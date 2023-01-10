дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Национальный парк «Земля леопарда». Новогодний банкет
Прибытие во Владивосток.
Дополнительные ночи проживания до тура за доп. плату в гостинице Владивостока.
13:00 Посадка в новогодний автобус, дорога на юг Приморского края, в Хасанский район.
По дороге остановка на замерзшем Кравцовском водопаде, красивая фотосессия в заснеженном лесу.
К 17:00 прибытие в пос. Барабаш, размещение в комфортабельной гостинице национального парка «Земля леопарда».
Экскурсия по экспозиционному залу, знакомство с домом леопардов, программой «Хранители леопарда», фотографирование на фоне «Леопардовой стены почета».
Просмотр познавательного фильма.
По давней традиции наряжаем новогоднюю ёлку.
Чтобы не чувствовать себя оторванными от дома, мы предлагаем изготовить елочную игрушку своими руками.
Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.
Украшение елочки.
22:00–02:00 Новогодний банкет в кафе «Павловский посад».
Вкусно и весело!
Пикник с шашлыком, глинтвейном и Дедом Морозом. «Банька у леопарда»
Завтрак в номерах самостоятельно, чайники чашки в каждом номере.
С 13:00 приглашаем всю группу на лесную поляну к жаркому костру.
Январский квест на сплочение – силами группы жарим шашлычок, варим горячий глинтвейн, поем песни под гитару, разгадываем загадки, фотосессия с Дедом Морозом.
Горка-ледянка.
После обеда посещение водно-оздоровительного комплекса – сауна, хамам, большой бассейн.
Будем греться, и нежиться в «баньке у леопарда».
Ужин в номерах.
Дружеский вечер в гостиной «Центральной усадьбы».
Экскурсия по «Тропе леопарда»
Завтрак в номерах самостоятельно.
12:00–14:30 Экскурсия по «Тропе леопарда» в национальном парке.
Зимний сказочный лес.
Обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух.
Опытный гид расскажет о богатой истории этих мест, его легендах и хитросплетениях судьбы заповедника.
И кто знает… может быть на встречу к вам выйдет… кошка!
Обед в кафе.
К 19:00 прибытие во Владивосток.
Размещение в гостинице в центре города.
Новогодняя экскурсия по Владивостоку
Завтрак в гостинице.
Сбор группы на Центральной площади Владивостока.
11:00–14:00 Новогодняя экскурсия по Владивостоку.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, видовая площадка, Золотой мост.
Экскурсия в Сафари-парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80–90 км, ориентировочно 1,5–2 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
- парка хищных зверей и птиц.
В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Прибытие во Владивосток к 16:00.
За дополнительную плату: посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).
Стоимость входного билета:
- взрослый — 400 руб.;
- ребенок до 13 лет, пенсионер по возрасту — 300 руб.;
- ребенок до 3 лет — бесплатно.
Экскурсия на выбор
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на остров Русский.
Экскурсии на выбор (подтвердить при покупке тура):
- Познавательная экскурсия на морскую ферму по выращиванию гребешка, мидий, устриц, трепанга. Дегустационный обед.
- Экскурсия в Приморский Океанариум, самый большой в России с представлением морских животных.
К 15:00 возвращение во Владивосток.
Отъезд
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке (4 ночи) и в гостинице в национальном парке (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница во Владивостоке
|2-местный номер
|3-местный номер
|1-местный номер
|«Моряк» 2*
стандартный номер /
3-местное в семейном номере
|57 600
|58 000
|74 800
|«Экватор» 3*
стандартный номер /
3-местное в номере Полулюкс
|60 700
|57 450
|79 000
|«Версаль» 3*
одноместный /
двухместный номер первой категории
|63 800
|—
|80 850
|«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт /
3-местное в номере SMART Люкс
|64 900
|64 700
|80 100
Важно! Выбор размещения возможен только в гостинице Владивостока. Проживание с 31 декабря 2023 по 2 января 2024 в номерах Джуниор в гостинице нац. парка.
