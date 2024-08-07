Новогодний Владивосток

Приглашаем встретить Новый Год 2024 в столице Дальнего Востока.

Вас ждут красивые мосты, яркое солнце, амурские тигры и вкуснейшие морепродукты! Во время тура вы прогуляетесь по праздничному Владивостоку, отправитесь в знаменитый Сафари-парк, увидите невероятный стеклянный пляж, восхититесь Приморским океанариумом и, конечно же, испробуете все местные деликатесы. Портовый город, город контрастов и молодёжи – Владивосток уже ждёт вас в гости!
4.67
3 отзыва
Новогодний Владивосток
Новогодний Владивосток
Новогодний Владивосток
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу и праздничный Новогодний ужин (за доп. плату)

Прибытие во Владивосток.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

ВАЖНО! Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00 часов.

15:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции

15:00-18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, видовая площадка, Золотой мост и фуникулер.

Праздничный Новогодний ужин (за дополнительную плату).

Внимание! Новогодний банкет не является обязательной доплатой. Предложения от кафе и ресторанов Владивостока появятся позже, гости смогут выбрать банкет на свой вкус и бюджет.

Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу и праздничный Новогодний ужин (за доп. плату)Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу и праздничный Новогодний ужин (за доп. плату)Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу и праздничный Новогодний ужин (за доп. плату)Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу и праздничный Новогодний ужин (за доп. плату)Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу и праздничный Новогодний ужин (за доп. плату)
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день, который вы можете провести так, как захотите: отдохнуть, погулять по городу или сходить в местные рестораны.

3 день

Экскурсия в Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Трансфер в пос. Шкотово.

В пути 80-90 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

  • парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Переезд на берег моря бухты Шамора.

Обед в кафе за дополнительную плату.

Возвращение во Владивосток вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.

Экскурсия в Сафари-паркЭкскурсия в Сафари-паркЭкскурсия в Сафари-паркЭкскурсия в Сафари-парк
4 день

Экскурсия на морскую ферму и в Приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

9:30 Сбор группы на центральной площади, доставка на остров Русский в бух. Воевода.

Познавательная экскурсия на морскую ферму по выращиванию гребешка, мидий, устриц, трепанга.

Дегустационный обед с морепродуктами.

Доставка в Приморский океанариум, расположенного на острове Русский в бухте Житкова.

Гости самостоятельно осматривают экспозиции Океанариума. По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание можно узнать на стойке администраторов).

Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем.

В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.

Доставка во Владивосток к 18 часам.

Экскурсия на морскую ферму и в Приморский океанариумЭкскурсия на морскую ферму и в Приморский океанариумЭкскурсия на морскую ферму и в Приморский океанариумЭкскурсия на морскую ферму и в Приморский океанариумЭкскурсия на морскую ферму и в Приморский океанариум
5 день

Экскурсия в музей истории Дальнего Востока, гастро-обед и пешеходная прогулка по китайскому кварталу Миллионке

Завтрак в гостинице.

10:00-12:00 Экскурсия в музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (часто жители Приморья называют его просто Музеем Арсеньева).

Постоянные музейные экспозиции по истории и культуре края и его столицы сочетаются с пространствами сменяющих друг друга временных выставок, что позволяет знакомить жителей и гостей города с различными музейными коллекциями.

12:30-14:30 Гастро-обед в ресторане «Syndicat-Port Café», мастер-класс дальневосточной кухни.

Все блюда готовятся шеф-поваром при вас и для вас!

Примерное меню: живые морепродукты из аквариума, холодные закуски и салаты, горячие блюда и закуски, напитки: чай и дегустационный сет таежных настоек.

15:00-16:30 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке.

Миллионка – лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев.

Чтобы проникнутся уходящей натурой, после экскурсии стоит заглянуть в ресторан «Миллионка», возрождающий городскую легенду.

