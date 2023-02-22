1 день

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желанию

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер бронируется за отдельную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население,

Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I,

площадь фонтанов,

озеро Кабан – его тайны и легенды,

стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»),

новый Театр Кукол,

Казанский университет,

площадь Свободы – культурный и административный центр Казани,

старейшая мечеть Марджани,

Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 Дополнительная вечерняя экскурсия «Огни Казани» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 10 человек).