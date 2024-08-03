На Курильских островах питание завтрак/ужин проходит в гостиницах. Обед на маршруте. Если Вам необходимо приобрести что – то дополнительно, то это можно сделать в продуктовых магазинах. Обратите внимание, что время работы большинства магазинов до 18:00-19:00. Большинство продуктов стоят дороже, чем на материке и даже чем на Сахалине.

Если вы курите, то рекомендуем заранее приобрести достаточное количество сигарет в путешествие на Сахалине или в Санкт-Петербурге. На островах (Итуруп, Шикотан, Кунашир) выбор сигарет минимальный.

Переход между островами проходит на новых грузопассажирских теплоходах Павел Леонов и Адмирал Невельской. Четырехместные каюты с душем и туалетом. Каждому пассажиру выдается комплект постельного белья, полотенце и кружка. Также для пассажиров есть куллер с холодной и горячей водой в фойе теплохода. На теплоходах работает кафе. Есть комплексный завтрак, обед и ужин. Стоимость завтрака — 450 руб., обеда — 650 руб., ужина — 550 руб. Перед отправкой теплохода мы обязательно заезжаем в магазин, где можно приобрести в дорогу питание, чай, кофе, перекус в дорогу. Если Вас укачивает при морских путешествиях рекомендуем приобрести препарат Драмина.

Открытое распитие алкогольных напитков на теплоходе запрещено. Есть палуба для курящих и 5ая палуба с прекрасным видом на море.

Перелет между островами Итуруп и Сахалин происходит на борту АК Аврора. Канадские самолеты Бомбардье ДАШ — 8 Багаж 23 кг, ручная кладь 5 кг.

Туры по островам, кроме восхождения, не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей в сопровождении родителей или лиц, несущих за них полную ответственность. Дети до 16 лет без сопровождения взрослых на активные маршруты не допускаются.

Сахалинская область — это место где встречаются ядовитые растения: ипритка, аконит, борщевик, чемерица, майник, купена, ландыш, поэтому необходимо быть осторожным и интересоваться у гидов-проводников об ядовитых свойствах тех или иных растений, трав, ягод. Ипритка — самое опасное растение из приведенного списка.

Также на маршрутах можно встретить диких животных, среди которых самым опасным является хозяин этих мест — бурый медведь (особенно опасна медведица с медвежатами). Поэтому нельзя удаляться от группы и обо всех своих отлучениях сообщать инструкторам.