В этом туре собраны все самые уникальные места: мысы Великан и Столбчатый, кальдера вулкана Головнина, озера Кипящее и Горячее.
Преимуществом тура также является его многогранность, здесь и гастрономические изыски, и путешествие на теплоходе, и маршрут на джипах. Множество впечатлений уже ждет вас!
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Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
Встреча в аэропорту рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35, трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице начинается с 14:00, раннее заселение возможно за доп. плату.
После размещения — обед в лучшем японском ресторане — блюда из морепродуктов.
Далее нас ждет обзорная экскурсия по городу — мы покажем вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим смотровую площадку на средней станции СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета
Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).
Ужин (самостоятельно).
Рекомендуем прибывать рейсом а/к «Аэрофлот» 12:35 (вылет из Москвы 20:20).
Гастротур «Бухта Тихая»
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.
По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь, на Сахалине существует свой особый вид янтаря — рекенид.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в бухту «Тихая».
Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья, и конечно же, птичий базар на острове «Заметный».
Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности бухты.
Обед — традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, дальневосточные салаты (сахалинские дикоросы), различные закуски и сахалинский чай с травами и ягодами.
Отдых.
Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск (примерное время возвращения — 19:00).
Ужин (самостоятельно).
Джип-тур на мыс «Великан»
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах.
Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.
Обед — уха, закуски, дальневосточные салаты (сахалинские дикоросы) и, конечно же, настоящий сахалинский чай.
Свободное время.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Отправление на остров Кунашир
09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.
10:00 Оформление на теплоход.
12:00 Отправление теплохода к Южно-Курильским островам.
Теплоход следует к острову Кунашир через остров Шикотан.
Обед, а также ужин на теплоходе (самостоятельно).
Весь путь до островов теплоход сопровождают стаи дельфинов.
Иногда можно увидеть косаток и даже китов.
Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир)
18:00 Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу, размещение.
Встреча заката на побережье Тихого океана под бокал игристого!
Одна из визитных карточек Кунашира — Южно-Курильский мыс, на котором расположен заброшенный маяк.
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Посещение Краеведческого музея, экскурсия по музею.
11:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
Транспортом до 17го км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.
Маршрут проходит через заповедную зону.
Природа этих мест уникальна.
Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.
Подход к фумарольному полю.
Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.
Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.
Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.
Стоянка 2 часа.
Обед (ланч-бокс).
По желанию купание в диких горячих источниках.
Возвращение к 17му километру.
Поездка на каскад водопадов р. Кислый (купание по желанию)
Вечером возвращение в Южно-Курильск.
Ужин в кафе.
Головнинский клиф. Кальдера Головнина
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление в сторону с. Головнино (полуостров Весловский).
Путь с остановкой на смотровой площадке для непродолжительного отдыха и сделать самые красивые кадры.
По прибытию стоянка на Головнинском клифе для осмотра и фотографирования.
Переезд в сторону кальдеры «Головнина», озера Кипящее и Горячее.
На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина — самого южного вулкана Курильской гряды.
Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время — около 1848 года.
После мощного извержения вулкан взорвался, образовав огромную кальдеру, которые со временем заполнились водой и образовали два невероятных озера.
Прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, примерно 7 км. в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2 часов.
Обед (ланч-бокс).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.
Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное зрелище!
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.
Купание в озере «Горячее».
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс «Столбчатый». Термальные источники
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут.
Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные 5-6-гранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
Экологическая тропа «Столбовская», выход на побережье.
Осмотр скал вулканического происхождения. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Величественные «органы» из застывшей лавы.
Возвращение в Южно-Курильск, посещение термальных источников п. Горячий пляж (слабокислые, углегисло-азотные, сульфатно-хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием метана, бора брома).
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Отправление на Сахалин
Завтрак в кафе.
12:00 Трансфер в морской порт Южно-Курильска.
13:00 Оформление на судно.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
14:00 Отправление теплохода в Южно-Сахалинск (порт Корсаков).
Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).
Прибытие на Сахалин
20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).
Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск, размещение в гостинице.
Свободный день
В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить:
- Мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).
- Сахалинский Краеведческий Музей — располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «тэйкан-дзукури» — это единственное здание в этом стиле в России.
- Собор Рождества Христова — полюбуйтесь гигантскими мозаиками, выложенными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя — самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.
- Сувенирные магазины и рыбный рынок.
Также возможно отправиться в однодневное путешествие на маяк «Анива» или озеро-лагуна Буссе.
Обед и ужин самостоятельно.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова к рекомендованным рейсам (вылет в 11:45 и 15:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Сахалин и о. Кунашир, а также на теплоходе.
Стоимость тура на 1 человека, рублей:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин»
|138 000
|18 000
|«Мега Палас»
|149 500
|22 000
|«Командор»
|136 000
|17 400
|«Мира Отель» (под запрос)
|151 000
|21 400
Одноместное размещение подразумевает размещение в гостиницах по всему туру — и на Кунашире, и на Сахалине. Но на теплоходе размещение будет в четырехместной каюте, т. к. из-за ограниченного количества мест, нет возможности одноместного размещения в каюте.
Варианты проживания
Гостиница «Гагарин»
Номера отеля оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Командор»
Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.
Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.
Мира Отель
Отель расположен в Южно-Сахалинске, в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово.
К услугам гостей фитнес-центр и крытый бассейн.
Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Все современные номера отеля Мира Сахалин оформлены в нейтральных тонах и оснащены мини-барами. В ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане «Паваротти», обставленном белой мебелью, подают блюда итальянской и русской кухни, а освежающие коктейли можно заказать в лаундж-баре «Леонардо».
Гости отеля Мира могут сходить на тренировку в фитнес-центр, а затем окунуться в бассейн. Также в отеле имеется солярий.
Теплоход «Павел Леонов»
Размещение в четырехместной каюте с удобствами.
Теплоход «Адмирал Невельской»
Размещение в четырехместной каюте с удобствами.
Гостиница в Южно-Курильске
Номерной фонд острова Кунашир сильно ограничен.
Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).
Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура - размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.
Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
- Услуги экскурсовода по программе
- Проживание в гостинице Южно-Курильска
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и проводниками
- Пограничный пропуск на о. Кунашир
- Пропуск в заповедник «Курильский»
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Билеты на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (4-местная каюта второй категории с удобствами) - 10 500 руб. /чел
- Питание на теплоходе
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Доплата за одноместное размещение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- спортивные сандалии;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве;
- также сменная сухая обувь;
- треккинговые палки;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- рюкзак;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- удобная ветро-влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как защитить себя от укуса клеща?
Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита. Пассивная защита от клещей крайне рекомендуется (закрытая одежда, репелленты, осмотр).
Как организовано питание на теплоходе?
Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.