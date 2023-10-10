Ожерелье Курильской гряды
А еще вы сможете полюбоваться закатом с палубы теплохода, побывать на месте съемки фильма и прокатиться на джипе к подножью действующего вулкана.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску. Приветственный ужин
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена, в том числе одно из самых старых зданий построенное 1908 году и самых ярких зданий 1937 года постройки.
Познакомитесь с самыми красивыми местами современного, уютного города Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).
Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов центра.
Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик.
Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Трансфер в гостиницу по окончании ужина. Отдых.
Выход теплоходом из порта Корсаков
Завтрак в ресторане гостиницы.
12:00 Сдача номеров.
12:30 Выезд в морской порт г. Корсаков.
14:00 Регистрация и посадка на теплоход.
16:00 Отправление на остров Кунашир (т\х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»). Время в пути ~22 часа.
Прибытие морем на о. Кунашир. Экологическая тропа Столбовская. Грязевые лечебные термальные источники
14:00 Подход к о. Кунашир. Высадка.
14:30 Трансфер в гостиницу. Размещение.
15:00 Выезд на экологическую тропу и грязевые лечебные термальные источники Столбовские.
15:30 Прибытие на место стоянки. Выход на тропу.
Растительный мир острова богат и вобрал в себя виды, распространенные от субтропиков до северных широт. Вдоль лесной тропы густой изгородью стоят белая и каменная березы, серые стволы бархатного дерева, рябины, пихты сахалинской с белесыми стволами. По склону вверх светится голубой хвоей ель аянская.
Взгляд останавливается на стволе с красной полосой, проведенной заботливой рукой человека. Это предупреждение: осторожно — магнолия! Вам повезет, если вы приехали в июне, то сможете увидеть, как она цветет и аромат ее крупных белых цветов наполняют все вокруг!
По тропе мы спускаемся к переплетению ручьев разной температуры. Вода из ручьев перемешивается в углублении в земле, здесь можно принять теплую хлоридно-натриевую минеральную ванну. Рядом углубление побольше наполнено горячей минеральной грязью. Местечко называется термальные источники Столбовские.
Нужно обязательно понежиться в озерце с термальной грязью, ополоснуться минеральной водой ручья! Всю усталость прошедших дней как рукой снимет!
16:30 Отдых в источниках.
Походный перекус (чай, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
17:30 Выход в обратный путь по тропе к автотранспорту.
18:30 Посадка на транспорт, выезд в Южно-Курильск.
19:00 Прибытие в Курильск.
19:30 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком 3 км по тропе под уклон.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Кальдера вулкана Головнина. Озера Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
09:30Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.
Кальдера Головнина (кальдера — котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана).
Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана.
Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее.
Струи сероводородного и сернистого газов — сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину!
Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)!
Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера!
10:00 Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф.
10:30 Прибытие к началу тропы.
Выход к кальдере пешком.
Во время перехода остановка на смотровой площадке с видом на кальдеру и японское побережье через пролив!
Не забудьте выключить мобильную передачу на смартфоне — может прийти солидный счет за пользование мобильным интернетом в Японии.
13:00 Прибытие к кордону заповедника.
Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
14:00 Выход к озерам в кальдере.
Визуальный осмотр. Подъем на смотровую площадку.
Проход по «горячей» тропе озера Кипящего.
15:00 Прием грязевых ванн в озере Кипящем.
Купание в озере Горячем.
16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
18:00 Выезд в Южно-Курильск.
19:00 Возвращение в гостиницу.
20:00 Ужин в кафе гостиницы.
Внимание! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим — можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.
Важная информация: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~16 км (туда и обратно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Айсберг».
10:00 Выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеева.
Действующий вулкан южной части острова Кунашир. Назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году.
Сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом. Высота 886 м (по другим данным — 888 м).
Конус вулкана окружен обширной кальдерой, которая образовалась в результате разрушения конуса более древнего вулкана. Парогазовые выбросы и усиление фумарольной активности в 1880, 1901, 1946, 1977 гг.
