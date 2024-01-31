мар
мая
июн
сен
окт
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление туристического поезда
Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места будут указаны в ваучере).
16:38 Отправление поезда №058 в Йошкар-Олу
Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Гастрономические изыски
07:37 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Йошкар-Ола. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Трансфер в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Раннее заселение в гостиницу.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле. Во время обзорной экскурсии туристы познакомятся с единственным городом России на букву «Й», увидят эклектичное сочетание разнообразных стилей и эпох, прогуляются по самым красивым площадям и улицам, сделают фото на фоне набережной Брюгге, побывают в самом молодом Кремле в России, загадают желание у Йошкиного кота — любимца туристов, посмотрят динамическую скульптуру «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой в России не существует.
Обед с марийским подкоголем с начинками из мяса, щуки, капусты, картофеля и грибов. Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл. Также вамподадут суп в хлебе, основу для которого специально выпекают с добавлением трав и салат «Акпатыр» из трех видов мяса, названный в честь легендарного марийского героя. Обед проходит в трактире «Теплая речка» в зале «Марийской кухни». Трактир — яркая достопримечательность города. Здесь находятся памятники «Букве Й», «Марийскому подкоголю», «Путешествующим по Марий Эл». В трактире с самого открытия собирают настоящие марийские рецепты, перерабатывают их и создают настоящие гастро — шедевры.
Только для участников тура — мастер-класс по изготовлению подкоголей в подарок! Вы научитесь плести «пирожки в котле» (подкоголи в пер. с древнего финно-угорского языка), по определенной технике защипа, которую возможно сделать только обучившись этому.
Интерактивная музыкальная программа в национальном драматическом театре им. М. Шкетана. Профессиональные артисты представят программу, на которой вы услышите марийские национальные инструменты: «шувыр»—волынку, «кюсле» гусли, «тюмор» барабан, народные песни, научатся танцевать марийскую «дробушку», закружатся вместе с артистами в марийской плясовой.
Посещение гастромузея Йошкина кота с программой: «Дары заповедной Марий Эл», во время которой вы попробуете все самое лучшее, чем славится марийская земля: местные сыры, колбасно-мясная продукция, марийский мед, легендарный иван-чай.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Охотничий ужин в трактире «Теплая речка», зал «Охотничий». Туристам предлагают лесной ужин из дичи из собственного охотничьего хозяйства, площадью 50000 га, расположенного у слияния рек Ветлуга и Волга. Шеф повар трактира специально разработал для гостей закуски из вяленого мяса, холодца из лесных грибов и дичи, которые можно попробовать только здесь! На горячее подают жаркое из лося, кабана или утки (в зависимости от сезона) с томлеными овощами. Завершается трапеза сочным ягодным пирогом. К ужину предлагаем дегустацию собственных настоек, в зависимости от сезона, «Тепловка», «Спотыкач», «Клюковка», «Хреновуха». После такого угощения, воспоминания о лесном марийском крае будут еще долго в сердце каждого туриста.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Этно-туристический комплекс. Квест-экскурсия по Йошкар-Оле. Дегустация пивных напитков
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в этно-туристический комплекс (10км).
Интерактивная программа в этно-комплексе. Центром этно-комплекса является марийский дом, в котором веками собирались вся семья, отмечала праздники, молилась, радовалась и принимала гостей. Здесь туристов встречает Хозяин дома, который расскажет, как веками жил марийский народ, поиграет с туристами в национальные игры, загадает загадки, станцует, споет и угостит их марийскими лакомствами.
Гостей ждет мастер-класс по приготовлению национального блюда — марийских блинов, которые выпекают в настоящей печке из разных видов теста.
Трансфер в Йошкар-Олу.
Иммерсивная квест-экскурсия по набережной Амстердам. Экскурсия по одной из самых красивых набережных города, в ходе которой туристы знакомятся с местным «купцом-привидением», проходят квест, собирают карту маршрута, выполняют ряд заданий, чтобы помочь попасть «привидению» в свой мир, поднимаются на смотровую площадку Благовещенской башни и слышат бой «марийских курантов». *При группе менее 5 человек, либо неблагоприятных погодных условиях экскурсия не проводится. Предлагается замена с посещением другого объекта.
Обед с дегустацией пивных напитков. Изюминкой кафе является крафтовое пиво, рецепт которого владелец привез, путешествуя по Европе и теперь производит в Йошкар-Оле. За обедом бармен проведет мастер-класс по приготовлению коктейля на основе пива, также туристы пробуют медовуху и местное пиво.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал.
19:26 Отправление поезда №058 в Москву.
Прибытие в Москву
09:10 Прибытие поезда на Казанский вокзал г. Москва.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в туристическом поезде в вагоне категории "купе" и проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека на заезд: 22.02.2024 / 08.05.2024 / 14.06.2024 / 02.11.2024:
|Размещение
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Дети до 18 лет включительно на основное место
|Гостиница «Никитин» 3* (или аналог)
|39000
|42500
|38500
Стоимость на 1 человека на заезд: 15.03.2024 / 13.09.2024 /04.10.2024:
|Размещение
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Дети до 18 лет включительно на основное место
|Гостиница «Никитин» 3* (или аналог)
|32000
|35500
|31500
Варианты проживания
Туристический поезд
Купе: 2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36.
Отель «Никитин» 3
Отель «Никитин» расположен в городе Йошкар-Ола, в 4,3 км от микрорайонов Гомзово и Мышино. Расстояние до центра Йошкар-Олы составляет 1,9 км, а до района Большого Чигашево — 3,3 км. К услугам гостей — бар и помещение для хранения лыж.
В числе удобств — круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. В распоряжении гостей чайник и собственная ванная комната с ванной и тапочками. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью. Номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств письменный стол.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле «Никитин» 3* (или аналог)
- Питание по программе
- Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи по программе
- Мастер-классы и интерактивы по программе
- Услуги экскурсовода и сопровождение гида
- Транспортное обслуживание по программе.
- Железнодорожный проезд Москва – Йошкар-Ола – Москва в вагоне категории "купе"
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие особенности размещения в поезде и проживания?
- Туроператор не гарантирует размещение компании гостей в одном купе жд поезда, верхнюю или нижнюю полку, при возможности мы учтем все пожелания туристов.
- Заселение и проживание в гостиницу возможно только по паспорту гражданина РФ или для детей до 14 лет — свидетельству о рождении. Заселение по загранпаспортам невозможно!
- Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении несовершеннолетних.
- Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законным представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.