6 день

Двухдневный поход по долине р. Водопадный / база оленеводов Мунил и свободное время

В дни 6 и 7 мы предлагаем два варианта маршрута.

Группа делится на две команды: одна осуществляет двухдневный поход по долине р. Водопадный, вторая группа доезжает до базы оленеводов Мунил иу них свободный график.

Первый вариант: Двухдневный пеший поход по р. Водопадный.

Все снаряжение (палатки, спальники, костровые и т. п.) и продукты на 2 дня туристы несут сами в рюкзаках (рюкзаки предоставляем).

Во время переезда на базу Мунил, группа остается на устье р. Водопадный, который впадает в речку Баля.

За два дня группа проходит 21 км. Маршрут проходит по красивому ущелью.

В конце маршрута, после выхода на долину реки Сунтар, за группой приедет вездеход.

Второй вариант: Этот вариант легкий и ориентирован на отдых, во время которого туристы могут заниматься рыбалкой на хариуса, фотографированием окрестностей и т. п.