Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан

Большая осенняя экспедиция по Курильским островам
Четыре острова, сотни фотографий и миллион впечатлений — коротко о нашем невероятном путешествии на Курильские острова.

Вы вживую посмотрите на вулканы и ощутите горячее «дыхание» земли, искупаетесь в термальных источниках, побываете
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у Белых скал, мыса Великан и в бухте Касатка, увидите Тихий океан.

И, конечно, насладитесь невероятной природой с японскими кленами, багровеющими лианами ипритки и ярко-лимонными лиственницами, а также отведаете блюда из свежайших морепродуктов.

5
3 отзыва
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту (встреча рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35), трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату).

После размещения отправляемся на обед в один из лучших японских ресторанов и пробуем блюда из морепродуктов.

Сразу после обеда познакомим вас с нашим уютным городом.

Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончании экскурсии трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Южно-Сахалинск и экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск и экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск и экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск и экскурсия по городу
2 день

Бухта «Тихая»

Завтрак в гостинице (если предусмотрено в гостинице).

10:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону). По пути посетим побережье в п. Стародубское, где море выбрасывает на берег кусочки янтаря.

Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

Прибытие в Бухту «Тихая».

Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья, птичьи базары, остров «Заметный». Скалы выветривания и лавовые каменные глыбы причудливой формы создают инопланетный пейзаж.

Обед — традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, восточные салаты (из местных дикоросов), сахалинский чай с травами и ягодами.

Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск (примерное время возвращения 19:00).

Ужин (самостоятельно).

Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»
3 день

Мысы "Птичий" и "Великан"

Завтрак в ресторане гостиницы (если предусмотрено в гостинице).

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на внедорожниках высокой проходимости.

Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.

Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря – удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары мыса «Птичий». Поднимитесь на морские террасы, откуда открывается невероятный вид на Охотское море и видно вдающийся в море зеленым конусом мыс «Великан».

Обед — традиционный сахалинский стол: наваристая уха, традиционные русские закуски с «сахалинским акцентом». Ароматный чай из островных трав и ягод.

Свободное время.

15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.

Примерное время возвращения в гостиницу 19:00.

Ужин (самостоятельно).

Мысы "Птичий" и "Великан"Мысы "Птичий" и "Великан"Мысы "Птичий" и "Великан"Мысы "Птичий" и "Великан"Мысы "Птичий" и "Великан"Мысы "Птичий" и "Великан"Мысы "Птичий" и "Великан"
4 день

Отправление на остров Шикотан

Завтрак в гостинице (если предусмотрено в гостинице).

Освобождение номеров.

09:00 Трансфер в порт Корсаков.

Регистрация на теплоход.

12:00 Отправление к Южным Курильским островам. Во время перехода между островами с палубы можно увидеть стаи дельфинов, а также косаток и даже китов.

Отправление на остров ШикотанОтправление на остров ШикотанОтправление на остров Шикотан
5 день

Прибытие на Шикотан

18:00 Подход теплохода в порт Малокурильское. Транфер в поселок Крабозаводское.

Заселение в гостиницу, ужин.

Небольшая прогулка до бухты Крабозаводская.

Отдых.

Прибытие на ШикотанПрибытие на Шикотан
6 день

Мыс «Край света» - бухта Безымянная

Это самое Юго-Восточное место России, которое мечтают посетить многие путешественники.

Это другой мир, не похожий ни на материк, ни на близкий Сахалин.

Шикотан лежит в Тихом океане всего в нескольких десятках километров от Японии и, что интересно, находится восточнее неё (здесь раньше восходит солнце). А еще тут нет вулканов, ядовитых змей и медведей.

Завтрак в гостинице (если предусмотрено в гостинице).

10:00 Отправление на мыс «Край света».

Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.

Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!

Это самая далекая от столицы точка России — расстояние 7400 км по прямой.

Прогулка на мыс Краб, на котором расположился маяк Шпанберга.

