Предоставим всё необходимое снаряжение, а опытный рыбак с 20-летним стажем, победитель соревнований по ловле рыбы зимой, поделится своими знаниями
Описание тура
Организационные детали
После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 50% от стоимости тура, помимо 15% на сайте — на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть — за 5 дней до старта.
С собой важно взять: термобельё, тёплые основные и сменные носки (желательно термо), флисовый костюм и влаго-ветрозащитная куртка, тёплый головной убор, перчатки, зимние сапоги из материала EVA, зимний тёплый костюм. Рекомендуем взять химические грелки.
Всё снаряжение для рыбалки предоставляется, но вы можете взять и своё.
Проживание. В 2-, 3-, 4-местных комнатах в деревянном доме в деревне. Санузел на каждом этаже. 5 минут пешком до реки. Есть отопление, кухня, гостиная, свежий ремонт. Постельное бельё и полотенца предоставляются. На базе есть мангал, решётки, шампуры и баня.
Питание. Включены ужин (щи, гарнир с мясом, салат, компот), завтрак (яйца, каша, бутерброды, кофе) и перекусы на реке во время рыбалки. В меню обедов-перекусов: сырная и колбасная нарезки, горячий куриный бульон, овощи. Варим кофе на горелке. На базе есть мангал, решётки, шампура. Об аллергии и особенностях в питании важно сообщить заранее.
Транспорт. Минивэн VW T5 Caravelle. Трансфер к реке и обратно к дому (если точка не в пешей доступности) осуществляется на УАЗе.
Дети. От 8 лет. Можно остаться в доме и не участвовать в рыбалке. Для детей до 15 лет включительно стоимость тура со скидкой.
Уровень сложности. Тур подходит как опытным, так и начинающим рыбакам. Всё снаряжение предоставляется. Обучение проводит рыбак с 20-летним стажем, хорошо знающий места, победитель соревнований по ловле рыбы зимой. Вытаскивал судака весом в 7,5 кг. Ловит на спиннинг, поплавочную удочку и нахлыстом.
Программа тура по дням
Введение в зимнюю рыбалку: снасти, лунки, техники лова, поведение рыбы
Заезд в гостевой дом в деревне Батино с 12:00. Сюда удобно добраться из Москвы на личном автомобиле, машину можно оставить на парковке. Также будет организован трансфер от Юхнова к гостевому дому для тех, кто едет на общественном автобусе (встреча в 10:30). О самых удобных вариантах добраться до Юхнова на автобусе расскажем заранее. Возможен индивидуальный трансфер из Москвы (за доплату и по запросу).
Обратите внимание, что первый перекус (обед-пикник) у нас запланирован во время рыбалки. Рекомендуем позавтракать по дороге в Юхнов или захватить что-нибудь с собой. Перед стартом будет время поесть в гостевом доме.
После общего сбора гостей отправляемся на рыбалку. Мы заранее мониторим наиболее перспективные точки лова, от этого зависит удалённость места и длительность переезда в конкретный день тура.
Сегодня вы узнаете, как и где сверлить лунки. Опытный рыбак поделится своими знаниями, научит вас разбираться в снастях, подбирать их, расскажет об особенностях зимнего поведения рыбы. Каждый опробует несколько техник лова: на «безмотылку» и балансиры, с помощью дедовских способов и современных гаджетов. Для согрева разожжём костёр, сварим кофе на горелке, подкрепимся бульоном с бутербродами. На реке пробудем до конца светового дня.
Вечером на базе для нас накроют стол с сытным горячим ужином. Желающие смогут посетить баню (за доплату, бронировать нужно заранее).
Продолжение рыбалки
В 8:30 собираемся на завтрак. В 9:00 за нами приедет УАЗ и отвезёт к месту рыбалки.
Начнём с проверки жерлиц. Затем поищем рыбу с помощью подводной камеры. Хорошее разрешение и большой монитор откроют нам тайны подводного мира. Поверьте, это будет интересно и детям, и взрослым! Также закрепим полученные знания и навыки, отработаем технику ловли на мормышку и балансиры. В течение дня запланировано несколько перекусов, в том числе со свежесваренным кофе и бульоном.
Закончим рыбалку ориентировочно в 16:00. Вернёмся в гостевой дом, откуда разъедемся по домам. Желающие смогут задержаться, самостоятельно пожарить шашлыки (мясо нужно привезти с собой) или заказать дополнительное питание. Если вы приехали своим ходом, для вас будет организован трансфер до Юхнова к автобусу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Горячие перекусы во время рыбалки, ужин и завтрак
- Трансфер от Юхнова до базы и обратно
- Заброски/выброски на УАЗе
- Обучение основам ловли на мормышку, балансиры и жерлицы
- Работа организатора
- Аренда снастей и оборудования (зимние пластиковые сани и ящики, подводная камера для поиска рыбы последнего поколения, ледобуры (ручной и электрический), снасти для ловли на мормышку, балансиры и жерлицы, разнообразные приманки в большом количестве)
Что не входит в цену
- Проезд до Юхнова/Батино и обратно в Москву/ваш город
- Трансфер из Москвы и обратно (минивэн на 8 человек) - 8000 ₽ в одну сторону за всю машину
- Баня на базе (река не рядом, бежать до воды далеко) - 1500 ₽ за час за всех (4-5 человек)
- Заезд вечером за день до тура (в пятницу) - 1500 ₽ за человека
- Можно организовать путешествие только для вашей компании (даты по согласованию) и увеличить количество человек в группе
Отзывы и рейтинг
Самая лучшая компания, все понятно.
Особенно кайф было когда объясняли как и что называется и что с этим делать)
Просто 100 из 100