Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в доме в деревне
Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову
Проведём выходные на реке в Калужской области, куда легко добраться из Москвы.
Срочно нужны перезагрузка и положительные эмоции? — Вам к нам! Никаких больших групп и лишений в комфорте: переночуем в
гостевом доме с удобствами, прокатимся на УАЗике-кабриолете, поужинаем и позавтракаем в беседке с панорамным видом. Устроим два обеда-пикника на берегу со свежесваренным кофе. Накупаемся, погребём и отдохнём на природе в компании единомышленников. Инструктор уделит внимание каждому и научит управлять байдаркой. Сплав подходит новичкам и детям от 6 лет.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять непромокаемую ветровку, утепление на вечер, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, головной убор, солнечные очки, крем от загара, репеллент от насекомых, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты.
Обратите внимание, что выбрали активный отдых на природе. Важно следовать технике безопасности и внимательно прослушать инструктаж в первый день тура. Участники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются на сплав — это небезопасно. Вам будут предложены спасательные жилеты, в которых рекомендовано находиться в течение всего водного маршрута, несмотря на отсутствие препятствий на реке. Для детей спасательные жилеты обязательны.
Полное прохождение водного маршрута зависит от погодных условий и подготовки участников. Инструктор имеет право сократить километраж, если иного варианта не будет, и снять с маршрута лиц, нарушающих технику безопасности.
Питание. Включены обеды-перекусы во время сплава в виде пикников, горячий ужин и завтрак в беседке. В меню: свежие овощи, фрукты, каша, яйца, суп, гарнир, горячее, салат, бутерброды, сырно-колбасная нарезка, выпечка, сладости, компот, чай и кофе. Возможно организовать вегетарианское питание и внести изменения в меню.
Транспорт. Сплавляемся в спокойном темпе на устойчивых байдарках «Хатанга» с закрытыми деками. Каждому участнику выдаётся специальная юбка, которая защитит ноги от воды из реки и дождя. Переезды на УАЗике-кабриолете или микроавтобусе.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Сплав подходит для начинающих и детей. На воде проводим в день не более 6 часов. Препятствий на пути нет. Пройдём 30 км за 2 дня, что под силу городскому жителю с минимальной физической подготовкой. Течение реки будет помогать. Опытный инструктор научит грести, управлять байдаркой и сможет уделить внимание каждому.
В лодке 3 места для двух гребцов и «багажное», которое занимает третий человек. Сидящий посередине не гребёт. Также есть 2 места без физической нагрузки в байдарке у инструктора, куда можно будет сесть, если вы устанете. Рекомендуем меняться местами — то есть отдыхать и периодически грести.
Связь и интернет. Деревенский детокс.
Возможно организовать путешествие только для вашей компании (даты по согласованию) и увеличить количество человек в группе.
Программа тура по дням
1 день
15 км по реке, живописные берега, пикник и вечер под звёздным небом
Встречаемся в 12:00 в деревне Батино. Сюда удобно добраться на личном автомобиле и оставить машину на парковке. Другой вариант — общественный автобус из Москвы до города Юхнов (в пути 4-5 часов). Есть возможность приехать вечером предыдущего дня и заказать трансфер из Москвы и Тулы.
Немного проедем до точки старта на реке Угра, где перепакуем вещи в непромокаемые гермомешки, а после инструктажа наденем спасжилеты и распределимся по экипажам. Сплав начнётся в 13:00.
Сегодня пройдём 15 км по живописной реке на 3-местных надувных байдарках «Хатанга» в неспешном темпе. Вы научитесь управлять судном, правильно грести и при этом не забывать наслаждаться видами вокруг. Расстояние позволит часто отдыхать и останавливаться, чтобы искупаться. Организуем обед-пикник на берегу и ближе к 18:00-19:00 пришвартуемся у деревни. Здесь находится гостевой дом, где мы останемся на ночь. После горячего ужина все желающие смогут принять душ и полюбоваться закатом с беседки на высоком берегу. Спокойно, в тепле и без комаров переночуем в 2-3-4-местных комнатах.
2 день
Завтрак на природе и продолжение путешествия
Соберёмся на завтрак в 9:00 в уютной беседке. Осталось пройти на байдарках 15 км.
Угра порадует не только живописными берегами, но и возможной встречей с цаплями, утками и аистами. Глубина на нашем участке реки не превышает 2,5 метров. Течение спокойное. Искупаемся в чистейшей воде и выпьем кофе на берегу. В 12:00 остановимся на обед-пикник. В окрестностях можно увидеть лосей, оленей, косуль, бобров и зайцев — вдруг и нам повезёт?
Наши приключения завершатся ориентировочно в 16:00-17:00. К этому времени мы прибудем в Юхнов и Батино.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
9500 ₽
Дети до 16 лет
9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в гостевом доме
Обеды-пикники, ужин и завтрак
Летний душ на базе
Трансфер на УАЗике-кабриолете от деревни Батино до точки старта на реке
Проезд до города Юхнов и обратно на общественном автобусе или другом транспорте
Трансфер от Москвы /Тулы до точки старта и обратно (до 8 пассажиров) - обсуждается индивидуально
Баня на базе (по желанию, не рядом с рекой) - 1500 ₽/час (парилка на 4-5 чел.)
Аренда сапа (по желанию) - 1500 ₽/сутки
Заезд вечером перед днём сплава (плюс одна ночь) - доплата 1500 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завершение: Калужская область, город Юхнов или деревня Батино, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Юхнове
Провёл экскурсии для 451 туриста
Я не называю себя гидом, скорее — «прогульщиком». Не нагружаю историческими фактами, а хочу поделится своими переживаниями места. Создаю службу «внутренних друзей» в Калужской области, чтобы гости понимали, что им показывают то, что показали бы самым лучшим друзьям, проведут туда, куда водят только проверенных товарищей.
