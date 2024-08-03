Вы вживую посмотрите на вулканы и ощутите горячее «дыхание» земли, искупаетесь в термальных источниках, побываете
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск и экскурсия по городу
Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту (встреча рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35), трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату).
После размещения отправляемся на обед в один из лучших японских ресторанов и пробуем блюда из морепродуктов.
Сразу после обеда познакомим вас с нашим уютным городом.
Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончании экскурсии трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Бухта «Тихая»
Завтрак в гостинице (если предусмотрено в гостинице).
10:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону). По пути посетим побережье в п. Стародубское, где море выбрасывает на берег кусочки янтаря.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в Бухту «Тихая».
Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья, птичьи базары, остров «Заметный». Скалы выветривания и лавовые каменные глыбы причудливой формы создают инопланетный пейзаж.
Обед — традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, восточные салаты (из местных дикоросов), сахалинский чай с травами и ягодами.
Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск (примерное время возвращения 19:00).
Ужин (самостоятельно).
Мысы "Птичий" и "Великан"
Завтрак в ресторане гостиницы (если предусмотрено в гостинице).
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на внедорожниках высокой проходимости.
Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря – удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары мыса «Птичий». Поднимитесь на морские террасы, откуда открывается невероятный вид на Охотское море и видно вдающийся в море зеленым конусом мыс «Великан».
Обед — традиционный сахалинский стол: наваристая уха, традиционные русские закуски с «сахалинским акцентом». Ароматный чай из островных трав и ягод.
Свободное время.
15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.
Примерное время возвращения в гостиницу 19:00.
Ужин (самостоятельно).
Отправление на остров Шикотан
Завтрак в гостинице (если предусмотрено в гостинице).
Освобождение номеров.
09:00 Трансфер в порт Корсаков.
Регистрация на теплоход.
12:00 Отправление к Южным Курильским островам. Во время перехода между островами с палубы можно увидеть стаи дельфинов, а также косаток и даже китов.
Прибытие на Шикотан
18:00 Подход теплохода в порт Малокурильское. Транфер в поселок Крабозаводское.
Заселение в гостиницу, ужин.
Небольшая прогулка до бухты Крабозаводская.
Отдых.
Мыс «Край света» - бухта Безымянная
Это самое Юго-Восточное место России, которое мечтают посетить многие путешественники.
Это другой мир, не похожий ни на материк, ни на близкий Сахалин.
Шикотан лежит в Тихом океане всего в нескольких десятках километров от Японии и, что интересно, находится восточнее неё (здесь раньше восходит солнце). А еще тут нет вулканов, ядовитых змей и медведей.
Завтрак в гостинице (если предусмотрено в гостинице).
10:00 Отправление на мыс «Край света».
Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.
Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
Это самая далекая от столицы точка России — расстояние 7400 км по прямой.
Прогулка на мыс Краб, на котором расположился маяк Шпанберга.
Далее переезд в Бухту Безымянная.
По утверждению многих очевидцев – эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Обед — ланч-боксы.
Свободное время для отдыха.
В теплую погоду можно позагорать и искупаться в Тихом океане. Температура воды 13-16 градусов.
Вечером возвращение в гостиницу.
Отдых.
Ужин в кафе.
Бухта Айвазовского (Церковная)
Завтрак в гостинице (если предусмотрено в гостинице).
10:00 Отправление на маршрут бухта «Церковная», горы «Ноторо» и «Томари».
Бухта «Церковная» впечатляет своими островками и бухточками.
Интересна историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего японского поселения, горами Ноторо и Томари.
Маршрут пеший, около 8 км в одну сторону через заповедную зону.
По пути встречаются заросли гигантского лопуха — белокопытника, спиреи и стелящихся можжевельников.
Прибытие в бухту.
Прогулка по пляжу.
По желанию купание в океане.
Обед — ланч-бокс.
Свободное время, отдых.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Отправление на остров Кунашир
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Трансфер в порт Малокурильское. Регистрация на теплоход.
14:00 Отправление на Кунашир. В пути около 4 часа.
18:00 Прибытие в порт Южно-Курильска. Знакомство с гидами.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито. А теперь он – достопримечательность России.
Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
С 1946 года, когда после Второй мировой войны остров стал нашим, он носит имя русского химика Д. И. Менделеева. Но до сих пор в народе его часто величают Спящей Красавицей. Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину.
