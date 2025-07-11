Авторские туры в Воронеже

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
г. Воронеж
23 июня
3 июля
17 июля
31 июля
20 500 за человека
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
г. Воронеж
5 июля
19 июля
21 250 за человека
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
г. Воронеж
30 июня
14 июля
10 авг
20 700 за человека
Сплав по нижнему Битюгу
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сплав по нижнему Битюгу
г. Воронеж
16 авг
18 750 за человека
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
🚣‍♂️ На байдарках
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
г. Воронеж
9 мая
8 июня
14 000 за человека
Сплав по реке Оскол
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сплав по реке Оскол
г. Воронеж
11 авг
19 400 за человека
На байдарках по нижней Вороне
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
На байдарках по нижней Вороне
г. Воронеж
11 июля
25 июля
21 650 за человека
На байдарках по нижнему Хопру
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
На байдарках по нижнему Хопру
г. Воронеж
5 авг
22 500 за человека
Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программа
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программа
г. Воронеж
8 июня
16 000 за человека
На байдарках по верхнему Воронежу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На байдарках по верхнему Воронежу
г. Воронеж
Завтра
15 750 за человека
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Воронеж
17 250 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу

Самые популярные туры в Воронеже
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
  2. Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
  3. Сплав на байдарках по среднему Битюгу
  4. Сплав по нижнему Битюгу
  5. Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Сколько стоит тур в Воронеже в апреле 2024
Сейчас в Воронеже можно забронировать 11 авторских туров от 14 000 ₽ до 22 500 ₽. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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