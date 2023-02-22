Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней

Насыщенная программа по двум удивительным городам

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Насыщенная программа по двум удивительным городам – Казани и Йошкар-Оле! Величественное архитектурное наследие, древняя культура татарского народа, неповторимая самобытность традиций, национальная марийская и татарская кухня ждут Вас в этом необычном путешествии.

В данном путешествии Вы прогуляетесь по старому центру Казани и красочным паркам, посетите Казанский Кремль, главную мечеть города – Кул Шариф, музей поэта Боратынского, обсерваторию Казанского Федерального университета и национальную библиотеку республики Татарстан, съездите в ультрасовременный город Иннополис, Болгарский музей-заповедник, а также в Йошкар-Олу – столицу республики Марий Эл. Также Вы можете ознакомиться с программой на 5 дней по ссылке.
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 7 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Кулинарное путешествие
Кулинарное путешествие
Попробуем национальные татарские и марийские блюда
Загадочная башня Сююмбике
Загадочная башня Сююмбике
Увидим знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике
Йошкин кот
Йошкин кот
Ходит легенда, что он приносит удачу путнику, погладившего его
Город высоких технологий
Город высоких технологий
Посетим уникальный город Иннополис с современной инфраструктурой, экологией, безопасной средой и широкими возможностями развития
Разносторонняя Казань
Разносторонняя Казань
Прогуляемся по тысячелетнему городу, соединившем в себе культуру Запада и традиции Востока
Древний Болгар
Древний Болгар
Побродим меж белокаменных останков древних зданий "Северной Мекки"

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желанию

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер бронируется за отдельную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

  • Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население,
  • Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I,
  • площадь фонтанов,
  • озеро Кабан – его тайны и легенды,
  • стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»),
  • новый Театр Кукол,
  • Казанский университет,
  • площадь Свободы – культурный и административный центр Казани,
  • старейшая мечеть Марджани,
  • Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 Дополнительная вечерняя экскурсия «Огни Казани» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 10 человек).

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желаниюОбзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желаниюОбзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желаниюОбзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желанию
2 день

Болгар

Завтрак в гостинице.

С 07:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км.)

12:00 Прибытие в Болгар.

Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника.

Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.

Посещение музея Болгарской цивилизации.

15:40 Обед в кафе Болгар.

16:40 После обеда вы сможете познакомиться с новыми объектами Болгара.

Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана – Ак мечет (Белая мечеть).

17:00 Выезд из Болгара в Казань.

20:00 Прибытие в Казань.

БолгарБолгар
3 день

Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

09:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

10:30 Мастер класс «Искусство завязывания платка».

11:30 Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе группы).

11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия “Цитадель завоевателя” на остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость", один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

С 20:15 до 21:45 Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 15 человек).

Состоятельные хозяева дома раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)Казанский Кремль. Остров-град Свияжск (по желанию) . Программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию)
4 день

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».

Одна из главных достопримечательностей – площадь им. Оболенского-Ноготкова.

На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» – часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов – восемь минут евангельского чуда.

Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.

Посещение национального музея имени Т. Евсеева.

Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти»

16:30 Выезд в Казань.

19:00 Возвращение в Казань.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
5 день

Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Автобусно — пешеходная экскурсия «Казань в парках».

Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.

12:30 Экскурсия «Цветущая Боратынка». Посещение музея поэта Е. Боратынского.

Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина.

Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.

Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.

14:00 Окончание программы в центре города.

Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"
6 день

Экскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение Иннополиса

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

10:45 Экскурсия «Ангел хранитель».

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.

На территории обсерватории – комплекс зданий начала XX века, музей обсерватории с коллекцией бесценных экспонатов.

У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории, возможность приобщиться к астрономии, к безграничному и загадочному миру космоса и истории нашей отечественной космонавтики.

12:15 Выезд из Обсерватории в Иннополис.

12:45 Посещение Иннополиса. Иннополис — новый город в России, расположенный в Республике Татарстан. х.

В Иннополисе создана уникальная городская среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, безопасной средой, широкими возможностями для образования и профессионального развития.

Университет Иннополиса — интеллектуальное ядро нового города и новый российский вуз, который занимается подготовкой ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт лучших вузов мира.

13:45 Выезд в Казань.

14:45 Окончание экскурсии в центре города. Свободное время.

Экскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение ИннополисаЭкскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение ИннополисаЭкскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение ИннополисаЭкскурсия в обсерваторию Казанского Федерального университета. Посещение Иннополиса
7 день

Экскурсия «Поэма об университете». Посещение национальной библиотеки республики Татарстан

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

10:00 Экскурсия «Поэма об университете».

С давних времён Казань слывёт оплотом образования.

Достаточно вспомнить, что именно в Казани было создано одно из старейших учебных заведений России — Казанский Университет.

Его стены взрастили не одну плеяду будущих писателей, математиков, астрономов, химиков, деятельность которых прославила не только наш университет, но и нашу страну.

11:00 Еще немного о Казани.

Воспоминания о былом и современность. Федоровский бугор.

11:30 История одной библиотеки.

Национальная библиотека республики Татарстан одна из крупнейших и старейших библиотек России.

Сегодня обновленная национальная библиотека располагается в здании – символе советского модернизма.

Посетив нашу библиотеку, вы осмотрите читальные залы, террасу библиотеки, увидите уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов, насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.

