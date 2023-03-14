Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола

Вас ждет познавательное и увлекательное путешествие по трем прекрасным городам

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Вас ждет познавательное и увлекательное путешествие по трем прекрасным городам – Чебоксары, Казань и Йошкар-Ола. За 5 дней вы посетите самые известные и живописные достопримечательности.

Вас ожидает: обзорная экскурсия по Казани, посещение Казанского Кремля и прогулки по её паркам, экскурсия по столице Чувашской республики – Чебоксарам, с посещением основных достопримечательностей, обедом с фольклорной программой и дегустацией пива, а так же экскурсия по красочному городу – Йошкар-Ола. Предлагаем Вам совершить путешествие по трём столицам – самобытным и впечатляющим!
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Республики без границ - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Столица чувашского народа
Столица чувашского народа
Вы увидите одну из красивейших набережных на Волге, жемчужину города – Чебоксарский залив, а во время обеда угоститесь настоящим местным домашним пивом
Йошкар-Ола удивительная
Йошкар-Ола удивительная
Вы сможете отыскать маленькую Европу в центре России и увидеть знаменитый памятник Йошкиному коту
Казань на максималках
Казань на максималках
Сполна насладитесь самобытной красотой Казани, погрузитесь в её культуру и увидите яркие краски ее улиц и площадей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырь

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Время выезда на программу из отеля фиксированное.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

13:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

14:40 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:15 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.

Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада.

Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.

Казанская Святыня.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Эта икона является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви.

Ей молятся, к ней обращаются с просьбами.

При этом мало кто задается вопросом, какой путь проделала чудотворная икона и откуда она к нам пришла?

Почти сто лет назад, в 1932 году, Казань потеряла один из своих главных объектов – Собор Казанской иконы Божией Матери.

Но теперь спустя годы собор возведен на месте обретения чудотворного образа, «вернулся» на свое историческое место, в своем прежнем облике.

И трудно переоценить духовное значение такого воссоздания.

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани» – стоимость экскурсии 1100 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Прибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырьПрибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырьПрибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырьПрибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырьПрибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырьПрибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырьПрибытие в Казань. Интерактивная программа, экскурсия в Казанский кремль и Богородицкий мужской монастырь
2 день

«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату

07:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Вы насладитесь самобытной красотой Казани, увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнаете, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

12:00 Окончание программы тура.

Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии:

Вариант 1.

Речная экскурсия на остров-град Свияжск.

12:15 Причал «Казан», посадка на теплоход.

12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:30 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» – остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

17:30 Отправление т/х в Казань.

19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

Вариант 2.

Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» (с 11:00 ежечасно).

Приглашаем вас на 40-минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города – Центра семьи Казан.

Именно река придает городу особую живописность.

Здесь многовековая история переплетается с современной урбанизацией.

Во время прогулки, подставив лицо свежему ветерку, вслушиваясь в плеск воды, вы не только полюбуетесь открыточными видами Казани с воды, но и узнаете:

  • какой была Казанка чуть более, чем полвека назад;
  • сколько мостов соединяют берега Казанки в черте города;
  • какое благоустройство ждет эти берега в ближайшем будущем.

С 20:15 до 21:45. За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

(Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату«Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсии за доп. плату
3 день

Чебоксары. Экскурсия по городу и интерактивная программа

С 7:00 до 8:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу в столицу Республики Чувашия – Чебоксары (170 км) (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

12:30 Экскурсия «Столица чувашского народа — Шупашкар».

На правом берегу Волги расположен город Чебоксары — столица Чувашской республики.

По предписанию Ивана Грозного в 15 в. на берегу Волжского залива была сооружена деревянная срубная крепость, получившая название Чебоксары.

Экскурсия по Чебоксарам включает экскурсию по старому городу.

Вы увидите набережную — одну из красивейших на Волге, Чебоксарский залив — жемчужину города, памятник любви – Таганаит, памятник Чапаеву, скульптуру Матери-Покровительницы, и даже памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на бульваре Купца Ефремова.

Обед.

Участие в программе «Там, где традиции хранят».

