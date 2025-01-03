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все организовали, нет привязки по времени в плане еды, это большой плюс. Еда на любой вкус, большой выбор. Процедуры тоже удобно по времени, все обсуждалось и подгонялось по нашим хотелкам, все качественно и волшебно. Спасибо огромное!!! Хочется вернуться ещё!