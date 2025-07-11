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Авторский тур
6 дней
23 июня
3 июля
17 июля
31 июля
20 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
5 июля
19 июля
21 250₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
г. Воронеж
30 июня
14 июля
10 авг
20 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сплав по нижнему Битюгу
г. Воронеж
16 авг
18 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
9 мая
8 июня
14 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сплав по реке Оскол
г. Воронеж
11 авг
19 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На байдарках по нижней Вороне
г. Воронеж
11 июля
25 июля
21 650₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На байдарках по нижнему Хопру
г. Воронеж
5 авг
22 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
8 июня
16 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На байдарках по верхнему Воронежу
г. Воронеж
Завтра
15 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
17 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ВВладимир28 июня 2023На сплаве первый раз, давно хотел попробовать очутиться вдали от цивилизации, почувствовать свободу, единение с природой, понять что же такое сплав? Вроде бы 4 дня это не так много, но впечатлений море. Сплав на байдарке, окружающая природа, экскурсии, ночлег в палатке, мобильная баня, общение с увлеченными людьми оставит свой след в жизни.
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ААлександр8 июля 2022Все отлично прошло, я доволен!
- ААнтонина13 мая 2022Спасибо, все было отлично!
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
- ССергей11 мая 2022Все замечательно! Грамотная работа инструкторов, вкусное питание, интересная программа, что ещё надо для удачного похода!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу
Самые популярные туры в Воронеже
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
Сколько стоит тур в Воронеже в апреле 2024
Сейчас в Воронеже можно забронировать 11 авторских туров от 14 000 ₽ до 22 500 ₽. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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