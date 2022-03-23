Оймякон. Зимняя автоэкспедиция

Увлекательное зимнее дорожное путешествие по Колымской федеральной трассе

5
3 отзыва
Увлекательное зимнее дорожное путешествие по Колымской федеральной трассе из Якутска в Оймякон (Полюс Холода) – самый холодный населенный пункт на Земле. Если верить официальным записям, температурный минимум был зафиксирован на уровне -67,7 градусов.
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Ближайшие даты:
3
янв
6
янв
26
янв
23
фев
16
мар

Что вас ожидает 🤩

Чысхаан
Чысхаан
Получим из рук Держателя Холода Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле
Купание в проруби
Купание в проруби
Самые смелые смогут искупаться в проруби на реке Индигирка
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Поучаствуем в традиционной подледной рыбалке на реке
Оленьи упряжки
Оленьи упряжки
Заедем к оленеводам-кочевникам и при желании прокатимся с этими удивительными животными

Описание

Тур проводится круглогодично в любой день под запрос (рекомендуемый период: декабрь март).

Программа тура по дням

1 день

Якутск - Хандыга

Прибытие.

Трансфер аэропорт – город (гостиница), рекомендовано прибытие накануне, проживание и питание не входят в стоимость тура.

09:00 Отъезд от гостиницы.

Пересекаем реку Лена от Якутска до Нижнего Бестяха по ледовой переправе, делаем остановку на групповое фото.

Останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана.

Проезжаем традиционные якутские деревни.

Фотостопы у значимых мест.

Остановки у кафе на обед (питание не включено; оплата на месте).

Вечером пересекаем реку Алдан по ледовой переправе.

Остановка на ужин в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте).

Протяженность: авто 432 км, 8 – 10 часов.

2 день

Хандыга - Теплый ключ - Кюбеме - Томтор - Оймякон

08:00 – 09:00 Отъезд от гостиницы в зависимости от готовности.

По пути на Колымской федеральной трассе делаем остановки:

— время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте);

— фотостоп у берега реки Алдан на восходе солнца;

— посещение Музея истории ГУЛАГа в п. Теплый ключ, в 70 км от Хандыги;

— перед началом Верхоянских гор фотостоп / селфи;

— у мемориального креста жертвам Сталинского режима;

— на Желтом и Черном прижимах, когда-то приводивших автомобилистов в трепет, а также после Заячьей петли и перед Ласточкиным гнездом;

— у знаменитого кафе «Куба» в Кюбеме для позднего обеда;

— на АЗС в Томторе для дозаправки (за 40 км до Оймякона).

По факту делаем больше остановок.

Поздний ужин в семье.

Протяженность: авто 514 км, ±12 часов.

3 день

Оймякон

Посещение Стеллы «Оймякон – Полюс холода» с Быком зимы, где мы встретим сказочного персонажа якутской мифологии Чысхаана (Держателя Холода) и получим из рук Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле.

Осмотр деревни с возможным посещением учреждений культуры и образования.

Купание в проруби на реке Индигирка (только по желанию за доплату) с использованием оборудованной лестницы и отапливаемой палаткой.

Традиционная подледная рыбалка на реке Индигирка (проверка невода).

Вечер якутской культуры в национальном Доме Арчы или сельском доме культуры.

Эксперименты в любое свободное время — замораживание водки, постиранной одежды, взрывание кипятка в трескучем от мороза воздухе, т. д.

4 день

Оймякон - Томтор - Хандыга

Ранний завтрак.

Выезд из гостевого дома в Оймяконе в 08:00.

Памятное фото с гостеприимной хозяйкой.

Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора.

Посещение штольни «Резиденция Чысхаана» с гигантскими кристаллическими образованиями на стенах и потолке, а также с ледовыми скульптурами, установленными в 2004 году, в Томторе.

Посещение незамерзающей реки Куйдусун и замороженного на время зимы аэропорта.

Дозаправка в Томторе.

Проезд до Кюбюме.

Мы увидим прекрасные зимние пейзажи, которые на пути в Оймякон были скрыты в темноте.

Проезжая реки Сунтар, Агаякан и Тирэх- юрях, мы увидим старые деревянные мосты.

Заезд к оленеводам-кочевникам в районе села Ючюгей или Кюбюме для катания на оленьих упряжках по долине Оймяконья (по желанию).

Заезд осуществляется только в случаи их близкого нахождения к трассе.

Остановка на обед в кафе «Куба» в Кюбюме (не включено, оплата на месте).

Проезд через Верхоянские хребты на закате дня.

Дополнительные фотостопы.

Остановка на ужин в кафе «Аляска» в Теплом Ключе или в кафе в Хандыге (не включено, оплата на месте).

Прибытие в Хандыгу вечером.

Протяженность: авто 514 км, 12 – 14 часов.