Далее переезд в Бухту Безымянная.

По утверждению многих очевидцев – эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.

Обед — ланч-боксы.

Свободное время для отдыха.

В теплую погоду можно позагорать и искупаться в Тихом океане. Температура воды 13-16 градусов.

Вечером возвращение в гостиницу.

Отдых.

Ужин в кафе.

Мыс «Край света» - бухта БезымяннаяМыс «Край света» - бухта БезымяннаяМыс «Край света» - бухта БезымяннаяМыс «Край света» - бухта БезымяннаяМыс «Край света» - бухта БезымяннаяМыс «Край света» - бухта Безымянная
7 день

Бухта Айвазовского (Церковная)

Завтрак в гостинице (если предусмотрено в гостинице).

10:00 Отправление на маршрут бухта «Церковная», горы «Ноторо» и «Томари».

Бухта «Церковная» впечатляет своими островками и бухточками.

Интересна историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего японского поселения, горами Ноторо и Томари.

Маршрут пеший, около 8 км в одну сторону через заповедную зону.

По пути встречаются заросли гигантского лопуха — белокопытника, спиреи и стелящихся можжевельников.

Прибытие в бухту.

Прогулка по пляжу.

По желанию купание в океане.

Обед — ланч-бокс.

Свободное время, отдых.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)
8 день

Отправление на остров Кунашир

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Трансфер в порт Малокурильское. Регистрация на теплоход.

14:00 Отправление на Кунашир. В пути около 4 часа.

18:00 Прибытие в порт Южно-Курильска. Знакомство с гидами.

Размещение в гостинице.

Ужин.

9 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито. А теперь он – достопримечательность России.

Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.

С 1946 года, когда после Второй мировой войны остров стал нашим, он носит имя русского химика Д. И. Менделеева. Но до сих пор в народе его часто величают Спящей Красавицей. Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину.

Правда, иногда сон этой «красавицы» становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность. Впрочем, всерьез «горячая дама» просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880 году.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

Транспортом 17 км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.

Маршрут проходит через заповедную зону. Природа этих мест уникальна.

Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.

Подход к фумарольному полю

Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.

Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.

Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.

Стоянка 2 часа.

Обед — ланч-бокс.

По желанию купание в диких горячих источниках.

Вечером возвращение в Южно-Курильск.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева
10 день

Мыс «Столбчатый». Отправление на Итуруп

Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.

Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».

Завтрак в гостинице.

10:00 Отправление на маршрут. Выход на побережье.

Осмотр скал вулканического происхождения.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.

Величественные «органы» из застывшей лавы.

Обед на маршруте.

15:00 Возвращение в гостиницу. Освобождение номеров.

17:00 Регистрация на теплоход.

20:00 Отправление на остров Итуруп.

Мыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на Итуруп
11 день

Итуруп - лавовое плато Янкито - термальный комплекс «Курильские ванночки»

09:00 Прибытие на остров Итуруп (Курильск). Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу размещение.

После размещения отправление к лавовому плато Янкито. Невероятный лабиринт из застывшей лавы, образовавшийся после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Шумные волны, невероятные нагромождения камней и будоражащие воображения фигуры.

После отправление к термальному комплексу «Курильские ванночки». Купание в термальных источниках с видом на охотское море.

После возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин.

Обращаем внимание, что последовательность экскурсий на острове Итуруп может меняться местами в зависимости от времени вылета самолета. Изменение последовательности никак не влияет на выполнение программы.

Итуруп - лавовое плато Янкито - термальный комплекс «Курильские ванночки»Итуруп - лавовое плато Янкито - термальный комплекс «Курильские ванночки»Итуруп - лавовое плато Янкито - термальный комплекс «Курильские ванночки»Итуруп - лавовое плато Янкито - термальный комплекс «Курильские ванночки»Итуруп - лавовое плато Янкито - термальный комплекс «Курильские ванночки»Итуруп - лавовое плато Янкито - термальный комплекс «Курильские ванночки»
12 день

Белые скалы "-" Черные скалы "- залив" Простор "- термальный комплекс" Жаркие воды

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на маршрут.