13:30 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия «Поэма об университете». Посещение национальной библиотеки республики ТатарстанЭкскурсия «Поэма об университете». Посещение национальной библиотеки республики Татарстан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (периоды действия цены 12.05.2023-08.06.2023, 16.06.2023-04.10.2023), руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL3063020730/3003030630357302150/3000
«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом») TWIN/DBL/TRPL3153020730/3093031530375302300/3300
«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)3153020730/3093031530357302300/3000
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)3273020730/3213032730387302500/3500
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)3273020730/3213032730411302500/3900
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)3273020730/3213032730387302500/3500
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)3333020730/32730 435302600/4300
« IT Парк» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)3333020730/3273033330435302600/4300
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)3453020730/3393034530453302800/4600
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)3453020730/3393034530459302800/4700
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)3561020730/3501035610438302980/4350
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)3573020730/3513035730435303000/4300
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)3573020730/3513035730435303000/4300
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)3693020730/3633036930477303200/5000
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)3873020730/3813038730483303500/5100
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)3903020730/3843039030483303550/5100
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)4203020730/4143042030543304050/6100
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)4233020730/4173042330574504100/6620

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты заезда (периоды действия цены 27.04.2023-11.05.2023, 09.06.2023-15.06.2023), руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL3273020730/3213032730393302500/3600
«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)3387020730/3327033870395102690/3630
«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом») TWIN/DBL/TRPL3423020730/3363034230417302750/4000
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)3573020730/3513035730432303000/4250
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)3573020730/3513035730462303000/4750
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)3573020730/3513035730432303000/4250
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)3873020730/38130 531303500/5900
« IT Парк» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 3873020730/3813038730477303500/5000
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)4023020730/3963040230531303750/5900
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)4023020730/3963040230597303750/7000
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)4023020730/3963040230492303750/5250
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)4053020730/3993040530543303800/6100
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)4101020730/4041041010522303880/5750
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)4323020730/4263043230567304250/6500
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)4323020730/4263043230548704250/6190
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)4323020730/4263043230548704250/6190
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)4851020730/4791048510650105130/7880
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)5673020730/5613056730807306500/10500

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».

Стоимость тура на 1 человека «без проживания»:

  • Взрослый – 21930 руб.;
  • Ребенок до 7 лет – 20730 руб.;
  • Ребенок до 14 лет – 21330 руб.

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

4 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

4 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3

Отель «Кристалл» 3

4 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

4 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3

Отель «Парк Отель Центр» 3

4 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3

Отель «Ибис» 3

4 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3

Отель «Биляр Палас» 4

4 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

4 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 3

4 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

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«Отель Релита» 4

4 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4

Отель «Корстон Tower» 4

4 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

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Отель «Корстон Royal» 5

4 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5

Отель «Шаляпин Палас» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4

Отель «Мираж» 5

4 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

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Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

4 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

Гостиница «Татарстан» 3

4 ночи

Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.

Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.

Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале. На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.

Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3Гостиница «Татарстан» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта – от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее), ночной трансфер – 1950 руб. за машину
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительная экскурсия в “Дом Бая”:1 950 рублей взрослый1 800 рублей детский до 14 лет800 рублей дети до 6 лет
  • 1 950 рублей взрослый
  • 1 800 рублей детский до 14 лет
  • 800 рублей дети до 6 лет
  • Дополнительная экскурсия "Огни Казани" – 1100 руб. /чел.
  • Экскурсия на остров-град Свияжск:теплоходная экскурсия – 2200 руб. /чел. автобусная экскурсия – 1800руб. /чел.
  • Теплоходная экскурсия – 2200 руб. /чел.
  • Автобусная экскурсия – 1800руб. /чел.
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию – радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

График выезда на экскурсионную программу из отелей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).

14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

08:05 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А)

09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8)

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1)

ШЕСТОЙ ДЕНЬ

09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А)

09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8)

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1)

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
22 фев 2023
Тур в Казань понравился очень!!!
Самобытность Казани и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО-казанский Кремль,мечеть Кул Шариф,Благовещенский собор и знаменитая падающая башня Сююмбике,произвели неизгладимое впечатление ‼️
Остров град-Свияжск раскрылся как живет история!
Раифский Богородицкий мужской монастырь очаровал своим архитектурным ансамблем и святынями монастыря‼️
Все три дня тура мы были с замечательным экскурсоводам Шушкова Маргарита!
С
9 фев 2023
Отзыв о поездке в г. Казань с 19 января по 25 января 2023 г.
Организационные работы по поездке были очень благополучными. На звонки отвечали обязательно. Было понятно, что на телефоне были занесены мои данные и мне не надо было дежурному менеджеру повторять свои вопросы и проблемы. Все документы и подтверждения поступали на э/адрес и ватсап оперативно. Подготовка к поездке была на высоком уровне.

Жаль, что из-за погодных условий в своем городе я опоздала на целый день, пропустила первый день экскурсии.
Экскурсоводы внимательные: забирали меня с гостиницы и подвозили. На экскурсиях рассказывают интересно, без запинки, грамотно, я много чего узнала об этом новом для меня городе, крае.
Население города произвело тоже хорошее впечатление, люди доброжелательные, улыбчивые.

Большое спасибо за четкую, приятную работу коллектива Вашей компании!
Л
22 фев 2023
Казань - город в котором хочется погрузится историю и самобытность и поэтому обязательно надо посетить Казань летом или осенью! 👌👍😊

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