Вас встретят хлебом-солью, приветственной песней и полным ковшом пива.

Покажут подлинную утварь крестьянского дома, интерьеры пивоварни.

Вы станете участниками красивого праздника – свадебного обряда.

А во время обеда угоститесь настоящим местным домашним пивом – Кер Сари (для детей в составе тура предусмотрена замена напитков на соки).

18:00 Выезд из Чебоксар в Казань.

21:00 Возвращение в Казань. Трансфер в гостиницу.

Чебоксары. Экскурсия по городу и интерактивная программаЧебоксары. Экскурсия по городу и интерактивная программаЧебоксары. Экскурсия по городу и интерактивная программаЧебоксары. Экскурсия по городу и интерактивная программаЧебоксары. Экскурсия по городу и интерактивная программаЧебоксары. Экскурсия по городу и интерактивная программа
4 день

Йошкар-Ола. Обзорная экскурсия по городу

С 7:00 до 8:00 Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами).

Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар –Ола(150 км) (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».

Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл.

В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново.

Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.

Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.

На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.

Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.

Посещение национального музея имени Т. Евсеева.

Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти»

16:30 Выезд в Казань.

19:00 Возвращение в Казань. Трансфер в гостиницу.

Йошкар-Ола. Обзорная экскурсия по городуЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия по городуЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия по городуЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия по городуЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия по городуЙошкар-Ола. Обзорная экскурсия по городу
5 день

Завершение программы

С 07:00 завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

10:15 Экскурсия «Цветущая Боратынка» – посещение музея поэта Е. Боратынского.

Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина.

Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.

Рассказ идет не только о судьбе бывших владельцев усадьбы, но и о судьбе самого дома и сада.

Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.

12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках» – парки и скверы Казани.

Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.

Они богемные и демократичные.

Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро.

А частные парки в Казани появились еще в XVIII веке (например, Лядской, Николаевский садики).

В этих парках гуляли наши бабушки под звуки духового оркестра, здесь назначали свидания и деловые встречи, а сегодня обновленные парки встречают горожан и гостей города прохладой от летнего зноя и необычными историями из прошлого.

14:30 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (12.05.2023 – 08.06.2023, 16.06.2023 –04.10.2023), руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Тур без проживания» (27.04.2023 –04.10.2023)1698016180/16580
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL2278016180/2238022780261802150/3000
«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом») TWIN/DBL/TRPL2338016180/2298023380273802300/3300
«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)2338016180/2298023380261802300/3000
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2418016180/2378024180281802500/3500
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2418016180/2378024180297802500/3900
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)2418016180/2378024180281802500/3500
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2458016180/24180313802600/4300
«IT Парк» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2458016180/2418024580313802600/4300
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2538016180/2498025380325802800/4600
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2538016180/2498025380329802800/4700
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2610016180/2570026100315802980/4350
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2618016180/2578026180313803000/4300
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)2618016180/2578026180313803000/4300
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2698016180/2658026980341803200/5000
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)2818016180/2778028180345803500/5100
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)2838016180/2798028380345803550/5100
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)3038016180/2998030380385804050/6100
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)3058016180/3018030580406604100/6620

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты (27.04.2023 – 11.05.2023, 09.06.2023 – 15.06.2023) – распространяется на заезды 29 апреля – 03 мая 2023 г., 06 — 10 мая 2023 г. и 10— 14 июня 2023 г., руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL2418016180/2378024180285802500/3600
«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)2494016180/2454024940287002690/3630
«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом») TWIN/DBL/TRPL2518016180/2478025180301802750/4000
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2618016180/2578026180311803000/4250
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2618016180/2578026180331803000/4750
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)2618016180/2578026180311803000/4250
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2818016180/27780377803500/5900
«IT Парк» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2818016180/2778028180341803500/5000
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2918016180/2878029180377803750/5900
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2918016180/2878029180421803750/7000
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)2918016180/2878029180351803750/5250
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2938016180/2898029380385803800/6100
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2970016180/2930029700371803880/5750
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)3118016180/3078031180401804250/6500
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)3118016180/3078031180389404250/6190
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)3118016180/3078031180389404250/6190
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)3470016180/3430034700457005130/7880
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)4018016180/3978040180561806500/10500

*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Размещение: SGL — одноместное, TWIN — 2 раздельные кровати, DBL — 1 большая кровать, TRPL —три раздельные кровати, ExB — доп. место.

