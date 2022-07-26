В стандартный пакет оздоровительных услуг входит :
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют :
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.