Правда, иногда сон этой «красавицы» становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность. Впрочем, всерьез «горячая дама» просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880 году.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
Транспортом 17 км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.
Маршрут проходит через заповедную зону. Природа этих мест уникальна.
Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.
Подход к фумарольному полю
Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.
Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.
Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.
Стоянка 2 часа.
Обед — ланч-бокс.
По желанию купание в диких горячих источниках.
Вечером возвращение в Южно-Курильск.
Ужин в кафе.
Мыс «Столбчатый». Отправление на Итуруп
Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление на маршрут. Выход на побережье.
Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Величественные «органы» из застывшей лавы.
Обед на маршруте.
15:00 Возвращение в гостиницу. Освобождение номеров.
17:00 Регистрация на теплоход.
20:00 Отправление на остров Итуруп.
Итуруп - лавовое плато Янкито - термальный комплекс «Курильские ванночки»
09:00 Прибытие на остров Итуруп (Курильск). Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу размещение.
После размещения отправление к лавовому плато Янкито. Невероятный лабиринт из застывшей лавы, образовавшийся после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Шумные волны, невероятные нагромождения камней и будоражащие воображения фигуры.
После отправление к термальному комплексу «Курильские ванночки». Купание в термальных источниках с видом на охотское море.
После возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин.
Обращаем внимание, что последовательность экскурсий на острове Итуруп может меняться местами в зависимости от времени вылета самолета. Изменение последовательности никак не влияет на выполнение программы.
Белые скалы "-" Черные скалы "- залив" Простор "- термальный комплекс" Жаркие воды
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на маршрут.
«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титаномагнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.
Белые скалы уже давно стали настоящей визитной карточкой острова Итуруп.
«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава в виде ромбиков правильной формы.
Обед на побережье Охотского моря.
После обеда отправление к водопаду «Девичьи косы».
Каньон в виде подковы, покрытый ковром из мхов и лишайников, в который срывается река, распадаясь на несколько отдельных потоков.
Далее посещение термального комплекса «Жаркие воды» в поселке Рейдово.
Купели с температурой воды около 50–60°C среди вулканического болота.
Возвращение в Курильск, трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Бухта «Касатка»
Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на маршрут. В пути 70 км.
Первая остановка в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Далее по «зеркальному» пляжу проедем до залива Касатка.
Именно отсюда в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на берегу Тихого океана.
Вечером возвращение в Курильск.
Ужин.
Вулкан Баранского. Вылет на Сахалин
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на маршрут.
В пути 20 км с остановками на смотровых площадках. Прибытие к подножию вулкана Баранского.
Здесь уже ощущаешь «горячее дыхание земли».
В зарослях курильского бамбука расположены два небольших кипящих озера бирюзового цвета «Голубые глазки».
Сернокислые воды этих озер вырываются из недр земли и дают начало реке Кипящая с бурлящими «котлами» и клубами горячего пара.
Термальный комплекс вулкана Баранского на речке «Кипящей» — уникальное, потрясающе красивое место.
Природные каменные чаши и ванночки с температурой воды от 42°C до 70°C и горячий водопад — настоящий оазис, среди вулканов и тайги.
Отдых.
Купание (оплачивается отдельно, по желанию).
Трансфер в аэропорт.
Вылет на Сахалин.
Трансфер в гостиницу.
Заселение.
Ужин (самостоятельно).
Свободный день
Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета из Курильска).
В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).
А также Сахалинский Краеведческий Музей.
Располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «тэйкан-дзукури» — это единственное здание в этом стиле в России.
Собор Рождества Христова.
Полюбуйтесь гигантскими мозаиками выложеные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя — самая большая в мире.
Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.
Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбный рынок.
Обед, а также ужин самостоятельно.
Озеро Буссе
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезд из Южно-Сахалинска протяженность маршрута около 150 км.
Достопримечательности: старейшее русское поселение Сахалина Корсаков, место основания Муравьёвского поста (1853 г.), смотровая площадка «Утес» памятный знак крейсеру «Новик», остатки японского храма Мэрэй Хатиман Дзиндзя, первый в России завод СПГ, Вавайские озера.
По прибытию посещение устричной банки (на весельном катамаране).
Вкуснейший обед из морепродуктов, запеченные и сырые устрицы, уха приготовленная на костре и все то, что мы сможем с вами найти и собрать в озере.
Во время экскурсии на озеро Буссе вы увидите уникальное озеро (лагуну) Буссе и Анивский залив.
