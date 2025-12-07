Активные выходные на природе — идеальная перезагрузка для городского человека.Все заботы берём на себя: размещение в уютном и тёплом гостевом доме в деревне, домашняя еда, лыжный маршрут с выдачей всего

необходимого снаряжения и все переезды по программе. Вас будет сопровождать местный житель, опытный инструктор-проводник, который не только обучит технике катания и проведёт по безлюдным местам, но и покажет знаменитые арт-объекты парка «Никола-Ленивец». Тур подойдёт для новичков — по лыжне заранее проедет снегоход, в день проходим не более 4 км. Вы пообедаете на свежем воздухе, полюбуетесь зимними пейзажами, а вечером распаритесь в бане, выпьете травяного чая и отведаете деревенских блюд.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание тура

Организационные детали

Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви. Вы отправитесь в активный тур с прогулками на природе в зимнее время. Обувь должна быть тёплой, непромокаемой и удобной. Обязательны термоноски. Также важно взять термобельё, шапку, перчатки, флисовую кофту (или аналог), запасную одежду для утепления.

Как добраться:

1) На автобусе из Москвы до Юхнова — в 7:30 отходит от автостанции «Новоясеневская», в 10:30 вы будете в Юхнове, откуда трансфер до гостевого дома уже входит в стоимость тура;

2) На собственном авто до деревни Батино (есть место для парковки у дома);

3) Трансфер на 8-местном минивэне из Москвы до гостевого дома — за доплату и по запросу;

4) Бесплатный трансфер из Калуги — вариант обговаривается индивидуально.

Обращаем внимание, важно следовать технике безопасности и внимательно прослушать инструктаж в первый день тура. Участники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются — это небезопасно.

Полное прохождение маршрута зависит от погодных условий и подготовки участников. Инструктор имеет право сократить километраж, если иного варианта не будет, и снять с маршрута лиц, нарушающих технику безопасности.

После заявки необходимо заплатить организатору напрямую 50% от стоимости тура, помимо 15% на сайте — на бронирование жилья, трансфера и закупку продуктов. Остальная часть — за 5 дней до старта.