4 день

Оймякон - Томтор - Хандыга

Ранний завтрак.

08:00 Выезд из гостевого дома в Оймяконе.

Памятное фото с гостеприимной хозяйкой.

Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора.

Посещение штольни «Резиденция Чысхаана» с гигантскими кристаллическими образованиями на стенах и потолке, а также с ледовыми скульптурами, установленными в 2004 году, в Томторе.

Посещение незамерзающей реки Куйдусун и замороженного на время зимы аэропорта.

Дозаправка в Томторе.

Проезд до Кюбюме. Мы увидим прекрасные зимние пейзажи, которые на пути в Оймякон были скрыты в темноте.

Проезжая реки Сунтар, Агаякан и Тирэх-юрях, мы увидим старые деревянные мосты.

Заезд к оленеводам-кочевникам в районе села Ючюгей или Кюбюме для катания на оленьих упряжках по долине Оймяконья (по желанию). Заезд осуществляется только в случае их близкого нахождения к трассе.

Остановка на обед в кафе «Куба» в Кюбюме (не включено, оплата на месте).

Проезд через Верхоянские хребты на закате дня.

Дополнительные фотостопы.

Остановка на ужин в кафе «Аляска» в Теплом Ключе или в кафе в Хандыге (не включено, оплата на месте).

Прибытие в Хандыгу вечером.

Расстояние до Хандыги: 514 км.

Заезд к оленеводам: дополнительные 5-10 км.

Средняя скорость движения: 40 км/ч.

Время в пути: 12-14 часов.

Проживание: в квартире в Хандыге.

Включенное питание: завтрак в семье в Оймяконе.