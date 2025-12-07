Все заботы берём на себя: размещение в уютном и тёплом гостевом доме в деревне, домашняя еда, лыжный маршрут с выдачей всего
Описание тура
Организационные детали
Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви. Вы отправитесь в активный тур с прогулками на природе в зимнее время. Обувь должна быть тёплой, непромокаемой и удобной. Обязательны термоноски. Также важно взять термобельё, шапку, перчатки, флисовую кофту (или аналог), запасную одежду для утепления.
Как добраться:
1) На автобусе из Москвы до Юхнова — в 7:30 отходит от автостанции «Новоясеневская», в 10:30 вы будете в Юхнове, откуда трансфер до гостевого дома уже входит в стоимость тура;
2) На собственном авто до деревни Батино (есть место для парковки у дома);
3) Трансфер на 8-местном минивэне из Москвы до гостевого дома — за доплату и по запросу;
4) Бесплатный трансфер из Калуги — вариант обговаривается индивидуально.
Обращаем внимание, важно следовать технике безопасности и внимательно прослушать инструктаж в первый день тура. Участники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются — это небезопасно.
Полное прохождение маршрута зависит от погодных условий и подготовки участников. Инструктор имеет право сократить километраж, если иного варианта не будет, и снять с маршрута лиц, нарушающих технику безопасности.
После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 50% от стоимости тура, помимо 15% на сайте — на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть — за 5 дней до старта.
Проживание. Ночуем в посёлке в гостевом доме в 2-, 3-, 4-местных комнатах. Дом со всеми удобствами: душ и туалет на этаже, есть отопление, полотенца и постельное бельё предоставляются. В посёлке работает магазин.
Питание. Включены обеды-перекусы во время лыжных прогулок в виде пикников, а также горячий ужин и завтрак в гостевом доме. В меню: свежие овощи, фрукты, каша, яйца, суп, гарнир, горячее, салат, бутерброды, сырно-колбасная нарезка, выпечка, сладости, компот, чай и кофе. Возможно организовать вегетарианское питание и внести изменения в меню.
Транспорт. Минивэн VW T5 Caravelle и УАЗ.
Дети. От 8 лет. Для детей до 16 лет есть скидки.
Уровень сложности. Лыжные прогулки для новичков. Каждый день будем проходить около 4 км. Идём налегке. По лыжне заранее проедет снегоход. Специальная подготовка не требуется, справятся даже дети. Важно ответственно подойти к выбору одежды и обуви.
Связь и интернет. В деревне хорошо работает только Мегафон. WI-Fi в доме нет. Наслаждаемся временем без звонков и смс.
Программа тура по дням
Лыжная прогулка по национальному парку «Угра», обед-пикник на свежем воздухе и баня с вениками - 4 км
Встречаемся в 12:00 в деревне Батино. Сюда удобно добраться из Москвы на личном автомобиле, машину можно оставить на парковке. Также будет организован трансфер от Юхнова к гостевому дому для тех, кто едет на общественном автобусе (встреча в 10:30). Возможен индивидуальный трансфер из Москвы (за доплату и по запросу).
Обратите внимание, что первый перекус (обед-пикник) у нас запланирован во время лыжной прогулки. Рекомендуем позавтракать по дороге в Юхнов или захватить что-нибудь с собой. Перед стартом будет время поесть в гостевом доме.
В 13:00 выходим на лыжню, по которой заранее проедет снегоход. Маршрут пролегает на территории национального парка «Угра». Будет живописно и абсолютно безопасно. По пути зайдём на кормушку для оленей. Возможно, нам повезёт увидеть животных. Далее пройдём по красивому сосновому бору. А завершим прогулку на берегу Угры. Здесь устроим пикник в беседке кемпинга национального парка. В 16:00 за нами приедет УАЗ.
Вечером запланирована баня с вениками и травяным чаем. Как хорошо после парилки выбежать в сугроб — попробуйте! Отдохнём, обновимся и отправимся на ужин, который будет подан в доме.
Прогулка на лыжах по парку «Никола-Ленивец» - 4 км
Позавтракаем в гостевом доме в 10:00.
11:00 — выезд в арт-парк «Никола-Ленивец». А в 12:00 уже начнётся лыжная прогулка по красивейшему в любое время года месту. Увидим объекты: «Бобур», «Угруан», «Маяк», «Николино ухо». Пройдём по долине реки Угры. Перекусим прямо в «Арке Бернаскони», которая была создана в рамках фестиваля «Архстояние» 2012 года. Расслабленно проводим день, никуда не торопимся. Наша главная задача — отдохнуть, перезагрузиться, получить положительные эмоции.
К 17:00 путешествие выходного дня завершится. Разъезжаемся по домам.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|8200 ₽
|Ребёнок до 16 лет
|5200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме
- Завтрак, обеды-пикники, ужин
- Трансфер на минивэне от Юхнова до гостевого дома
- Трансфер на УАЗе от финиша лыжного маршрута первого дня до гостевого дома
- Трансфер на минивэне от гостевого дома до арт-парка «Никола-Ленивец»
- Аренда общегруппового снаряжения: лыжи, аптечка
- Баня с вениками
- Разрешение на посещение нацпарка «Угра»
- Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Проезд до города Юхнов и обратно на общественном автобусе или другом транспорте
- Трансфер от Москвы /Тулы до точки старта и обратно (до 8 пассажиров) - обсуждается индивидуально
- Ужин во второй день - 600 ₽ за человека
- Заезд вечером перед днём тура (плюс одна ночь) - доплата 1500 ₽ за человека
- Можно организовать путешествие только для вашей компании (даты по согласованию) и увеличить количество человек в группе
- После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 50% от стоимости тура, помимо 15% на сайте - на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть - за 5 дней до старта