«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титаномагнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

Белые скалы уже давно стали настоящей визитной карточкой острова Итуруп.

«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава в виде ромбиков правильной формы.

Обед на побережье Охотского моря.

После обеда отправление к водопаду «Девичьи косы».

Каньон в виде подковы, покрытый ковром из мхов и лишайников, в который срывается река, распадаясь на несколько отдельных потоков.

Далее посещение термального комплекса «Жаркие воды» в поселке Рейдово.

Купели с температурой воды около 50–60°C среди вулканического болота.

Возвращение в Курильск, трансфер в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

Белые скалы "-" Черные скалы "- залив" Простор "- термальный комплекс" Жаркие водыБелые скалы "-" Черные скалы "- залив" Простор "- термальный комплекс" Жаркие водыБелые скалы "-" Черные скалы "- залив" Простор "- термальный комплекс" Жаркие водыБелые скалы "-" Черные скалы "- залив" Простор "- термальный комплекс" Жаркие водыБелые скалы "-" Черные скалы "- залив" Простор "- термальный комплекс" Жаркие водыБелые скалы "-" Черные скалы "- залив" Простор "- термальный комплекс" Жаркие воды
13 день

Бухта «Касатка»

Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на маршрут. В пути 70 км.

Первая остановка в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Далее по «зеркальному» пляжу проедем до залива Касатка.

Именно отсюда в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Обед на берегу Тихого океана.

Вечером возвращение в Курильск.

Ужин.

Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»
14 день

Вулкан Баранского. Вылет на Сахалин

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд на маршрут.

В пути 20 км с остановками на смотровых площадках. Прибытие к подножию вулкана Баранского.

Здесь уже ощущаешь «горячее дыхание земли».

В зарослях курильского бамбука расположены два небольших кипящих озера бирюзового цвета «Голубые глазки».

Сернокислые воды этих озер вырываются из недр земли и дают начало реке Кипящая с бурлящими «котлами» и клубами горячего пара.

Термальный комплекс вулкана Баранского на речке «Кипящей» — уникальное, потрясающе красивое место.

Природные каменные чаши и ванночки с температурой воды от 42°C до 70°C и горячий водопад — настоящий оазис, среди вулканов и тайги.

Отдых.

Купание (оплачивается отдельно, по желанию).

Трансфер в аэропорт.

Вылет на Сахалин.

Трансфер в гостиницу.

Заселение.

Ужин (самостоятельно).

Вулкан Баранского. Вылет на СахалинВулкан Баранского. Вылет на СахалинВулкан Баранского. Вылет на СахалинВулкан Баранского. Вылет на СахалинВулкан Баранского. Вылет на СахалинВулкан Баранского. Вылет на СахалинВулкан Баранского. Вылет на СахалинВулкан Баранского. Вылет на СахалинВулкан Баранского. Вылет на Сахалин
15 день

Свободный день

Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета из Курильска).

В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).

А также Сахалинский Краеведческий Музей.

Располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «тэйкан-дзукури» — это единственное здание в этом стиле в России.

Собор Рождества Христова.

Полюбуйтесь гигантскими мозаиками выложеные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя — самая большая в мире.

Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.

Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбный рынок.

Обед, а также ужин самостоятельно.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
16 день

Озеро Буссе

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезд из Южно-Сахалинска протяженность маршрута около 150 км.

Достопримечательности: старейшее русское поселение Сахалина Корсаков, место основания Муравьёвского поста (1853 г.), смотровая площадка «Утес» памятный знак крейсеру «Новик», остатки японского храма Мэрэй Хатиман Дзиндзя, первый в России завод СПГ, Вавайские озера.

По прибытию посещение устричной банки (на весельном катамаране).

