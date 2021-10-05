П Петр 5

14.08.21. Тем, кто раздумывает: ехать или не ехать. Не сомневайтесь, место, в котором расположена «Академическая дача», очень живописное, недаром его выбрал И. Е. Репин – один из самых замечательных русских художников. И экскурсия интересная. Получите не только информацию об этом уникальном и уже историческом месте, но и ненавязчиво, украдкой, посмотрите, как работают художники, как они видят натуру и преломляют ее в своем сознании. После экскурсии, для полноты восприятия увиденного, посоветовал бы посетить «Народную картинную галерею» в соседнем поселке Солнечный. И пусть Вас не смущает, что это «всего лишь» поселковая галерея. Такой экспозиции известных художников ХХ века позавидовал бы почти любой из городов миллионников. Петр