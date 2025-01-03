6 дней
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
26 000₽ за человека
4 дня
Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
16 000₽ за человека
10 дней
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
44 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий3 января 2025Все хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланировано.
- ВВера23 декабря 2024Спасибо большое за вашу работу.
- ССветлана28 ноября 2024Здравствуйте. Всё прошло хорошо. Спасибо.
- ЮЮлия23 ноября 2024Большая благодарность организаторам и особенно исполнителям. Все было очень интересно, познавательно, своевременно и расселение на Валге очень понравилось. Однозначно рекомендую и желаю процветания.
- ВВиктория13 ноября 2024Хочу поделиться искренними эмоциями и впечатлениями. Начиная с самого начала оформления до выезда с гостиницы всё прошло на высшем уровне, мне
- ЕЕлена6 августа 2024Очень все понравилось. Город, Великий Устюг, чистый, красивый, много локаций, которые можно посмотреть, погулять, набережная красивая. Сам отель уютный, удобно
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «SPA»
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