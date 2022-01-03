Экспедиция к Полюсу Холода

Люди, которым присущ дух первооткрывателя и творца своей судьбы, стремятся доказать себе и другим, что им по плечу невозможное. Поэтому, не иссякает интерес к покорению Северного и Южного Полюса, взятию
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Эвереста, пустыни Сахары.

Но, только немногие могут похвастаться покорением Полюса Холода, ведь там были только единицы! Хотите быть среди них — пионеров? Тур проводится под индивидуальный запрос в любые удобные даты для группы от 2 человек. Стоимость рассчитывается индивидуально.

5
3 отзыва
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Полюс Холода
Полюс Холода
Посетим место, где была зарегистрирована самая низкая температура в Северном полушарии Земли (-71,2°С)
Встреча с Якутской лошадью
Встреча с Якутской лошадью
Увидим лошадей, которые находятся в течение целой зимы на открытом воздухе и сами добывают себе корм под снегом
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Получим навыки подледной ловли рыбы и разделки рыбы, продегустируем «строганину»

Программа тура по дням

1 день

Якутск

Прилет рано утром в аэропорт Якутск и трансфер в гостиницу, размещение в двухместных номерах.

Программа в Якутске: обзорный экскурсионный тур с посещением музеев.

Музей Мамонта — это единственный специализированный музей уникальных палеонтологических находок в мире.

Краеведческий музей им. Ярославского, где можно познакомиться с культурой народов Якутии и убедиться в разнообразии ее природного мира.

Посещение выставки «Сокровищница Якутии».

Обед в ресторане (за доп. плату).

После обеда визит в этнографический комплекс «Ытык Хайа».

Участие в национальном обряде благословления Алгыс.

Переход в другой этнографический комплекс «Чочур-Муран»:

  • знакомство с якутской лайкой, катание на собачьих упряжках по озеру Ытык-Кюель;
  • пеший переход к горе Чочур-Муран;
  • посещение комплекса «Царство Вечной Мерзлоты»;
  • приветствие Чысхаана, угощение в ледяном баре (возможно только при группе от 6 чел).

Ужин в ресторане «Чочур-Муран» (за доп. плату).

Возвращение в город.

Ночь в гостинице.

Якутск
2 день

Переезд в Оймякон, Хандыга

Завтрак в гостинице.

Переезд на 4WD микроавтобусе до Оймякона с ночевкой в Хандыге, горячий обед и ужин в полевых условиях (в машине), размещение в гостинице в Хандыге (только двухместное).

Автомобильный переезд лежит по Центральной части Якутии, далее на север с пересечением замерзших рек Лена и ее правого притока Алдан.

Расстояние от Якутска до Хандыги — 420 км.
Время в движении приблизительно 8–10 часов.

Переезд в Оймякон, ХандыгаПереезд в Оймякон, Хандыга
3 день

Оймякон

После завтрака в гостинице, трансфер от Хандыги до Оймякона (около 600 км) — 12–14 часов.

Маршрут лежит через Верхоянские горные хребты, Колымский Тракт — «Дорогу на костях», уникальную дорогу, построенную заключенными ГУЛАГА в период Сталинской эры.

Это дорога с богатой историей о трагических судьбах многих людей.

Вырезанные из горы мосты, переходы, бараки, и другие останки сооружений концентрационных лагерей.

Великолепные пейзажи, большие заснеженные горы, застывшие реки, обширные пастбища для северных оленей.

В районе метеостанции Восточная остановка на обед.

Приезд в Оймякон поздно вечером, размещение и ужин в семейной гостинице по 2-3 человека.

ОймяконОймякон
4 день

Оймякон. Экскурсии и подледная рыбалка

После завтрака экскурсия по месту, где была зарегистрирована самая низкая температура (-71,2°С) в Северном полушарии Земли.

Поездка на конеферму, где вы увидите уникальную Якутскую лошадь, которая находится в течение целой зимы на открытом воздухе на пастбище и сама добывает себе корм под снегом.

Знакомство с их средой обитания, жизнью коневодов, возможна езда верхом на лошади для желающих.

Обед.

Подледная рыбалка в р. Индигирка.

Возможность личного участия и получения навыков подледной ловли рыбы, разделке рыбы.

Дегустация «строганины».

Разнообразие пойманной рыбы зависит от месяца.

Купание в Индигирке (для желающих).

Баня у метеоролога (по запросу, за доп. плату). Ужин. Отдых.

Оймякон. Экскурсии и подледная рыбалкаОймякон. Экскурсии и подледная рыбалкаОймякон. Экскурсии и подледная рыбалкаОймякон. Экскурсии и подледная рыбалка
5 день

Оймякон - Томтор

Завтрак.

Программа Фишки Холода (необычные свойства предметов в результате крайне низких температур).

Это возможно увидеть только на Полюсе Холода.

Посещение мэра Оймякона, чтобы получить свидетельства о посещении Полюса Холода.

После обеда выезд в Томтор, размещение в семейной гостинице.

Экскурсия по Томтору.

Посещение музея ледовых скульптур, зимней резиденции Чысхана (символа и властелина Холода).

Вечером — культурная программа в исполнении школьного этнографического танцевального ансамбля «Эйм».

Ужин. Отдых.

Оймякон - ТомторОймякон - ТомторОймякон - Томтор
6 день

Томтор - Ючюгей

Завтрак.

Ранний выезд, около 07:00 утра по маршруту Томтор — Ючюгей.

Знакомство с жизнью и бытом эвенов-оленеводов, катание на оленях, обед у оленеводов.

Трансфер в Хандыгу.

Прибытие в пос. Хандыга около 21:00–22:00.

Ужин. Отдых в гостинице.

Томтор - ЮчюгейТомтор - Ючюгей
7 день

Переезд в Якутск. Прощальный ужин

После завтрака трансфер до Якутска.

Горячий обед в полевых условиях (в машине).

Прибытие в Якутск во второй половине дня, ориентировочно в 16:00.

Покупка сувениров.

Прощальный ужин.

Отдых в гостинице.

8 день

Якутск. Отъезд

Рано утром трансфер в аэропорт.

Вылет из Якутска.

Проживание

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые удобные даты для группы от 2 человек. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Тур предусматривает проживание в:

  • пос. Хандыга, Оймякон — семейная гостиница, размещение в комнатах по 2-3 человека;
  • г. Якутск — двухместный номер в отеле.

Варианты проживания

Отель/семейная гостиница по пути следования

7 ночей

Варианты размещения зависят от дат заезда, более подробную информацию можно получить при бронировании тура.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отеле в Якутске и в гостевых домах в Оймяконе
  • Питание - полный пансион
  • Индивидуальные переезды на машине
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Экскурсионная программа в Якутске и Оймяконе
  • Сопровождение гида-водителя по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Питание в Якутске (кроме прощального ужина)
  • Медицинская страховка
  • Алкогольные напитки
  • Чаевые
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Якутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Транспорт в основном УАЗ, так как в таких экстремальных условиях прогреть двигатель возможно только у УАЗ.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Связь на маршруте будет зависеть от близости вышек связи, в целом, есть.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 янв 2022
Все было на высоте.
О
13 апр 2021
Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация.
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды
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срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести.
Питание отличное, вкусно и всегда все свежее.
Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.

Д
6 апр 2021
Незабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.

Тур входит в следующие категории Якутска

На автобусеРыбалкаВодные развлеченияПрирода и пейзажиЖивотныеВсе турыРыболовные туры

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