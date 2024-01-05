Трансфер включен, мы встретим Вас по приезде в нашу Республику Марий Эл;

Экскурсия смешанная: мы будем ходить пешком, а между локациями ездить на машине и минивэне;

Проживание в отеле — двое суток (сколько дней тур – столько и проживание). Завтрак и приветственный ужин включены в экскурсию.

На выходные в Йошкар-Олу Начнем с увлекательного знакомства с историческими и культурными достопримечательностями города. Профессиональный гид расскажет интересные факты и увлекательные истории, позволяя вам глубже погрузиться в атмосферу этого уникального места. После насыщенной экскурсии мы направимся в уютный ресторан национальной кухни для обеда. Здесь вас ждет не только вкусная еда, но и мастер-класс по приготовлению национальных блинов коман-мелна. Вы узнаете тайны приготовления этого блюда, сможете поучаствовать в процессе и получите возможность примериться к национальной культуре в специально стилизованном интерьере. В следующий день мы отправимся на настоящую экоферму и сыроварню. Вы сможете понаблюдать за всем процессом от сбора молока до создания великолепных фермерских сыров через панорамное стекло. Дегустация включает в себя 15 видов разнообразных сыров, фирменные соусы и чашку ароматного Иван-чая. Завершим наш день прогулкой по живописному парку, где вы сможете не только насладиться природой, но и покормить и погладить животных. Вас ждет невероятная возможность создать отличные фото и проникнуться уютной атмосферой республики Марий Эл. Важная информация: