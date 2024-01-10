Великий Волжский путь
Вы окунетесь в культуру Татарстана, Марий Эл и Чувашии, прогуляетесь по столицам этих республик, насладитесь национальной кухней и гостеприимством местных жителей.
Побываете в древнем городе Болгаре, поразитесь старинной деревянной застройке в Городце и увидите знаменитую стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде.
Вас ждут интересные музеи, древняя архитектура и увлекательные мастер-классы в городах на берегах красавицы-Волги.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия по Казани
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы
Время выезда на программу из отеля фиксированное. График выезда на экскурсии из разных отелей смотрите ниже в разделе “Важно знать”.
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.
Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
14:15 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве — фольклоре.
Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа
15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери
18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
20:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».
Стоимость экскурсии 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Экскурсия в город Болгар
С 07:00 завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
График выезда на программу из разных отелей смотрите ниже в разделе “Важно знать”.
Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км).
12:00 Прибытие в Болгар. Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея-заповедника.
Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы. Во время экскурсии вы сможете побродить меж белокаменных руин древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь…
Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.
Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире.
Посещение музея Болгарской цивилизации. Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа — предков современных казанских татар.
15:40 Обед в кафе Болгар.
16:40 Продолжение экскурсии. Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Ак мечет (Белая мечеть).
Большой комплекс представляет собой сочетание минаретов, куполов и длинной площади, обрамленной белоснежными колоннами. В центре площади создан искусственный водоем, зеркально отражающий всю мечеть.
17:00 Выезд из Болгара в Казань.
20:00 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города.
С 20:15 до 21:45 за доп. плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: 2300 рублей — взрослый, 2100 рублей — детский до 14 лет, 1000 рублей — дети до 6 лет (интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Казанский кремль, мастер-класс, по желанию экскурсия в Свияжск
С 7:00 до 8:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. График выезда из разных отелей смотрите ниже в разделе “Важно знать”.
09:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
10:30 Мастер-класс «Искусство завязывания платка».
Переливы хрусталя, холодный мрамор и яркий восточный узор. Девушка колдует у зеркала… Волосы прячутся под шёлковый покров, в руках мастера платок оживает, приобретает изысканные формы. И, перед нами Шахерезада!
Практические навыки по искусству завязывания арабского мужского платка — шарфа может получить и мужчина. «Арафатка» или «палестинка» из этнического элемента одежды превращается в стильный аксессуар.
11:30 Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск:
11:45Причал «Казан».
Посадка на теплоход.
12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:00 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.
Свияжск — древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).
Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).
17:00 Отправление т/х в Казань.
19:00 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
Стоимость экскурсии 2300 рублей с туриста.
Йошкар-Ола. Обзорная экскурсия, национальный обед, этнографическая экспозиция
С 7:00 до 8:00 завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. График выезда из разных отелей смотрите ниже в разделе “Важно знать”.
Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).
11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».
Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл.
В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново.
Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.
На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.
Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.
Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.
Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.
Посещение национального музея имени Т. Евсеева.
Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти»
16:30Выезд в Казань.
19:00 Возвращение в Казань. Трансфер в гостиницу.
Чебоксары. Обзорная экскурсия, Музей истории трактора
С 07:00 завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами.
Выезд на экскурсионную программу в столицу Республики Чувашия — Чебоксары (170 км).
11:00 Экскурсия «Столица чувашского народа — Шупашкар».
На правом берегу Волги расположен город Чебоксары — столица Чувашской республики. По предписанию Ивана Грозного в 15 в. на берегу Волжского залива была сооружена деревянная срубная крепость, получившая название Чебоксары.
Экскурсия по Чебоксарам включает экскурсию по старому городу. Вы увидите набережную — одну из красивейших на Волге, Чебоксарский залив — жемчужину города, памятник любви – Таганаит, памятник Чапаеву, скульптуру Матери-Покровительницы, и даже памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на бульваре Купца Ефремова.
Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд», где можно приобрести сладкие подарки из Чувашии (в свободное время, по желанию).
13:45 Обед в кафе или ресторане г. Чебоксары.
15:00 Музей истории трактора.
Музей трактора, единственный в своем роде в России. Его экспозиция дает полное представление об истории становления и развития российского и мирового тракторостроения.
Музей для всех, кому интересно увидеть историю развития тракторной промышленности от плуга до тракторов, которые скоро будут пахать целину на Марсе.
16:30 Заселение в гостиницу. Свободное время.
Путешествие в Городец
С 07:00 завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы с вещами.
Выезд на экскурсионную программу в Нижний Новгород и Городец (314 км).
13:00 Прибытие в г. Городец.
Обед в кафе или ресторане города.
Экскурсия «Память земли русской» в г. Городец. В конце 13 века Городец — центр удельного княжества. Владел им один из сыновей Александра Невского — князь Андрей Александрович.
