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Авторский тур
4 дня
В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
11 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 15 880₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Пекин - столица Поднебесной: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 64 980₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 32 390₽ за человека
Авторский тур
8 дней
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 89 060₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
от 29 520₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120₽ за человека
Авторский тур
8 дней
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 102 780₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Большое семейное путешествие во Владивосток
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
42 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Японское море и Владивосток
Начало: г. Владивосток
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 61 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Открой Владивосток
Начало: г. Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Морской заповедник в Приморье
Начало: Владивосток
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 82 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вкусное знакомство с Владивостоком
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество в Приморье
Начало: г. Владивосток
2 янв в 10:00
от 41 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Чудеса Приморского края
Начало: Приморский край, Владивосток
29 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 115 300₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
Начало: Приморский край, Владивосток
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 139 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Начало: Приморский край, Владивосток
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Три истории Владивостока и отдых у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 34 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Начало: Приморский край, Владивосток
22 сен в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество во Владивостоке
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
от 38 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
29 дек в 10:00
от 57 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 46 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осенний Владивосток
Начало: Г. Владивосток
22 окт в 10:00
29 окт в 10:00
от 22 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Владивосток за 4 дня
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 23 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 24 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Начало: г. Владивосток
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Начало: Владивосток, 05:00
16 июля в 08:00
8 окт в 08:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Контрастный и чарующий Харбин: тур из Владивостока на 8 дней
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: Вторник, пятница, суббота
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 51 170₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
от 38 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ООльга13 мая 2024Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ТТатьяна14 января 2024Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех экскурсиях мы были вдвоём
- ЛЛидия10 мая 2023Понравились дни с поездками на остров Русский и полуостров Гамова, очень интересные и красивые локации, гид рассказывает увлекательно и занятно,
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На автобусе»
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- В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
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