Посетите устричную банку и увидите, как гигантские сахалинские устрицы живут в естественной среде. Увидите остров нерп и понаблюдаете за этими животными.
Мы вам покажем где живёт ракушка спизула и травяная креветка. Попробуете свежайшие сахалинские морепродукты, приготовленные нашим шеф-поваром.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Вылет
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посещение рыбного рынка (по желанию).
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каютах теплохода.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в г. Южно-Сахалинск, руб:
|Отель
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3*+
|247 800
|44 500
|«Мега Палас»
|253 000
|57 000
|«Командор»
|239 400
|39 500
Важно: при переходе между островами Кунашир-Шикотан может быть предоставлено сидячее место (переход 3 часа).
Варианты проживания
«Гагарин» 3
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей.
В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Мега Палас
Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
Командор
Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.
Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.
Теплоход
Павел Леонов и Адмирал Невельской. Согласно расписанию. Четырехместные каюты с удобствами. При наличии свободных мест, уже на теплоходе можно выкупить каюту полностью.
Важно: при переходе между островами Кунашир-Шикотан может быть предоставлено сидячее место (переход 3 часа).
Гостиница в Южно-Курильске
Номерной фонд острова Кунашир сильно ограничен.
Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).
Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.
Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.
Гостиница «Империал»
Номерной фонд острова Шикотан сильно ограничен.
Размещение по туру в гостинице «Империал» (с. Крабозаводское).
В гостинице есть следующие номера:
- 3 номера с двумя раздельными кроватями;
- 3 номера с одной двуспальной кроватью;
- 2 одноместных / двухместных номера (удобства на два номера на этаже).
Обращаем ваше внимание, что не все номера с удобствами. Удобства могут находиться на этаже.
Также, в случае если закончились номера с раздельными кроватями — туристам может быть предложено размещение в номере с двуспальной кроватью. Например, две девушки размещаются на двуспальной кровати (по аналогии с размещением в палатке).
Гостиница в Курильске
Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).
Как правило, группа размещается в гостиницах «Камелия», «Итуруп», «Остров».
Номера с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в Южно-Сахалинске
- Экскурсионная программа на Сахалине
- Услуги гидов-экскурсоводов
- Проживание в гостинице Южно-Курильска (о. Кунашир)
- Проживание в гостинице Курильска (о. Итуруп)
- Проживание в гостинице о. Шикотан
- Экскурсионная программа на Кунашире, Шикотане и Итурупе
- Питание по программе на Сахалине (завтраки и обеды)
- Питание по программе на Кунашире, Итурупе, Шикотане (полный пансион)
- Проход в заповедную зону «Южные Курилы»
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
- Погранпропуск на о. Кунашир, о. Шикотан, о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/ж билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Ранний заезд (в случае раннего прибытия в Южно-Сахалинск)
- Билеты на теплоход Корсаков - Малокурильское - Южно-Курильск - Китовое (13 500 - 4-местная каюта с удобствами)
- Авиабилет Южно-Сахалинск - Курильск (багаж включен, билеты невозвратные) - 7 400 рублей
- Питание на теплоходе
- Посещение термального комплекса «Термы вулкана Баранского» по желанию - 2000 рублей
- Питание, не указанное в программе
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На острове Сахалин и на Курильских островах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, дожди, сильная жара, сильные туманы, сильные ветра. Поэтому очень ВАЖНО взять с собой одежду для любой погоды.
Обязательно иметь непромокаемую и не продуваемую куртку и брюки (они необходимы для морских прогулок). Необходима теплая легкая флисовая куртка, свитер. Для теплой погоды обязательно возьмите легкие футболки и шорты. Также необходимо иметь несколько пар обуви. Одна пара для трекинга (удобная, легкая), вторая пара непромокаемая (для прохода по влажным участкам). Обязательно наличие дождевика.
Южно-Сахалинск современный город, где возможно приобрести абсолютно все, что необходимо для повседневной жизни, но на маршрутах и Курильских островах мы погружаемся в дикую природу Сахалинской области и не во всех населенных пунктах есть нормальные магазины, поэтому все крайне необходимые средства личной гигиены рекомендуем взять с собой.
С мая по сентябрь на островах активное солнце, поэтому необходимо использовать солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно наличие головного убора.
У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Личные и специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Также необходимо заранее сообщить организатору о наличии аллергии на продукты.
