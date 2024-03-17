Н Наталья Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

А Андрей Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

А Александр Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

Ю Юлия Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

Н Наговицына Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!

Б Борисюк Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп Тур просто бомба. Все замечательно

Т Тишкевич Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ- ЭТО ВСЁ ПОРАЖАЕТ И УДИВЛЯЕТ! ВСЁ ПОДРУГОМУ. УДИВИТЕЛЬНО ЧТО ТАМ ТОЖЕ ГОВОРЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ХОТЯ ВЫГЛЯДЯТ ЭТИ МЕСТА, КАК В ДРУГОМ МИРЕ) ЭТО БЫЛО ПО НАСТОЯЩЕМУ VIP-ПУТЕШЕСТВИЕ. И МЫ ЖИЛИ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ТУРИСТАМ В ЭТИХ КРАЯХ. ПОРОЙ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ БЫЛИ ДОВОЛЬНО СКРОМНЫМИ, НО ВСЕГДА ВСЁ КОМПЕНСИРОВАЛА УЛЬТРАНАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ ПО УДИВИТЕЛЬНЫМ И ИНОГДА СЛОЖНЫМ В ПЛАНЕ ДОСТУПНОСТИ МЕСТАМ. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДЕ ГИДОВ ОСТРОВА ШИКОТАН – БРАТЬЯМ ИГОРЮ И АЛЕКСЕЮ И ИХ КОМАНДЕ ПОМОЩНИКОВ. НЕВЕРОЯНЫЙ УМ,ЭРУДИЦИЯ И ИНТЕЛЛЕГЕНТОСТЬ ПОРАЗИЛИ! КРАСОТА ОСТРОВА СНЕСЛА КРЫШУ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПЕРСОНАЛУ ГОСТИНИЦЫ СОФИЯ –ЛАРИСЕ ЛЕОНИДОВНЕ, ВАЛЕНТИНЕ И ГУЛЕ-ОЧЕНЬ ВКУСНО КОРМИЛИ!! КАПЧЕНОГО ПАЛТУСА Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА)) ОЧЕНЬ МНОГО ВКУСНОЙ ЭКЗОТКИ- КАЖДЫЙ ВЕЧЕР РОСКОШНЫЙ УЖИН НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА С МОРСКИМИ ЕЖАМИ, КОЛЮЧИМИ КРАБАМИ, ПОМИМО ОЧЕНЬ ВКУСНОГО ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ) КУНАШИР КРАСИВЫЙ ОСТРОВ!! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ НАЗИР –НАШ ГИД НА КУНАШИРЕ. ДМИТРИЙ-ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫХ ХОЗЯИН. ВСТРЕТИЛИ, ОЧЕНЬ ВКУСНО НАКОРМИЛИ И СЛАДКО СПАТЬ УЛОЖИЛИ)) ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАЛЕРИЮ ОСАДЧЕВУ-ОЧЕНЬ ДОБРАЯ ДУША, НАШ ВОДИТЕЛЬ НА КУНАШИРЕ!! ИТУРУП САМЫЙ ПАФОСНЫЙ ИЗ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ, ОБЛЮБОВАННЫХ ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. НАШ ВИЗИТ СОВПАЛ С ЕГО ВИЗИТОМ НА ОСТРОВ (ОН ТАМ ЖИВЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ) И У НАС ЧУТЬ БЫЛО НЕ СЛЕТЕЛИ ПЛАНЫ ИЗ-ЗА ЕГО ПРИЕЗДА НА ОСТРОВ, НО ГИДЫ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО ПЕРЕИГРАЛИ ПРОГРАММУ И У НАС ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ К ЛУЧШЕМУ!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ИГОРЮ И ЕГО КОМАНДЕ ЗА ТО ЧТО МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ДОРОГИМИ ГОСТЯМИ-ЕЗДИЛИ НА ЛЕНД КРУЗЕРАХ, ЕЛИ НА ШИКАРНЫХ ПИКНИКАХ У ОКЕАНА, КУПАЛИСЬ В ЛУЧШИХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СПА))) МОЖНО БЫ ДОЛГО И КРАСОЧНО ОПИСЫВАТЬ КРАСОТУ ОСТОВОВ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ, НО ЛУЧШЕ ИХ ОДИН-ДРУГОЙ РАЗ УВИДЕТЬ!!! ОДНО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ!!! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МАРИИ КИСЕЛЕВОЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ-ТРЕПЕТНОЕ ВНИМАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДОБРОТА – БЕСЦЕННЫ!!! СПАСИБО КРУТЫМ ТУРМЕНЕДЖЕРАМ МЕСТНОЙ КОМПАНИИ САХАЛИНА, КОТОРАЯ РАЗЫГРАЛА ВСЮ ПРОГРАММУ ТУРА, КАК ПО НОТАМ!!! ПИТАНИЕ, ЖИЛЬЁ, ЭКСКУРССИИ - ОЦЕНКА ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО!!! И КОНЕЧНО ЖЕ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО ЧТО ОТПРАВИЛИ С НАШЕЙ ЧУДЕСНОЙ ГРУППОЙ АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА! ОН ВЕСЬ ПУТЬ НАШЕГО НЕПРОСТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ БЫЛ ДУШОЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ!!! АНДРЕЙ-ТЫ ЛУЧШИЙ!!! ГРУППА ЛУЧШАЯ- СПАСИБО КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ЭТОГО НЕЗАБЫВАЕМОГО ТРИПА ЗА ДОБРОТУ, ТАКТ, ВНИМАНИЕ К БЛИЖНЕМУ, ЗНАНИЯ, КРАСОТУ И УМ!!! ЛУЧШЕ ГРУППЫ МНЕ НЕ ВСТРЕТИЛОСЬ!!! СПАСИБО САХАЛИНУ И КУРИЛАМ ЗА ПРЕКРАСНУЮ ПОГОДУ, ПОЧТИ ВСЁ УДАЛОСЬ УВИДЕТЬ, КРОМЕ АНИВЫ, НО ЭТО ЛИШЬ НОВЫЙ ПОВОД, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ!!! ПРОСТИТЕ, ЕСЛИ КОГО ЗАБЫЛА!!! ВСЕХ ОБНИМАЮ ВАША АЙБОЛИТУШКА

Ж Живова Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!

С Светлана Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)