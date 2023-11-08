Маленькая Европа в центре России
Если вы хотите увидеть Казанский кремль, маленькую Европу в центре России, прогуляться по набережной Брюгге и Амстердама, загадать желание у Йошкиного кота, побывать в уникальных музеях и продегустировать местную кухню, добро пожаловать в наше увлекательное путешествие!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Казань. Автобусная экскурсия по Казани и пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю
Прибытие в аэропорт Казани до 12:00.
Встреча с гидом в аэропорту Казани в зале прибытия. Посадка в автобус.
Рекомендуем рейсы с прибытием в аэропорт Казани до 11:40 утра в день начала тура.
Автобусная обзорная экскурсия по Казани.
В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани — Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты Универсиады.
Обед.
Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.
Кремль по праву называют сердцем города. Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства — все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом.
Переезд в Йошкар-Олу (150 км).
Размещение в отеле.
Экскурсия по Йошкар-Оле. Музыкальная программа в Национальном драматическом театре. Сыроварня и дегустация сыров и пива
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.
Столица республики Марий Эл — город с 400-летней историей.
За последние десятилетия Йошкар-Ола похорошела, застроилась, у нее появился собственный яркий стиль, за который ее прозвали столицей архитектурных подделок.
Как по взмаху волшебной палочки здесь возникли новенький кремль, свои баварские замки, Дворец дожей и Набережная Брюгге — маленький уголок Северной Европы в Среднем Поволжье.
А еще тут самое большое количество памятников на душу населения — царям, императорам, писателям, счастливой семье и даже Йошкиному коту.
Экскурсия-прогулка по Набережной Брюгге.
Набережная Брюгге, названная в честь бельгийского города, — один из самых необычных архитектурных ансамблей в российской провинции. Все дома на ней построены во фламандском стиле, характерном для Севера Европы: сомкнутые фасады, декоративные башенки и шпили, орнаменты, скульптуры и арочное обрамление окон.
Среди «бельгийских» домиков есть постройки в духе римской и византийской архитектуры, а также Спасская и Благовещенская башни в псевдорусском стиле.
Музыкальная программа «Наследие» в Национальном драматическом театре им. М. Шкетана.
Зарождение и развитие марийского театра неразрывно связано с освоением наследия устно-поэтического народного творчества (сказок, песен, преданий, бытовых, календарных и трудовых обрядов и народных игр и т. д.), а также традиций русского театрального искусства.
Марийский театр сегодня — это великолепный актерский состав, мастерская режиссура, фундаментальные и экспериментальные спектакли, исключительная работа художников.
Обед.
Переезд в экопарк ЗаАзяково (20 км).
Экскурсия на Сыроварню с дегустацией сыров и пива.
Мы понаблюдаем за производством через панорамное стекло, а также спустимся в главное место — хранилище сыров. Мы попробуем 15 видов различных сыров, приготовленных из молока швицких коров.
Дополнить и раскрыть вкусы некоторых сыров вам помогут фирменные соусы от шефа. Очистить вкусовые рецепторы вы сможете ароматным травяным Иван-чаем.
В дополнении нас ждет дегустация живого нефильтрованного пива производства местной пивоварни "Старый Георг".
На сыроварне у нас будет возможность приобрести молочные продукты и сыры для себя и своих близких.
Возвращение в Йошкар-Олу.
Ночь в отеле.
Путешествие в Козьмодемьянск
Завтрак.
Переезд в Козьмодемьянск (около 170 км).
Город Козьмодемьянск, стоящий на высоком правом берегу Волги в районе Чебоксарского водохранилища, всего лишь на год старше столицы Марий Эл. Основан он был как острог в 1583 году по указу Ивана Грозного.
Обзорная экскурсия по городу.
Маленький тихий городок с богатой историей, сохранивший свой особый дух и патриархальность. Город с простором Волги, неспешным течением жизни и старинными купеческими домами в кружевных нарядах.
В городе сохранилась Стрелецкая башня — часовня, построенная в 1697 году. Историческая территория Козьмодемьянска занимает 120 га. Здесь расположены 150 памятников, в том числе 12 — федерального значения и 40 — республиканского. Главные достопримечательности города — известный на всю страну Музей сатиры и юмора им. О. Бендера, этнографический музей под открытым небом, музей купеческого быта.
Экскурсия в Художественный музей им. А. В. Григорьева.
В музее имеется великолепная коллекция живописных полотен известных русских художников: И. Айвазовский, К. Маковский, И. Творожников, А. Корзухин, В. Поленов, Т. Нефф, Ю. Клевер, К. Коровин, А. Архипов, Н. Фешин и др., а также коллекции старинного фарфора, изделий из кости, стекла и металла русских, западноевропейских и восточных мастеров 18-20 вв.
Экскурсия в Музей сатиры и юмора им. Остапа Бендера.
1925 год. К причалу города Козьмодемьянска причалил пароход «Герцен», на котором плыл Илья Ильф, корреспондент газеты «Гудок». С этого самого времени и начинается магическое превращение Козьмодемьянска в Васюки.
В конце 20-х годов выходит роман «12 стульев». А через 70 лет в Козьмодемьянске-Васюках открывается музей имени «товарища Бендера».
Обед.
Экскурсия в Музей купеческого быта.
Располагается музей в старинном купеческом особняке с цокольным этажом, антресолями и мезонином. Дом был построен в 1897 году, принадлежал купцу-лесопромышленнику Александру Ивановичу Шишокину.
Свободное время.
Возвращение в Йошкар-Олу.
Ночь в отеле.
Интерактивная программа в деревне Шоруньжа, трансфер в аэропорт Казани
Завтрак.
Переезд в деревню Шоруньжа (150 км).
Шоруньжа в 2019 году была признана Культурной столицей всего финно-угорского мира. Лишь пять мест в России удостоены такого статуса.
Атмосфера в деревне пропитана стариной и национальной аутентичностью, поэтому здесь часто собирают материалы для книг и снимают фильмы различные авторы.
Интерактивная программа в этнодеревне с обедом.
Вас встречают у священного камня Онара — былинного великана народа мари.
Далее вы отправляетесь в музейно-этнографический комплекс «Старинная марийская усадьба», который воссоздает усадьбу местного крестьянина конца 19 века. Во дворе расположился дом с сенями, «баня по-черному», колодец, сарай и хлев.
Вас ждут мастер-классы по старинным ремеслам. Вы попробуете молоть муку, запускать мельницу, плести из лозы, надевать марийские лапти и онучи, увидите, как ткут конопляные холсты на старинной сновалке.
В конце программы гостей ждет обед с национальными блюдами: суп с ржаными клецками, палыш, блины из печки с ароматным вареньем и Иван–чаем.
Переезд в Казань (около 100 км).
Трансфер в аэропорт Казани к рейсам, вылетающим после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Йошкар-Оле.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|28 700
|31 400
Ниже указан возможный вариант размещения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле в номер с удобствами
- Питание: завтраки в отеле, 4 обеда
- Транспортное обслуживание на микроавтобусе туристического класса
- Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
- Сопровождение профессионального гида по маршруту
- Интерактивная программа в этнодеревне
- Дегустация сыра и пива в экопарке
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Питание, не входящее в программу: ужины
- Входные билеты в музеи по программе (оплачиваются на месте)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Татарстан, Казань
- Рекомендуемые рейсы
Рекомендуем рейсы с прибытием в аэропорт Казани до 11:40 утра в день начала тура.
Обратные рейсы с вылетом из аэропорта Казани после 20:00.
Внимание! Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиабилетов до момента гарантированного набора группы.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.