Дополнительные ночи проживания до тура при необходимости за доп. плату в гостинице Владивостока.
Скидки:
- детям до 14 лет — 4 300 рублей;
- при проживании 31.12–02.01 в «Центральной усадьбе» (пос. Барабаш) в номерах 2 категории — 3 000 руб.
Варианты проживания
Центральная усадьба
Гостиница «Центральная усадьба» — современное двухэтажное здание, расположена в тихом месте на окраине села Барабаш. Из ее окон открывается прекрасный вид на вершины Три сестры, расположенные в заповеднике «Кедровая падь».
Для размещения туристов номера Джуниор, рассчитаны на 2–3 человека. Одна большая комната, поделенная на зоны — столовая, прихожая, зона отдыха с диваном, санузел, балкон.
В номере две кровати или одна большая семейная кровать. Диван раскладывается и может быть использован для размещения 1 или 2 гостей в номере дополнительно.
В номере кондиционер, ТВ, чайник, кружки, мини-холодильник, обеденный стол, стулья, шкаф, журнальный столик. В ванной комнате: ванна, туалет, умывальник, предоставляется мыло, шампунь, полотенца, тапочки.
Возможно размещение в более экономичных номерах 2 категории квартирного типа, рассчитаны на 4 человека.
Раздельные две комнаты, каждая закрывается отдельно. В каждой спальной комнате 1,5-спальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, журнальный столик, балкон.
Общие зоны: туалет, ванная комната, кухня. В кухне: чайник, кружки, холодильник, обеденный стол, стулья, ТВ. В ванной комнате: ванна, умывальник, мыло, шампунь, гель. Каждому гостю предоставляется: постельное белье, полотенце, тапочки.
В гостинице на 1 этаже есть общая кухонная зона с микроволновой печью, печкой, духовкой, поттером, обеденным столом, всем необходимым набором кастрюль и посуды.
Водно-оздоровительный комплекс — сауна, хамам, бассейн. Тренажерный зал.
Гостиница «Версаль»
«Версаль» — старейший отель г. Владивостока, расположен в самом центре города недалеко от Амурского залива. Отель «Версаль» идеально подходит для туристов и бизнес-путешественников, ищущих уединение, превосходный сервис и комфорт.
Услуги отеля:
В отеле есть все необходимое, чтобы сделать пребывание гостей уютным.
К услугам гостей предлагается бесплатно:
- Беспроводной интернет на всей территории отеля;
- Гладильная комната;
- Камера хранения багажа;
- Круглосуточная стойка регистрации;
- Кондиционер в номерах;
- Побудка гостей к определенному времени;
- Предоставление ниток, иголок, кипятка, комплекта посуды, столовых приборов и медицинской аптечки;
- Вызов такси;
- Предоставление детской кроватки;
- Предоставление сейфа;
- Тренажерный зал;
- Доставка в номер корреспонденции по ее получении;
- Вызов скорой помощи.
- Также есть платные услуги:
- Аренда конференц-залов в ресторане;
- Локальные, междугородние, международные телефонные переговоры;
- Прачечная и услуги по глажению одежды;
- Услуги бизнес-центра: принтер, факс, ксерокс, скан;
- Арт-галерея и сувенирный магазин;
- Ресторан;
- Мини-бар;
- Заказ экскурсий;
- Охраняемая парковка.
Завтрак: Меню. Столовая «Не рыдай», 1 этаж.
Время заселения: 14:00
Время освобождения номеров: 12:00
Удобное расположение:
Расстояние до аэропорта — 46 км, на такси — около часа. От аэропорта до центра города курсирует аэроэкспресс.
До ж/д вокзала — 10 минут ходьбы.
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. Тем, кто хочет познакомиться с богатой историей Приморского края, достаточно совершить пешую прогулку по окрестностям.
