Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»

Индивидуальный тур в Йошкар-Оле
5
2 отзыва
Индивидуальная двухдневная экскурсия по городу Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, обещает незабываемый опыт, насыщенный культурой и гастрономическими удовольствиями.
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
Ближайшие даты:
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Царевококшайский Кремль. (история Цаpeвoкoкшайска)
  • Музей сказки под открытым небом
  • Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
  • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господин в Иерусалим», или «12 апостолов»)
  • Набережная Брюгге
  • Театральный мост
  • Итальянский парк
  • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
  • Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
  • Набережная Амстердам
  • Улица Гоголя
  • Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
  • Сыроварня Заазяково cheese

Описание

На выходные в Йошкар-Олу Начнем с увлекательного знакомства с историческими и культурными достопримечательностями города. Профессиональный гид расскажет интересные факты и увлекательные истории, позволяя вам глубже погрузиться в атмосферу этого уникального места. После насыщенной экскурсии мы направимся в уютный ресторан национальной кухни для обеда. Здесь вас ждет не только вкусная еда, но и мастер-класс по приготовлению национальных блинов коман-мелна. Вы узнаете тайны приготовления этого блюда, сможете поучаствовать в процессе и получите возможность примериться к национальной культуре в специально стилизованном интерьере. В следующий день мы отправимся на настоящую экоферму и сыроварню. Вы сможете понаблюдать за всем процессом от сбора молока до создания великолепных фермерских сыров через панорамное стекло. Дегустация включает в себя 15 видов разнообразных сыров, фирменные соусы и чашку ароматного Иван-чая. Завершим наш день прогулкой по живописному парку, где вы сможете не только насладиться природой, но и покормить и погладить животных. Вас ждет невероятная возможность создать отличные фото и проникнуться уютной атмосферой республики Марий Эл. Важная информация:
  • Трансфер включен, мы встретим Вас по приезде в нашу Республику Марий Эл;
  • Экскурсия смешанная: мы будем ходить пешком, а между локациями ездить на машине и минивэне;
  • Проживание в отеле — двое суток (сколько дней тур – столько и проживание). Завтрак и приветственный ужин включены в экскурсию.

Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Проживание в отеле
  • Завтрак
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Обед в ресторане
  • Посещение экофермы
  • Экскурсия по сыроварне, дегустация сыров
Что не входит
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Мы встретим Вас по приезду в нашу Республику Марий Эл. С поезда, самолёта, автобуса или такси.
  • Экскурсия – смешанная, мы будем ходить пешком, а между локациями ездить на машине и минивэне.
  • Проживание в отеле – двое суток (сколько дней тур – столько и проживание). Завтрак включён в отеле. Приветственный ужин включены в экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
5 янв 2024
Рекомендуем!
В
5 янв 2024
Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!

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