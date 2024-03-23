«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Групповой тур в Якутске

«Лето на Полюсе Холода»

5
3 отзыва
Вы знали, что на Полюсе Холода существуют такие горы и водопады? Мы уверены, что, приняв участие в этих походах, Вы испытаете только самые лучшие эмоции! Тур в горы Оймякона. Тур состоит с нескольких походов налегке. Для трансферов туристов используется вездеходная техника. Во время маршрута туристы посетят мощные водопады и обширные наледи, а также отправятся в двухдневный поход по долине р. Водопадный или на базу оленеводов Мунил.
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Ближайшие даты:
16
июл

Что вас ожидает:

Живописная природа
Живописная природа
Увидим хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, озеро Хороту, бассейн реки Сунтар, Водопад Малли и другие завораживающие места
Оленеводческая база Алта Чуккуй
Оленеводческая база Алта Чуккуй
Этот участок богат видами на высокие горы с белоснежными вершинами и является основной базой для оленеводческих бригад
Водопад Малли
Водопад Малли
Мощный водопад с высотой 28 метров, эта местность ранее являлась дном моря и здесь можно найти остатки древнего живого мира
Рыбалка
Рыбалка
В реке Алдан возможность половить на спиннинг окуней, щук, а в озере Эсэлях водится крупная щука, налим

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до р. Алдан

06:00 Сбор и выезд с остановки «Академический русский драматический театр», проспект Ленина, 21.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».

В пути ждут две паромные переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги — это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура «Собрание птиц» и другие.

После переправы через реку Алдан, стоянка на ночлег на берегу протоки реки Алдан. Любителям рыбалки существует возможность половить на спиннинг окуней, щук.

Ужин (готовка блюд начиная с этого времени силами самих туристов посредством дежурств «инструктор всегда рядом»).

Ночь в палатках.

Протяженность авто маршрута 400 км, 12 часов в пути.

Трансфер до р. АлданТрансфер до р. АлданТрансфер до р. Алдан
2 день

Трансфер до озера Хорото (на карте Улуу)

Продолжение движения по автотрассе «Колыма».

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГ в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20–30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор. В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.

Стоянка на ночь в территории турбазы «Хороту».

Протяженность автомаршрута 374 км, 10 часов в пути.

Трансфер до озера Хорото (на карте Улуу)Трансфер до озера Хорото (на карте Улуу)Трансфер до озера Хорото (на карте Улуу)Трансфер до озера Хорото (на карте Улуу)
3 день

Переезд на вездеходе до озера Эсэлэх

Маршрут проходит по бассейну реки Сунтар. Остановки для отдыха и фотографирования.

Река Сунтар в переводе с эвенского «Глубокий». Река дала название горному хребту Сунтар Хаята, занимающему огромную территорию северо-востока Якутии и север Хабаровского края.

В пути туристы могут увидеть лесных животных: лосей, медведей. В озере Эсэлях водится крупная щука, налим — отличная возможность для рыбалки.

Протяженность маршрута на вездеходе 43 км, 7 часов в пути.

Переезд на вездеходе до озера ЭсэлэхПереезд на вездеходе до озера ЭсэлэхПереезд на вездеходе до озера ЭсэлэхПереезд на вездеходе до озера Эсэлэх
4 день

Переезд до оленеводческой базы Алта Чуккуй

Этот участок богат видами на высокие горы с белоснежными вершинами.

На базе АлтаЧуккуй находятся жилые дома, срубленная баня.

В старину эта местность, богатая травой, была излюбленным местом стоянок после перехода через горные хребты, лишенной растительности, пригодной для коней.

Здесь можно увидеть насечки с письменами на деревьях, оставленных путниками.

АлтаЧуккуй является основной базой для оленеводческих бригад, кочующих в этом районе.

Протяженность маршрута на вездеходе 45 км, 7 часов в пути.

Переезд до оленеводческой базы Алта ЧуккуйПереезд до оленеводческой базы Алта ЧуккуйПереезд до оленеводческой базы Алта Чуккуй
5 день

Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)

Маршрут проходит по долине реки Колтако и далее по ущелью речки Малли. Водопад Малли — это мощный водопад с высотой 28 метров.

Трудно поверить, но эта местность ранее являлась дном моря и здесь можно найти остатки древнего живого мира.

При низком уровне воды на реке Колтако, маршрут проходит по руслу реки. При высоком уровне воды на реке, маршрут проходит по тропе, расположенной на склоне горы.

Подъем по Малли вдоль речки с частыми переходами вброд (сапоги-болотники обязательны!).

После посещения водопада, подъем на следующую ступень ущелья и посещение наледи.

Протяженность пешего маршрута 17 км.

Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)
6 день

Двухдневный поход по долине р. Водопадный / база оленеводов Мунил и свободное время

В дни 6 и 7 мы предлагаем два варианта маршрута.

Группа делится на две команды: одна осуществляет двухдневный поход по долине р. Водопадный, вторая группа доезжает до базы оленеводов Мунил иу них свободный график.

