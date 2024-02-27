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Программа тура по дням
Якутск - Хандыга
09:00–10:00 Отъезд от гостиницы, в зависимости от готовности группы.
Пересекаем реку Лена от Якутска до Нижнего Бестяха по ледовой переправе.
Делаем остановку на групповое фото.
Останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана.
Проезжаем традиционные якутские деревни.
Фотостопы у значимых мест.
Остановки у кафе на обед (питание не включено, оплата на месте).
Вечером пересекаем реку Алдан по ледовой переправе.
Остановка на ужин в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте).
Расстояние от центра Якутска до Хандыги: 432 км (согласно нашему GPS треку здесь и далее).
Средняя скорость движения с учетом остановок у дорожных кафе и фотосессий: 50 км/ч.
Время в пути: 8–10 часов.
Проживание: в Хандыге в квартире.
Хандыга - Теплый ключ - Кюбеме - Томтор - Оймякон
08:00 Отъезд.
По пути на Колымской федеральной трассе делаем остановки:
- Время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте);
- фотостоп у берега реки Алдан на восходе солнца;
- посещение Музея истории ГУЛАГа в п. Теплый ключ, в 70 км от Хандыги;
- перед началом Верхоянских гор фотостоп / селфи;
- у мемориального креста жертвам Сталинского режима;
- на Желтом и Черном прижимах, когда-то приводивших автомобилистов в трепет, а также после Заячьей петли и перед Ласточкиным гнездом;
- у знаменитого кафе «Куба» в Кюбеме для позднего обеда;
- на АЗС в Томторе для дозаправки (за 40 км до Оймякона).
По факту делаем больше остановок.
Расстояние от Хандыги до Оймякона: 514 км.
Средняя скорость движения: 40 км/ч.
Время в пути: 10–12 часов.
Проживание: частный дом в Оймяконе или гостевой дом в Томторе.
Включенное питание: ужин в Оймяконе/Томторе.
Оймякон
Посещение стеллы «Оймякон — Полюс холода» с Быком зимы, где мы встретим сказочного персонажа якутской мифологии Чысхаана (Держателя Холода) и получим из его рук Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле.
Осмотр деревни с возможным посещением учреждений культуры и образования.
Купание в проруби на реке Индигирка (только по желанию, за доплату) с использованием оборудованной лестницы и отапливаемой палаткой.
Традиционная подледная рыбалка на реке Индигирка (проверка невода).
Вечер якутской культуры в национальном Доме Арчы или сельском доме культуры.
Эксперименты в любое свободное время: замораживание водки, постиранной одежды, взрывание кипятка в трескучем от мороза воздухе, т. д.
Порядок активностей может измениться в зависимости от графика работы местного населения.
Проживание: в Оймяконе/Томторе в семье.
Включенное питание: завтрак, обед и ужин в семье в Оймяконе/Томторе.
Оймякон - Томтор - Хандыга
Ранний завтрак.
08:00 Выезд из гостевого дома в Оймяконе.
Памятное фото с гостеприимной хозяйкой.
Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора.
Посещение штольни «Резиденция Чысхаана» с гигантскими кристаллическими образованиями на стенах и потолке, а также с ледовыми скульптурами, установленными в 2004 году, в Томторе.
Посещение незамерзающей реки Куйдусун и замороженного на время зимы аэропорта.
Дозаправка в Томторе.
Проезд до Кюбюме. Мы увидим прекрасные зимние пейзажи, которые на пути в Оймякон были скрыты в темноте.
Проезжая реки Сунтар, Агаякан и Тирэх-юрях, мы увидим старые деревянные мосты.
Заезд к оленеводам-кочевникам в районе села Ючюгей или Кюбюме для катания на оленьих упряжках по долине Оймяконья (по желанию). Заезд осуществляется только в случае их близкого нахождения к трассе.
Остановка на обед в кафе «Куба» в Кюбюме (не включено, оплата на месте).
Проезд через Верхоянские хребты на закате дня.
Дополнительные фотостопы.
Остановка на ужин в кафе «Аляска» в Теплом Ключе или в кафе в Хандыге (не включено, оплата на месте).
Прибытие в Хандыгу вечером.
Расстояние до Хандыги: 514 км.
Заезд к оленеводам: дополнительные 5-10 км.
