Зимние выходные за городом: на лыжах по Николе-Ленивцу и нацпарку «Угра» с комфортом

Погулять по зимнему лесу с местным проводником, рассмотреть арт-объекты и обновиться в бане
Активные выходные на природе — идеальная перезагрузка для городского человека.

Все заботы берём на себя: размещение в уютном и тёплом гостевом доме в деревне, домашняя еда, лыжный маршрут с выдачей всего
необходимого снаряжения и все переезды по программе.

Вас будет сопровождать местный житель, опытный инструктор-проводник, который не только обучит технике катания и проведёт по безлюдным местам, но и покажет знаменитые арт-объекты парка «Никола-Ленивец». Тур подойдёт для новичков — по лыжне заранее проедет снегоход, в день проходим не более 4 км.

Вы пообедаете на свежем воздухе, полюбуетесь зимними пейзажами, а вечером распаритесь в бане, выпьете травяного чая и отведаете деревенских блюд.

Описание тура

Организационные детали

Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви. Вы отправитесь в активный тур с прогулками на природе в зимнее время. Обувь должна быть тёплой, непромокаемой и удобной. Обязательны термоноски. Также важно взять термобельё, шапку, перчатки, флисовую кофту (или аналог), запасную одежду для утепления.

Как добраться:
1) На автобусе из Москвы до Юхнова — в 7:30 отходит от автостанции «Новоясеневская», в 10:30 вы будете в Юхнове, откуда трансфер до гостевого дома уже входит в стоимость тура;
2) На собственном авто до деревни Батино (есть место для парковки у дома);
3) Трансфер на 8-местном минивэне из Москвы до гостевого дома — за доплату и по запросу;
4) Бесплатный трансфер из Калуги — вариант обговаривается индивидуально.

Обращаем внимание, важно следовать технике безопасности и внимательно прослушать инструктаж в первый день тура. Участники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются — это небезопасно.

Полное прохождение маршрута зависит от погодных условий и подготовки участников. Инструктор имеет право сократить километраж, если иного варианта не будет, и снять с маршрута лиц, нарушающих технику безопасности.

После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 50% от стоимости тура, помимо 15% на сайте — на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть — за 5 дней до старта.

Проживание. Ночуем в посёлке в гостевом доме в 2-, 3-, 4-местных комнатах. Дом со всеми удобствами: душ и туалет на этаже, есть отопление, полотенца и постельное бельё предоставляются. В посёлке работает магазин.

Питание. Включены обеды-перекусы во время лыжных прогулок в виде пикников, а также горячий ужин и завтрак в гостевом доме. В меню: свежие овощи, фрукты, каша, яйца, суп, гарнир, горячее, салат, бутерброды, сырно-колбасная нарезка, выпечка, сладости, компот, чай и кофе. Возможно организовать вегетарианское питание и внести изменения в меню.

Транспорт. Минивэн VW T5 Caravelle и УАЗ.

Дети. От 8 лет. Для детей до 16 лет есть скидки.

Уровень сложности. Лыжные прогулки для новичков. Каждый день будем проходить около 4 км. Идём налегке. По лыжне заранее проедет снегоход. Специальная подготовка не требуется, справятся даже дети. Важно ответственно подойти к выбору одежды и обуви.

Связь и интернет. В деревне хорошо работает только Мегафон. WI-Fi в доме нет. Наслаждаемся временем без звонков и смс.

Программа тура по дням

1 день

Лыжная прогулка по национальному парку «Угра», обед-пикник на свежем воздухе и баня с вениками - 4 км

Встречаемся в 12:00 в деревне Батино. Сюда удобно добраться из Москвы на личном автомобиле, машину можно оставить на парковке. Также будет организован трансфер от Юхнова к гостевому дому для тех, кто едет на общественном автобусе (встреча в 10:30). Возможен индивидуальный трансфер из Москвы (за доплату и по запросу).

Обратите внимание, что первый перекус (обед-пикник) у нас запланирован во время лыжной прогулки. Рекомендуем позавтракать по дороге в Юхнов или захватить что-нибудь с собой. Перед стартом будет время поесть в гостевом доме.

В 13:00 выходим на лыжню, по которой заранее проедет снегоход. Маршрут пролегает на территории национального парка «Угра». Будет живописно и абсолютно безопасно. По пути зайдём на кормушку для оленей. Возможно, нам повезёт увидеть животных. Далее пройдём по красивому сосновому бору. А завершим прогулку на берегу Угры. Здесь устроим пикник в беседке кемпинга национального парка. В 16:00 за нами приедет УАЗ.

Вечером запланирована баня с вениками и травяным чаем. Как хорошо после парилки выбежать в сугроб — попробуйте! Отдохнём, обновимся и отправимся на ужин, который будет подан в доме.

2 день

Прогулка на лыжах по парку «Никола-Ленивец» - 4 км

Позавтракаем в гостевом доме в 10:00.

11:00 — выезд в арт-парк «Никола-Ленивец». А в 12:00 уже начнётся лыжная прогулка по красивейшему в любое время года месту. Увидим объекты: «Бобур», «Угруан», «Маяк», «Николино ухо». Пройдём по долине реки Угры. Перекусим прямо в «Арке Бернаскони», которая была создана в рамках фестиваля «Архстояние» 2012 года. Расслабленно проводим день, никуда не торопимся. Наша главная задача — отдохнуть, перезагрузиться, получить положительные эмоции.

К 17:00 путешествие выходного дня завершится. Разъезжаемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый8200 ₽
Ребёнок до 16 лет5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме
  • Завтрак, обеды-пикники, ужин
  • Трансфер на минивэне от Юхнова до гостевого дома
  • Трансфер на УАЗе от финиша лыжного маршрута первого дня до гостевого дома
  • Трансфер на минивэне от гостевого дома до арт-парка «Никола-Ленивец»
  • Аренда общегруппового снаряжения: лыжи, аптечка
  • Баня с вениками
  • Разрешение на посещение нацпарка «Угра»
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Проезд до города Юхнов и обратно на общественном автобусе или другом транспорте
  • Трансфер от Москвы /Тулы до точки старта и обратно (до 8 пассажиров) - обсуждается индивидуально
  • Ужин во второй день - 600 ₽ за человека
  • Заезд вечером перед днём тура (плюс одна ночь) - доплата 1500 ₽ за человека
  • Можно организовать путешествие только для вашей компании (даты по согласованию) и увеличить количество человек в группе
  • После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 50% от стоимости тура, помимо 15% на сайте - на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть - за 5 дней до старта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завершение: Калужская область, арт-парк «Никола-Ленивец» или город Калуга, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Юхнове
Провёл экскурсии для 451 туриста
Я не называю себя гидом, скорее — «прогульщиком». Не нагружаю историческими фактами, а хочу поделится своими переживаниями места. Создаю службу «внутренних друзей» в Калужской области, чтобы гости понимали, что им показывают то, что показали бы самым лучшим друзьям, проведут туда, куда водят только проверенных товарищей.

