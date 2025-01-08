5 дней
Роскошный тур в рождественскую Вологду: мастер-классы, высокая кухня от шефов и экскурсии
Поучиться ткать кружево, отведать вологодские блюда и своими руками сделать валенки
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 5:30
8 янв в 05:30
157 000₽ за человека
3 дня
«Глядя на мир, нельзя не удивляться»: по зимним городам Русского Севера
Погрузиться в атмосферу древности, увидеть тотемский барокко и заглянуть в музей Козьмы Пруткова
Начало: Вологда, ж. - д. вокзал, 09:10
22 фев в 08:00
20 350₽ за человека
3 дня
Сказочный тур в Великий Устюг: в гости к Деду Морозу и мастер-класс по кружеву
Отведать блюда северной кухни, погулять по праздничной Вологде и побывать в Тотьме
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 6:00
2 янв в 06:00
4 янв в 06:00
29 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Летние»
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