Важные предметы для каждого острова:
Сахалин:
- небольшой рюкзак для выездов. (в него можно положить воду, дождевик, фотоаппарат);
- солнцезащитный крем;
- репелленты от клещей.
Итуруп:
- треккинговые палки;
- купальные принадлежности и небольшое полотенце, тапочки. (необходимы для купания в горячих источниках). На Итурупе 3 источника для купания. Два источника включены в стоимость тура (Жаркие воды и Курильские ванночки). Вода из недр земли здесь гидрокарбонатно-натриевая. Лечебная. Температуру воды можно регулировать добавляя холодную. Третий источник «Термы Вулкана Баранского» в стоимость не включен. Вода на этом источнике из истоков речки «Кипящая», сернокислая. Не разбавляется холодной водой.
Кунашир:
- обязательно наличие небольшого рюкзака (для воды, ланчбокса, дождевика);
- треккинговые палки;
- обязательна легкая удобная треккинговая обувь;
- обязательны хлопчатобумажные перчатки (обычные садовые) для прохода по бамбуковым зарослям;
- обязательна рубашка (футболка, водолазка) с длинным рукавом;
- для купания в диких горячих источниках возьмите купальные принадлежности;
- брюки и носки должны полностью закрывать ноги.
Шикотан
Шикотан — самый далекий остров Курильской гряды и самый маленький из островов в путешествии.
- обязательно наличие небольшого рюкзака (для воды, ланчбокса, дождевика);
- треккинговые палки;
- рекомендуем приобрести хотя бы 1 на семью сушилку для обуви (портативную). На острове много влажных мест, где можно промочить обувь. Окружение Тихим океаном дает сильную влажность (также часты туманы). Обязательно наличие сменных сухих носков;
- треккинг в бухту Айвазовского около 8 км в одну сторону;
- рекомендуем приобрести репелленты от клещей;
- брюки и носки должны полностью прикрывать ногу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Людям страдающим хроническими заболеваниями и старше 50 лет настоятельно рекомендуем оформить медицинскую страховку.
Что ещё нужно знать о туре?
На Курильских островах питание завтрак/ужин проходит в гостиницах. Обед на маршруте. Если Вам необходимо приобрести что – то дополнительно, то это можно сделать в продуктовых магазинах. Обратите внимание, что время работы большинства магазинов до 18:00-19:00. Большинство продуктов стоят дороже, чем на материке и даже чем на Сахалине.
Если вы курите, то рекомендуем заранее приобрести достаточное количество сигарет в путешествие на Сахалине или в Санкт-Петербурге. На островах (Итуруп, Шикотан, Кунашир) выбор сигарет минимальный.
Переход между островами проходит на новых грузопассажирских теплоходах Павел Леонов и Адмирал Невельской. Четырехместные каюты с душем и туалетом. Каждому пассажиру выдается комплект постельного белья, полотенце и кружка. Также для пассажиров есть куллер с холодной и горячей водой в фойе теплохода. На теплоходах работает кафе. Есть комплексный завтрак, обед и ужин. Стоимость завтрака — 450 руб., обеда — 650 руб., ужина — 550 руб. Перед отправкой теплохода мы обязательно заезжаем в магазин, где можно приобрести в дорогу питание, чай, кофе, перекус в дорогу. Если Вас укачивает при морских путешествиях рекомендуем приобрести препарат Драмина.
Открытое распитие алкогольных напитков на теплоходе запрещено. Есть палуба для курящих и 5ая палуба с прекрасным видом на море.
Перелет между островами Итуруп и Сахалин происходит на борту АК Аврора. Канадские самолеты Бомбардье ДАШ — 8 Багаж 23 кг, ручная кладь 5 кг.
Туры по островам, кроме восхождения, не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей в сопровождении родителей или лиц, несущих за них полную ответственность. Дети до 16 лет без сопровождения взрослых на активные маршруты не допускаются.
Сахалинская область — это место где встречаются ядовитые растения: ипритка, аконит, борщевик, чемерица, майник, купена, ландыш, поэтому необходимо быть осторожным и интересоваться у гидов-проводников об ядовитых свойствах тех или иных растений, трав, ягод. Ипритка — самое опасное растение из приведенного списка.
Также на маршрутах можно встретить диких животных, среди которых самым опасным является хозяин этих мест — бурый медведь (особенно опасна медведица с медвежатами). Поэтому нельзя удаляться от группы и обо всех своих отлучениях сообщать инструкторам.
Как организовано питание на теплоходе?
Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
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