Провинциальный, тихий, уютный, с узкими улочками, старинными постройками и новыми домами — город-сказка на Волге. Здесь сохранилась уникальная старинная застройка — деревянные разноцветные домики с резьбой и наличниками, каменные купеческие особнячки.
С волжской кручи открываются красивые виды на Волгу. Древний город Городец — родина знаменитой городецкой росписи и многих исконно-русских ремесел.
Есть в Нижегородской области один самый древний монастырь. Он древнее самого Нижнего Новгорода и относится, по преданию, к XII веку. Это Федоровский Городецкий монастырь.
Главная святыня монастыря — копия Феодоровской иконы, оригинал которой находится в Костроме. По легенде, ее нашел князь Юрий Долгорукий в деревянной часовне близ Городца еще в 11 веке. Именно здесь, в кельях Городецкого Фёдоровского монастыря, в возрасте сорока трёх лет умер Александр Невский.
14:00 Гости посетят музей «Терем русского самовара». Удивительная коллекция насчитывает более 500 образцов самых причудливых форм и размеров. В этом музее вас ждет множество невероятных историй и фактов! Вы станете участником яркого театрализованного действия и узнайте интереснейшую историю русского самовара!
15:00 Фольклорная программа «Здесь встречают гостей с радостью!»
Мы поможем вам окунутся в мир старинных русских обычаев и обрядов и подарим вам настоящий праздник!
Народные игры и хороводы, песни и пляски не оставят вас равнодушными и зарядят волшебной энергией каждого участника нашей программы!
Нашу программу не нужно смотреть, в ней нужно участвовать!
На самом волжском берегу — главная местная достопримечательность — «Город Мастеров». Резные избы построены по всем канонам русского «глухого» зодчества. Здесь проводятся традиционные ремесленные мастер-классы: роспись по дереву, изготовление свистулек из глины.
Здесь же открыты многочисленные сувенирные лавки, в которых вы можете приобрести травяные чаи на основе иван-чая, пряники, леденцы-петушки и другие сладости.
«Чашечку чая, пожалуйста!» (дополнительная услуга).
Один из самых популярных напитков в России — конечно же, чай. Все, что связано с чаепитием, играет важную роль в русской культуре. Что может быть лучше душистого иван-чая с ароматным печатным пряником и сливочной помадкой.
Продолжение обзорной экскурсии по Городцу.
18:30 Выезд в Нижний Новгород (70 км).
20:00 Заселение в гостиницу.
Экскурсия по Нижнему Новгороду
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы с вещами.
Выезд на экскурсионную программу.
09:30 Экскурсия «Мост через Волгу»! Увлекательное путешествие на единственной в своем исполнении канатной дороге в России.
Канатная дорога позволяет взглянуть на старинный город новым взглядом, насладится видами Волги и панорамами берегов. С фуникулера открывается захватывающий вид на город и его окрестности.
Обзорная экскурсия «Здравствуй, Нижний» с посещением Нижегородского кремля.
Если вы любите гулять по старинным городам, взбираться на крепостные стены и размышлять о том, на какой улице происходили важные исторические события, то Нижний Новгород — отличное место для путешествия.
Здесь и храмы, и исторические памятники, напоминающие о купеческой Руси или о военной истории страны, необычные скульптуры, интересные музеи.
Живописные виды — еще одна особенность Нижнего Новгорода, ведь находится он на берегу двух великих русских рек: на месте слияния Волги и Оки. Нижний Новгород — столица Поволжья и пятый по численности мегаполис России, ведущий свою историю с XIII века.
Вы узнаете историю возникновения Нижнего Новгорода и легенды, связанные с основанием крепости. Удивительное архитектурное сооружение, выдержавшее бесчисленное количество татарских набегов и не сдавшее своих позиций даже в тяжелые времена смуты и войн, было и остается сердцем города вот уже более шестисот лет.
Пешеходная экскурсия по ул. Большая Покровская. Совершить променад по Большой Покровской — разве можно отказать себе в этом удовольствии? Вымощенную брусчаткой, пестрящую кафетериями и ресторанами улицу открывает городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».
14:30 Обед в кафе города.
16:00 Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань на выбор (5 ночей), в гостинице в г. Чебоксары (1 ночь) и в гостинице в г. Нижний Новгород (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (период действия цены 25.04.2024-02.10.2024), руб:
Гостиница, категория
Действие цены
Взрослый ½ DBL
Ребенок (до 7*/14 лет)
Третий в номере
Одноместный номер
Доп. ночь с человека DBL/SGL
Тип завтрака в туре
Отели 3*
Стандартный номер TWIN/DBL
25.04.2024-02.10.2024
51480
32880/ 50880
51480
59880
3600 / 5000
Шведский стол
Отели 4*
Стандартный номер TWIN/DBL
25.04.2024-02.10.2024
53880
32880 / 53280
53880
62880
4000 / 5500
Шведский стол
*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL — одноместное, TWIN — 2 раздельные кровати, DBL — 1 большая кровать, TRPL —три раздельные кровати, ExB — доп. место.