Вкуснейший обед из морепродуктов, запеченные и сырые устрицы, уха приготовленная на костре и все то, что мы сможем с вами найти и собрать в озере.

Во время экскурсии на озеро Буссе вы увидите уникальное озеро (лагуну) Буссе и Анивский залив.

Посетите устричную банку и увидите, как гигантские сахалинские устрицы живут в естественной среде. Увидите остров нерп и понаблюдаете за этими животными.

Мы вам покажем где живёт ракушка спизула и травяная креветка. Попробуете свежайшие сахалинские морепродукты, приготовленные нашим шеф-поваром.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Озеро БуссеОзеро БуссеОзеро БуссеОзеро БуссеОзеро БуссеОзеро Буссе
17 день

Вылет

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Посещение рыбного рынка (по желанию).

Трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каютах теплохода.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в г. Южно-Сахалинск, руб:

ОтельДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3*+247 80044 500
«Мега Палас»253 00057 000
«Командор»239 40039 500

Важно: при переходе между островами Кунашир-Шикотан может быть предоставлено сидячее место (переход 3 часа).

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

«Гагарин» 3

6 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей.

В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3

Мега Палас

6 ночей

Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

Мега ПаласМега ПаласМега ПаласМега ПаласМега ПаласМега ПаласМега ПаласМега ПаласМега ПаласМега Палас

Командор

6 ночей

Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.

Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.

КомандорКомандорКомандорКомандорКомандорКомандорКомандорКомандорКомандор

Теплоход

2 ночи

Павел Леонов и Адмирал Невельской. Согласно расписанию. Четырехместные каюты с удобствами. При наличии свободных мест, уже на теплоходе можно выкупить каюту полностью.

Важно: при переходе между островами Кунашир-Шикотан может быть предоставлено сидячее место (переход 3 часа).

Теплоход

Гостиница в Южно-Курильске

2 ночи

Номерной фонд острова Кунашир сильно ограничен.

Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).

Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.

Гостиница «Империал»

3 ночи

Номерной фонд острова Шикотан сильно ограничен.

Размещение по туру в гостинице «Империал» (с. Крабозаводское).

В гостинице есть следующие номера:

  • 3 номера с двумя раздельными кроватями;
  • 3 номера с одной двуспальной кроватью;
  • 2 одноместных / двухместных номера (удобства на два номера на этаже).

Обращаем ваше внимание, что не все номера с удобствами. Удобства могут находиться на этаже.

Также, в случае если закончились номера с раздельными кроватями — туристам может быть предложено размещение в номере с двуспальной кроватью. Например, две девушки размещаются на двуспальной кровати (по аналогии с размещением в палатке).

Гостиница «Империал»Гостиница «Империал»

Гостиница в Курильске

3 ночи

Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).

Как правило, группа размещается в гостиницах «Камелия», «Итуруп», «Остров».

Номера с удобствами.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Южно-Сахалинске
  • Экскурсионная программа на Сахалине
  • Услуги гидов-экскурсоводов
  • Проживание в гостинице Южно-Курильска (о. Кунашир)
  • Проживание в гостинице Курильска (о. Итуруп)
  • Проживание в гостинице о. Шикотан
  • Экскурсионная программа на Кунашире, Шикотане и Итурупе
  • Питание по программе на Сахалине (завтраки и обеды)
  • Питание по программе на Кунашире, Итурупе, Шикотане (полный пансион)
  • Проход в заповедную зону «Южные Курилы»
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Погранпропуск на о. Кунашир, о. Шикотан, о. Итуруп
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/ж билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Ранний заезд (в случае раннего прибытия в Южно-Сахалинск)
  • Билеты на теплоход Корсаков - Малокурильское - Южно-Курильск - Китовое (13 500 - 4-местная каюта с удобствами)
  • Авиабилет Южно-Сахалинск - Курильск (багаж включен, билеты невозвратные) - 7 400 рублей
  • Питание на теплоходе
  • Посещение термального комплекса «Термы вулкана Баранского» по желанию - 2000 рублей
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На острове Сахалин и на Курильских островах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, дожди, сильная жара, сильные туманы, сильные ветра. Поэтому очень ВАЖНО взять с собой одежду для любой погоды.

