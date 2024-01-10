Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Групповой тур в Йошкар-Оле

Великий Волжский путь

5
3 отзыва
Путешествие по шести волжским городам познакомит Вас с самобытным уголком России.

Вы окунетесь в культуру Татарстана, Марий Эл и Чувашии, прогуляетесь по столицам этих республик, насладитесь национальной кухней и гостеприимством местных жителей.

Побываете в древнем городе Болгаре, поразитесь старинной деревянной застройке в Городце и увидите знаменитую стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде.

Вас ждут интересные музеи, древняя архитектура и увлекательные мастер-классы в городах на берегах красавицы-Волги.
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
Великий Волжский путь. Гранд-тур по 6 столицам
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Что вас ожидает:

Интерактивная программа
Интерактивная программа
Программа «Якын дуслар» погрузит Вас в мир древней культуры татарского народа и познакомит с колоритным татарским фольклором
Сердце древнего города
Сердце древнего города
Побываете в Казанском и Нижегородском кремлях, узнаете многовековые тайны этих мест
Уникальный музей
Уникальный музей
Посетите Музей истории трактора в Чебоксарах, единственный в своем роде в России, где узнаете об истории становления и развития российского и мирового тракторостроения
Яркая архитектура
Яркая архитектура
Побываете в Городце, где сохранились деревянные разноцветные домики с резьбой и наличниками и каменные купеческие особнячки
Канатная дорога
Канатная дорога
Прокатитесь на канатной дороге над Волгой, откуда открывается захватывающий вид на Нижний Новгород и его окрестности
Великий Болгар
Великий Болгар
Прогуляетесь меж белокаменных руин древних зданий в Болгарском музее-заповеднике, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь столицы Волжской Булгарии

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия по Казани

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы

Время выезда на программу из отеля фиксированное. График выезда на экскурсии из разных отелей смотрите ниже в разделе “Важно знать”.

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.

Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве — фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери

18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость экскурсии 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Прибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия по КазаниПрибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия по КазаниПрибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия по КазаниПрибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия по Казани
2 день

Экскурсия в город Болгар

С 07:00 завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

График выезда на программу из разных отелей смотрите ниже в разделе “Важно знать”.

Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км).

12:00 Прибытие в Болгар. Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея-заповедника.

Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы. Во время экскурсии вы сможете побродить меж белокаменных руин древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь…

Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.

Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире.

Посещение музея Болгарской цивилизации. Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа — предков современных казанских татар.

15:40 Обед в кафе Болгар.

16:40 Продолжение экскурсии. Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Ак мечет (Белая мечеть).

Большой комплекс представляет собой сочетание минаретов, куполов и длинной площади, обрамленной белоснежными колоннами. В центре площади создан искусственный водоем, зеркально отражающий всю мечеть.

17:00 Выезд из Болгара в Казань.

20:00 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города.

С 20:15 до 21:45 за доп. плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2300 рублей — взрослый, 2100 рублей — детский до 14 лет, 1000 рублей — дети до 6 лет (интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

Экскурсия в город БолгарЭкскурсия в город БолгарЭкскурсия в город БолгарЭкскурсия в город Болгар
3 день

Казанский кремль, мастер-класс, по желанию экскурсия в Свияжск

С 7:00 до 8:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. График выезда из разных отелей смотрите ниже в разделе “Важно знать”.

09:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

10:30 Мастер-класс «Искусство завязывания платка».

Переливы хрусталя, холодный мрамор и яркий восточный узор. Девушка колдует у зеркала… Волосы прячутся под шёлковый покров, в руках мастера платок оживает, приобретает изысканные формы. И, перед нами Шахерезада!

Практические навыки по искусству завязывания арабского мужского платка — шарфа может получить и мужчина. «Арафатка» или «палестинка» из этнического элемента одежды превращается в стильный аксессуар.

11:30 Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск:

11:45Причал «Казан».

Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.

Свияжск — древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

Стоимость экскурсии 2300 рублей с туриста.

Казанский кремль, мастер-класс, по желанию экскурсия в СвияжскКазанский кремль, мастер-класс, по желанию экскурсия в СвияжскКазанский кремль, мастер-класс, по желанию экскурсия в СвияжскКазанский кремль, мастер-класс, по желанию экскурсия в Свияжск
4 день

Йошкар-Ола. Обзорная экскурсия, национальный обед, этнографическая экспозиция

С 7:00 до 8:00 завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. График выезда из разных отелей смотрите ниже в разделе “Важно знать”.

Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».

Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл.

В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново.

Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.

Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.

На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.

Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.

Посещение национального музея имени Т. Евсеева.

Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти»

16:30Выезд в Казань.

19:00 Возвращение в Казань. Трансфер в гостиницу.

Йошкар-Ола. Обзорная экскурсия, национальный обед, этнографическая экспозицияЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия, национальный обед, этнографическая экспозицияЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия, национальный обед, этнографическая экспозицияЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия, национальный обед, этнографическая экспозицияЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия, национальный обед, этнографическая экспозицияЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия, национальный обед, этнографическая экспозиция
5 день

Чебоксары. Обзорная экскурсия, Музей истории трактора

С 07:00 завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами.

Выезд на экскурсионную программу в столицу Республики Чувашия — Чебоксары (170 км).

11:00 Экскурсия «Столица чувашского народа — Шупашкар».

На правом берегу Волги расположен город Чебоксары — столица Чувашской республики. По предписанию Ивана Грозного в 15 в. на берегу Волжского залива была сооружена деревянная срубная крепость, получившая название Чебоксары.

Экскурсия по Чебоксарам включает экскурсию по старому городу. Вы увидите набережную — одну из красивейших на Волге, Чебоксарский залив — жемчужину города, памятник любви – Таганаит, памятник Чапаеву, скульптуру Матери-Покровительницы, и даже памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на бульваре Купца Ефремова.

Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд», где можно приобрести сладкие подарки из Чувашии (в свободное время, по желанию).

13:45 Обед в кафе или ресторане г. Чебоксары.

15:00 Музей истории трактора.

Музей трактора, единственный в своем роде в России. Его экспозиция дает полное представление об истории становления и развития российского и мирового тракторостроения.

Музей для всех, кому интересно увидеть историю развития тракторной промышленности от плуга до тракторов, которые скоро будут пахать целину на Марсе.

16:30 Заселение в гостиницу. Свободное время.

Чебоксары. Обзорная экскурсия, Музей истории трактораЧебоксары. Обзорная экскурсия, Музей истории трактораЧебоксары. Обзорная экскурсия, Музей истории трактораЧебоксары. Обзорная экскурсия, Музей истории трактора
6 день

Путешествие в Городец

С 07:00 завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы с вещами.

Выезд на экскурсионную программу в Нижний Новгород и Городец (314 км).

13:00 Прибытие в г. Городец.

Обед в кафе или ресторане города.

Экскурсия «Память земли русской» в г. Городец. В конце 13 века Городец — центр удельного княжества. Владел им один из сыновей Александра Невского — князь Андрей Александрович.

Провинциальный, тихий, уютный, с узкими улочками, старинными постройками и новыми домами — город-сказка на Волге. Здесь сохранилась уникальная старинная застройка — деревянные разноцветные домики с резьбой и наличниками, каменные купеческие особнячки.

С волжской кручи открываются красивые виды на Волгу. Древний город Городец — родина знаменитой городецкой росписи и многих исконно-русских ремесел.

Есть в Нижегородской области один самый древний монастырь. Он древнее самого Нижнего Новгорода и относится, по преданию, к XII веку. Это Федоровский Городецкий монастырь.

Главная святыня монастыря — копия Феодоровской иконы, оригинал которой находится в Костроме. По легенде, ее нашел князь Юрий Долгорукий в деревянной часовне близ Городца еще в 11 веке. Именно здесь, в кельях Городецкого Фёдоровского монастыря, в возрасте сорока трёх лет умер Александр Невский.

14:00 Гости посетят музей «Терем русского самовара». Удивительная коллекция насчитывает более 500 образцов самых причудливых форм и размеров. В этом музее вас ждет множество невероятных историй и фактов! Вы станете участником яркого театрализованного действия и узнайте интереснейшую историю русского самовара!

15:00 Фольклорная программа «Здесь встречают гостей с радостью!»

Мы поможем вам окунутся в мир старинных русских обычаев и обрядов и подарим вам настоящий праздник!

Народные игры и хороводы, песни и пляски не оставят вас равнодушными и зарядят волшебной энергией каждого участника нашей программы!

Нашу программу не нужно смотреть, в ней нужно участвовать!

На самом волжском берегу — главная местная достопримечательность — «Город Мастеров». Резные избы построены по всем канонам русского «глухого» зодчества. Здесь проводятся традиционные ремесленные мастер-классы: роспись по дереву, изготовление свистулек из глины.

Здесь же открыты многочисленные сувенирные лавки, в которых вы можете приобрести травяные чаи на основе иван-чая, пряники, леденцы-петушки и другие сладости.

«Чашечку чая, пожалуйста!» (дополнительная услуга).

Один из самых популярных напитков в России — конечно же, чай. Все, что связано с чаепитием, играет важную роль в русской культуре. Что может быть лучше душистого иван-чая с ароматным печатным пряником и сливочной помадкой.

Продолжение обзорной экскурсии по Городцу.

18:30 Выезд в Нижний Новгород (70 км).

20:00 Заселение в гостиницу.

Путешествие в ГородецПутешествие в ГородецПутешествие в ГородецПутешествие в Городец
7 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду

07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы с вещами.

