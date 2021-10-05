Все экскурсии в Вышнем Волочке
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Вышнем Волочке на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 500₽
за 1-10 чел.
Академическая дача им. Репина: мир чистого искусства
Посетить старейшую творческую базу Союза художников России и пройти маршрутами пленэрных практик
Последние отзывы «Экскурсии Вышнего Волочка»
- ЭЭлита5 октября 2021Марина, спасибо за экскурсию. Очень интересный материал, приятная, дружеская подача. Совершенно неожиданно открыли для себя магическое место мира чистого искусства, вдохновения и невероятной красоты.
- ЕЕкатерина21 августа 2021Марина увлечённый своей работой гид, замечательный рассказчик изумительный человек. Настолько позитивная и добрая, интересно доносит информацию. Рады были знакомству и получили массу удовольствия и положительных эмоций от экскурсии! Марина, огромное спасибо!
- ППетр14 августа 202114.08.21. Тем, кто раздумывает: ехать или не ехать. Не сомневайтесь, место, в котором расположена «Академическая дача», очень живописное, недаром его выбрал И. Е. Репин – один из самых замечательных русских художников. И экскурсия интересная. Получите не только информацию об этом уникальном и уже историческом месте, но и ненавязчиво, украдкой, посмотрите, как работают художники, как они видят натуру и преломляют ее в своем сознании. После экскурсии, для полноты восприятия увиденного, посоветовал бы посетить «Народную картинную галерею» в соседнем поселке Солнечный. И пусть Вас не смущает, что это «всего лишь» поселковая галерея. Такой экспозиции известных художников ХХ века позавидовал бы почти любой из городов миллионников. Петр