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Павел
9 окт 2025
Это были шикарные 2 дня. Поехали вдвоем с 8 летней дочкой. Алексей все организовал просто шикарно! Жили в доме, в отдельной комнате. С нами в группе еще была семья с
двумя девчоками, так что дети вообще не скучали ни в деревне, ни во время сплава.
Сплав организован шикарно. Все понятно и начинающему и интересно опытному.
Очень красивые места.
Алексей всегда готов был помочь, ответить на любые вопросы. И еще было очень интересно его слушать, как гида. Потому что Алексей еще и хорошо погружен в историю местности. В общем, это сплав, который станет традицией в нашей семье. Спасибо!
В
Влада
25 авг 2025
Получили огромное удовольствие! Руки у нас не сильные, но поход оказался нам посильным) абсолютно не голодали, дом прекрасный теплый. По ходу маршрута все схвачено. Уже рекомендуем друзьям! Река чистая и красивая!
В
Василий
20 авг 2025
Огромное спасибо Алексею! Всё было просто супер: отличная организация, комфортная атмосфера. Сплав понравился тем, что речка достаточно спокойная — идеально подходит для новичков и неспешного отдыха на природе, но при этом маршрут оказался интересным и живописным. Отдельный плюс — небольшие группы. Очень рекомендую!
Г
Глеб
18 авг 2025
Возникает ощущение, будто хороший друг купил байдарки и пригласил тебя на выходные к себе на дачу сплавиться по реке.
Видно, что Алексей уже много лет занимается любимым делом. Уютный дом, вкусная еда. Маршрут по реке подобран идеально — он оптимален по нагрузке даже для новичков.
У Алексея всё есть для идеального сплава, вам нужно только приехать.
Д
Дарья
12 авг 2025
Отличная перезагрузка, комфортно и уютно, Алексей очень отзывчивый гид, с удовольствием когда-нибудь еще присоединимся!
Оксана
11 авг 2025
Всё прошло великолепно! От заселения до маршрута. Очень внимательный и профессиональный гид Алексей! Большое спасибо, еще обязательно вернемся!
М
Марина
3 авг 2025
Перезагрузка со всеми удобствами! Маршрут потрясающе красивый, оборудование новое, проживание максимально комфортное, гид лучший!:) Спасибо Алексею и команде за классные выходные! Все очень заботливые и душевные. Берите побольше одежды - не ошибетесь;) И пластырь!
Татьяна
28 июл 2025
Отлично провели время большой компанией. Хорошая организация с большой заботой о туристах. Прекрасная локация. Обязательно вернемся!
Елена
25 июл 2025
Алексей, СПАСИБО БОЛЬШОЕ Я думала, что будет хорошо, но чтобы настолько ‼️‼️‼️ Как вы все это организуете, как вы обо всех заботитесь, как сможет сделать так интересно, красиво и потрясающе?!!!! Это больше, чем я могла себе представить!!!! 👍🙌🤩 Вы лучший!!! Всем рекомендую!!! Если хотите отдыха с большой буквы - вам к Алексею. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ‼️‼️‼️
А
Анжелика
6 июл 2025
Это были незабываемые выходные в кругу друзей, в соединении с природой, полные эмоций, впечатлений, радости. Огромное спасибо Алексею за его заботу и внимание к мелочам. Организация на высоком уровне. Маршрут составлен
прекрасно. Переживали, что будем с детьми и зря. Река мелкая, безопасная и ооочень красивая. Увидели рыбок, аистов, уточек, кувшинки. Удалось собрать горсть черники на стоянке. Прекрасный дом со всеми удобствами, все чисто. Алексей заботливо и досыто кормил нас перекусами, пили заваренный им шиповник и чай из термоса. Вечером домашний ужин. Утром сам сварил вкусную кашу. Дети, даже кто не любит кашу, ее съели с удовольствием. Переживали, что еды не хватит, в итоге все были сытыми. Отдельное впечатление для детей - трансфер на джипах с открытой крышей! Очень советую данный тур. Все на высоте. Алексей, спасибо!!!
К
Кузнецова
25 июн 2025
Добрый день. Грамотная организация. Гид супер. Четко и без лишней суеты.
Екатерина
24 фев 2025
Очень классное путешествие получилось! Всё по-домашнему, трогательно и познавательно. Мы так день рождения отмечали и всё получилось) приготовили вечером шашлык, отметили! Само путешествие тоже достаточно активное и умиротворяющее одновременно – рекомендую.
О
Олеся
10 окт 2024
Необыкновенное путешествие. Однозначно только с Алексеем. Все было на уровне и даже больше. Рекомендую всем, кто устал от городской суеты. Алексей максимально осуществит все Ваши запросы. Не устану благодарить за столь комфортный отдых!
И
Ирина
25 сен 2024
31.08-01.09 побывали на сплаве. Отличные выходные! Алексею, как инструктору и душе компании-отдельная благодарность! Получился полноценный активный отдых с общением. Было красиво, вкусно, весело! Не сложно и в то же время активно. Думаем вернуться ещё раз в другое время года. Если будет другой маршрут, просто отлично. Но и повторить можно)).
Р
Роман
9 сен 2024
Тур соответствует названию. Полная перезагрузка! Угра очень живописная и разнообразная! Проходили и узкие протоки с высокими зарослями, и спокойные заводи с кувшинками, и места с быстрым течением, и спокойную как зеркало воду. Ужин и завтрак в очаровательном месте в беседке на высоком берегу реки. Однозначно рекомендуем! Алексею спасибо за чудесные выходные