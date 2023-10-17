Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Групповой тур в Южно-Курильске

Путешествие по островам

5
3 отзыва
Приглашаем увидеть самые известные Курильские острова! Вы побываете на четырех островах, искупаетесь в термальных источниках, взойдете на вулканы и посетите живописные мысы и бухты.

Вас ждет переход между островами на теплоходе, перелет на самолете, интереснейшие треккинговые маршруты и, конечно, гастрономические изыски — сможете насладиться вкусом свежайших морепродуктов и дальневосточных деликатесов.
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Ближайшие даты:
14
июл
2
сен

Что вас ожидает:

Застывшие лавовые потоки
Застывшие лавовые потоки
Сделаете атмосферные фото на мысе Столбчатом на Кунашире и на плато Янкито на Итурупе
Морская прогулка на каяках
Морская прогулка на каяках
Отправимся в бухту Дельфин, где совершите спокойную прогулки в окружении невероятных пейзажей
Джип-тур по Шикотану
Джип-тур по Шикотану
Побываете на «Краю Света», в местах съемок фильма «Робинзон Крузо» и у маяка Шпанберга
Дальневосточные деликатесы
Дальневосточные деликатесы
Насладитесь свежайшими морепродуктами, икрой и ухой с красной рыбой
Релакс в термах
Релакс в термах
Отдохнете и восстановите силы в расслабляющих горячих ваннах
Фумарольные поля
Фумарольные поля
Увидите горячее «дыхание» двух вулканов — Менделеева и Баранского

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторане

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Заселение во все гостиницы в 14:00, при необходимости ранний заезд бронируется и оплачивается заранее.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску — столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторанеОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторане
2 день

Бухта Тихая. Восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой,дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Восточное побережье Охотского моряБухта Тихая. Восточное побережье Охотского моря
3 день

Перелет на Кунашир. Прогулка по побережью

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Вылет на о. Кунашир.

Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прилет в Южно-Курильск.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий океан с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Перелет на Кунашир. Прогулка по побережьюПерелет на Кунашир. Прогулка по побережьюПерелет на Кунашир. Прогулка по побережьюПерелет на Кунашир. Прогулка по побережью
4 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 минут, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе — свежайшие морепродукты.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
5 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 минут, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (с максимальной высотой 541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе — удивляем!

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
6 день

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме 5-6-гранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе — продолжаем радовать!

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море
7 день

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф — чрезвычайно впечатляющий природный объект.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Проехать к клифу возможно только в большой отлив. В противном случае только посещение полуострова Весловский, купание в Тихом океане, отдых.

Обед на берегу океана.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе — никакие блюда не повторяются!

Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океанГоловнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан
8 день

Морской переход на Шикотан

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

10:00 Трансфер в порт. Оформление на судно.

13:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.

Обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

17:00 Прибытие на о. Шикотан, п. Малокурильское.

Встреча в порту, трансфер в гостиницу, размещение, ужин.

Морской переход на Шикотан
9 день

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками

Завтрак в гостинице.

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.

Мыс Край Света — длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света, и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…

Бухта Безымянная — в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) — последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий на побережье – уха.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками
10 день

Бухта Дельфин. Морская прогулка на каяках

Завтрак в гостинице.

Отправление на машинах в бухту Дельфин — противоположная часть острова от п. Малокурильское.

По причине того, что бухта глубоко врезается в сушу, то вода здесь спокойная и чрезвычайно комфортная для прогулки на морских каяках (безопасное, надувное, очень комфортное судно).

На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками.

Прогулка по одной из них — бухте Дельфин — доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого.

Обед на побережье.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Бухта Дельфин. Морская прогулка на каякахБухта Дельфин. Морская прогулка на каяках
11 день

Джип-тур в бухту Снежкова

Завтрак в гостинице.

Отправление на полуостров Димитрова, в пути 1,5 часа.

Прогулка по местности. С полуострова открывается панорамный вид на всю бухту Димитрова.

Далее пешая прогулка около 2 км до бухты Снежкова.

Обед.

Наслаждаемся уникальными видами далекого дикого океанского острова.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

Джип-тур в бухту СнежковаДжип-тур в бухту СнежковаДжип-тур в бухту Снежкова
12 день

Гора Шикотан. Бухты Аэродромная и Хромова. Отправление теплоходом на Итуруп

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Отправление на машинах к самой главной горе острова г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп.