Примечание: ½ DBL — стоимость на одного человека при двухместном размещении.
Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).
Варианты проживания
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Россия» 3
Конгресс-отель «Россия» располагается в центральной части города Чебоксары. Для проживающих предоставляется высокий уровень обслуживания, лояльные цены и домашний уют. Имеет статус «3 звезды», а вежливые сотрудники готовы помочь по всем вопросам.
Номерной фонд состоит из уютных номеров, разделенных на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, кондиционер. По запросу можно установить дополнительное место. В индивидуальной ванной комнате можно найти средства личной гигиены и комплект полотенец.
Каждое утро для постояльцев сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также в здании есть несколько банкетных залов, ресторан Toro Russo, а вокруг работают продуктовые магазины.
Для проведения деловых мероприятий предоставляются четыре конференц-зала, которые полностью укомплектованы всем необходимым.
Расстояние до железнодорожного вокзала - 2 км, а до международного аэропорта около 6 км. Еще вблизи есть стадион, Кнутихинский лес и торговый комплекс.
Гостиница «Чувашия» 3
Гостиница "Чувашия" расположена в историческом районе Чебоксар. Этот вариант размещения подойдет как для транзитной, так и для деловой поездки.
Для оформления номеров использовано ковровое покрытие и натуральное дерево. Каждый из них оборудован телевизором с кабельным ТВ, рабочей зоной и индивидуальной ванной комнатой.
Просторный ресторан "Al Dente" специализируется на блюдах итальянской кухни. Здесь Вы сможете погрузиться в атмосферу загородного дома.
Приятным бонусом станет наличие СПА-салона "Тай Рай", сауны "Римские термы "с бассейном и парильни "Ямако". При отеле работает полностью оборудованный конференц-зал, общей вместительностью до 45 человек.
Вся необходимая торговая и развлекательная инфраструктура города расположена в пешей доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала не превышает 2 с половиной километров.
Гостиница «Bobo st. art hotel» 4
Отель «Bobo st.art» расположен на Большой Покровской улице Нижнего Новгорода, недалеко от главных исторических достопримечательностей города.
На выбор комфортабельные одноместные и двухместные номера, обустроенные стильной мебелью, сейфом, телевизором и Wi-Fi. В ванной комнате есть душ, фен, набор полотенец и гигиенические средства.
За отдельную плату гости могут заказать континентальный завтрак или посетить ресторан на территории отеля. В пешей доступности основная инфраструктура, популярные кафе и рестораны города.
Рядом находится «Нижегородский кремль» — 340 м, «Чкаловская лестница» — 930 м, «Рождественская церковь» — 1,6 км. Расстояние до ж/д вокзала — 4,7 км, до международного аэропорта — 20,8 км.
Гостиница «Маринс Парк Отель» 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» - это прекрасный вариант для проведения разного плана мероприятий, будь то романтическая встреча при свечах или банкет по случаю свадебного торжества или юбилея. На выбор предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам вкусный и сытный завтрак сервируется по системе «Шведский стол», где для гостей будет представлено несколько видов каш, сухие завтраки, куриный бульон, аппетитные салаты, необычные десерты и закуски, а также при вас будут приготовлены свежие ароматные венские вафли, а в другое время - блюда европейской кухни. Вечером гости смогут посетить ресторан интернациональной кухни. На территории отеля функционирует уютный стейк-хаус, откуда можно заказать еду даже в номер. В вечернее время для постояльцев открываются бильярдная, караоке и другие развлекательные заведения.
Инфраструктура гостиницы очень хорошо развита: здесь вы найдете необыкновенный СПА-центр с несколькими видами саун, бассейн и многое другое. Дорога от аэропорта на автомобиле не займет более одного часа. В стоимость проживания также включены услуги прачечной и глажки личных вещей.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостинице
- Питание по программе
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и из г. Нижний Новгород
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта – от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
- Дополнительная экскурсия “Огни Казани” – 1300 руб. /чел.
- Дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск:на теплоходе – 2700 руб. /чел. на автобусе (при невозможности теплоходной) – 2300 руб. /чел.
- На теплоходе – 2700 руб. /чел.
- На автобусе (при невозможности теплоходной) – 2300 руб. /чел.
- Дополнительная экскурсия в “Дом Бая”:2300 руб. – взрослый2100 руб. – детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
- 2300 руб. – взрослый
- 2100 руб. – детский до 14 лет
- 1000 рублей дети до 6 лет
- Аренда наушников для экскурсий по желанию – радиогиды – стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
- Место начала и завершения?
- Республика Татарстан, Казань
- График выезда на экскурсионную программу из отелей
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8)
14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
08:05 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)
08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)
08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
- Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100 м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Пожелание: заранее предупреждать о том, что может понадобиться наличка для оплаты аудиогидов и дополнительной программы "В гостях у Бая"
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