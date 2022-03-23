2 день

Хандыга - Теплый ключ - Кюбеме - Томтор - Оймякон

08:00 – 09:00 Отъезд от гостиницы в зависимости от готовности.

По пути на Колымской федеральной трассе делаем остановки:

— время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте);

— фотостоп у берега реки Алдан на восходе солнца;

— посещение Музея истории ГУЛАГа в п. Теплый ключ, в 70 км от Хандыги;

— перед началом Верхоянских гор фотостоп / селфи;

— у мемориального креста жертвам Сталинского режима;

— на Желтом и Черном прижимах, когда-то приводивших автомобилистов в трепет, а также после Заячьей петли и перед Ласточкиным гнездом;

— у знаменитого кафе «Куба» в Кюбеме для позднего обеда;

— на АЗС в Томторе для дозаправки (за 40 км до Оймякона).

По факту делаем больше остановок.

Поздний ужин в семье.

Протяженность: авто 514 км, ±12 часов.