К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Завтрак включен в стоимость. Депозит за номер 1 000 рублей.
УСЛУГИ ОТЕЛЯ:
- Бесплатный интернет;
- Вызов скорой помощи;
- Пользование медицинской аптечкой;
- Доставка в номер корреспонденции, поступившей на имя гостя;
- Побудка к определенному времени;
- Вызов такси;
- Информацию о расписании поездов и самолетов;
- Сауна;
- Кафе;
- Парковка;
- Конференц-зал;
- Камера хранения (бесплатно до 24 ч и далее платно);
- Дополнительное место в номере;
- Прокат утюга, гладильной доски бесплатно;
- Услуги прачечной (за доп. плату);
- Фен (за доп. плату);
- Прокат зонта бесплатно;
- Халат банный (платно);
- Сувенирная продукция и товары первой необходимости согласно прейскуранту.
Завтрак: в кафе гостиницы.
Время заселения: 14:00.
Время освобождения номеров: 12:00.
Гостиница «AZIMUT Сити Отель Владивосток»
AZIMUT Сити Отель Владивосток — современный и единственный бизнес-отель 4* на Дальнем Востоке с крупнейшим номерным (378) фондом; крупнейший конференц-отель приморской столицы. Клубный этаж – специальная зона для гостей, ценящих максимальный уровень комфорта, расположен на 11 этаже с видом на Амурский залив. В 2015 году AZIMUT Отель Владивосток прошел масштабную реновацию и был переоборудован в SMART-отель категории 4*.
Современный бизнес-отель Азимут расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от морского и ж/д вокзала. Рядом расположены такие культурные достопримечательности города, как центральная улица Адмирала Фокина, Приморская государственная картинная галерея, Дом-музей имени Арсеньева и Океанариум.
На всей территории отеля в пользование предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой и трансфером от/до аэропорта. При отеле доступен ресторан Port Avenue и бар, также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Завтрак «шведский стол» входит в стоимость.
Услуги отеля:
- Рестораны;
- Бесплатный Wi-Fi;
- Доставка еды и напитков в номер;
- Трансфер, такси - 24 часа;
- Бизнес-центр;
- Аренда автомобиля;
- Бесплатная свежая пресса;
- Круглосуточная стойка регистрации;
- Визовая Поддержка;
- Прачечная;
- Химчистка;
- Услуги по глажению одежды;
- Конференц-зал/банкетный зал;
- Сувенирный магазин;
- Сейф;
- Лифт;
- Курение на всей территории запрещено;
- Кондиционер/Отопление;
- SMART Living Lobby;
- Организация мероприятий;
- Фитнес-зал;
- Массажный салон;
- Салон Красоты;
- Охраняемая парковка (100р в день);
- Лифт для доступа к верхним этажам;
- Услуга «звонок-будильник»/будильник.
Завтрак: Шведский стол в ресторане гостиницы с 06:00 до 11:00.
Время заселения: 14:00.
Время освобождения номеров: 12:00.
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» 3* располагается в самом сердце Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива. В отеле есть 7 современных площадок для проведения любых мероприятий — от тренингов на 25 человек до пышных корпоративных мероприятий на 250 человек.
Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол», который входит в стоимость.
Завтрак: в ресторане гостиницы с 07:00 до 10:00.
Время заселения: 14:00.
Время освобождения номеров: 12:00.
