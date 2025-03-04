Приглашаем порыбачить, научиться новому и просто хорошо провести время в компании единомышленников.Предоставим всё необходимое снаряжение, а опытный рыбак с 20-летним стажем, победитель соревнований по ловле рыбы зимой, поделится своими знаниями

со всеми желающими. Расскажет об особенностях зимнего поведения рыбы, научит разбираться в снастях и сверлить лунки. Вы опробуете как дедовские методы, так и современные гаджеты. Половите на безмотылку, балансиры и мормышку. А ещё поищем рыбу с помощью подводной видеокамеры. В перерывах будем согреваться свежесваренным кофе и бульоном с бутербродами. Не жертвуем комфортом — разместимся в деревянном доме в деревне. Желающие смогут попариться в бане и пожарить шашлык.

После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 50% от стоимости тура, помимо 15% на сайте — на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть — за 5 дней до старта.

С собой важно взять: термобельё, тёплые основные и сменные носки (желательно термо), флисовый костюм и влаго-ветрозащитная куртка, тёплый головной убор, перчатки, зимние сапоги из материала EVA, зимний тёплый костюм. Рекомендуем взять химические грелки.

Всё снаряжение для рыбалки предоставляется, но вы можете взять и своё.