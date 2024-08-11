2 дня
Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
Побывать в резиденции князя и городе-заповеднике и рассмотреть шедевры древнерусского зодчества
Начало: Ярославль, 8:00
14 сен в 08:00
21 сен в 08:00
25 000₽ за человека
2 дня
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
Начало: Москва
3 ноя в 10:00
от 12 790₽ за человека
2 дня
Вкусная Масленица в Ярославле
Начало: Москва
15 мар в 10:00
от 13 090₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена11 августа 2024Общее впечатление отличное! Экскурсовод Елена просто супер. Переезды из города в город не казались утомительными, Елена не давала заскучать, рассказывала
- ААнастасия10 августа 2024Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
- ЕЕлена8 августа 2024Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «2-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Ярославле в августе 2024
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