1 день

Начало сплава

6.30 Ранний завтрак в кафе-ресторане гостиницы «На Валге».

7.00 Выезд из гостиницы к месту сплава: дер. Полдарса Великоустюгского района.

9.00 Старт сплава в дер. Полдарса.

1 этап: дер. Полдарса — Опоки — Фонтан (остановка у фонтана).

Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки — что на древнерусском языке означает «скалы».

Именно эти береговые скалы, высотой до 70 м, и представляют собой удивительное место, настоящее Северное Диво — ОПОКИ.

Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.

Постепенно вгрызаясь в толщу древних пермских и четвертичных отложений, река обнажила 70-метровый слой из красных глин, и белых гипсов, и прочих минеральных пород, возраст которых сотни миллионов лет.

И вся эта обнажившаяся «конструкция» завораживает своими правильными, а местами даже идеальными, геометрическими формами и сдержанной, но выразительной палитрой.

Сверху на скалах зеленеет дремучий северный лес.

На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место — фонтанирующий источник.

Он рокочет здесь уже десятки лет: в 1941 году возле деревни Братское искали кварцевый песок, для чего пробурили скважину глубиной около 200 метром, но при бурении наткнулись на артезианскую воду.

Пластовые воды здесь оказались под изрядным давлением, отчего вода стала извергаться на поверхность земли фонтаном.

Высота гейзера достигала 10 метров, сейчас запас воды в водоносном горизонте уменьшился, а жерло гейзера расширилось — и фонтан стал ниже: 4–5 метров.

2 этап: Фонтан – дер. Кичуга (остановка в дер. Кичуга).

Этно-представление для гостей, традиционный Великоустюгский обед.

3 этап: Дер. Кичуга — мыс Бык.

Мыс Бык — удивительное творение природы, одно из украшений сухонского ландшафта.

Он расположен на левом берегу Сухоны в месте впадения в неё реки Верхней Ёрги.

Это вытянутый эрозионный останец, образовавшийся в результате деятельности Сухоны и быстротекущей Ёрги.

Считается, что этот мыс напоминает пьющего воду огромного быка.

Тематический ужин: уха, шашлыки, печеная картошка и т. д.

Ночевка в палатках около мыса Бык.