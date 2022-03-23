Тур проводится круглогодично в любой день под запрос (рекомендуемый период: декабрь – март).
Прибытие.
Трансфер аэропорт – город (гостиница), рекомендовано прибытие накануне, проживание и питание не входят в стоимость тура.
09:00 Отъезд от гостиницы.
Пересекаем реку Лена от Якутска до Нижнего Бестяха по ледовой переправе, делаем остановку на групповое фото.
Останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана.
Проезжаем традиционные якутские деревни.
Фотостопы у значимых мест.
Остановки у кафе на обед (питание не включено; оплата на месте).
Вечером пересекаем реку Алдан по ледовой переправе.
Остановка на ужин в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте).
Протяженность: авто 432 км, 8 – 10 часов.
08:00 – 09:00 Отъезд от гостиницы в зависимости от готовности.
По пути на Колымской федеральной трассе делаем остановки:
— время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте);
— фотостоп у берега реки Алдан на восходе солнца;
— посещение Музея истории ГУЛАГа в п. Теплый ключ, в 70 км от Хандыги;
— перед началом Верхоянских гор фотостоп / селфи;
— у мемориального креста жертвам Сталинского режима;
— на Желтом и Черном прижимах, когда-то приводивших автомобилистов в трепет, а также после Заячьей петли и перед Ласточкиным гнездом;
— у знаменитого кафе «Куба» в Кюбеме для позднего обеда;
— на АЗС в Томторе для дозаправки (за 40 км до Оймякона).
По факту делаем больше остановок.
Поздний ужин в семье.
Протяженность: авто 514 км, ±12 часов.
Посещение Стеллы «Оймякон – Полюс холода» с Быком зимы, где мы встретим сказочного персонажа якутской мифологии Чысхаана (Держателя Холода) и получим из рук Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле.
Осмотр деревни с возможным посещением учреждений культуры и образования.
Купание в проруби на реке Индигирка (только по желанию за доплату) с использованием оборудованной лестницы и отапливаемой палаткой.
Традиционная подледная рыбалка на реке Индигирка (проверка невода).
Вечер якутской культуры в национальном Доме Арчы или сельском доме культуры.
Эксперименты в любое свободное время — замораживание водки, постиранной одежды, взрывание кипятка в трескучем от мороза воздухе, т. д.
Ранний завтрак.
Выезд из гостевого дома в Оймяконе в 08:00.
Памятное фото с гостеприимной хозяйкой.
Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора.
Посещение штольни «Резиденция Чысхаана» с гигантскими кристаллическими образованиями на стенах и потолке, а также с ледовыми скульптурами, установленными в 2004 году, в Томторе.
Посещение незамерзающей реки Куйдусун и замороженного на время зимы аэропорта.
Дозаправка в Томторе.
Проезд до Кюбюме.
Мы увидим прекрасные зимние пейзажи, которые на пути в Оймякон были скрыты в темноте.
Проезжая реки Сунтар, Агаякан и Тирэх- юрях, мы увидим старые деревянные мосты.
Заезд к оленеводам-кочевникам в районе села Ючюгей или Кюбюме для катания на оленьих упряжках по долине Оймяконья (по желанию).
Заезд осуществляется только в случаи их близкого нахождения к трассе.
Остановка на обед в кафе «Куба» в Кюбюме (не включено, оплата на месте).
Проезд через Верхоянские хребты на закате дня.
Дополнительные фотостопы.
Остановка на ужин в кафе «Аляска» в Теплом Ключе или в кафе в Хандыге (не включено, оплата на месте).
Прибытие в Хандыгу вечером.
Протяженность: авто 514 км, 12 – 14 часов.
Проезд до Якутска.
Остановки на ранний обед и полдник в кафе по маршруту.
Посещение историко-архитектурного музея под открытым небом в с. Черкех.
Посещение других дополнительных мест по маршруту.
Прибытие в Якутск к ±18:00, если не раньше.
Размещение в гостинице (не входит в стоимость, рекомендован отлет на следующий день).
Тур предусматривает проживание в гостинице квартирного типа (п. Хандыга) и в деревенском доме (п. Оймякон).Стоимость тура в зависимости от размера группы, руб:
|
Размер группы
|Тип тура
|Стоимость на 1 чел.
|4 - 12 чел.
|
Групповой по
утвержденным датам
|99 000
|3 чел.
|Индивидуальный
|111 000 – 129 900
|2 чел.
|142 000 – 152 000
|1 чел.
|По запросу
Гостиница квартирного типа в Хандыге: двухместное размещение, общие удобства: душ, туалет – в квартире, общая кухня.
Деревенский гостевой дом в Оймяконе: двух-трехместное размещение, водитель отдельно, общая кухня, умывальник, без душа, туалет на улице.
Уровень комфорта в местах ночевок: в Хандыге – 4 из 10 балов, в Оймяконе – 2 из 10 (альтернатива – в Томторе с теплым внутренним туалетом, 4 из 10); внутри помещений жарко.
Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:
Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.
Оймякон считается одним из самым холодных населенных мест в мире. По расчетам академика Обручева, шкала градусника могла теоретически опуститься до отметки -71,2 градуса по Цельсию.
Погода: днем от -25С до -45С, ночью до -65С; в Якутске - густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра; в долине Оймякона – ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
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