Обязательно иметь непромокаемую и не продуваемую куртку и брюки (они необходимы для морских прогулок). Необходима теплая легкая флисовая куртка, свитер. Для теплой погоды обязательно возьмите легкие футболки и шорты. Также необходимо иметь несколько пар обуви. Одна пара для трекинга (удобная, легкая), вторая пара непромокаемая (для прохода по влажным участкам). Обязательно наличие дождевика.

Южно-Сахалинск современный город, где возможно приобрести абсолютно все, что необходимо для повседневной жизни, но на маршрутах и Курильских островах мы погружаемся в дикую природу Сахалинской области и не во всех населенных пунктах есть нормальные магазины, поэтому все крайне необходимые средства личной гигиены рекомендуем взять с собой.

С мая по сентябрь на островах активное солнце, поэтому необходимо использовать солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно наличие головного убора.

У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Личные и специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Также необходимо заранее сообщить организатору о наличии аллергии на продукты.

Важные предметы для каждого острова:

Сахалин:

  • небольшой рюкзак для выездов. (в него можно положить воду, дождевик, фотоаппарат);
  • солнцезащитный крем;
  • репелленты от клещей.

Итуруп:

  • треккинговые палки;
  • купальные принадлежности и небольшое полотенце, тапочки. (необходимы для купания в горячих источниках). На Итурупе 3 источника для купания. Два источника включены в стоимость тура (Жаркие воды и Курильские ванночки). Вода из недр земли здесь гидрокарбонатно-натриевая. Лечебная. Температуру воды можно регулировать добавляя холодную. Третий источник «Термы Вулкана Баранского» в стоимость не включен. Вода на этом источнике из истоков речки «Кипящая», сернокислая. Не разбавляется холодной водой.

Кунашир:

  • обязательно наличие небольшого рюкзака (для воды, ланчбокса, дождевика);
  • треккинговые палки;
  • обязательна легкая удобная треккинговая обувь;
  • обязательны хлопчатобумажные перчатки (обычные садовые) для прохода по бамбуковым зарослям;
  • обязательна рубашка (футболка, водолазка) с длинным рукавом;
  • для купания в диких горячих источниках возьмите купальные принадлежности;
  • брюки и носки должны полностью закрывать ноги.

Шикотан

Шикотан — самый далекий остров Курильской гряды и самый маленький из островов в путешествии.

  • обязательно наличие небольшого рюкзака (для воды, ланчбокса, дождевика);
  • треккинговые палки;
  • рекомендуем приобрести хотя бы 1 на семью сушилку для обуви (портативную). На острове много влажных мест, где можно промочить обувь. Окружение Тихим океаном дает сильную влажность (также часты туманы). Обязательно наличие сменных сухих носков;
  • треккинг в бухту Айвазовского около 8 км в одну сторону;
  • рекомендуем приобрести репелленты от клещей;
  • брюки и носки должны полностью прикрывать ногу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Людям страдающим хроническими заболеваниями и старше 50 лет настоятельно рекомендуем оформить медицинскую страховку.

Что ещё нужно знать о туре?

На Курильских островах питание завтрак/ужин проходит в гостиницах. Обед на маршруте. Если Вам необходимо приобрести что – то дополнительно, то это можно сделать в продуктовых магазинах. Обратите внимание, что время работы большинства магазинов до 18:00-19:00. Большинство продуктов стоят дороже, чем на материке и даже чем на Сахалине.

Если вы курите, то рекомендуем заранее приобрести достаточное количество сигарет в путешествие на Сахалине или в Санкт-Петербурге. На островах (Итуруп, Шикотан, Кунашир) выбор сигарет минимальный.

