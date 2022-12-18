Аэродром Левцово - центр семейного отдыха

Преимущества этого путешествия:
11:00 - 12:00 – трансфер в аэропорт Левцово от вокзала и гостиницы размещения.
12:00 - 14:00 – расширенная экскурсия по аэродрому.
14:00 - 15:00 – мастер-класс по приготовлению и дегустация узбекского плова.
15:00 - 17:00 – продолжение экскурсии, осмотр авиационного ангара и рассказ о самолетах: Ан-2; Як-12М; Як-52; Морава L200А, осмотр уникальной коллекции авиамоделей, фото на память, посещение кроликовой фермы (да, она находится на территории аэродрома).
17:00 - 18:00 – трансфер в отель.
18:00 - 20:00 – ужин, свободное время, бассейн.
09:00 – 10:00 – завтрак.
10:00 – 12:40 – посещение авиационного музея, мастер-класс по изготовлению сувениров.
12:40 – 13:30 обед.
13:30 –14.00 – трансфер на аэродром Карачиха.
12:30 – 14:30 – урок в парашютном классе.
13:00 – 14:00 – полет над Волгой на Ан-2 при условии летной погоды (оплачивается отдельно).
15:20 –17.00 – авторская обзорная авиационная экскурсия по Ярославлю.
17:00 –19.00 – свободное время.
Тур предусматривает проживание в отеле «Азимут» в центре Ярославля, в номерах «Супериор» с доступом в бассейн.
Доплата за одноместное размещение – 1 000 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Детям до 7 лет предоставляется скидка 10%.
Конечно же, мы искренне полагаем, что аэродром — это самое важное в любом городе. Но помимо программы в «Левцово» мы подготовили для вас обзорную экскурсию по Ярославлю с авиационным уклоном
Удобно. Посвятите эти выходные в Ярославле своим впечатлениям, ощущениям и эмоциям, не задумываясь о том, что вам что-то мешает наслаждаться жизнью. Аэродром — это открытое пространство, поэтому лучше иметь с собой одежду потеплее. Однако с учетом причуд погоды в наших широтах, мы наполнили «зимнюю» версию программы активностями в помещениях.
Мы рекомендуем приезжать поездом 102Я (Москва – Ярославль), прибытие в Ярославль в 10:57мск. В этом случае трансфер встретит вас на вокзале и отвезет в прямо на аэродром «Левцово». Для обратной дороги удобен поезд 105Я (Ярославль — Москва), который отправляется в 19:43 мск и приезжает в Москву в 22:58 мск.
Для любителей открывать новые маршруты, в Ярославле есть аэропорт «Туношна», туда летают самолёты из Москвы и Санкт-Петербурга, например
Если вы приедете на своей машине, то сможете комфортно разместиться как на аэродроме «Левцово», так и на парковке возле отеля. А на время проведения экскурсий мы предложим вам присоединиться к группе и воспользоваться нашмим комфортным трансфером
Поскольку наша программа рассчитана на межсезонье и зиму, мы не включали полёт на Ан-2 в базовую стоимость тура. Полёт состоится при наборе полной группы и при соответствующих погодных условиях. Опция оплачивается дополнительно на аэродроме после получения разрешения на вылет. О потенциальной доступности самолёта мы предупредим вас за неделю до начала тура, тогда же, в зависимости от числа желающих полетать, сможем назвать финальную цену.
Тур также проводится под индивидуальный запрос для групп от 10 до 16 человек.
Стоимость индивидуального проведения уточняется дополнительно.