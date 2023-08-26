1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Встреча в аэропорту рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице начинается с 14:00, раннее заселение возможно за доп. плату.

После размещения — обед в лучшем японском ресторане — блюда из морепродуктов.

Далее нас ждет обзорная экскурсия по городу — мы покажем вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим смотровую площадку на средней станции СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета

Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).

Ужин (самостоятельно).

Рекомендуем прибывать рейсом а/к «Аэрофлот» 12:35 (вылет из Москвы 20:20).