Обед на маршруте.

Посещение смотровой площадки в бухте Аэродромная и прогулка на мысе Хромова.

19:00 Трансфер в порт. Оформление на судно

22:00 Отправление теплохода на Итуруп.

Гора Шикотан. Бухты Аэродромная и Хромова. Отправление теплоходом на ИтурупГора Шикотан. Бухты Аэродромная и Хромова. Отправление теплоходом на ИтурупГора Шикотан. Бухты Аэродромная и Хромова. Отправление теплоходом на ИтурупГора Шикотан. Бухты Аэродромная и Хромова. Отправление теплоходом на Итуруп
13 день

Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

08:00 Завтрак на теплоходе (самостоятельно).

09:00 Подход судна в г. Курильск. Встреча в морпорту.

Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи, т. к. заселение в 14:00.

Отправление на маршрут, в пути 20 км.

Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) — Земля Санникова.

В гейзере варим яйца — такой у нас аттракцион.

Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.

Переезд к термальному комплексу — потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.

В природных джакузи с температурой воды 42°C и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание.

Ужин.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
14 день

Морская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море

Завтрак в кафе.

Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.

Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.

Далее переход на Белые скалы.

Морская прогулка вдоль Белых скал — замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.

Высадка, прогулка.

Обед на побережье — очень вкусно!

Белые скалы — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Пляж состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Ужин в кафе.

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Морская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское мореМорская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море
15 день

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан

Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.

Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Обед на маршруте.

Ужин с итурупскими деликатесами из морепродуктов на побережье с потрясающими закатными пейзажами и чаепитием у костра.

Трансфер в гостиницу.

Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океанБухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
16 день

Плато Янкито. Перелет на Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Плато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на СахалинПлато Янкито. Перелет на Сахалин
17 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы

Свободный день.

После такой насыщенной программы свободный день необходим.

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером посетите один из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

А проводить день и сказать: «До, свидания, Сахалин!» можно на вершине «Горного воздуха» с видом на город и закатное солнце с икрой и шампанским.

Рекомендуем посетить:

  • Сахалинский краеведческий музей;
  • Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России;
  • Магазины с корейскими и японскими товарами;
  • Сувенирные магазины и рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать. А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
18 день

Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 287 00035 500
«Мега-Палас» 4* 289 00038 600

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 8 200 руб. /чел./5 ночей;
  • за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 8 200 руб. /чел./5 ночей;
  • за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 8 200 руб. /чел./5 ночей.

Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 7 2005 800
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Отель «Гагарин»

4 ночи

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»

Отель «Mega Palace hotel» 4

4 ночи

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

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Гостиница «Белка»

4 ночи

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Гостиница «Флагман»

5 ночей

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Гостиница «Томори»

3 ночи

Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.

В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:

  • с двумя односпальными кроватями;
  • с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.

Все наши номера оборудованы ванными комнатами.

Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.

Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»Гостиница «Томори»

Каюта

1 ночь

Размещение в 4-местной каюте теплохода.

Гостиница на о. Шикотан

4 ночи

Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице на Шикотане. В номерах две 1,5-спальные кровати.

Гостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. Шикотан

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание согласно программе
  • Трансфер Южно-Сахалинск - аэропорт - Южно-Сахалинск
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (ч/уд), 2-местное размещение
  • Питание 3-разовое на Кунашире
  • Проживание в гостинице на Шикотане, 2-местное размещение
  • Питание 3-разовое на Шикотане
  • Проживание в гостинице «Томори» в Курильске, 2-местное размещение
  • Питание 3-разовое на Итурупе
  • Аренда лодок и снаряжения
  • Аренда каяков и снаряжения
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Входные билеты на термальные комплексы "Источники вулкана Баранского" и "Жаркие воды"
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир, о. Шикотан и о. Итуруп
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск - Южно-Курильск / Курильск - Южно-Сахалинск - 15 000 руб
  • Билет на теплоход Южно-Курильск - п. Малокурильское, 4-местная каюта - 2 500 руб. /чел
  • Билет на теплоход п. Малокурильское - Курильск, 4-местная каюта - 2 500 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
  • Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
Е
28 июня 2023
Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка, очень хорошие маршруты, добродушные инструктора (Евгений, Андрей, Сергей и Алексей отделеное спасибо).
По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.
Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.
Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.
Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.
За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.
Планируем как-нибудь вернуться!

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