Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка, очень хорошие маршруты, добродушные инструктора (Евгений, Андрей, Сергей и Алексей отделеное спасибо).

По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.

Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.

Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.

Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.

За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.

Планируем как-нибудь вернуться!