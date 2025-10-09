Проведём выходные на реке в Калужской области, куда легко добраться из Москвы.Срочно нужны перезагрузка и положительные эмоции? — Вам к нам! Никаких больших групп и лишений в комфорте: переночуем в

гостевом доме с удобствами, прокатимся на УАЗике-кабриолете, поужинаем и позавтракаем в беседке с панорамным видом. Устроим два обеда-пикника на берегу со свежесваренным кофе. Накупаемся, погребём и отдохнём на природе в компании единомышленников. Инструктор уделит внимание каждому и научит управлять байдаркой. Сплав подходит новичкам и детям от 6 лет.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять непромокаемую ветровку, утепление на вечер, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, головной убор, солнечные очки, крем от загара, репеллент от насекомых, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты.

Обратите внимание, что выбрали активный отдых на природе. Важно следовать технике безопасности и внимательно прослушать инструктаж в первый день тура. Участники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются на сплав — это небезопасно. Вам будут предложены спасательные жилеты, в которых рекомендовано находиться в течение всего водного маршрута, несмотря на отсутствие препятствий на реке. Для детей спасательные жилеты обязательны.

Полное прохождение водного маршрута зависит от погодных условий и подготовки участников. Инструктор имеет право сократить километраж, если иного варианта не будет, и снять с маршрута лиц, нарушающих технику безопасности.