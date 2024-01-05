Индивидуальная двухдневная экскурсия по городу Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, обещает незабываемый опыт, насыщенный культурой и гастрономическими удовольствиями.
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает:
- Царевококшайский Кремль. (история Цаpeвoкoкшайска)
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господин в Иерусалим», или «12 апостолов»)
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
- Сыроварня Заазяково cheese
Описание
На выходные в Йошкар-Олу Начнем с увлекательного знакомства с историческими и культурными достопримечательностями города. Профессиональный гид расскажет интересные факты и увлекательные истории, позволяя вам глубже погрузиться в атмосферу этого уникального места. После насыщенной экскурсии мы направимся в уютный ресторан национальной кухни для обеда. Здесь вас ждет не только вкусная еда, но и мастер-класс по приготовлению национальных блинов коман-мелна. Вы узнаете тайны приготовления этого блюда, сможете поучаствовать в процессе и получите возможность примериться к национальной культуре в специально стилизованном интерьере. В следующий день мы отправимся на настоящую экоферму и сыроварню. Вы сможете понаблюдать за всем процессом от сбора молока до создания великолепных фермерских сыров через панорамное стекло. Дегустация включает в себя 15 видов разнообразных сыров, фирменные соусы и чашку ароматного Иван-чая. Завершим наш день прогулкой по живописному парку, где вы сможете не только насладиться природой, но и покормить и погладить животных. Вас ждет невероятная возможность создать отличные фото и проникнуться уютной атмосферой республики Марий Эл. Важная информация:
- Трансфер включен, мы встретим Вас по приезде в нашу Республику Марий Эл;
- Экскурсия смешанная: мы будем ходить пешком, а между локациями ездить на машине и минивэне;
- Проживание в отеле — двое суток (сколько дней тур – столько и проживание). Завтрак и приветственный ужин включены в экскурсию.
Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание в отеле
- Завтрак
- Обзорная экскурсия по городу
- Обед в ресторане
- Посещение экофермы
- Экскурсия по сыроварне, дегустация сыров
- Что не входит
- Ужины
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Царьградский проспект, 37 к2 киоск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50Экскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Мы встретим Вас по приезду в нашу Республику Марий Эл. С поезда, самолёта, автобуса или такси.
- Экскурсия – смешанная, мы будем ходить пешком, а между локациями ездить на машине и минивэне.
- Проживание в отеле – двое суток (сколько дней тур – столько и проживание). Завтрак включён в отеле. Приветственный ужин включены в экскурсию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
5 янв 2024
Рекомендуем!
В
Вера
5 янв 2024
Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!
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