Владелец буквально с нуля восстановил роскошный особняк, собрав интерьер из найденных на антикварном рынке фрагментов резных дверей, мебели, восточных тканей, нарядил официантов в костюмы падаванов, а на стенах ресторана демонстрируется видеоряд с жителями старой Миллионки – китайские матроны, рикши, торговцы опиумом…

В авторском меню ресторана представлен современный микс русских и азиатских рецептур, локальные морепродукты, рыба и русские блюда в авангардной азиатской подаче.

Экскурсия в музей истории Дальнего Востока, гастро-обед и пешеходная прогулка по китайскому кварталу МиллионкеЭкскурсия в музей истории Дальнего Востока, гастро-обед и пешеходная прогулка по китайскому кварталу МиллионкеЭкскурсия в музей истории Дальнего Востока, гастро-обед и пешеходная прогулка по китайскому кварталу МиллионкеЭкскурсия в музей истории Дальнего Востока, гастро-обед и пешеходная прогулка по китайскому кварталу Миллионке
6 день

Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Выселение из гостиницы до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.

По желанию, можно продлить отпуск во Владивостоке. Дополнительные ночи проживания за дополнительную плату, бронировать при покупке тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Владивосток на выбор.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

2-местный номер

3-местный номер

1-местный номер

«Моряк» 2*

стандартный номер

3-местное в семейном номере

48 50048 70072 450

«Экватор» 3*

стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

52 40048 00077 700

«Версаль» 3*

одноместный, двухместный номер первой категории

56 25080 000

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*

номер SMART Стандарт

3-местное в номере SMART Люкс

57 65057 10079 100

Скидка пенсионерам по возрасту и детям до 14 лет – 1 800 руб.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2

5 ночей

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города.

К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением. Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическом стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других – душ.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2

Отель «Экватор» 3

5 ночей

Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле. Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Кроме того, в отеле можно заказать традиционные блюда русской и дальневосточной кухни.

Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3

Отель «Версаль» 3

5 ночей

Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню. Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3Отель «Версаль» 3

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4

5 ночей

AZIMUT Сити Отель Владивосток находится в центре города Владивосток.

Номера оснащены холодильником и ЖК-телевизором. Бесплатный беспроводной интернет позволит всегда оставаться на связи, а кабельное телевидение не даст скучать. Индивидуальные ванные комнаты, душ. Предоставляется душ с дождевой насадкой и бесплатные туалетные принадлежности. Предоставляются следующие удобства и услуги: сейфы и письменный стол, а также телефон, с которого можно осуществлять бесплатные местные звонки.

К вашим услугам многочисленные возможности для спорта и отдыха, в числе которых круглосуточный фитнес-центр, а также терраса, где можно отдохнуть и насладиться красивым видом.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки со второго дня проживания, 2 обеда
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Трансфер аэропорт-отель - 2000 руб. (1-3 пассажира, легковое авто), трансфер в аэропорт - 1500 руб
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные ночи проживания
  • Новогодний ужин
  • Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе. Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы, по объективным причинам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Р
7 авг 2024
Организация тура была на хорошем уровне, гиды профессионалы, все вовремя. Хотелось бы более комфортный транспорт при возвращении из Хасанского района во Владивосток и побольше время в бухте Рында.
В
2 авг 2024
Организация одним словом на отлично! Всегда звонят или пишут, предупреждают об времени и месте встречи.
Организация одним словом на отлично! Всегда звонят или пишут, предупреждают об времени и месте встречи.Организация одним словом на отлично! Всегда звонят или пишут, предупреждают об времени и месте встречи.
С
2 авг 2024
Организаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету давалась информация по программе следующего дня. Обычного завершающего собрания по завершению тура не было. Желательно, чтобы в обеденное время на маршруте, хотя бы иногда, была горячая вода из термоса для чая. У других групп такое видели. Но, в целом, всё было хорошо.
Организаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету даваласьОрганизаторы предупредили о необходимости нужной экипировки, ввели небольшую корректировку по погоде. Каждый день по интернету давалась
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Евгений Валентинович!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Владивостока

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