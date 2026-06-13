Вас ждет увлекательная экскурсия в сибирский город Ялуторовск, основанный в 1659 году переселенцами на месте татарского поселения Явлу — Туры. При Екатерине Второй, получивший гербовую символику — мельничное колесо, т.
Описание экскурсииЭкскурсионная прогулка по Ялуторовску Сибирский город Ялуторовск, основанный в 1659 году переселенцами на месте татарского поселения Явлу — Туры. При Екатерине Второй, получивший гербовую символику — мельничное колесо, т. к. в окружении оного насчитывалось 552 мельницы. Здесь родился Савва Мамонтов, а в 19 веке на поселении жили девять декабристов. История города соприкоснулась с судьбой советской поэтессы Юлии Друниной. Реконструированный острог, мемориальные дома декабристов, особняки сибирских купцов и красота природы.
Понедельник — Воскресенье с 10:00, согласование заблаговременно.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сретенский собор
- Ялуторовский острог
- Торговые ряды
- Дома декабристов
- Здание первой женской гимназии открытой декабристами
- Памятники: Ю. Друниной, Суворову, А. Балакшину, С. Мамонтову
- Духовно-мемориальный комплекс
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость транспорта
Место начала и завершения?
Ялуторовск, Сретенский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник — Воскресенье с 10:00, согласование заблаговременно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Всё прошло отлично! Ольга рассказала историю декабристов,провела по значимым местам,угостила блинчиками и чаем!! спасибо за гостеприимство!!
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А
Спасибо большое за экскурсию по г. Ялуторовску, которую нам провела 14 ноября 2025 года замечательный экскурсовод Ольга. Масса новых знаний, особенно о декабристах, кто пребывал в этом городе. Ольга обладает
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Е
Экскурсовод в Ялуторовске Ольга. Обратилась на сайт за час до возможного времени экскурсии. Моментально получила обратную связь от Ольги. Это очень важно суметь оперативно и четко спланировать время. Ольга -
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О
Ялуторовск удивительно красивый и уютный город! Очень жаль, что много мест на реставрации и не всё удалось посмотреть, но в целом впечатления хорошие У нас был экскурсовод Надежда Васильевна, которая подробно поведала об истории города, известных людях На обратном пути заскочили в чайную, очень атмосферное место, можно посетить и читальню. Всем советуем побывать!
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Л
Ещё дома,в Петербурге,мы тщательно готовили себе программу знакомства с Сибирью. Читали отзывы,сопоставляли,выбирали. И не ошиблись! С Ялуторовском нас знакомила Ольга. Светлый,активный,позитивный человек! Она щедро делилась с нами обширными своими знаниями.
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Ю
Мы с супругом были в Ялуторовске первый раз, хотя мимо проезжали часто. Оказывается этот замечательный, чистый городок имеет богатую историю. Благодаря нашему гиду Ольге, мы узнали много интересных фактов из
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