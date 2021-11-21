Ялуторовск - город для отдыха

Вас ждет увлекательная экскурсия в сибирский город Ялуторовск, основанный в 1659 году переселенцами...

Вас ждет увлекательная экскурсия в сибирский город Ялуторовск, основанный в 1659 году переселенцами на месте татарского поселения Явлу — Туры.

При Екатерине Второй, получивший гербовую символику — мельничное колесо, т. к. в окружении оного насчитывалось 552 мельницы.

Здесь родился Савва Мамонтов, а в 19 веке на поселении жили девять декабристов.

История города соприкоснулась с судьбой советской поэтессы Юлии Друниной.

Реконструированный острог, мемориальные дома декабристов, особняки сибирских купцов и красота природы.
Ялуторовск - город для отдыха
Ялуторовск - город для отдыха
Ялуторовск - город для отдыха
Ялуторовск - город для отдыха
Ялуторовск - город для отдыха
Ялуторовск - город для отдыха

Что вы увидите 🤩

  • Сретенский собор
  • Ялуторовский острог
  • Торговые ряды
  • Дома декабристов
  • Здание первой женской гимназии открытой декабристами
  • Памятники: Ю. Друниной, Суворову,А. Балакшину, С. Мамонтову
  • Духовно-мемориальный комплекс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Экскурсионная прогулка по Ялуторовску

Сибирский город Ялуторовск, основанный в 1659 году переселенцами на месте татарского поселения Явлу — Туры. При Екатерине Второй, получивший гербовую символику — мельничное колесо, т. к. в окружении оного насчитывалось 552 мельницы.
Здесь родился Савва Мамонтов, а в 19 веке на поселении жили девять декабристов. История города соприкоснулась с судьбой советской поэтессы Юлии Друниной. Реконструированный острог, мемориальные дома декабристов, особняки сибирских купцов и красота природы.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
Что не входит?
  • Стоимость транспорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялуторовск, Сретенский собор.
Завершение: Ялуторовск, Сетенский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник — Воскресенье с 10:00, согласование заблаговременно.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник — Воскресенье с 10:00, согласование заблаговременно.

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