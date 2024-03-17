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Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен
194 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Неделя на Сахалине и Итурупе
г. Южно-Сахалинск
1 июля
4 июля
10 июля
22 июля
от 138 500₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
г. Южно-Сахалинск
14 июля
2 сен
от 287 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кунашир - остров четырех вулканов
г. Южно-Сахалинск
21 мая
11 июня
25 июня
2 июля
75 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин - Итуруп
Южно-Сахалинск
Завтра
5 июня
8 июня
29 июня
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Зима на Сахалине и Итурупе
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек
от 122 200₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Сахалин - Кунашир
Южно-Сахалинск
18 мая
8 июня
22 июня
13 июля
от 136 000₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
18 мая
22 июня
6 июля
17 авг
от 218 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
г. Южно-Сахалинск
от 150 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
г. Южно-Сахалинск
12 июня
10 июля
11 сен
243 388₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Тур на Сахалин и Кунашир
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 окт
10 окт
от 153 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
27 сен
4 окт
от 239 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Новогодний Сахалин и Итуруп
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
1 янв
от 139 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля
31 июля
22 авг
1 сен
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
г. Южно-Сахалинск
19 сен
от 186 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
г. Южно-Сахалинск
7 окт
от 170 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Осенние чудеса острова Кунашир
г. Южно-Сахалинск
5 окт
12 окт
86 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие на Шикотан и Кунашир
г. Южно-Сахалинск
10 окт
110 000₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
29 июля
140 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
31 июля
68 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Курильские острова: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Сахалинская область, Корсаков
16 июля
6 авг
265 000₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
14 дней
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Сахалинская область, Корсаков
3 сен
302000280 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на Кунашир и Шикотан
Сахалинская область, Корсаков
10 авг
7 сен
170 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ННаговицына9 января 2024Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, ШикотанОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ТТишкевич10 октября 2023НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ- ЭТО ВСЁ ПОРАЖАЕТ И УДИВЛЯЕТ! ВСЁ ПОДРУГОМУ. УДИВИТЕЛЬНО ЧТО ТАМ ТОЖЕ ГОВОРЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ХОТЯ ВЫГЛЯДЯТ ЭТИ МЕСТА, КАК В ДРУГОМ МИРЕ) ЭТО БЫЛО ПО НАСТОЯЩЕМУ VIP-ПУТЕШЕСТВИЕ. И МЫ ЖИЛИ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ТУРИСТАМ В ЭТИХ КРАЯХ. ПОРОЙ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ БЫЛИ ДОВОЛЬНО СКРОМНЫМИ, НО ВСЕГДА ВСЁ КОМПЕНСИРОВАЛА УЛЬТРАНАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ ПО УДИВИТЕЛЬНЫМ И ИНОГДА СЛОЖНЫМ В ПЛАНЕ ДОСТУПНОСТИ МЕСТАМ. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДЕ ГИДОВ ОСТРОВА ШИКОТАН – БРАТЬЯМ ИГОРЮ И АЛЕКСЕЮ И ИХ КОМАНДЕ ПОМОЩНИКОВ. НЕВЕРОЯНЫЙ УМ,ЭРУДИЦИЯ И ИНТЕЛЛЕГЕНТОСТЬ ПОРАЗИЛИ! КРАСОТА ОСТРОВА СНЕСЛА КРЫШУ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПЕРСОНАЛУ ГОСТИНИЦЫ СОФИЯ –ЛАРИСЕ ЛЕОНИДОВНЕ, ВАЛЕНТИНЕ И ГУЛЕ-ОЧЕНЬ ВКУСНО КОРМИЛИ!! КАПЧЕНОГО ПАЛТУСА Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА)) ОЧЕНЬ МНОГО ВКУСНОЙ ЭКЗОТКИ- КАЖДЫЙ ВЕЧЕР РОСКОШНЫЙ УЖИН НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА С МОРСКИМИ ЕЖАМИ, КОЛЮЧИМИ КРАБАМИ, ПОМИМО ОЧЕНЬ ВКУСНОГО ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ) КУНАШИР КРАСИВЫЙ ОСТРОВ!! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ НАЗИР –НАШ ГИД НА КУНАШИРЕ. ДМИТРИЙ-ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫХ ХОЗЯИН. ВСТРЕТИЛИ, ОЧЕНЬ ВКУСНО НАКОРМИЛИ И СЛАДКО СПАТЬ УЛОЖИЛИ)) ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАЛЕРИЮ ОСАДЧЕВУ-ОЧЕНЬ ДОБРАЯ ДУША, НАШ ВОДИТЕЛЬ НА КУНАШИРЕ!! ИТУРУП САМЫЙ ПАФОСНЫЙ ИЗ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ, ОБЛЮБОВАННЫХ ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. НАШ ВИЗИТ СОВПАЛ С ЕГО ВИЗИТОМ НА ОСТРОВ (ОН ТАМ ЖИВЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ) И У НАС ЧУТЬ БЫЛО НЕ СЛЕТЕЛИ ПЛАНЫ ИЗ-ЗА ЕГО ПРИЕЗДА НА ОСТРОВ, НО ГИДЫ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО ПЕРЕИГРАЛИ ПРОГРАММУ И У НАС ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ К ЛУЧШЕМУ!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ИГОРЮ И ЕГО КОМАНДЕ ЗА ТО ЧТО МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ДОРОГИМИ ГОСТЯМИ-ЕЗДИЛИ НА ЛЕНД КРУЗЕРАХ, ЕЛИ НА ШИКАРНЫХ ПИКНИКАХ У ОКЕАНА, КУПАЛИСЬ В ЛУЧШИХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СПА))) МОЖНО БЫ ДОЛГО И КРАСОЧНО ОПИСЫВАТЬ КРАСОТУ ОСТОВОВ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ, НО ЛУЧШЕ ИХ ОДИН-ДРУГОЙ РАЗ УВИДЕТЬ!!! ОДНО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ!!! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МАРИИ КИСЕЛЕВОЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ-ТРЕПЕТНОЕ ВНИМАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДОБРОТА – БЕСЦЕННЫ!!! СПАСИБО КРУТЫМ ТУРМЕНЕДЖЕРАМ МЕСТНОЙ КОМПАНИИ САХАЛИНА, КОТОРАЯ РАЗЫГРАЛА ВСЮ ПРОГРАММУ ТУРА, КАК ПО НОТАМ!!! ПИТАНИЕ, ЖИЛЬЁ, ЭКСКУРССИИ - ОЦЕНКА ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО!!! И КОНЕЧНО ЖЕ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО ЧТО ОТПРАВИЛИ С НАШЕЙ ЧУДЕСНОЙ ГРУППОЙ АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА! ОН ВЕСЬ ПУТЬ НАШЕГО НЕПРОСТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ БЫЛ ДУШОЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ!!! АНДРЕЙ-ТЫ ЛУЧШИЙ!!! ГРУППА ЛУЧШАЯ- СПАСИБО КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ЭТОГО НЕЗАБЫВАЕМОГО ТРИПА ЗА ДОБРОТУ, ТАКТ, ВНИМАНИЕ К БЛИЖНЕМУ, ЗНАНИЯ, КРАСОТУ И УМ!!! ЛУЧШЕ ГРУППЫ МНЕ НЕ ВСТРЕТИЛОСЬ!!! СПАСИБО САХАЛИНУ И КУРИЛАМ ЗА ПРЕКРАСНУЮ ПОГОДУ, ПОЧТИ ВСЁ УДАЛОСЬ УВИДЕТЬ, КРОМЕ АНИВЫ, НО ЭТО ЛИШЬ НОВЫЙ ПОВОД, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ!!! ПРОСТИТЕ, ЕСЛИ КОГО ЗАБЫЛА!!! ВСЕХ ОБНИМАЮ ВАША АЙБОЛИТУШКА
- ЖЖивова9 октября 2023Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, ШикотанЧудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)
- ССветлана2 октября 2023Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, ШикотанОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску
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Сколько стоит тур в Южно-Курильске в апреле 2024
Сейчас в Южно-Курильске можно забронировать 23 тура от 68 000 ₽ до 287 000 ₽ со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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