5 день

Хандыга - Черкех - Якутск

Проезд до Якутска.

Остановки на ранний обед и полдник в кафе по маршруту.

Посещение историко-архитектурного музея под открытым небом в с. Черкех.

Посещение других дополнительных мест по маршруту.

Прибытие в Якутск к ±18:00, если не раньше.

Размещение в гостинице (не входит в стоимость, рекомендован отлет на следующий день).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице квартирного типа (п. Хандыга) и в деревенском доме (п. Оймякон).

Стоимость тура в зависимости от размера группы, руб:

Размер группы

 Тип тура Стоимость на 1 чел.
4 - 12 чел.

Групповой по

утвержденным датам

 99 000
3 чел. Индивидуальный 111 000 – 129 900
2 чел. 142 000 – 152 000
1 чел. По запросу

Гостиница квартирного типа в Хандыге: двухместное размещение, общие удобства: душ, туалет – в квартире, общая кухня.

Деревенский гостевой дом в Оймяконе: двух-трехместное размещение, водитель отдельно, общая кухня, умывальник, без душа, туалет на улице.

Уровень комфорта в местах ночевок: в Хандыге – 4 из 10 балов, в Оймяконе – 2 из 10 (альтернатива – в Томторе с теплым внутренним туалетом, 4 из 10); внутри помещений жарко.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт-гостиница в день прилета
  • Трансфер гостиница-аэропорт в день отлета
  • Услуга гида-проводника (турлидера)
  • Автотранспорт с водителем/ями для проезда по маршруту Якутск – Оймякон – Якутск в Дни 1-5 (по программе) (из расчета по 2-4 человека в каждом авто) (количество авто в колонне зависит от размера группы)
  • Проживание в Хандыге (двух-трехместное размещение), без завтрака, в дни 1 и 4 (по программе)
  • Проживание в Оймяконе (альтернатива – Томтор с теплым туалетом внутри), с 2 ужинами, 2 завтраками и 1 обедом, в Дни 2 – 3 (по программе)
  • Сертификат о посещении "Оймякон – Полюс холода"
  • Фотосессия со сказочным персонажем Чысхааном, Хранителем холода
  • Подледная рыбалка (традиционная, сетями) на реке Индигирка
  • Вечер якутской культуры
  • Посещение конебазы с якутскими лошадьми
  • Входные билеты в штольню в Томторе (с ледяными кристальными образованиями на стенах и потолке)
  • Заезд к оленеводам (в случае близкого нахождения оленей к трассе)
  • Посещение Музея "История ГУЛАГа" в Теплом ключе (при наличии действующего разрешения Роспотребнадзора)
  • Посещение историко-архитектурного музея в Черкехе (при наличии действующего разрешения Роспотребнадзора)
  • Теплые куртки, штаны и валенки (в случаи наличия необходимого размера)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Проживание в Якутске (от 2000 до 7600 руб за одноместный стандартный номер в сутки)
  • Питание в ресторанах в Якутске (средний чек обеда ±1200, ужина ±2000 руб)
  • Личная теплая одежда (рекомендации по теплой одежде направляем во время бронирования тура)
  • Питание в придорожных кафе (обеды по 300-800 руб., ужины в Хандыге по ±1000 руб в зависимости от объема заказа всего 8 остановок) в Дни 3, 4, 6, 7
  • Баня в Оймяконе или Томтора (до 5000 руб с группы)
  • Купание в реке Индигирка (5000 руб с группы за палатку с печкой и подготовку лестницы)
Место начала и завершения?
г. Якутск
Передвижение на маршруте

Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:

  • внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Toyota Land Cruiser Prado на 1-3 места;
  • внедорожный микроавтобус Mitsubishi Delica на 3-4 места;
  • комфортный микроавтобус Toyota Hiace на 4-5смест.

Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.

Какая погода в туре?

Оймякон считается одним из самым холодных населенных мест в мире. По расчетам академика Обручева, шкала градусника могла теоретически опуститься до отметки -71,2 градуса по Цельсию.

Погода: днем от -25С до -45С, ночью до -65С; в Якутске - густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра; в долине Оймякона – ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Средства связи

Спутниковые телефоны, рации дальнобойщиков, трекер Iridium 360.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 мар 2022
Просто отлично. 👍 всегда помогут и объяснят. Своих не бросают. Особенно хочу выразить благодарность Юлии Токаревой. Прошу премировать и отметить благородностью. Профессионально и компетентном. Класс
Н
8 мар 2022
Все прекрасно, все документы, памятки и рекомендации были предоставлены вовремя и в лучшем виде, менеджеры ответили на все вопросы и все очень оперативно, редко где такое встретишь, спасибо!
и
3 мар 2022
Все было организовано как по нотам. Организаторы молодцы!

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