Средняя скорость движения: 40 км/ч.
Время в пути: 12-14 часов.
Проживание: в квартире в Хандыге.
Включенное питание: завтрак в семье в Оймяконе.
Хандыга - Черкех - Якутск
Проезд до Якутска.
Остановки на ранний обед и полдник в кафе по маршруту.
Посещение историко-архитектурного музея под открытым небом в с. Черкех.
Посещение других дополнительных мест по маршруту.
±18:00 Прибытие в Якутск.
Размещение в гостинице (не включено в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице квартирного типа (п. Хандыга) и в деревенском гостевом доме (п. Оймякон или Томтор).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размер группы
|Тип тура
|Цена на 1 человека
|3–12 человек
|групповой
|125 000
|2 человека
|индивидуальный
|165 000
|1 человек
|295 000
Тарифы по состоянию на 01.04.2024, действительны до 30.09.2024.
Уровень комфорта: 4 из 10 балов, внутри помещений жарко.
Для вашего удобства рекомендуем прибыть в день перед началом тура и отбыть на следующий день после окончания тура, самостоятельно забронировав гостиницу в Якутске.
Встреча и трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно включены в стоимость.
Варианты проживания
Комнаты в Хандыге
Проживание в Хандыге в квартире (двух-трехместное размещение в комнатах, общие кухня, туалет и душ).
Гостевой дом в Оймяконе
Проживание в Оймяконе в семье в частном деревянном доме (двух-трехместное размещение в комнатах, общая кухня, внутри умывальник, традиционный уличный туалет).
Гостевой дом в Томторе
Альтернативный вариант — проживание в гостевом доме в Томторе (с теплым туалетом, двух-трехместным размещением в комнатах, общей кухней).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги:
- Проживание и питание:
- Экскурсии и развлечения:
- Другое:
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Якутска и обратно
- Проживание в Якутске
- Питание в ресторанах в Якутске (средний чек обеда ±1500 руб., ужина ±2500 руб.)
- Личная теплая одежда (рекомендации по теплой одежде направляем во время бронирования тура)
- Питание в придорожных кафе (обеды по ±800 руб., ужины в Хандыге по ±1200 руб. в зависимости от объема заказа всего 8 остановок) в Дни 1, 2, 4, 5
- Баня в Оймяконе или Томторе (до 5000 руб. с группы) в день 3
- Купание в реке Индигирка (от 5000 руб. с группы за палатку с печкой и подготовленную площадку для купания) в день 3
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода нас ожидает в туре?
- Днём от -25°С до -45°С;
- Ночью до -65°С.
В Якутске — густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра.
В долине Оймякона — ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.
Будет ли связь на маршруте?
Для связи мы будем использовать рации дальнобойщиков, GPS трекер Iridium 360.
На каком транспорте мы будем передвигаться?
Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:
- внедорожники Toyota Land Cruiser на 1–3 места;
- внедорожные микроавтобусы Mitsubishi Delica на 3–4 места;
- микроавтобус Toyota Noah на 3–4 места.
Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.
Рассадка в авто: по 2–4 человека в каждом авто в зависимости от размера группы.
Рекомендации по прибытию и отбытию
Поскольку тур начинается в 09:00–10:00 и включает длительный переезд, для вашего удобства рекомендуем прибыть в Якутск за день до начала тура ранним утром.
Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу в Якутске, которую вы забронируете. Встреча и трансфер в гостиницу из аэропорта в день, предшествующий началу тура, входят в стоимость.
Прибытие в Якутск по окончанию тура запланировано ориентировочно на 18:00. После длительной дороги мы также рекомендуем самостоятельно остановиться в гостинице в Якутске и вылетать на следующий день.
Трансфер из гостиницы в аэропорт в день, следующий за окончанием тура, также входит в стоимость. Время зависит от времени отправления вашего рейса (уточнить заранее).
Возможны ли изменения в программе?
Фактический график движения зависит от количества и продолжительности остановок на маршруте и от времени старта проездов.
Очередность активностей может измениться в связи с возможными климатическими или эпидемиологическими ситуациями, в том числе от места проживания в Оймяконском районе — в Оймяконе или Томторе.
Режим работы учреждений культуры зависит от предписаний Роспотребнадзора и внутренних распоряжений администрации на момент оказания туристических услуг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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