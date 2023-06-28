читать дальше сплав? Вроде бы 4 дня это не так много, но впечатлений море. Сплав на байдарке, окружающая природа, экскурсии, ночлег в палатке, мобильная баня, общение с увлеченными людьми оставит свой след в жизни.

На сплаве первый раз, давно хотел попробовать очутиться вдали от цивилизации, почувствовать свободу, единение с природой, понять что же такое