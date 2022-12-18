Аэродром Левцово - центр семейного отдыха

Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур

Мы подготовили для вас максимально классную программу

Мы подготовили для вас максимально классную программу, где органично уживаются активности на свежем воздухе, уроки истории, предусмотрено посещение аэродрома «Левцово», парашютных и штурманских классов и забронировано проживание в отеле с бассейном, чтобы расслабиться вечером после активного дня.

За короткое время вы побываете авиадиспетчером, пройдете парашютную подготовку, сделаете авиационный сувенир, и полностью погрузитесь в мир частных аэродромов России.
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Улетные выходные в Ярославле. Авиационный тур
Ближайшие даты:
28
авг
18
сен
23
окт
20
ноя
11
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • новые открытия – попробуем себя в роли парашютистов (прыгать не обязательно) и авиадиспетчеров, узнаем, что султан делал в небе над Ярославлем и кто увековечил «Макарыча» в бронзе. При лётной погоде посмотрим на Волгу сверху.
  • авиационная экскурсия по Ярославлю – увидим самые красивые места города, узнаем, как они связаны с историей авиации и транспорта в регионе;
  • семейный отдых – программа подходит для всех возрастов, отличная возможность интересно и весело провести время со всеми членами семьи.

Программа тура по дням

1 день

Аэродром Левцово - центр семейного отдыха

11:00 - 12:00 – трансфер в аэропорт Левцово от вокзала и гостиницы размещения.

12:00 - 14:00 – расширенная экскурсия по аэродрому.

14:00 - 15:00 – мастер-класс по приготовлению и дегустация узбекского плова.

15:00 - 17:00 – продолжение экскурсии, осмотр авиационного ангара и рассказ о самолетах: Ан-2; Як-12М; Як-52; Морава L200А, осмотр уникальной коллекции авиамоделей, фото на память, посещение кроликовой фермы (да, она находится на территории аэродрома).

17:00 - 18:00 – трансфер в отель.

18:00 - 20:00 – ужин, свободное время, бассейн.

Аэродром Левцово - центр семейного отдыхаАэродром Левцово - центр семейного отдыхаАэродром Левцово - центр семейного отдыхаАэродром Левцово - центр семейного отдыхаАэродром Левцово - центр семейного отдыхаАэродром Левцово - центр семейного отдыхаАэродром Левцово - центр семейного отдыхаАэродром Левцово - центр семейного отдыха
2 день

Амет-Хан Султан, парашютный класс и новый авиамузей

09:00 – 10:00 – завтрак.

10:00 – 12:40 – посещение авиационного музея, мастер-класс по изготовлению сувениров.

12:40 – 13:30 обед.

13:30 –14.00 – трансфер на аэродром Карачиха.

12:30 – 14:30 – урок в парашютном классе.

13:00 – 14:00 – полет над Волгой на Ан-2 при условии летной погоды (оплачивается отдельно).

15:20 –17.00 – авторская обзорная авиационная экскурсия по Ярославлю.

17:00 –19.00 – свободное время.

Амет-Хан Султан, парашютный класс и новый авиамузейАмет-Хан Султан, парашютный класс и новый авиамузейАмет-Хан Султан, парашютный класс и новый авиамузей

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Азимут» в центре Ярославля, в номерах «Супериор» с доступом в бассейн.

Доплата за одноместное размещение – 1 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: дегустация плова в «Левцово» ужин в первый день, завтрак и обед во второй
  • Расширенная экскурсия по аэродрому с посещением диспетчерской вышки, штурманских классов и осмотром коллекции авиамоделей
  • Мастер-класс по приготовлению плова на огне
  • Знакомство с советскими самолетами Як-52 и Ан-2, Morava, Як-12М
  • Обзорная авторская авиационная экскурсия по Ярославлю с гидом
  • Сопровождение группы представителем аэродрома «Левцово»
  • Все трансферы по программе
  • Первый урок парашютной подготовки
  • Участие в мастер-классе по изготовлению авиационного сувенира
  • Посещение авиационного музея и аэродрома «Карачиха»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Ярославля и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Осмотр города с воздуха – от 3.000 руб/чел. (зависит от погодных условий, стоимость варьируется от количества участников)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 7 лет предоставляется скидка 10%.

Что мы увидим кроме аэродрома?

Конечно же, мы искренне полагаем, что аэродром — это самое важное в любом городе. Но помимо программы в «Левцово» мы подготовили для вас обзорную экскурсию по Ярославлю с авиационным уклоном

Как одеваться?

Удобно. Посвятите эти выходные в Ярославле своим впечатлениям, ощущениям и эмоциям, не задумываясь о том, что вам что-то мешает наслаждаться жизнью. Аэродром — это открытое пространство, поэтому лучше иметь с собой одежду потеплее. Однако с учетом причуд погоды в наших широтах, мы наполнили «зимнюю» версию программы активностями в помещениях.

Как добраться до Ярославля?

Мы рекомендуем приезжать поездом 102Я (Москва – Ярославль), прибытие в Ярославль в 10:57мск. В этом случае трансфер встретит вас на вокзале и отвезет в прямо на аэродром «Левцово». Для обратной дороги удобен поезд 105Я (Ярославль — Москва), который отправляется в 19:43 мск и приезжает в Москву в 22:58 мск.

Для любителей открывать новые маршруты, в Ярославле есть аэропорт «Туношна», туда летают самолёты из Москвы и Санкт-Петербурга, например

Если вы приедете на своей машине, то сможете комфортно разместиться как на аэродроме «Левцово», так и на парковке возле отеля. А на время проведения экскурсий мы предложим вам присоединиться к группе и воспользоваться нашмим комфортным трансфером

Будет ли полет на самолете?

Поскольку наша программа рассчитана на межсезонье и зиму, мы не включали полёт на Ан-2 в базовую стоимость тура. Полёт состоится при наборе полной группы и при соответствующих погодных условиях. Опция оплачивается дополнительно на аэродроме после получения разрешения на вылет. О потенциальной доступности самолёта мы предупредим вас за неделю до начала тура, тогда же, в зависимости от числа желающих полетать, сможем назвать финальную цену.

Можно ли выбрать другие даты?

Тур также проводится под индивидуальный запрос для групп от 10 до 16 человек.

Стоимость индивидуального проведения уточняется дополнительно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

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