Удобное расположение:
Расстояние до аэропорта — 40 км, на такси — 50–65 минут. От аэропорта до центра города курсирует аэроэкспресс. До ж/д вокзала — 1,5 км, на такси — 10 минут. До Центральной площади пешком 10 минут
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи (отель во Владивостоке, согласно выбранному варианту)
- Проживание 2 ночи (гостиница в национальном парке, номер джуниор)
- Экскурсионное обслуживание
- Новогодний банкет
- Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание во Владивостоке
- Дополнительные ночи во Владивостоке
- Трансфер (легковое авто, 1-3 пассажира):аэропорт - гостиница - от 2 000 руб. гостиница - аэропорт - от 1 500 руб
- Аэропорт - гостиница - от 2 000 руб
- Гостиница - аэропорт - от 1 500 руб
- Билет в парк львов (без экскурсии, самостоятельно):взрослый - 400 руб. ребенок до 13 лет, пенсионер по возрасту - 300 руб. ребенок до 3 лет - бесплатно
- Взрослый - 400 руб
- Ребенок до 13 лет, пенсионер по возрасту - 300 руб
- Ребенок до 3 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Для зимних экскурсий и активного отдыха — удобная спортивная одежда, теплая обувь, запасные варежки и носки.
- Для новогоднего банкета – нарядная демократичная одежда.
- Для посещения водно-оздоровительного комплекса — купальник.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание в туре?
Питание в туре (может корректироваться):
31 декабря: Новогодний банкет в кафе «Павловский посад», расположено в 7 минутах езды от гостиницы, организована доставка на микроавтобусе. В меню блюда дальневосточной кухни. Напитки: морс, вода, на столе на 6 человек — 3 бутылки «Шампанского» и 1 бутылка водки. Предусмотрено детское новогоднее меню.
1 января:
- завтрак в номерах — самостоятельно;
- обед — групповой шашлык и глинтвейн;
- ужин — доставка в номера.
2 января:
- завтрак в номерах — самостоятельно;
- комплексный обед в кафе «Павловский посад», пос. Барабаш.
3, 4, 5, 6 января: При проживании в гостиницах Владивостока завтрак входит в стоимость номера.
5 января: Дегустационный обед на экскурсии на Мореферму.
Питание во Владивостоке не входит в стоимость тура.
Во Владивостоке много интересных ресторанов — морская кухня, китайская, японская, корейская, грузинская, авторская
С осторожностью отнеситесь к новым продуктам. Особенно к морепродуктам.
Местные жители знают, что такое отравление белком. Это когда вы от жадности съели сразу много краба, креветок, ракушек и другие новые продукты. Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в не большом количестве. Если у вас слабый желудок, имейте с собой таблетки!
Какая будет погода в туре?
Зимы во Владивостоке очень солнечные, снег выпадает всего три раза за зиму! Но дуют холодные ветра с моря. Средняя температура воздуха -10… -20°С. Одевайтесь по погоде.
Что увидим и посетим в туре?
Национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» знамениты во всем мире благодаря поистине уникальной природе. Находясь на стыке границ трех государств, эта территория обладает самым большим разнообразием видов животных и растений в Северо-Восточной Азии. «Земля леопарда» включает в себя эталонные участки южно-уссурийской тайги, сохранившие реликтовые леса. Это место по праву зовется «самой кошачьей» природной территорией России. Ведь только здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек — дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Национальный парк «Земля леопарда» был созданный в Приморском крае в 2012 году с главной целью — сохранить и восстановить популяцию самой редкой кошки в мире. В конце ХХ века в мире оставалось лишь 30–35 особей дальневосточного леопарда. Нацпарк является родильным домом леопардов в Приморье. Вырастая, леопарды расходятся по запредельным территориям. Сейчас популяция увеличивается, хотя многие ученые не верили в возможность ее возрождения. По последним данным, популяция дальневосточного леопарда насчитывает в регионе 97 взрослые особи. УРА! На сегодняшний день более половины из них живёт на «Земле леопарда».
Город Владивосток расположен на полуострове Муравьева-Амурского и омывается водами двух заливов — Амурского и Уссурийского и бухты Золотой Рог. Моря у нас много! Вы посетите самые лучшие набережные — Корабельную, откуда начинался город, где стоит памятник первопроходцам, мемориал воинам, погибшим во Второй мировой войне с Вечным огнем и часовней. На Корабельной набережной находится Штаб Тихоокеанского флота, стоят на рейде военные корабли российские и очень часто иностранные. Здесь же на рейде кораблик-мемориал «Красный вымпел», именно с него начинался легендарный Тихоокеанский флот России.
