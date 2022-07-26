Отдых с пользой для здоровья

Посещение города Великого Устюга с оздоровительной целью - это возможность увидеть город, его достопримечательности, а

Посещение города Великого Устюга с оздоровительной целью — это возможность увидеть город, его достопримечательности, а так же почерпнуть мощный заряд бодрости и энергии, почувствовать прилив сил.
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
Отдых с пользой для здоровья
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Что вас ожидает 🤩

Здоровье тела
Здоровье тела
Улучшение состояния кожи и ногтей
Расслабление тела
Расслабление тела
Избавление от головной боли и метеозависимости
Отдых от работы
Отдых от работы
Избавление от хронической усталости и повышение работоспособности
Антиэйдж эффект
Антиэйдж эффект
Улучшение качества и продолжительности жизни
Правильное лечение
Правильное лечение
Полезные процедуры и профилактика заболеваний
Похудение
Похудение
Значительное усиление эффекта любой программы похудения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Программа тура по дням

1 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит :

  • Посещение соляной пещеры 6 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 4 сеансов;
  • Массаж на выбор 5 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 3 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют :

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

Оздоровительные услугиОздоровительные услугиОздоровительные услугиОздоровительные услуги

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах категории «Стандарт»
  • Организованное трехразовое питание
  • Посещение соляной пещеры 6 сеансов
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 4 сеанса
  • Массаж на выбор 5 сеансов
  • Кедровая фитобочка 3 сеанса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
  • Трансфер Котлас (Ядриха) — Великий Устюг — Котлас (Ядриха)
  • Экскурсионное сопровождение (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Вологодская область, Великий Устюг
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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