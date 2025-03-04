Мои заказы

С опытным местным рыбаком за уловом: тур с обучением

Отправиться на зимнюю рыбалку в Калужскую область, освоить несколько техник и вытащить трофеи
Приглашаем порыбачить, научиться новому и просто хорошо провести время в компании единомышленников.

Предоставим всё необходимое снаряжение, а опытный рыбак с 20-летним стажем, победитель соревнований по ловле рыбы зимой, поделится своими знаниями
читать дальше

со всеми желающими. Расскажет об особенностях зимнего поведения рыбы, научит разбираться в снастях и сверлить лунки. Вы опробуете как дедовские методы, так и современные гаджеты. Половите на безмотылку, балансиры и мормышку. А ещё поищем рыбу с помощью подводной видеокамеры. В перерывах будем согреваться свежесваренным кофе и бульоном с бутербродами. Не жертвуем комфортом — разместимся в деревянном доме в деревне. Желающие смогут попариться в бане и пожарить шашлык.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 50% от стоимости тура, помимо 15% на сайте — на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть — за 5 дней до старта.

С собой важно взять: термобельё, тёплые основные и сменные носки (желательно термо), флисовый костюм и влаго-ветрозащитная куртка, тёплый головной убор, перчатки, зимние сапоги из материала EVA, зимний тёплый костюм. Рекомендуем взять химические грелки.

Всё снаряжение для рыбалки предоставляется, но вы можете взять и своё.

Проживание. В 2-, 3-, 4-местных комнатах в деревянном доме в деревне. Санузел на каждом этаже. 5 минут пешком до реки. Есть отопление, кухня, гостиная, свежий ремонт. Постельное бельё и полотенца предоставляются. На базе есть мангал, решётки, шампуры и баня.

Питание. Включены ужин (щи, гарнир с мясом, салат, компот), завтрак (яйца, каша, бутерброды, кофе) и перекусы на реке во время рыбалки. В меню обедов-перекусов: сырная и колбасная нарезки, горячий куриный бульон, овощи. Варим кофе на горелке. На базе есть мангал, решётки, шампура. Об аллергии и особенностях в питании важно сообщить заранее.

Транспорт. Минивэн VW T5 Caravelle. Трансфер к реке и обратно к дому (если точка не в пешей доступности) осуществляется на УАЗе.

Дети. От 8 лет. Можно остаться в доме и не участвовать в рыбалке. Для детей до 15 лет включительно стоимость тура со скидкой.

Уровень сложности. Тур подходит как опытным, так и начинающим рыбакам. Всё снаряжение предоставляется. Обучение проводит рыбак с 20-летним стажем, хорошо знающий места, победитель соревнований по ловле рыбы зимой. Вытаскивал судака весом в 7,5 кг. Ловит на спиннинг, поплавочную удочку и нахлыстом.

Программа тура по дням

1 день

Введение в зимнюю рыбалку: снасти, лунки, техники лова, поведение рыбы

Заезд в гостевой дом в деревне Батино с 12:00. Сюда удобно добраться из Москвы на личном автомобиле, машину можно оставить на парковке. Также будет организован трансфер от Юхнова к гостевому дому для тех, кто едет на общественном автобусе (встреча в 10:30). О самых удобных вариантах добраться до Юхнова на автобусе расскажем заранее. Возможен индивидуальный трансфер из Москвы (за доплату и по запросу).

Обратите внимание, что первый перекус (обед-пикник) у нас запланирован во время рыбалки. Рекомендуем позавтракать по дороге в Юхнов или захватить что-нибудь с собой. Перед стартом будет время поесть в гостевом доме.

После общего сбора гостей отправляемся на рыбалку. Мы заранее мониторим наиболее перспективные точки лова, от этого зависит удалённость места и длительность переезда в конкретный день тура.

Сегодня вы узнаете, как и где сверлить лунки. Опытный рыбак поделится своими знаниями, научит вас разбираться в снастях, подбирать их, расскажет об особенностях зимнего поведения рыбы. Каждый опробует несколько техник лова: на «безмотылку» и балансиры, с помощью дедовских способов и современных гаджетов. Для согрева разожжём костёр, сварим кофе на горелке, подкрепимся бульоном с бутербродами. На реке пробудем до конца светового дня.

Вечером на базе для нас накроют стол с сытным горячим ужином. Желающие смогут посетить баню (за доплату, бронировать нужно заранее).

2 день

Продолжение рыбалки

В 8:30 собираемся на завтрак. В 9:00 за нами приедет УАЗ и отвезёт к месту рыбалки.

Начнём с проверки жерлиц. Затем поищем рыбу с помощью подводной камеры. Хорошее разрешение и большой монитор откроют нам тайны подводного мира. Поверьте, это будет интересно и детям, и взрослым! Также закрепим полученные знания и навыки, отработаем технику ловли на мормышку и балансиры. В течение дня запланировано несколько перекусов, в том числе со свежесваренным кофе и бульоном.

Закончим рыбалку ориентировочно в 16:00. Вернёмся в гостевой дом, откуда разъедемся по домам. Желающие смогут задержаться, самостоятельно пожарить шашлыки (мясо нужно привезти с собой) или заказать дополнительное питание. Если вы приехали своим ходом, для вас будет организован трансфер до Юхнова к автобусу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Горячие перекусы во время рыбалки, ужин и завтрак
  • Трансфер от Юхнова до базы и обратно
  • Заброски/выброски на УАЗе
  • Обучение основам ловли на мормышку, балансиры и жерлицы
  • Работа организатора
  • Аренда снастей и оборудования (зимние пластиковые сани и ящики, подводная камера для поиска рыбы последнего поколения, ледобуры (ручной и электрический), снасти для ловли на мормышку, балансиры и жерлицы, разнообразные приманки в большом количестве)
Что не входит в цену
  • Проезд до Юхнова/Батино и обратно в Москву/ваш город
  • Трансфер из Москвы и обратно (минивэн на 8 человек) - 8000 ₽ в одну сторону за всю машину
  • Баня на базе (река не рядом, бежать до воды далеко) - 1500 ₽ за час за всех (4-5 человек)
  • Заезд вечером за день до тура (в пятницу) - 1500 ₽ за человека
  • Можно организовать путешествие только для вашей компании (даты по согласованию) и увеличить количество человек в группе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 или город Юхнов, 10:30
Завершение: Калужская область, деревня Батино, 16:00 или город Юхнов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Юхнове
Провёл экскурсии для 451 туриста
Я не называю себя гидом, скорее — «прогульщиком». Не нагружаю историческими фактами, а хочу поделится своими переживаниями места. Создаю службу «внутренних друзей» в Калужской области, чтобы гости понимали, что им показывают то, что показали бы самым лучшим друзьям, проведут туда, куда водят только проверенных товарищей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
4 мар 2025
Все супер, идеально
Самая лучшая компания, все понятно.
Особенно кайф было когда объясняли как и что называется и что с этим делать)
Просто 100 из 100