Выезд на экскурсионную программу.

09:30 Экскурсия «Мост через Волгу»! Увлекательное путешествие на единственной в своем исполнении канатной дороге в России.

Канатная дорога позволяет взглянуть на старинный город новым взглядом, насладится видами Волги и панорамами берегов. С фуникулера открывается захватывающий вид на город и его окрестности.

Обзорная экскурсия «Здравствуй, Нижний» с посещением Нижегородского кремля.

Если вы любите гулять по старинным городам, взбираться на крепостные стены и размышлять о том, на какой улице происходили важные исторические события, то Нижний Новгород — отличное место для путешествия.

Здесь и храмы, и исторические памятники, напоминающие о купеческой Руси или о военной истории страны, необычные скульптуры, интересные музеи.

Живописные виды — еще одна особенность Нижнего Новгорода, ведь находится он на берегу двух великих русских рек: на месте слияния Волги и Оки. Нижний Новгород — столица Поволжья и пятый по численности мегаполис России, ведущий свою историю с XIII века.

Вы узнаете историю возникновения Нижнего Новгорода и легенды, связанные с основанием крепости. Удивительное архитектурное сооружение, выдержавшее бесчисленное количество татарских набегов и не сдавшее своих позиций даже в тяжелые времена смуты и войн, было и остается сердцем города вот уже более шестисот лет.

Пешеходная экскурсия по ул. Большая Покровская. Совершить променад по Большой Покровской — разве можно отказать себе в этом удовольствии? Вымощенную брусчаткой, пестрящую кафетериями и ресторанами улицу открывает городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».

14:30 Обед в кафе города.

16:00 Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы тура.

Экскурсия по Нижнему НовгородуЭкскурсия по Нижнему НовгородуЭкскурсия по Нижнему НовгородуЭкскурсия по Нижнему Новгороду

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань на выбор (5 ночей), в гостинице в г. Чебоксары (1 ночь) и в гостинице в г. Нижний Новгород (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (период действия цены 25.04.2024-02.10.2024), руб:

Гостиница, категория

Действие цены

Взрослый ½ DBL

Ребенок (до 7*/14 лет)

Третий в номере

Одноместный номер

Доп. ночь с человека DBL/SGL

Тип завтрака в туре

Отели 3*

Стандартный номер TWIN/DBL

25.04.2024-02.10.2024

51480

32880/ 50880

51480

59880

3600 / 5000

Шведский стол

Отели 4*

Стандартный номер TWIN/DBL

25.04.2024-02.10.2024

53880

32880 / 53280

53880

62880

4000 / 5500

Шведский стол

*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Размещение: SGL — одноместное, TWIN — 2 раздельные кровати, DBL — 1 большая кровать, TRPL —три раздельные кровати, ExB — доп. место.

Примечание: ½ DBL — стоимость на одного человека при двухместном размещении.

Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).

Варианты проживания

Отель «AMAKS Safar» 3

5 ночей

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3

Отель «Кристалл» 3

5 ночей

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

5 ночей

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

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Отель «Биляр Палас» 4

5 ночей

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

5 ночей

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Отель «Корстон Tower» 4

5 ночей

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4

Гостиница «Россия» 3

1 ночь

Конгресс-отель «Россия» располагается в центральной части города Чебоксары. Для проживающих предоставляется высокий уровень обслуживания, лояльные цены и домашний уют. Имеет статус «3 звезды», а вежливые сотрудники готовы помочь по всем вопросам.

Номерной фонд состоит из уютных номеров, разделенных на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, кондиционер. По запросу можно установить дополнительное место. В индивидуальной ванной комнате можно найти средства личной гигиены и комплект полотенец.

Каждое утро для постояльцев сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также в здании есть несколько банкетных залов, ресторан Toro Russo, а вокруг работают продуктовые магазины.

Для проведения деловых мероприятий предоставляются четыре конференц-зала, которые полностью укомплектованы всем необходимым.

Расстояние до железнодорожного вокзала - 2 км, а до международного аэропорта около 6 км. Еще вблизи есть стадион, Кнутихинский лес и торговый комплекс.

Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3

Гостиница «Чувашия» 3

1 ночь

Гостиница "Чувашия" расположена в историческом районе Чебоксар. Этот вариант размещения подойдет как для транзитной, так и для деловой поездки.

Для оформления номеров использовано ковровое покрытие и натуральное дерево. Каждый из них оборудован телевизором с кабельным ТВ, рабочей зоной и индивидуальной ванной комнатой.

Просторный ресторан "Al Dente" специализируется на блюдах итальянской кухни. Здесь Вы сможете погрузиться в атмосферу загородного дома.

Приятным бонусом станет наличие СПА-салона "Тай Рай", сауны "Римские термы "с бассейном и парильни "Ямако". При отеле работает полностью оборудованный конференц-зал, общей вместительностью до 45 человек.

