Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола! Т Татьяна 5 Мы впервые приехали в этот замечательный город. Он нам сразу понравился. А благодаря экскурсоводу Евгению мы узнали много интересного, почувствовали его особую атмосферу, погрузились в разные временные периоды. Экскурсия будет интересна всем. Большое спасибо Евгению за экскурсию

Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола! В Виталий 5 Были вдвоем с супругой на экскурсии. Нашим гидом был Евгений. Остались довольны всем на 150%. Однозначно советую воспользоваться этим сервисом.

Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола! М Мария 5 Очень понравилась экскурсия, информативно, понятно, интересно!

Отзыв на: Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса И Ирина 5 Добрый день. 1, 5 часа экскурсии- это мало оказалось))) Пролетели как один миг. И вместо заявленных 1, 5 часа гуляли дольше на самом деле. Екатерина - человек, влюблённый в свой город и знающий историю. Всё доступно, понятно, интересно было рассказано и совсем не скучно. Мы были семьёй, с двумя детьми 17 и 9 лет. Всех увлекла, всем понравилось. Было рассказано про современность и старину, про купеческие дома. И показано)) На вопросы отвечает живо и интересно. Так же, если будет предложено забронировать столик в кафе покушать, соглашайтесь, марииская кухня вкусная). Ещё Екатерина рассказала, какие стоит посетить мастер классы и музеи. А после экскурсии позвонила и сказала, куда мы должны успеть ещё)) Спасибо, Екатерина, за экскурсию. В следующую поездку ещё с вами прогуляемся и послушаем с удовольствием.

Отзыв на: Йошкар-Ола – мозаика визитных карточек Европы М Мария 5 Благодарим Евгения за замечательную экскурсию. У него была необычная группа: люди с проблемами 👂 слуха. Их сопровождал сурдопереводчик. Евгению удалось все: нашёл полный контакт с группой, увлечь великолепным рассказом. Он прекрасный рассказчик с очень интересной информационной подачей. Его тактичность просто потрясла нас. Евгений, большое вам спасибо! Вы так увлекательно рассказывали и показывали, что мы не поленились пройтись ещё раз по вашему маршруту, а также посмотрели все, что вы посоветовали и даже вкусно пообещали по вашей рекомендации. Спасибо!

Отзыв на: Салам, Йошкар-Ола! А Анна 5 Хочу сказать огромное спасибо Марии, которая провела нас по самым интересным местам города Йошкар-Ола! К большому сожалению в городе не сохранились никакие исторические достопримечательности, несмотря на его 400х летнюю историю. Сейчас в центре города можно увидеть копии архитектурных объектов из разных уголков Европы. Мария рассказала нам о истории и культуре города, быте марийцев, посоветовала места, где мы могли попробовать блюда марийской кухней.

Отзыв на: Многоликая Йошкар-Ола Т Татьяна 5 Спасибо Анастасии! Все очень хорошо спланировано по времени, 3 часа пролетели незаметно, получили удовольствие от экскурсии!

Отзыв на: Салам, Йошкар-Ола! Д Дмитрий 5 Спасибо Юлие за прекрасную экскурсию. Тот самый случай, когда у гида горят глаза от своего дела!

Отзыв на: Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему А Анна 5 С большим удовольствием прогулялись с Евгением по городу. Маршрут составлен очень грамотно. Евгений, помимо интересного рассказа, подготовил печатные материалы с изображением посещаемых достопримечательностей в давно минувшие времена. Экскурсия прошла в очень доброжелательной атмосфере. Очень рекомендую экскурсию тем, кто интересуется историей города.