На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика.
Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году.
10:30 Прибытие к началу тропы. Выход к фумарольному полю пешком.
Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему очень интересна:
- шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста;
- поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев;
- переходим журчащие ручьи по перекинутому бревнышку;
- остановимся, и наш гид укажет на коварную ипритку (очень ядовитое растение!), предложит восхититься красотой и величавостью аянской ел;
- спустимся в овраг, и будем переходить с одной его стороны на другую, постепенно поднимаясь к цели нашей экскурсии: просторному полю, на котором то тут, то там «дышат» парами большие и маленькие фумаролы!
12:00 Прибытие на фумарольное поле.
Визуальный осмотр. Прогулка по полю. Фотосессия.
13:00 Прием ванн в термальном ручье вулкана Менделеево.
14:00 Походный перекус (чай, заваренный на природе, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
15:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
16:30 Выезд на побережье.
17:00 Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота.
18:30 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Внимание! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего — можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.
Важная информация: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности, в основном подъем (в одну сторону). Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Экскурсия на мыс Столбчатый. Выход морем из Южно-Курильска в Малокурильское. Прибытие на о. Шикотан
09:00Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на мыс Столбчатый.
Мыс Столбчатый — уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды.
Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники.
Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.
Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди потрясающих видов мыса Столбчатого!
13:00 Обед из свежих Курильских деликатесов на берегу моря.
Отдых на берегу моря. Желающие могут искупаться!
Посадка на автотранспорт. Трансфер в порт.
Выход из Южно-Курильска на плашкоуте.
Подход к о. Шикотан. Высадка.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Ужин в гостинице.
Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыса Столбчатый в одну сторону.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Внимание! При подходе к острову Шикотан заранее приготовьте документы для высадки с теплохода: паспорт и разрешающие нахождение в пограничной зоне документы (пропуск или договор).
Бухта Снежкова. Шикотанский разлом
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд в бухту Снежкова.
Остров Шикотан идеальное место для любителей пеших туров!
Бухта Снежкова расположена вдалеке от автомобильных дорог. Чтобы увидеть красоту бухты, нужно пройти пешком около двух часов в одну сторону.
Но и сама тропа, ведущая к морю прекрасна открывающимися видами. Каменно-березовый низкорослый лес с причудливо изогнутыми ветками деревьев. Открытый холмистый пейзаж, кажущийся плюшевым из-за зелено-желтого низкорослого бамбучника.
Островки зарослей можжевельника: так и хочется залечь в самую середину и надышаться вволю полезными ароматами. Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова!
Без сопровождающего не обойтись: и с пути не свернешь, и узнаешь, что вот тот кустарник в виде елочки — это можжевельник (не каждый городской житель это знает), и подскажет за каким холмом нас ждет чудо.
13:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
18:00 Возвращение в поселок.
Экскурсия на Разлом.
Расщелина с рванными краями и узким входом, образовавшаяся здесь в считанные секунды во время землетрясения в 1994 году, рассекает склон сопки.
Длина лопины — около 200 м, глубина — до 10–15 м. Ширина примерно такая же.
На дне разлома устоявшиеся столбы плитняка, образующие фантастический ландшафт, привлекательный для любой туристической группы, приезжающей на остров.
Интересная трагичная история. Как много историй знает этот остров. Все, какие из них знает гид, расскажет нам.
20:00 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Маршрут начинается от поселка Крабозаводское, он сложный из-за холмистой местности. Расстояние туда и обратно 14–15 км.
Время в пути туда ~2–2,40, обратно до 3 часов.
По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Мыс Край Света. Бухта Безымянная
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на мыс Край света.
Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан.
Это скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми стенами.
Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия. Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
На расстоянии чуть больше 1 км на юго-восток от легендарного мыса Край Света находится мыс Краб, получивший свое название из-за внешней схожести с одноименным членистоногим.
