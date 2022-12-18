Аэродром Левцово - центр семейного отдыха

Мы рекомендуем приезжать поездом 102Я (Москва – Ярославль), прибытие в Ярославль в 10:57мск. В этом случае трансфер встретит вас на вокзале и отвезет в прямо на аэродром «Левцово». Для обратной дороги удобен поезд 105Я (Ярославль — Москва), который отправляется в 19:43 мск и приезжает в Москву в 22:58 мск.

Для любителей открывать новые маршруты, в Ярославле есть аэропорт «Туношна», туда летают самолёты из Москвы и Санкт-Петербурга, например

Если вы приедете на своей машине, то сможете комфортно разместиться как на аэродроме «Левцово», так и на парковке возле отеля. А на время проведения экскурсий мы предложим вам присоединиться к группе и воспользоваться нашмим комфортным трансфером