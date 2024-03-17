Авторские туры в Южно-Курильске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Экспедиция на Южные Курильские острова
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен
194 000 за человека
Неделя на Сахалине и Итурупе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Неделя на Сахалине и Итурупе
г. Южно-Сахалинск
1 июля
4 июля
10 июля
22 июля
от 138 500 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
🚶 Пешая
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
г. Южно-Сахалинск
14 июля
2 сен
от 287 000 за человека
Кунашир - остров четырех вулканов
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кунашир - остров четырех вулканов
г. Южно-Сахалинск
21 мая
11 июня
25 июня
2 июля
75 500 за человека
Сахалин - Итуруп
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп
Южно-Сахалинск
Завтра
5 июня
8 июня
29 июня
от 145 000 за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Зима на Сахалине и Итурупе
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек
от 122 200 за человека
Сахалин - Кунашир
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сахалин - Кунашир
Южно-Сахалинск
18 мая
8 июня
22 июня
13 июля
от 136 000 за человека
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
18 мая
22 июня
6 июля
17 авг
от 218 000 за человека
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
г. Южно-Сахалинск
от 150 000 за человека
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
🛣 Джиппинг
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
г. Южно-Сахалинск
12 июня
10 июля
11 сен
243 388 за человека
Тур на Сахалин и Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Тур на Сахалин и Кунашир
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 окт
10 окт
от 153 000 за человека
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
17 дней
3 отзыва
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
27 сен
4 окт
от 239 400 за человека
Новогодний Сахалин и Итуруп
❄️ На снегоходах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Новогодний Сахалин и Итуруп
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
1 янв
от 139 000 за человека
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля
31 июля
22 авг
1 сен
от 91 000 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
г. Южно-Сахалинск
19 сен
от 186 000 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
г. Южно-Сахалинск
7 окт
от 170 000 за человека
Осенние чудеса острова Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осенние чудеса острова Кунашир
г. Южно-Сахалинск
5 окт
12 окт
86 000 за человека
Путешествие на Шикотан и Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на Шикотан и Кунашир
г. Южно-Сахалинск
10 окт
110 000 за человека
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
29 июля
140 000 за человека
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
31 июля
68 000 за человека
Курильские острова: Кунашир - Шикотан - Итуруп
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
1 отзыв
Курильские острова: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Сахалинская область, Корсаков
16 июля
6 авг
265 000 за человека
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
🚶 Пешая
скидка
7%
Авторский тур
14 дней
1 отзыв
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Сахалинская область, Корсаков
3 сен
302000280 000 за человека
Путешествие на Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Путешествие на Кунашир и Шикотан
Сахалинская область, Корсаков
10 авг
7 сен
170 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • Т
    Тишкевич
    10 октября 2023
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
    НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ- ЭТО ВСЁ ПОРАЖАЕТ И УДИВЛЯЕТ! ВСЁ ПОДРУГОМУ. УДИВИТЕЛЬНО ЧТО ТАМ ТОЖЕ ГОВОРЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ХОТЯ ВЫГЛЯДЯТ ЭТИ МЕСТА, КАК В ДРУГОМ МИРЕ) ЭТО БЫЛО ПО НАСТОЯЩЕМУ VIP-ПУТЕШЕСТВИЕ. И МЫ ЖИЛИ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ТУРИСТАМ В ЭТИХ КРАЯХ. ПОРОЙ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ БЫЛИ ДОВОЛЬНО СКРОМНЫМИ, НО ВСЕГДА ВСЁ КОМПЕНСИРОВАЛА УЛЬТРАНАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ ПО УДИВИТЕЛЬНЫМ И ИНОГДА СЛОЖНЫМ В ПЛАНЕ ДОСТУПНОСТИ МЕСТАМ. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДЕ ГИДОВ ОСТРОВА ШИКОТАН – БРАТЬЯМ ИГОРЮ И АЛЕКСЕЮ И ИХ КОМАНДЕ ПОМОЩНИКОВ. НЕВЕРОЯНЫЙ УМ,ЭРУДИЦИЯ И ИНТЕЛЛЕГЕНТОСТЬ ПОРАЗИЛИ! КРАСОТА ОСТРОВА СНЕСЛА КРЫШУ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПЕРСОНАЛУ ГОСТИНИЦЫ СОФИЯ –ЛАРИСЕ ЛЕОНИДОВНЕ, ВАЛЕНТИНЕ И ГУЛЕ-ОЧЕНЬ ВКУСНО КОРМИЛИ!! КАПЧЕНОГО ПАЛТУСА Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА)) ОЧЕНЬ МНОГО ВКУСНОЙ ЭКЗОТКИ- КАЖДЫЙ ВЕЧЕР РОСКОШНЫЙ УЖИН НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА С МОРСКИМИ ЕЖАМИ, КОЛЮЧИМИ КРАБАМИ, ПОМИМО ОЧЕНЬ ВКУСНОГО ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ) КУНАШИР КРАСИВЫЙ ОСТРОВ!! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ НАЗИР –НАШ ГИД НА КУНАШИРЕ. ДМИТРИЙ-ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫХ ХОЗЯИН. ВСТРЕТИЛИ, ОЧЕНЬ ВКУСНО НАКОРМИЛИ И СЛАДКО СПАТЬ УЛОЖИЛИ)) ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАЛЕРИЮ ОСАДЧЕВУ-ОЧЕНЬ ДОБРАЯ ДУША, НАШ ВОДИТЕЛЬ НА КУНАШИРЕ!! ИТУРУП САМЫЙ ПАФОСНЫЙ ИЗ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ, ОБЛЮБОВАННЫХ ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. НАШ ВИЗИТ СОВПАЛ С ЕГО ВИЗИТОМ НА ОСТРОВ (ОН ТАМ ЖИВЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ) И У НАС ЧУТЬ БЫЛО НЕ СЛЕТЕЛИ ПЛАНЫ ИЗ-ЗА ЕГО ПРИЕЗДА НА ОСТРОВ, НО ГИДЫ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО ПЕРЕИГРАЛИ ПРОГРАММУ И У НАС ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ К ЛУЧШЕМУ!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ИГОРЮ И ЕГО КОМАНДЕ ЗА ТО ЧТО МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ДОРОГИМИ ГОСТЯМИ-ЕЗДИЛИ НА ЛЕНД КРУЗЕРАХ, ЕЛИ НА ШИКАРНЫХ ПИКНИКАХ У ОКЕАНА, КУПАЛИСЬ В ЛУЧШИХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СПА))) МОЖНО БЫ ДОЛГО И КРАСОЧНО ОПИСЫВАТЬ КРАСОТУ ОСТОВОВ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ, НО ЛУЧШЕ ИХ ОДИН-ДРУГОЙ РАЗ УВИДЕТЬ!!! ОДНО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ!!! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МАРИИ КИСЕЛЕВОЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ-ТРЕПЕТНОЕ ВНИМАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДОБРОТА – БЕСЦЕННЫ!!! СПАСИБО КРУТЫМ ТУРМЕНЕДЖЕРАМ МЕСТНОЙ КОМПАНИИ САХАЛИНА, КОТОРАЯ РАЗЫГРАЛА ВСЮ ПРОГРАММУ ТУРА, КАК ПО НОТАМ!!! ПИТАНИЕ, ЖИЛЬЁ, ЭКСКУРССИИ - ОЦЕНКА ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО!!! И КОНЕЧНО ЖЕ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО ЧТО ОТПРАВИЛИ С НАШЕЙ ЧУДЕСНОЙ ГРУППОЙ АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА! ОН ВЕСЬ ПУТЬ НАШЕГО НЕПРОСТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ БЫЛ ДУШОЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ!!! АНДРЕЙ-ТЫ ЛУЧШИЙ!!! ГРУППА ЛУЧШАЯ- СПАСИБО КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ЭТОГО НЕЗАБЫВАЕМОГО ТРИПА ЗА ДОБРОТУ, ТАКТ, ВНИМАНИЕ К БЛИЖНЕМУ, ЗНАНИЯ, КРАСОТУ И УМ!!! ЛУЧШЕ ГРУППЫ МНЕ НЕ ВСТРЕТИЛОСЬ!!! СПАСИБО САХАЛИНУ И КУРИЛАМ ЗА ПРЕКРАСНУЮ ПОГОДУ, ПОЧТИ ВСЁ УДАЛОСЬ УВИДЕТЬ, КРОМЕ АНИВЫ, НО ЭТО ЛИШЬ НОВЫЙ ПОВОД, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ!!! ПРОСТИТЕ, ЕСЛИ КОГО ЗАБЫЛА!!! ВСЕХ ОБНИМАЮ ВАША АЙБОЛИТУШКА
    НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-
  • Ж
    Живова
    9 октября 2023
    Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и только

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску

Самые популярные туры в Южно-Курильске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23
  1. Экспедиция на Южные Курильские острова
  2. Неделя на Сахалине и Итурупе
  3. Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
  4. Кунашир - остров четырех вулканов
  5. Сахалин - Итуруп
Что посмотреть в Южно-Курильске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Маяк Анива
  2. Бухта Тихая
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в апреле 2024
Сейчас в Южно-Курильске можно забронировать 23 тура от 68 000 ₽ до 287 000 ₽ со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Насладитесь незабываемой экскурсией по Южно-Курильску по цене от 68000₽! Откройте для себя все возможности, которые предлагает Южно-Курильск. Удивительные достопримечательности, исторические места и архитектура - всё это ждет вас в Южно-Курильске
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