Все экскурсии в Йошкар-Оле
Доступно 25 экскурсий 🚌 в Йошкар-Оле на 2021 год, 498 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Вы откроете для себя самые интересные места Йошкар-Олы, проникнетесь её атмосферой и услышите...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 400₽
за 1-9 чел.
По договоренности
1ч 30м
790₽
за 1 чел.
Привет, Йошкар-Ола!
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
ежедневно в 08:15, 11:15 и 14:15
1ч
500₽
за 1 чел.
Конструктивизм в Йошкар-Оле
В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями
По воскресеньям.
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-7 чел.
Салам, Йошкар-Ола!
Душевная прогулка по красочной столице Марий Эл в компании городских легенд и нескучных историй
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 500₽
за 1-10 чел.
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск - это путешествие во времени
Пн., вт., ср., чт., пт. — 11:40 и 14:40; сб., вс. — 8:50
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
19801 683₽
за 1-40 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
Исследовать знаковые современные места марийской столицы и услышать о них интересные факты
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 800₽
за 1-8 чел.
Над вечерней Кокшагой мосты…
В черте города Йошкар-Ола 7 мостов! Какой из них самый первый, какой самый длинный, а какой -...
Ср., пт. в 17.45
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 860₽
за 1-10 чел.
Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы
Итальянские площади, бельгийские набережные и памятник Йошкину коту
9ч
1 500₽
за 1 чел.
Храмы и усадьбы Марий Эл
Если вы любите историю так, как любим её мы, эта поездка точно не оставит вас равнодушными
Только по выходным.
1ч 30м
910₽
за 1 чел.
Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему
Совершить путешествие сквозь время на прогулке по тихим улочкам и неожиданным местам Старого города
в будние дни в 18:00, в субботу и воскресенье в 16:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-9 чел.
Салам, Йошкар-Ола
Наш город - единственный в России на букву «Й»
По договоренности
1ч 30м
790₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
ежедневно в 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-6 чел.
Йошкар-Ола - Европа в центре России
Еще 15 лет назад Йошкар-Ола из обычного провинциального городка начала превращаться в яркую,...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
23501 998₽
за 1-50 чел.
Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса
Перенестись в прошлое города, открыть традиции марийцев и «побывать» в Голландии, Бельгии и Италии
2ч
600₽
за 1 чел.
Сборные групповые экскурсии проводятся по выходным и праздничным дням.
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 000₽
за 1-6 чел.
Многоликая Йошкар-Ола
Посетить «Европу в центре России» и раскрыть секреты невероятной марийской столицы
Индивидуальная экскурсия
12ч
7 800₽
за 1-4 чел.
Путешествие по местам силы Марий Эл
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1 чел.
Гастротур по-марийски
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 600₽
за 1-8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Индивидуальная экскурсия
9ч
12 990₽
за 1-4 чел.
Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 690₽
за 1-6 чел.
Йошкар-Ола — просто космос
Открыть историю исследования Вселенной в городской архитектуре
Индивидуальная экскурсия
6ч
2 600₽
за 1-20 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 500₽
за 1 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание
Отыскать маленькую Европу в центре России и познакомиться с историей марийского города
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Последние отзывы «Экскурсии Йошкар-Олы»
- ТТатьяна25 октября 2021Мы впервые приехали в этот замечательный город. Он нам сразу понравился. А благодаря экскурсоводу Евгению мы узнали много интересного, почувствовали его особую атмосферу, погрузились в разные временные периоды. Экскурсия будет интересна всем. Большое спасибо Евгению за экскурсию
- ВВиталий23 октября 2021Были вдвоем с супругой на экскурсии. Нашим гидом был Евгений. Остались довольны всем на 150%. Однозначно советую воспользоваться этим сервисом.
- ММария23 октября 2021Очень понравилась экскурсия, информативно, понятно, интересно!
- ИИрина11 октября 2021Добрый день. 1, 5 часа экскурсии- это мало оказалось))) Пролетели как один миг. И вместо заявленных 1, 5 часа гуляли дольше на самом деле. Екатерина - человек, влюблённый в свой город и знающий историю. Всё доступно, понятно, интересно было рассказано и совсем не скучно. Мы были семьёй, с двумя детьми 17 и 9 лет. Всех увлекла, всем понравилось. Было рассказано про современность и старину, про купеческие дома. И показано)) На вопросы отвечает живо и интересно. Так же, если будет предложено забронировать столик в кафе покушать, соглашайтесь, марииская кухня вкусная). Ещё Екатерина рассказала, какие стоит посетить мастер классы и музеи. А после экскурсии позвонила и сказала, куда мы должны успеть ещё)) Спасибо, Екатерина, за экскурсию. В следующую поездку ещё с вами прогуляемся и послушаем с удовольствием.
- ММария7 октября 2021Благодарим Евгения за замечательную экскурсию. У него была необычная группа: люди с проблемами 👂 слуха. Их сопровождал сурдопереводчик. Евгению удалось все: нашёл полный контакт с группой, увлечь великолепным рассказом. Он прекрасный рассказчик с очень интересной информационной подачей. Его тактичность просто потрясла нас. Евгений, большое вам спасибо! Вы так увлекательно рассказывали и показывали, что мы не поленились пройтись ещё раз по вашему маршруту, а также посмотрели все, что вы посоветовали и даже вкусно пообещали по вашей рекомендации. Спасибо!
- Отзыв на: Салам, Йошкар-Ола!ААнна1 октября 2021Хочу сказать огромное спасибо Марии, которая провела нас по самым интересным местам города Йошкар-Ола! К большому сожалению в городе не сохранились никакие исторические достопримечательности, несмотря на его 400х летнюю историю. Сейчас в центре города можно увидеть копии архитектурных объектов из разных уголков Европы. Мария рассказала нам о истории и культуре города, быте марийцев, посоветовала места, где мы могли попробовать блюда марийской кухней.
- Отзыв на: Многоликая Йошкар-ОлаТТатьяна27 сентября 2021Спасибо Анастасии! Все очень хорошо спланировано по времени, 3 часа пролетели незаметно, получили удовольствие от экскурсии!
- Отзыв на: Салам, Йошкар-Ола!ДДмитрий26 сентября 2021Спасибо Юлие за прекрасную экскурсию. Тот самый случай, когда у гида горят глаза от своего дела!
- ААнна24 сентября 2021С большим удовольствием прогулялись с Евгением по городу. Маршрут составлен очень грамотно. Евгений, помимо интересного рассказа, подготовил печатные материалы с изображением посещаемых достопримечательностей в давно минувшие времена. Экскурсия прошла в очень доброжелательной атмосфере. Очень рекомендую экскурсию тем, кто интересуется историей города.
- ГГалия20 сентября 2021Мы с родителями остались в восторге от экскурсии! Проводила гид Ирина - очень дружелюбная и грамотная. К концу экскурсии было ощущение, что мы гуляем с давней подругой)) Чудесный маршрут, много интересной информации. Отдельное спасибо Ирине за то, что оставалась на связи даже после окончания экскурсии, отвечала мгновенно и очень полно. Благодаря такому замечательному экскурсоводу остались в восторге от поездки в Йошкар-Олу! Однозначно рекомендуем 😍