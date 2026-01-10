Мини-группа
до 10 чел.
По Йошкар-Оле - без спешки
Прогулка по Йошкар-Оле откроет вам тайны города: от Кремля до набережной Брюгге. Погрузитесь в атмосферу 19 века и узнайте о местных традициях и легендах
Начало: Патриаршая площадь
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 авг в 11:45
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Привет, Йошкар-Ола
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: У Воскресенского собора
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Йошкар-Ола: в поисках тайных знаний
Задать вопросы об истории и архитектуре - и найти ответ в городской среде
Начало: У Воскресенского собора
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
10 авг в 11:45
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
Завтра в 10:30
10 авг в 08:30
от 4950 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского собора
Расписание: ежедневно в 18:30 и 20:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2000 ₽ за человека
Групповая
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
Окунуться в атмосферу детства и творчества и создать свой деревянный шедевр на память
Начало: На ул. Кирпичная
Расписание: в будние дни в 10:00, 13:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского собора
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 авг в 13:30
1800 ₽ за человека
Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Отправляйтесь на увлекательный квест по Йошкар-Оле, где вы будете искать миниатюрные фигурки котят и знакомиться с историей города. Подходит для всех возрастов
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
Узнать хроники города от основания до современности - легко и интересно
Начало: У Царевококшайского Кремля
Завтра в 10:00
10 авг в 14:00
от 5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Европейская сказка марийской столицы
Познакомиться поближе с Йошкар-Олой - через архитектуру, символы и городские истории
11 авг в 11:00
12 авг в 09:00
от 3000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
18 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 4850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Небанальная Йошкар-Ола
Откройте для себя Йошкар-Олу: от кремля до знаменитых скульптур и набережных. Узнайте о культуре и истории марийского народа
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:30
от 5999 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
Отправляйтесь в путешествие в деревню с 500-летней историей. Погружение в мир мари: обряды, легенды и вкусная национальная кухня
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от 28 500 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Йошкар-Оле
Первое знакомство с Йошкар-Олой: история, архитектура и яркие фото. Узнайте, почему Йошкина кошка сидит отдельно от кота и попробуйте ароматный чай
Начало: У Республиканского театра кукол
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1150 ₽ за человека
Индивидуальная
Красивая и вкусная Йошкар-Ола - на автопешеходной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: от Кремля до марийской кухни. Уникальные достопримечательности и традиции ждут вас на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Патриаршая площадь
Завтра в 17:30
10 авг в 17:30
от 8500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского собора
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: На Царьградском пр-те
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
от 8934 ₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
Гастротур по-марийски
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 13:30
10 авг в 10:00
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Йошкар-Ола вдоль и поперёк
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, открывая для себя её скульптуры и площади. Узнайте о культуре мари и истории города, гуляя по его улицам
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 5800 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни в мини-группе
Начало: Патриаршая площадь
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 14:45
10 авг в 11:45
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Гастрономическая Йошкар-Ола
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, наслаждаясь архитектурой и национальной кухней. Прогулка по центру и дегустация марийских блюд ждут вас
Начало: У Благовещенской башни
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 авг в 13:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Флирт с Европой: архитектурный и исторический код Йошкар-Олы
Увидеть Царевококшайский кремль, Патриаршую площадь, площадь Ленина, набережные Брюгге и Амстердам
Начало: У Царевококшайского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 5990 ₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вдохновляющая Йошкар-Ола: пешеходный маршрут на выбор
Начало: Улица Вознесенская, 58
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:45
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
Завтра в 08:00
10 авг в 08:30
от 5800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Невероятная Йошкар-Ола
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 8934 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная прогулка по яркой Йошкар-Оле (с опцией обеда)
Начало: Царьградский проспект 37 (Евроспар)
Расписание: Ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 14:45
10 авг в 11:45
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
Начало: На набережной Кокшаги
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 5800 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 9 янв 2026
Отличная экскурсия. Экскурсовод Евгений очень интересно все рассказывает, ответил на все наши многочисленные вопросы. Музей прекрасный, лес и животные показаны диараммами, все натурально. Очень зрелищно.Рекомендую, интересно и взрослым и детям.
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О
Дата посещения: 1 янв 2026
Отличный экскурсовод! Спасибо большое за интересный и познавательный рассказ.
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А
Дата посещения: 13 ноя 2025
Отличная обзорная экскурсия по центру города!Приятный экскурсовод Евгений, рассказывает очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую!
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Т
Дата посещения: 3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и гид Валерий, у которого тонкое чувство юмора, глубокие знания и любовь к Ёшке! Два часа пролетели как 5 минут. Много узнали интересного! Очень рекомендую!
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Йошкар-Ола удивила, гид рассказала об истории разных периодов. Прошлись по самым основным местам, но хотелось ещё)) Надо было 4 часа брать 🤣 Вернемся, хотелось бы о самой народности узнать глубже.
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С
Были сегодня на экскурсии "Небанальная Йошкар-Ола". Изумительная подача материала от экскурсовода Алексея. Информативно, грамотно, очень приятная речь. Узнали много интересного о Республике Марий Эл и её столице Йошкар-Ола. Алексей браво!
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И
Посетили двухчасовую экскурсию по Йошкар-Оле. Нам очень понравился город, уютный, тёплый и гостеприимный. Благодарим Наталью за интересную экскурсию!
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A
В целом экскурсия хорошая, только чувствовалось, что это заученный текст, который гид еще и повторял зачем-то несколько раз, забыв, что уже рассказывал это:(Поэтому сняла звезду.
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Т
Экскурсия очень понравилась, даже ребенок 8 лет слушал внимательно
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Н
Эта экскурсия проведет по тем местам которые являются кусочками истории города (Царская России и раннесоветский период), интересный рассказ от Евгения.
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Всего 4121 отзыв в Йошкар-Оле
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Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле
Самые популярные экскурсии в Йошкар-Оле
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Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в августе 2026
Сейчас в Йошкар-Оле можно забронировать 77 экскурсий и билетов от 620 до 28 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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