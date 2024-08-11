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Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍 Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо