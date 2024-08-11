Двухдневные экскурсионные туры Ярославля

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Ярославле, цены от 12 790 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
Пешая
2 дня
Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
Побывать в резиденции князя и городе-заповеднике и рассмотреть шедевры древнерусского зодчества
Начало: Ярославль, 8:00
14 сен в 08:00
21 сен в 08:00
25 000 за человека
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
Начало: Москва
3 ноя в 10:00
от 12 790 за человека
Вкусная Масленица в Ярославле
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Вкусная Масленица в Ярославле
Начало: Москва
15 мар в 10:00
от 13 090 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Гастрономический тур в Ярославскую губернию
    Общее впечатление отличное! Экскурсовод Елена просто супер. Переезды из города в город не казались утомительными, Елена не давала заскучать, рассказывала
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    много, увлекательно. Ночевали в отеле под Ярославлем, не в городе, до магазина или в город на такси или на автобусе. Не понравилась организация в Костроме. Провели больше часа в музее Льна, где 5 минут представление на тему льна, а остальное время в магазине одежды из льна при музее!!!! Мне например не надо ничего! Рядом с музеем ничего нет, даже продуктового магазина, воды купить, простояла на улице. А свободного времени в Костроме потом 15 мину!!! Питание. В Переславле и Костроме в приличных ресторанчиках, вкусно. А в Суздале как-то скудно и не очень вкусно, гречка очень сорная.

  • А
    Анастасия
    10 августа 2024
    Гастрономический тур в Ярославскую губернию
    Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест.
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    Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍 Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Гастрономический тур в Ярославскую губернию
    Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «2-дневные туры»

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  1. Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
  2. Гастрономический тур в Ярославскую губернию
  3. Вкусная Масленица в Ярославле
Сколько стоит тур в Ярославле в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 12 790 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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