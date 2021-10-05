Экскурсии Вышнего Волочка

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Доступно 1 экскурсия 🚌 в Вышнем Волочке на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Индивидуальная экскурсия
5
7
1 500
за 1-10 чел.
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Посетить старейшую творческую базу Союза художников России и пройти маршрутами пленэрных практик

Последние отзывы «Экскурсии Вышнего Волочка»

  • Отзыв на: Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
    Э
    Элита
    5 октября 2021
    5
    Марина, спасибо за экскурсию. Очень интересный материал, приятная, дружеская подача. Совершенно неожиданно открыли для себя магическое место мира чистого искусства, вдохновения и невероятной красоты.
  • Отзыв на: Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
    Е
    Екатерина
    21 августа 2021
    5
    Марина увлечённый своей работой гид, замечательный рассказчик изумительный человек. Настолько позитивная и добрая, интересно доносит информацию. Рады были знакомству и получили массу удовольствия и положительных эмоций от экскурсии! Марина, огромное спасибо!
  • Отзыв на: Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
    П
    Петр
    14 августа 2021
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    14.08.21. Тем, кто раздумывает: ехать или не ехать. Не сомневайтесь, место, в котором расположена «Академическая дача», очень живописное, недаром его выбрал И. Е. Репин – один из самых замечательных русских художников. И экскурсия интересная. Получите не только информацию об этом уникальном и уже историческом месте, но и ненавязчиво, украдкой, посмотрите, как работают художники, как они видят натуру и преломляют ее в своем сознании. После экскурсии, для полноты восприятия увиденного, посоветовал бы посетить «Народную картинную галерею» в соседнем поселке Солнечный. И пусть Вас не смущает, что это «всего лишь» поселковая галерея. Такой экспозиции известных художников ХХ века позавидовал бы почти любой из городов миллионников. Петр
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