Переход между островами проходит на новых грузопассажирских теплоходах Павел Леонов и Адмирал Невельской. Четырехместные каюты с душем и туалетом. Каждому пассажиру выдается комплект постельного белья, полотенце и кружка. Также для пассажиров есть куллер с холодной и горячей водой в фойе теплохода. На теплоходах работает кафе. Есть комплексный завтрак, обед и ужин. Стоимость завтрака — 450 руб., обеда — 650 руб., ужина — 550 руб. Перед отправкой теплохода мы обязательно заезжаем в магазин, где можно приобрести в дорогу питание, чай, кофе, перекус в дорогу. Если Вас укачивает при морских путешествиях рекомендуем приобрести препарат Драмина.

Открытое распитие алкогольных напитков на теплоходе запрещено. Есть палуба для курящих и 5ая палуба с прекрасным видом на море.

Перелет между островами Итуруп и Сахалин происходит на борту АК Аврора. Канадские самолеты Бомбардье ДАШ — 8 Багаж 23 кг, ручная кладь 5 кг.

Туры по островам, кроме восхождения, не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей в сопровождении родителей или лиц, несущих за них полную ответственность. Дети до 16 лет без сопровождения взрослых на активные маршруты не допускаются.

Сахалинская область — это место где встречаются ядовитые растения: ипритка, аконит, борщевик, чемерица, майник, купена, ландыш, поэтому необходимо быть осторожным и интересоваться у гидов-проводников об ядовитых свойствах тех или иных растений, трав, ягод. Ипритка — самое опасное растение из приведенного списка.

Также на маршрутах можно встретить диких животных, среди которых самым опасным является хозяин этих мест — бурый медведь (особенно опасна медведица с медвежатами). Поэтому нельзя удаляться от группы и обо всех своих отлучениях сообщать инструкторам.

Как организовано питание на теплоходе?

Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 17 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
3 авг 2024
Наш тур по Сахалину и острову Итуруп был в конце июля. Организация тура отличная. Всё чётко, без задержек. Менеджер Большой Страны всегда был на связи ещё до поездки, и на
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любые вопросы мы могли получить быстрый ответ. В самом туре нам понравились все наши гиды: Татьяна, Галина и на Итурупе - Антонина Леонидовна. Во время поездок наши гиды очень интересно рассказывали о Сахалине, острове Итуруп, историю этих мест. Сама природа очень красивая. Во время тура у нас были замечательные обеды с рыбой, крабами, икрой. Жаль, что иногда нам давали мало времени, чтобы насладиться красивыми местами, куда нас привозили. Тур интересный, не сложный даже для тех, кто не любит много ходить. Нам повезло с погодой, и всю программу тура удалось выполнить без заминок. На Итуруп мы вылетели без задержки. И там не было дождей. Хотя утром и вечером спускался густой туман. Нам тур понравился. Спасибо организаторам. Всем советуем!

Н
2 авг 2024
Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия. Из пожеланий,делать мини группы 8-10 человек (у нас было 18)
Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия.
М
31 июл 2024
Спасибо большое за тур Сахалин - Итуруп. Очень понравились гиды:Татьяна на Сахалине и Антонина Леонидовна на Итурупе. Как важно когда гиды любят тот край, по которому водят туристов, знают историю
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и с душой относятся к своей работе! Именно такими были наши гиды. В целом есть пожелания к компании сделать пребывание на Сахалине и Итурупе более насыщенными: добавить больше экскурсий, может сделать больше пеших маршрутов с более интересным видами. Просто часто получалось, что нас привозили в бухту какую - нибудь и там у нас было слишком много времени, кот можно бы было потрать и ещё на что-то более интересное. Получалось, что бухту посмотрели и просто выжидали время, так как бухта красивая, но особо делать нечего в ней столько времени. И на Итурупе тоже самое-добавить больше интересных экскурсий, так как особо в нашем случае смотреть было не так много на что.
В целом понравилась как было организовано размещение, сборы, обеды и ужины (где входили в тур).

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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