09:00 Встреча с туристами в городе Воронеж.
00:09-11:00 Переезд на микроавтобусе в город Липецк.
11:00-12:00 переезд в село Новоникольское.
12:00-12:30 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.
12:30-13:00 Инструктаж.
13:00-14:00 Обед, подготовка к сплаву.
14:00-18:00 Сплав на байдарках.
18:00-20:00 Установка лагеря.
Игры.
Баня.
20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-13:00 Сплав на байдарках.
13:00-14.00 Обед.
14:00-17:00 Сплав на байдарках.
17:00-19:00 Установка лагеря.
Игры.
Баня.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-14:00 Сплав на байдарках.
14:00-15:00 Обед.
15:00-18:00 Сплав на байдарках.
18:00-19:00 Установка лагеря, отдых.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-14:00 Сплав на байдарках.
14:00-15:00 Обед.
Отдых.
15:00-17:00 Сплав на байдарках.
17:00-19:00 Установка лагеря.
Игры.
Баня.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-13:00 Сплав на байдарках.
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:00 Подготовка к отъезду.
Сдача и погрузка снаряжения.
15:00 Выезд в Липецк, далее в Воронеж.
Ориентировочное время прибытия – 19:00.
тур предусматривает проживание в палатках.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
От дождя — зонтик или накидка.
От солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем.
В байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы).
От комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»).
На вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик.
Посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.
Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.
В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.
Примерное меню для водного похода выходного дня
Пятница — ужин:
Суббота — завтрак:
Суббота — обед:
Суббота — ужин:
Воскресенье — завтрак:
Воскресенье — обед:
Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.
Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.
В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:
До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.