На этом мысе в сентябре 1943 года был построен Маяк Шпанберга, названный в честь капитана, который в 18 веке открыл более трёх десятков островов Курильской гряды, в том числе и Шикотан.
Он стал последним маяком, построенным японцами на Курильских островах.
14:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта.
По утверждению многих очевидцев — эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Именно там, 1972 году, снимался фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым. В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо.
Самые удачные ракурсы для создания фотографий вам покажут наши сопровождающие!
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Расстояние около 24 км туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 км запланирован пешком. Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется — треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, надеть непромокаемую обувь.
Гора Шикотан. Выход морем о. Шикотан - о. Итуруп
07:30Завтрак в кафе гостиницы.
08:00 Сдача номеров. Выезд из гостиницы.
08:00 Экскурсия на гору Шикотан.
Самая высокая гора на острове Шикотан — 412 метров.
Находится рядом с поселком Малокурильское.
На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР — военные локаторы, заброшенные в настоящее время.
С горы просматривается большая часть острова. У подножья горы хорошо виден разлом. В ясную погоду видны острова Кунашир и Итуруп.
11:00Трансфер в порт.
11:15 Посадка на теплоход.
13:00 Отправление на остров Итуруп (т\х «Игорь Фархутдинов»), время в пути ~20 часов.
Важная информация:
- питание на теплоходе оплачивается дополнительно;
- запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже;
- оплата картой на теплоходе принимается, но может «подвисать» связь, поэтому всегда имейте при себе наличные.
Прибытие на о. Итуруп. Краеведческий музей. Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Термальные источники «Ванночки»
09:00 Прибытие на о. Итуруп.
Высадка. Трансфер в кафе на завтрак.
10:00 Завтрак в кафе.
10:45 Трансфер в краеведческий музей.
11:00 По традиции, начинаем знакомство с островом в краеведческом музее, где Вас встречают профессионалы, любящие свой край и знающие историю о. Итуруп люди.
12:00 Выезд в сторону Тихого океана, в залив Касатка.
Перваяостановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники. Далее остановимся на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
14:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
15:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).
16:30 Отдых на берегу.
17:30 Трансфер на термальные источники.
19:00 Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки).
20:30 Трансфер в гостиницу.
Ужин в кафе города.
Рекомендации:
- Для посещения термальных источников возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
- При неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Морская прогулка вдоль побережья. Бухта Парусная. Озеро Сопочное. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос. Рейдово).
Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку.
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км. Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Первая бухта нашей экскурсии — Парусная. Высаживаемся на берег.
В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
Высадка в районе красивого озера Сопочное (при высокой волне высадка невозможна, в этом случае морская прогулка вдоль побережья).
Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами.
Прогулка по каньону.
Отправление на лодке к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей).
16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 После морской прогулки вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промокнуть, не забудьте взять плащ, обувь можно одеть обычную, высокие резиновые сапоги (выдадут перед отправлением на морскую прогулку), шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
Внимание! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы «Итуруп».
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 5 часов).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещениесмотровой площадки.
10:45 Посещение поля грязевых котлов.
Варим яйца в термальном ручье и дегустируем с икрой.
12:45 Выезд к комплексу с термальными источниками.
13:00 Прибытие к термальному комплексу.
Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам.
Фотосессия.
14:00 Возвращение к термальному комплексу.
Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, сыра).
15:00 Купание в термальных источниках. Отдых.
17:00 Трансфер в Курильск.
18:00 Прибытие в Курильск.
Ужин (самостоятельно).
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности — можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников — получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Перелет из Курильска в Южно-Сахалинск
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп». Сдача номеров.
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:30 Остановка на смотровой площадке в пос. Китовый.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Маяк Анива и обед с устрицами в лагуне Буссе
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
Маяк Анива (яп. Нака — Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени.
Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками.
12:00 Переход к мысу Мраморный.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом, запеченные устрицы под сыром с чесночком, блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха), уха по-сахалински, свежие овощи, морс, чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Ужин самостоятельно.
