение. Очень рада, что попала на экскурсии именно к ней))

    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Рождество во Владивостоке
    Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
    Впервые побывала во ВладивостокеВпервые побывала во Владивостоке
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Осенний Владивосток
    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех экскурсиях мы были вдвоём
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    и гид с нами. Погода в это время во Владивостоке больше напоминает позднюю осень. Встречи с гидами несколько раз проходили в фойе нашего отеля что было очень удобно. Экскурсии все были интересными, познавательными, особенно понравилась экскурсия по миллионке. Раньше уже приходилось бывать во Владивостоке, но с экскурсиями ни разу не были, поэтому было интересно послушать истории о Владивостоке. Жили в отеле Азимут, чисто, комфортабельно, разнообразный шведский стол на завтрак.

    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех
  • Л
    Лидия
    10 мая 2023
    Четыре истории Владивостока
    Понравились дни с поездками на остров Русский и полуостров Гамова, очень интересные и красивые локации, гид рассказывает увлекательно и занятно,
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    виды открываются шикарные. Земля леопарда + водопады - интересные истории от гида, но сами локации довольно посредственные, особенно обидно узнавать, что леопардов то и не увидишь. 5 сопок Владивостока - у нас было очень туманно и не видно ничего, было бы классно, если бы была предусмотрена замена на случай не "видовой" погоды. Гид старался, но поспорить с "молоком", окутавшим город он не мог. В итоге 2 дня восхитительны и прекрасны, 2 дня посредственны.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
  2. Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
  3. Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
  4. Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
  5. «Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "На автобусе" можно забронировать 45 авторских туров от 15 880 до 139 700. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 45 туров во Владивостоке на 2024 год на автобусе, 173 ⭐ отзыва, цены от 15880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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