Первый вариант: Двухдневный пеший поход по р. Водопадный.

Все снаряжение (палатки, спальники, костровые и т. п.) и продукты на 2 дня туристы несут сами в рюкзаках (рюкзаки предоставляем).

Во время переезда на базу Мунил, группа остается на устье р. Водопадный, который впадает в речку Баля.

За два дня группа проходит 21 км. Маршрут проходит по красивому ущелью.

В конце маршрута, после выхода на долину реки Сунтар, за группой приедет вездеход.

Второй вариант: Этот вариант легкий и ориентирован на отдых, во время которого туристы могут заниматься рыбалкой на хариуса, фотографированием окрестностей и т. п.

Двухдневный поход по долине р. Водопадный / база оленеводов Мунил и свободное времяДвухдневный поход по долине р. Водопадный / база оленеводов Мунил и свободное времяДвухдневный поход по долине р. Водопадный / база оленеводов Мунил и свободное времяДвухдневный поход по долине р. Водопадный / база оленеводов Мунил и свободное время
7 день

Двухдневный поход по долине р. Водопадный / база оленеводов Мунил и свободное время

В дни 6 и 7 мы предлагаем два варианта маршрута.

Группа делится на две команды: одна осуществляет двухдневный поход по долине р. Водопадный, вторая группа доезжает до базы оленеводов Мунил иу них свободный график.

Первый вариант: Двухдневный пеший поход по р. Водопадный.

Все снаряжение (палатки, спальники, костровые и т. п.) и продукты на 2 дня туристы несут сами в рюкзаках (рюкзаки предоставляем).

Во время переезда на базу Мунил, группа остается на устье р. Водопадный, который впадает в речку Баля.

За два дня группа проходит 21 км. Маршрут проходит по красивому ущелью.

В конце маршрута, после выхода на долину реки Сунтар, за группой приедет вездеход.

Второй вариант: Этот вариант легкий и ориентирован на отдых вовремя которого туристы могут заниматься рыбалкой на хариуса, фотографированием окрестностей и т. п.

8 день

Пеший поход к водопадам р. Мунил

Истоки речки Мунил лежат на ледниках Сунтар Хаята на высоте около трех тысяч метров. Относительно, за короткое расстояние, речка теряет высоту около двух тысяч метров, в некоторых местах падая с отвесных скал с высотой несколько десятков метров.

Приближаясь к долине реки Сунтар, Мунил проходит через узкое скалистое ущелье, где образовывает каскад водопадов и из них самый мощный и высокий — это нижний водопад, который доступен для посещения.

Рядом с водопадом находится солонец — излюбленное место горных баранов-чубуку.

Протяженность пешего маршрута 12 км.

Пеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. Мунил
9 день

Переезд до речки Угаммыт

Ночь на берегу реки.

Протяженность маршрута на вездеходе 35 км, 6 часов в пути.

Переезд до речки УгаммытПереезд до речки УгаммытПереезд до речки УгаммытПереезд до речки Угаммыт
10 день

Переезд до озера Хорото

Сегодня завершающий день поездки на вездеходе и на этом экспедиционная часть маршрута заканчивается.

Расположение в территории турбазы в палатках.

Протяженность маршрута на вездеходе 51 км, 8 часов в пути.

Переезд до озера ХоротоПереезд до озера ХоротоПереезд до озера Хорото
11 день

Трансфер до Якутска

Обратный путь проходит по той же дороге, по которой ехали на маршрут.

Приезд в Якутск поздно вечером.

Проживание

Тур предусматривает проживание в платках (от 1-местной до 4-местной).

Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.

Варианты проживания

Палатка

10 ночей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с туром и проведением тура
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (рюкзаки, палатки, спальные мешки, коврики, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер из гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Аренда болотных сапог (весь период похода) - 1500 руб
  • Дополнительное место в палатке - 5000 руб
  • Аренда дополнительного коврика (пенка) - 500 руб
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств - «инструктор всегда рядом»)
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • куртка для трекинга;
  • куртка штормовая;
  • дождевик;
  • кофта флисовая;
  • брюки для трекинга;
  • брюки штормовые;
  • термобелье теплое;
  • термобелье тонкое;
  • шапка спортивная флисовая;
  • бейсболка или панама;
  • перчатки для трекинга;
  • перчатки лагерные (для хоз. работ);
  • носки теплые;
  • носки трекинговые;
  • носки мембранные влагозащитные;
  • носки тонкие;
  • ботинки трекинговые для ходьбы по горам;
  • сапоги болотные;
  • легкая лагерная обувь;
  • гамаши.

Туристическое снаряжение:

  • спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины итп);
  • запасные аккумуляторы, батарейки;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • индивидуальная аптечка;
  • крем от солнца;
  • легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • рюкзак штурмовой;
  • сидушка;
  • скотч, клей универсальный;
  • солнцезащитные очки;
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • термос 1 литр.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 мар 2024
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
Н
27 фев 2024
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Е
26 фев 2024
Надежно, качественно, безопасно!
Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!

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