Далее путь лежит по главной улице Владивостока — Светланской, со старинными особняками и выводит к железнодорожному и морскому вокзалам. Владивосток единственный город в России, где эти два вокзала стоят рядом. Именно во Владивостоке заканчивается Великая Транссибирская магистраль, и, прибыв на конечную станцию по железной дороге, вы можете тут же пересесть на теплоход и отправится в дальнее путешествие морем в Японию или Южную Корею. Здание железнодорожного вокзала в г. Владивостоке очень похоже на здание Ярославского вокзала в г. Москве. Так российские строители железных дорог скрепили двумя вокзалами путь от столицы до берегов Тихого океана. Протяженность пути более 9000 км, фирменный поезд «Россия» идет из Москвы во Владивосток — 7 суток! Здесь на перроне стоит знак, означающий окончание самой длинной железной дороги в мире. Морской вокзал стоит на берегу бухты Золотой Рог. Именно к нему швартуются круизные океанские лайнеры «Принцессы» привозящие тысячи туристов со всего мира. Обязательно в Обзорную экскурсию входит посещение видовой площадки. С нее открывается вид на остров Русский, Золотой мост соединяет два берега бухты Золотой Рог. Все это и многое другое, вы увидите на Обзорной экскурсии по Владивостоку.
Морская ферма «Дальстам» расположена на острове Русский. На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства марекультуры — от мальков до упаковки. Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Морская ферма существует с 2011 года. Сначала здесь выращивали только трепангов и гребешков, а три года назад решили экспериментировать с мидиями. В бухте Воевода мидии растут на «морском огороде» неподалеку от берега. Экскурсию по ферме проводит морской технолог. Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России. Здесь вы сможете купить свежие, по ценам от производителя, морепродукты и биодобавки и заказать вкусный обед из морепродуктов.
Приморский Океанариум (посещение по желанию за доп. плату) — один из крупнейших океанариумов мира. Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. Водное шоу проходит в 11 и 15 часов. Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли. В том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет — 4 300 рублей.
Скидка при проживании 31.12–02.01 в «Центральной усадьбе» (пос. Барабаш) в номерах 2 категории — 3 000 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По Владивостоку нет вопросов. Душа просила чем-то заполнить вечера, но попасть смогли только в филармонию на концерт местных солистов - очень хорошо пели! Гостиница "Моряк" вполне приемлема, удобное расположение, приветливый персонал, хорошая кухня. Еще один момент - поездка на Русский, на мореферму. Ехали в маршрутке мучительно долго с совершенно замерзшими стеклами, поэтому рассказ гида без иллюстраций пропал втуне. А вот сил на океанариум (ВЕЛИКОЛЕПНО!) уже не осталось. А жаль. . Лично я бы из океанариума целый день не выходила))) Сердце кровью обливалось, что рядом нет внука)) Дегустация была так себе, зимой на ферме все выглядит убого и заброшенно. Да и, честно говоря, смотреть там особо нечего - обычное производство, не приспособленное для посещения туристов.
Респект гиду на обзорной экскурсии по Владивостоку! Умница, говорит прекрасно, речь грамотная, знает все про все. И хотя я в этом городе уже была несколько раз, все равно не пожалела, что поехала с такой замечательной дамой. А вот впечатление от гида в сафари-парк просто кошмарное: трудно слушать малограмотного человека, к тому же малосведущего… Всю дорогу уши затыкали, причем практически все туристы… Сафари-парк понравился, для зимнего сезона экскурсия была вполне достаточной. Отличные ребята там работают! Всем спасибо.
Ну, вот так примерно, если коротко))
Хочу выразить благодарность гидам.