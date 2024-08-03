2 дня
26 окт в 10:00
23 ноя в 10:00
от 16 400₽ за человека
2 дня
4 янв в 10:00
от 14 600₽ за человека
2 дня
4 янв в 10:00
от 14 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина3 августа 2024Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
- ООльга23 июля 2024Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
- ККожаринова4 июля 2024Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «2-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Вологде в октябре 2024
Сейчас в Вологде в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 14 200 до 16 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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