Вся необходимая торговая и развлекательная инфраструктура города расположена в пешей доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала не превышает 2 с половиной километров.

Гостиница «Чувашия» 3Гостиница «Чувашия» 3Гостиница «Чувашия» 3Гостиница «Чувашия» 3Гостиница «Чувашия» 3Гостиница «Чувашия» 3Гостиница «Чувашия» 3

Гостиница «Bobo st. art hotel» 4

1 ночь

Отель «Bobo st.art» расположен на Большой Покровской улице Нижнего Новгорода, недалеко от главных исторических достопримечательностей города.

На выбор комфортабельные одноместные и двухместные номера, обустроенные стильной мебелью, сейфом, телевизором и Wi-Fi. В ванной комнате есть душ, фен, набор полотенец и гигиенические средства.

За отдельную плату гости могут заказать континентальный завтрак или посетить ресторан на территории отеля. В пешей доступности основная инфраструктура, популярные кафе и рестораны города.

Рядом находится «Нижегородский кремль» — 340 м, «Чкаловская лестница» — 930 м, «Рождественская церковь» — 1,6 км. Расстояние до ж/д вокзала — 4,7 км, до международного аэропорта — 20,8 км.

Гостиница «Bobo st. art hotel» 4Гостиница «Bobo st. art hotel» 4Гостиница «Bobo st. art hotel» 4Гостиница «Bobo st. art hotel» 4Гостиница «Bobo st. art hotel» 4Гостиница «Bobo st. art hotel» 4

Гостиница «Маринс Парк Отель» 4

1 ночь

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» - это прекрасный вариант для проведения разного плана мероприятий, будь то романтическая встреча при свечах или банкет по случаю свадебного торжества или юбилея. На выбор предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам вкусный и сытный завтрак сервируется по системе «Шведский стол», где для гостей будет представлено несколько видов каш, сухие завтраки, куриный бульон, аппетитные салаты, необычные десерты и закуски, а также при вас будут приготовлены свежие ароматные венские вафли, а в другое время - блюда европейской кухни. Вечером гости смогут посетить ресторан интернациональной кухни. На территории отеля функционирует уютный стейк-хаус, откуда можно заказать еду даже в номер. В вечернее время для постояльцев открываются бильярдная, караоке и другие развлекательные заведения.

Инфраструктура гостиницы очень хорошо развита: здесь вы найдете необыкновенный СПА-центр с несколькими видами саун, бассейн и многое другое. Дорога от аэропорта на автомобиле не займет более одного часа. В стоимость проживания также включены услуги прачечной и глажки личных вещей.

Гостиница «Маринс Парк Отель» 4Гостиница «Маринс Парк Отель» 4Гостиница «Маринс Парк Отель» 4Гостиница «Маринс Парк Отель» 4Гостиница «Маринс Парк Отель» 4Гостиница «Маринс Парк Отель» 4Гостиница «Маринс Парк Отель» 4Гостиница «Маринс Парк Отель» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание по программе
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и из г. Нижний Новгород
  • Питание, не указанное в программе
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта – от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Дополнительная экскурсия “Огни Казани” – 1300 руб. /чел.
  • Дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск:на теплоходе – 2700 руб. /чел. на автобусе (при невозможности теплоходной) – 2300 руб. /чел.
  • На теплоходе – 2700 руб. /чел.
  • На автобусе (при невозможности теплоходной) – 2300 руб. /чел.
  • Дополнительная экскурсия в “Дом Бая”:2300 руб. – взрослый2100 руб. – детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
  • 2300 руб. – взрослый
  • 2100 руб. – детский до 14 лет
  • 1000 рублей дети до 6 лет
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию – радиогиды – стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Республика Татарстан, Казань
График выезда на экскурсионную программу из отелей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)

13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)

13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)

Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8)

14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

08:05 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100 м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
10 янв 2024
Всё О'кей. Спасибо большое всё понравилось. До скорой встречи.
Т
10 янв 2024
Организация тура была проведена великолепно. Экскурсия в Свияжск и в Раифу очень понравилась. 31.12 был организован обед в кафе с интерактивно программой «якын дуслар». Обед и сама интерактивная программа ни о чем. Ни оставила никаких впечатлений. Зато очень понравилась экскурсия по городу с посещением Кремля.
Р
10 янв 2024
Мы остались под впечатлением от организации тура и программы, которая была очень насыщенной, но не перегруженной, успели всё посмотреть, пофотографировать и послушать экскурсоводов. Мы остались довольны от поездки, большое спасибо за организацию такого замечательного тура.
Пожелание: заранее предупреждать о том, что может понадобиться наличка для оплаты аудиогидов и дополнительной программы "В гостях у Бая"
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здраствуйте, Роман!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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Можно с детьмиМногодневные туры7-дневные туры

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