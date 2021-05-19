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Полезная информация о Ялуторовске

Что нужно знать о Ялуторовске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Ялуторовске
02:3833
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЯлуторовск
По-английскиYalutorovsk
Население города35 892 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота64 м. от уровня моря

Где находится Ялуторовск на карте

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