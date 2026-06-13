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экскурсовод экстра уровня, даже как-будто слов "экскурсовод" не полностью отражает то, что происходит на экскурсии. Это и продуманная прогулка по городу, и удобное передвижение на чистой машине, и качественное содержательное общение с приятным и умным собеседником, и приятная общность взглядов, которая возникает во время коммуникации. Содержательно экскурсия тоже блестящая. Я далеко не в первые в Ялуторовске, но получился новый взгляд на историю и современность. Только слова восхищения и благодарности! Сервис кстати тоже вполне рабочий. Спасибо!