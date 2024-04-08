Ярославль полон живописных достопримечательностей, здесь вы можете увидеть красивые церкви XVII века украшающие причудливый исторический цент, прогуляться по пышным садам и паркам, полюбоваться шикарными купеческими особняками и старейшим драматическим театром в стране
Местные экскурсоводы
Ярославль прекрасный город, где собрано огромное количество исторических и культурных достопримечательностей и чтобы не потеряться во всем этом многообразии, рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями по самым по популярным местам.
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Программа интересная, ни много, ни мало, интересно и взрослым и детям. Музеи достойные. Даже мороз за 30 не помешал побывать на лосиной ферме. Гостиница Волга - уютно и тепло, ресторан кормил очень вкусно, и на оплаченных завтраках - шведский стол, и на ужине (в стоимость не входили).
Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис Александрович. Спасибо ему большое. Очень много путешествуем по России. Среди всех гидов, которые нам помогают в наших странствиях Борис Александрович - суперзвезда!!! Очень хотелось бы встретится с ним в новом путешествии. Компании, которая организовала нашу экскурсию во главе с таким Капитаном также большая благодарность!
Сейчас в Ярославле можно забронировать 4 тура от 12 790 ₽ до 20 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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