Внимание! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
- Маяк Анива —на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
- Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Время сдачи номеров до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При двухместном размещении на о. Итуруп
|Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп, о. Шикотан, о. Кунашир
|Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении
|243 388
|19 000
|240 388
Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» о. Итуруп — 4 500 руб. за номер.
Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб:
|При двухместном размещении
|При одноместном размещении
|Доп. ночи
двухместный /одноместный номер
|Юность 3*
|8 700
|14 700
|2 900 / 4 900
|Белка 3*
|9 600
|16 350
|3 200 / 5 450
|Юбилейная 3*
|9 900
|16 020
|3 300 / 5 650
|Гагарин 3*
|10 800
|17 400
|3 600 / 5 800
|Мега Палас Отель 4*
|11 700
|19 950
|3 900 / 6 650
|Санта Ризот Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)
|15 000
|25 800
|5 000 / 8 600
|Санта Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)
|15 750
|27 210
|5 250 / 9 070
|Парадайз Ризот отель 4*
|18 000
|33 000
|6 000 / 11 000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
- трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату: 600 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту сбора группы на трансфер в аэропорт при отправлении на Курильские острова, место и время для сбора подтверждается накануне или самостоятельно прибыть в аэропорт;
- по возвращению группы с Курильских островов трансфер доставляет туристов только до базовых гостиниц;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.
Варианты проживания
Гостиница «Юбилейная»
Гостиница "Юбилейная" находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.
Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.
В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.
Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.
Гостиница «Юбилейная» расположена в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово. По запросу предоставляются услуги трансфера от/до аэропорта.
Отель «Санта Ризот»
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал. В зимнее время гости могут пройти обучение катанию на лыжах и взять напрокат лыжное снаряжение.
Курортный отель находится всего в 3 км от центра Южно-Сахалинска и железнодорожного вокзала. Для гостей обустроена бесплатная частная парковка.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Гагарин»
Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Гостиница «Белка»
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Отель «Парадайз Ризот»
Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта "Горный воздух".
Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.
Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.
Отель «Юность»
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
Теплоход «Павел Леонов»
Место в каюте III класс 4-местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Теплоход «Адмирал Невельской»
Место в каюте III класс 4-местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Гостевой дом «Касатка»
Гостевой дом «Касатка» открыт в мае 2022 года.
Номерной фонд:
- 4 номера, возможен вариант одна кровать или две раздельные кровати с санузлом и умывальником в номере, две душевые комнаты на 4 номера в обще холле;
- 2 номера, возможен вариант одна кровать или две раздельные кровать, с всеми удобствами в номере;
- 1 трехместный номер, три раздельные.
Гостиница «Айсберг-1»
Гостиница «Айсберг-1» – это двухэтажная гостиница. Душ и туалет идут на блок из двух номеров (2-местного и одноместного).
На первом этаже: один блок 2-местного и одноместного номеров, а так же небольшое кафе, тренажерный зал. На втором этаже расположен номер люкс и три блока их 2-местных и одноместного номеров.
Во всех номерах вид на морской порт.
Номерной фонд:
- четыре одноместных номера (удобства на блок);
- четыре 2-местных номера (удобства на блок);
- один номер люкс (одна большая кровать и раскладной диван).
Мотель «Островной»
Высокий уровень обустройства 18 номеров различной категории, позволяет получить качественные услуги.
Во дворе Мотеля «Островной» бесплатная парковка, имеется бесплатный доступ к интернету.
Номера двух категорий — одноместные и двухместные. В том числе номера для людей с ограниченными возможностями.
Также в мотеле есть буфет с линией раздачи для завтраков по системе шведский стол, мини кухни на каждом этаже, комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для проведения переговоров и просторный лобби!
Интерьер отеля выполнен в стиле лофт! Все номера оборудованы удобной и современной мебелью, ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых!
Теплоход «Игорь Фархутдинов»
Размещение в каюте выбранной категории.
Варианты размещение:
- место в каюте 3 категории, 4-местная, удобства на палубе;
- место в каюте 2 категории, 4-местная, удобства в каюте;
- место в каюте 1 категории, 2-местная, удобства в каюте;
- место в каюте категории люкс, 2-местная, удобства в каюте (2-комнатная: гостиная + спальня).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме «Касатка»
- Проживание на о. Шикотан в мотеле «Островной», стандартные номера с удобствами
- Проживание на о. Кунашир в гостинице «Айсберг», корпус 1, стандартные номера с удобствами на блок
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Экскурсионное обслуживание на о. Сахалин
- Сопровождение проводниками на о. Кунашир, о. Шикотан, о. Итуруп
- Входные билеты в источники
- Проезд на плашкоуте о. Кунашир - о. Шикотан
- Оформление разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на о. Итуруп, о. Шикотан, о. Кунашир
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Проживание в Южно-Сахалинске - от 8 700 руб. /чел. за 3 ночи
- Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп, о. Шикотан, о. Кунашир - 19 000 руб
- Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» о. Итуруп - 4 500 руб. за номер
- При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть, что трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату - 600 руб. /чел. в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок
- Авиабилет по маршруту Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 7 900 руб. ребенок 2-12 лет - 4 450 руб
- Взрослый - 7 900 руб
- Ребенок 2-12 лет - 4 450 руб
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту о. Сахалин (порт Корсаков) - о. Кунашир (порт Южно-Курильск), время в пути ~22 часа (место в каюте III класс, 4-местная с удобствами):взрослый - 5 080 руб. ребенок 2-12 лет - 3 690 руб
- Взрослый - 5 080 руб
- Ребенок 2-12 лет - 3 690 руб
- Билет на теплоход «Игорь Фархутдинов» по маршруту о. Шикотан (порт Малокурильское) - о. Итуруп (Курильск), время в пути ~20 часов: место в каюте 3 категории, 4-местная, удобства на палубе: взрослый - 2 650 руб. ребенок 2-12 лет - 1 930 руб. место в каюте 2 категории, 4-местная, удобства в каюте: взрослый - 3 350 руб. ребенок 2-12 лет - 2 230 руб. место в каюте 1 категории, 2-местная, удобства в каюте: взрослый - 4 050 руб. ребенок 2-12 лет - 2 630 руб. место в каюте категории люкс, 2-местная, удобства в каюте (2-комнатная: гостиная + спальня):взрослый - 4 750 руб. ребенок 2-12 лет - 2 975 руб
- Место в каюте 3 категории, 4-местная, удобства на палубе: взрослый - 2 650 руб. ребенок 2-12 лет - 1 930 руб
- Взрослый - 2 650 руб
- Ребенок 2-12 лет - 1 930 руб
- Место в каюте 2 категории, 4-местная, удобства в каюте: взрослый - 3 350 руб. ребенок 2-12 лет - 2 230 руб
- Взрослый - 3 350 руб
- Ребенок 2-12 лет - 2 230 руб
- Место в каюте 1 категории, 2-местная, удобства в каюте: взрослый - 4 050 руб. ребенок 2-12 лет - 2 630 руб
- Взрослый - 4 050 руб
- Ребенок 2-12 лет - 2 630 руб
- Место в каюте категории люкс, 2-местная, удобства в каюте (2-комнатная: гостиная + спальня):взрослый - 4 750 руб. ребенок 2-12 лет - 2 975 руб
- Взрослый - 4 750 руб
- Ребенок 2-12 лет - 2 975 руб
- Питание на теплоходе, питьевая вода
- Ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
- Доплата за раннее заселение в гостиницу - 50%/номер/сутки
- Доплата за поздний выезд из гостиницы - 50%/номер/сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов нахождения в пограничной зоне Курильских островов необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- указание адреса фактического проживания на русском и английском языках;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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