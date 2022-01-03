Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Якутск
Прилет рано утром в аэропорт Якутск и трансфер в гостиницу, размещение в двухместных номерах.
Программа в Якутске: обзорный экскурсионный тур с посещением музеев.
Музей Мамонта — это единственный специализированный музей уникальных палеонтологических находок в мире.
Краеведческий музей им. Ярославского, где можно познакомиться с культурой народов Якутии и убедиться в разнообразии ее природного мира.
Посещение выставки «Сокровищница Якутии».
Обед в ресторане (за доп. плату).
После обеда визит в этнографический комплекс «Ытык Хайа».
Участие в национальном обряде благословления Алгыс.
Переход в другой этнографический комплекс «Чочур-Муран»:
- знакомство с якутской лайкой, катание на собачьих упряжках по озеру Ытык-Кюель;
- пеший переход к горе Чочур-Муран;
- посещение комплекса «Царство Вечной Мерзлоты»;
- приветствие Чысхаана, угощение в ледяном баре (возможно только при группе от 6 чел).
Ужин в ресторане «Чочур-Муран» (за доп. плату).
Возвращение в город.
Ночь в гостинице.
Переезд в Оймякон, Хандыга
Завтрак в гостинице.
Переезд на 4WD микроавтобусе до Оймякона с ночевкой в Хандыге, горячий обед и ужин в полевых условиях (в машине), размещение в гостинице в Хандыге (только двухместное).
Автомобильный переезд лежит по Центральной части Якутии, далее на север с пересечением замерзших рек Лена и ее правого притока Алдан.
Расстояние от Якутска до Хандыги — 420 км.
Время в движении приблизительно 8–10 часов.
Оймякон
После завтрака в гостинице, трансфер от Хандыги до Оймякона (около 600 км) — 12–14 часов.
Маршрут лежит через Верхоянские горные хребты, Колымский Тракт — «Дорогу на костях», уникальную дорогу, построенную заключенными ГУЛАГА в период Сталинской эры.
Это дорога с богатой историей о трагических судьбах многих людей.
Вырезанные из горы мосты, переходы, бараки, и другие останки сооружений концентрационных лагерей.
Великолепные пейзажи, большие заснеженные горы, застывшие реки, обширные пастбища для северных оленей.
В районе метеостанции Восточная остановка на обед.
Приезд в Оймякон поздно вечером, размещение и ужин в семейной гостинице по 2-3 человека.
Оймякон. Экскурсии и подледная рыбалка
После завтрака экскурсия по месту, где была зарегистрирована самая низкая температура (-71,2°С) в Северном полушарии Земли.
Поездка на конеферму, где вы увидите уникальную Якутскую лошадь, которая находится в течение целой зимы на открытом воздухе на пастбище и сама добывает себе корм под снегом.
Знакомство с их средой обитания, жизнью коневодов, возможна езда верхом на лошади для желающих.
Обед.
Подледная рыбалка в р. Индигирка.
Возможность личного участия и получения навыков подледной ловли рыбы, разделке рыбы.
Дегустация «строганины».
Разнообразие пойманной рыбы зависит от месяца.
Купание в Индигирке (для желающих).
Баня у метеоролога (по запросу, за доп. плату). Ужин. Отдых.
Оймякон - Томтор
Завтрак.
Программа Фишки Холода (необычные свойства предметов в результате крайне низких температур).
Это возможно увидеть только на Полюсе Холода.
Посещение мэра Оймякона, чтобы получить свидетельства о посещении Полюса Холода.
После обеда выезд в Томтор, размещение в семейной гостинице.
Экскурсия по Томтору.
Посещение музея ледовых скульптур, зимней резиденции Чысхана (символа и властелина Холода).
Вечером — культурная программа в исполнении школьного этнографического танцевального ансамбля «Эйм».
Ужин. Отдых.
Томтор - Ючюгей
Завтрак.
Ранний выезд, около 07:00 утра по маршруту Томтор — Ючюгей.
Знакомство с жизнью и бытом эвенов-оленеводов, катание на оленях, обед у оленеводов.
Трансфер в Хандыгу.
Прибытие в пос. Хандыга около 21:00–22:00.
Ужин. Отдых в гостинице.
Переезд в Якутск. Прощальный ужин
После завтрака трансфер до Якутска.
Горячий обед в полевых условиях (в машине).
Прибытие в Якутск во второй половине дня, ориентировочно в 16:00.
Покупка сувениров.
Прощальный ужин.
Отдых в гостинице.
Якутск. Отъезд
Рано утром трансфер в аэропорт.
Вылет из Якутска.
Проживание
Тур проводится под индивидуальный запрос в любые удобные даты для группы от 2 человек. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Тур предусматривает проживание в:
- пос. Хандыга, Оймякон — семейная гостиница, размещение в комнатах по 2-3 человека;
- г. Якутск — двухместный номер в отеле.
Варианты проживания
Отель/семейная гостиница по пути следования
Варианты размещения зависят от дат заезда, более подробную информацию можно получить при бронировании тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле в Якутске и в гостевых домах в Оймяконе
- Питание - полный пансион
- Индивидуальные переезды на машине
- Трансфер от/до аэропорта
- Экскурсионная программа в Якутске и Оймяконе
- Сопровождение гида-водителя по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
- Питание в Якутске (кроме прощального ужина)
- Медицинская страховка
- Алкогольные напитки
- Чаевые
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Транспорт в основном УАЗ, так как в таких экстремальных условиях прогреть двигатель возможно только у УАЗ.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Связь на маршруте будет зависеть от близости вышек связи, в целом, есть.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды