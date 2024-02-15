Вас ждут увлекательные экскурсии, мастер-классы по кузнечному делу и кружевоплетению, вы увидите древние памятники архитектуры, созданные трудами мастеров прошлых веков и проникнетесь атмосферой провинциальных городков Севера.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Устюжна, посещение «Кузнечных дел мастерских» и село Даниловское
Прибытие в г. Череповец до 09:00.
Встреча с гидом у здания ж/д вокзала не ранее 08:30-09:00.
09:00 Переезд в г. Устюжну (130 км) с путевой информацией.
11:00 Экскурсия в Краеведческий музей, расположенный в соборе Рождества Богородицы, где гости познакомятся с документальным подтверждением факта пребывания ревизора-мошенника в городе, посетят уникальную часть храма с иконостасом 17 века.
12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу «Хоть размером невелик, на всю Россию знаменит» пройдет по старинному центру Устюжны с осмотром Торговой и Соборной площадей, великолепных городских особняков и завершится посещением церкви Казанской Божьей матери. Во время экскурсии гости узнают историю устюженского края, древнейшего центра добычи железной руды и кузнечного дела, услышат легенду о прообразе провинциального города, описанного Н. В. Гоголем в комедии «Ревизор».
13:30 Обед.
14:15 Посещение «Кузнечных дел мастерских» с экскурсией и мастер-классом по художественной ковке. Слава о мастерстве устюженских кузнецов распространилась по многим городам российского государства. XVII век был периодом больших государственных заказов на изготовление пушек, ядер, саперного инструмента для армии.
15:00 Переезд в музей-усадьба Батюшковых-А. И. Куприна – в село Даниловское.
15:30 Посещение родового гнезда семьи Батюшковых, окутанного легендами и творческим духом русского поэта К. Н. Батюшкова и писателя А. И. Куприна.
16:30 Возвращение в Череповец (130 км).
18:30 Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег.
Череповец, музей "Северсталь" и историко-художественный музей "Усадьба Гальских"
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом у гостиницы.
09:00 Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в ЧерепоВесь!». Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв. Увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика (памятник «Преемственность поколений» в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината).
11:00 Посещение с экскурсией музея металлургической промышленности предприятия «Северсталь», экспозиции которого, спроектированные с использованием современных технологий, рассказывают об истории металлургии. Залы оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, созданными на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Экскурсия в дом-музей семьи Верещагиных. Наибольшую известность получили братья Верещагины: Николай Васильевич - основоположник промышленного молочного производства в России, и Василий Васильевич – всемирно известный русский художник. В доме представлены подлинные работы художника, репродукции его известных картин, находящихся в собраниях музеев мира, фотографии и документы.
15:00 Экскурсия в историко-художественный музей «Усадьба Гальских» – памятник архитектуры и культуры начала 19 века, усадьба дворянской семьи Гальских, которых называли «местными Юсуповыми», за их хозяйственность и предприимчивость. Великолепный дом, в котором собраны вещи нескольких дворянских родов, цветник, конюшня.
16:00 Переезд в Вологду (140 км).
18:00 Размещение в выбранной гостинице по паспорту. Свободное время. Ночлег.
Вологда, музей кружева и архитектурно-этнографический музей «Семёнково»
Завтрак в гостинице.
09:50 Встреча с гидом у входа в гостиницу.
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Кружевная линия» – туристы совершат путешествие по воображаемой линии, погружаясь в легендарное прошлое губернской столицы с древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды. Осмотр деревянных особняков с «резными палисадами».
12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.
13:00 Посещение салона-магазина кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий предоставит возможность желающим попробовать свои силы в кружевоплетении – сплести самый простой элемент на учебной подушке под руководством мастера.
14:00 Обед «по-вологодски» в кафе/ресторане города, в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».
15:30 Посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково» (12 км) начнется экскурсией по территории восстановленной деревни конца 19 – начала 20 веков с осмотром крестьянских изб и знакомством с истоками быта, культуры и духовности славян Русского Севера. Продолжиться участием в одной из интерактивных программ или мастер-классом (программа зависит от возможностей музея).
17:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время для посещения магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести изделия изо льна, дерева и бересты, ювелирные изделия «Северная чернь», знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольная продукцию и многое другое.
Кириллов и Ферапонтово
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом у входа в гостиницу.
09:00 Переезд в город Кириллов (130 км) с путевой информацией.
11:00 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории«государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. Фотосессия на берегу Сиверского озера в летнее время.
13:00 Обед.
14:30 Посещение Ферапонтова монастыря: обзорная экскурсия по территории монастыря XV-XVII вв., посещение церкви преп. Мартиниана Белозерского чудотворца, посещение экспозиции «История Ферапонтова монастыря» в Трапезной палате, осмотр паперти собора Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия.
Сеансовое посещение собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия (за доп. плату на месте).
Посещение сувенирного магазина-выставки «Куракинская керамика» с изделиями декоративно-прикладного искусства художника Н. Г. Мишинцевой в традициях мастеров керамики 16-17 веков.
Для заездов 15-18.02, 16-19.05, 21-24.11 вместо Ферапонтова монастыря будет программа «Русь былинная» в ИК «Сугорье»:
14:30 Интерактивная программа «Русь былинная». Встреча группы экскурсоводом в древнерусском костюме, знакомство с историей Сугорья. Костюмированная программа в «Княжеской гриднице» соберет в парадной палате княжьего двора на совет князя и его дружину.
Гости узнают о костюмах и оберегах русских воинов, златотканом убранстве, «кованых кружевах» Древней Руси. Мастер средневековой кузницы познакомит с тайнами кузнечного ремесла и поможет выковать нехитрый сувенир. «Длинный дом викингов» раскроет секреты жизненного уклада скандинавских воинов 9-10 вв.
16:30 Возвращение в Вологду.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Северные зори» 3* в Череповце и в отелях Вологды на выбор.
|Гостиница/Вариант размещения
|Двухместное*
|Одноместное
|Трехместное
|Спасская 2*
|28 450
|31 100
|28 050
|История 3*
|28 600
|33 250
|28 200
|Аура 3*
|28 600
|33 250
|28 200
|Губерния 3*
|29 450
|34 500
|28 550
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Спасская» 2
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
«История» 3
Отель «История» находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.
В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.
Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.
Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.
Рядом с отелем "История" находятся "Резной палисад", Кремль, Софийский собор, Музей "Мир забытых вещей", исторический памятник "Дом Засецких", многочисленные магазины, городские парки с развлечениями, кафе, бары, кинотеатр.
«Аура» 3
В пределах исторического центра Вологды расположился отель «Aura hotel & spa на Благовещенская 54», встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.
В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.
В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.
У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.
«Губерния» 3
Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.
Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.
Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.
В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.
«Северные зори» 3
«Северные зори» - это трехзвездочная гостиница, которая находится в Череповце. Она была открыта в 1975 году и считается исторической. Для гостей, приехавших на собственном автомобиле, здесь работает частная парковка.
В номерном фонде у гостиницы насчитывается 150 комфортабельных номеров, которые делятся на различные категории. Все комнаты очень уютные и чистые, в них имеется удобная мебель и телевизор. Гостей порадует доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Утром гости могут полакомиться ароматным и сытным завтраком, который сервируется по системе «шведский стол». Также в здании открыт ресторан, в котором всегда подаются только свежие и аппетитные блюда.
Специально для деловых людей здесь оборудован конферен-зал, в котором есть аппаратура, необходимая для ведения важных переговоров.
«Северные зори» расположены неподалеку от народного драматического театра и музея археологии. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 17,3 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в гостинице (3 ночи)
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа с входными билетами
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Череповца и обратно из Вологды
- Ужины
- Личные расходы
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Возможно ли изменение программы?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.
Для заездов 15-18.02, 16-19.05, 21-24.11 вместо Ферапонтова монастыря будет программа «Русь былинная» в ИК «Сугорье».
- На чем мы будем передвигаться?
Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.
- Что такое «обед по-вологодски»?
Шти по-вологодски грибные с овсяной заболткой, буженина с разварной картошечкой с зеленью на вологодском масле, калитка с лесными ягодами из вологодских лесов, чай ароматный.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.