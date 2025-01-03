Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 тура в категории «SPA» в Вологде, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
3 отзыва
6 дней
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
26 000 за человека
Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня
3 отзыва
4 дня
Спа-тур в Великий Устюг на 4 дня
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
16 000 за человека
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
3 отзыва
10 дней
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
44 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    3 января 2025
    Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
    Все хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланировано.
    Все хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланированоВсе хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланированоВсе хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланированоВсе хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланированоВсе хорошо. Организатор ориентирован на клиента. Старается во всем идти на встречу. Очень пунктуально и четко все спланировано
  • В
    Вера
    23 декабря 2024
    Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
    Спасибо большое за вашу работу.
  • С
    Светлана
    28 ноября 2024
    Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
    Здравствуйте. Всё прошло хорошо. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    23 ноября 2024
    Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
    Большая благодарность организаторам и особенно исполнителям. Все было очень интересно, познавательно, своевременно и расселение на Валге очень понравилось. Однозначно рекомендую и желаю процветания.
    Большая благодарность организаторам и особенно исполнителям. Все было очень интересно, познавательно, своевременно и расселение на Валге
  • В
    Виктория
    13 ноября 2024
    Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
    Хочу поделиться искренними эмоциями и впечатлениями. Начиная с самого начала оформления до выезда с гостиницы всё прошло на высшем уровне, мне
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    всё понравилось. Всё прошло отлично. Гостиница отличная, люди отзывчивые, спа тур просто шикарно. Город вообще манит) Всем рекомендуется поехать в этот город и отдохнуть в этой гостиницы, вообщем воспользоваться этим туром это классно и точно останетесь довольны

    Хочу поделиться искренними эмоциями и впечатлениямиХочу поделиться искренними эмоциями и впечатлениямиХочу поделиться искренними эмоциями и впечатлениями
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
    Очень все понравилось. Город, Великий Устюг, чистый, красивый, много локаций, которые можно посмотреть, погулять, набережная красивая. Сам отель уютный, удобно
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    все организовали, нет привязки по времени в плане еды, это большой плюс. Еда на любой вкус, большой выбор. Процедуры тоже удобно по времени, все обсуждалось и подгонялось по нашим хотелкам, все качественно и волшебно. Спасибо огромное!!! Хочется вернуться ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «SPA»

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  1. Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
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  3. Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Сколько стоит тур в Вологде в январе 2025
Сейчас в Вологде в категории "SPA" можно забронировать 3 тура от 16 000 до 44 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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