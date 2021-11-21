Экскурсионная прогулка по Ялуторовску

Сибирский город Ялуторовск, основанный в 1659 году переселенцами на месте татарского поселения Явлу — Туры. При Екатерине Второй, получивший гербовую символику — мельничное колесо, т. к. в окружении оного насчитывалось 552 мельницы.

Здесь родился Савва Мамонтов, а в 19 веке на поселении жили девять декабристов. История города соприкоснулась с судьбой советской поэтессы Юлии Друниной. Реконструированный острог, мемориальные дома декабристов, особняки сибирских купцов и красота природы.