Примечание: ½ DBL — стоимость на одного человека при двухместном размещении.

Варианты проживания

Отель «Татарстан» 3

4 ночи

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3Отель «Татарстан» 3

Отель «AMAKS Safar» 3

4 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

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Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

4 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

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Отель «Кристалл» 3

4 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

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Отель «Давыдов» 3

4 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3

Отель «Парк Отель Центр» 3

4 ночи

Отель «Парк-отель» находится в Казани. На территории работают бар и ресторан. Гости могут прогуляться по саду, воспользоваться общей кухней и заказать доставку еды и напитков в номер. В числе удобств общий лаундж, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол».

Номера гостиницы «Парк-отель» укомплектованы шкафом, кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

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Гостиница «IT Парк Отель - Центр города» 3

4 ночи

Этот отель расположен в здании XVIII века в центре Казани, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Тукая». К услугам гостей современные номера с хорошо оборудованной мини-кухней и бесплатным Wi-Fi. До парковки — 200 метров.

Номера казанского бизнес-отеля «ИТ-Парк» оформлены в индивидуальном стиле и оснащены рабочим столом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с феном и тапочками.

В стильном ресторане отеля подаются блюда традиционной татарской кухни, а также европейской и итальянской кухни. По утрам сервируют легкий завтрак.

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Отель «Биляр Палас» 4

4 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

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Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

4 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Номера оборудованы кондиционером, гости могут в любой момент быть онлайн благодаря бесплатному Wi-Fi.

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

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Отель «Ибис» 3

4 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

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Отель «Релита» 4

4 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

В ресторане отеля предлагают блюда татарской и русской кухни. Прогулка до ближайшего торгового центра занимает 1 минуту.

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Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар.

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Отель «Ногай» 3

4 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

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Отель «Шаляпин Палас» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

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Отель «Корстон Tower» 4

4 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

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Отель «Корстон Royal» 5

4 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут.

Номерной фонд гостиницы представлен делюксами и клубными номерами. Все номера оборудованы кондиционером и плазменным ТВ.

Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

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Отель «Мираж» 5

4 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта – от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Дополнительная экскурсия “Огни Казани” – 1100 руб. /чел.
  • Дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск:на теплоходе – 2200 рублей с туристана автобусе (при невозможности теплоходной) – 1800 рублей с туриста
  • На теплоходе – 2200 рублей с туриста
  • На автобусе (при невозможности теплоходной) – 1800 рублей с туриста
  • Дополнительная речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» – 990 руб. /чел.
  • Дополнительная экскурсия в “Дом Бая”:1 950 рублей взрослый1 800 рублей детский до 14 лет800 рублей дети до 6 лет.
  • 1 950 рублей взрослый
  • 1 800 рублей детский до 14 лет
  • 800 рублей дети до 6 лет.
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию – радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Республика Татарстан, Казань
График выезда на экскурсионную программу из отелей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)

12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)

Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8)

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)

08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)

09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • дополнительная экскурсия “Огни Казани” – 1100 руб. /чел.;
  • дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск:
    • на теплоходе – 2200 рублей с туриста;
    • на автобусе (при невозможности теплоходной) – 1800 рублей с туриста.
  • дополнительная речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» – 990 руб. /чел.;
  • дополнительная экскурсия в “Дом Бая”:
    • 1 950 рублей взрослый;
    • 1 800 рублей детский до 14 лет;
    • 800 рублей дети до 6 лет.
Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 мар 2023
Тур понравился. Насыщенная, интересная программа, которую я определённо посоветую своим друзьям.
Е
27 фев 2023
Нам все понравилось. Хороший гид Нажия, очень интересно и познавательно провела все экскурсии. Отель супер.
Ч
27 фев 2023
Хорошая организация тура. Все понравилось, замечательный гид, отличная экскурсионная программа, замечательный отель.

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