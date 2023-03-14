Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней

Насыщенная программа по двум удивительным городам

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Насыщенная программа по двум удивительным городам – Казани и Йошкар-Оле! Величественное архитектурное наследие, древняя культура татарского народа, неповторимая самобытность традиций, национальная марийская и татарская кухня ждут Вас в этом необычном путешествии. Также Вы можете ознакомиться с программой на 7 дней по ссылке.
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Кулинарное путешествие
Кулинарное путешествие
Попробуем национальные татарские и марийские блюда
Загадочная башня Сююмбике
Загадочная башня Сююмбике
Увидим знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике
Древний Болгар
Древний Болгар
Побродим меж белокаменных останков древних зданий "Северной Мекки"

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желанию

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер бронируется за отдельную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока:

  • Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население,
  • Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I,
  • площадь фонтанов,
  • озеро Кабан – его тайны и легенды,
  • стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»),
  • новый Театр Кукол,
  • Казанский университет,
  • площадь Свободы – культурный и административный центр Казани,
  • старейшая мечеть Марджани,
  • Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 Дополнительная вечерняя экскурсия «Огни Казани» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 10 человек).

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желаниюОбзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желаниюОбзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желаниюОбзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желанию
2 день

Болгар

Завтрак в гостинице.

С 07:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км.)

12:00 Прибытие в Болгар.

Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника.

Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.

Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире.

Посещение музея Болгарской цивилизации.

15:40 Обед в кафе Болгар.

16:40 После обеда вы сможете познакомиться с новыми объектами Болгара.

Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана – Ак мечет (Белая мечеть).

17:00 Выезд из Болгара в Казань.

20:00 Прибытие в Казань.

Свободное время в центре города.

БолгарБолгар
3 день

Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

09:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

10:30 Мастер класс «Искусство завязывания платка».

11:30 Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе группы).

11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия “Цитадель завоевателя” на остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость", один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

С 20:15 до 21:45 Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 15 человек).

Состоятельные хозяева дома раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)
4 день

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».

Одна из главных достопримечательностей – площадь им. Оболенского-Ноготкова.

На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» – часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов – восемь минут евангельского чуда.

Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.

Посещение национального музея имени Т. Евсеева.

Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти»

16:30 Выезд в Казань.

19:00 Возвращение в Казань.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
5 день

Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Автобусно — пешеходная экскурсия «Казань в парках».

Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.

Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро.

А частные парки в Казани появились еще в XVIII веке. (например, Лядской, Николаевский садики).

12:30 Экскурсия «Цветущая Боратынка». Посещение музея поэта Е. Боратынского.

Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина.

Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.

Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.

14:00 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (периоды действия цены 12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023), руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL2203015430/2163022030254302150/3000
«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом») TWIN/DBL/TRPL2263015430/2223022630266302300/3300
«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)2263015430/2223022630254302300/3000
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2343015430/2303023430274302500/3500
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2343015430/2303023430290302500/3900
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)2343015430/2303023430274302500/3500
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2383015430/23430 306302600/4300
« IT Парк» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2383015430/2343023830306302600/4300
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2463015430/2423024630318302800/4600
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2463015430/2423024630322302800/4700
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2535015430/2495025350308302980/4350
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2543015430/2503025430306303000/4300
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)2543015430/2503025430306303000/4300
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2623015430/2583026230334303200/5000
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)2743015430/2703027430338303500/5100
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)2763015430/2723027630338303550/5100
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)2963015430/2923029630378304050/6100
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)2983015430/2943029830399104100/6620

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты заезда (периоды действия цены 27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023), руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL2343015430/2303023430278302500/3600
«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)2419015430/2379024190279502690/3630
«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом») TWIN/DBL/TRPL2443015430/2403024430294302750/4000
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2543015430/2503025430304303000/4250
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2543015430/2503025430324303000/4750
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)2543015430/2503025430304303000/4250
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2743015430/27030 370303500/5900
« IT Парк» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 2743015430/2703027430334303500/5000
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2843015430/2803028430370303750/5900
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2843015430/2803028430414303750/7000
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)2843015430/2803028430344303750/5250
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2863015430/2823028630378303800/6100
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2895015430/2855028950364303880/5750
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)3043015430/3003030430394304250/6500
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)3043015430/3003030430381904250/6190
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)3043015430/3003030430381904250/6190
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)3395015430/3355033950449505130/7880
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)3943015430/3903039430554306500/10500

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».

Стоимость тура на 1 человека «без проживания»:

  • Взрослый – 16230 руб.;
  • Ребенок до 7 лет – 15430 руб.;
  • Ребенок до 14 лет – 15830 руб.

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

4 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

4 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

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Отель «Кристалл» 3

4 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

4 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

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Отель «Парк Отель Центр» 3

4 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3

Отель «Ибис» 3

4 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3

Отель «Биляр Палас» 4

4 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

4 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 3

4 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

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«Отель Релита» 4

4 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

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Отель «Корстон Tower» 4

4 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

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Отель «Корстон Royal» 5

4 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

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Отель «Шаляпин Палас» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

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Отель «Мираж» 5

4 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

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Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

4 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

Гостиница «Татарстан» 3

4 ночи

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале. На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта – от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее), ночной трансфер – 1950 руб. за машину
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительная экскурсия в “Дом Бая”:1 950 рублей взрослый1 800 рублей детский до 14 лет800 рублей дети до 6 лет
  • 1 950 рублей взрослый
  • 1 800 рублей детский до 14 лет
  • 800 рублей дети до 6 лет
  • Дополнительная экскурсия "Огни Казани" – 1100 руб. /чел.
  • Экскурсия на остров-град Свияжск:теплоходная экскурсия – 2200 руб. /чел. автобусная экскурсия – 1800руб. /чел.
  • Теплоходная экскурсия – 2200 руб. /чел.
  • Автобусная экскурсия – 1800руб. /чел.
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию – радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

График выезда на экскурсионную программу из отелей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).

14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А)

09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8)

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1)

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 мар 2023
Тур понравился. Насыщенная, интересная программа, которую я определённо посоветую своим друзьям.
Е
27 фев 2023
Нам все понравилось. Хороший гид Нажия, очень интересно и познавательно провела все экскурсии. Отель супер.
Ч
27 фев 2023
Хорошая организация тура. Все понравилось, замечательный гид, отличная экскурсионная программа, замечательный отель.

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Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры

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