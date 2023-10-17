Путешествие по островам
Вас ждет переход между островами на теплоходе, перелет на самолете, интереснейшие треккинговые маршруты и, конечно, гастрономические изыски — сможете насладиться вкусом свежайших морепродуктов и дальневосточных деликатесов.
июл
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторане
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Заселение во все гостиницы в 14:00, при необходимости ранний заезд бронируется и оплачивается заранее.
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску — столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.
Бухта Тихая. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой,дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Перелет на Кунашир. Прогулка по побережью
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на о. Кунашир.
Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.
Прилет в Южно-Курильск.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий океан с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.
Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 минут, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли.
По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сухпаек).
Купание в диких термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе — свежайшие морепродукты.
Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 минут, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (с максимальной высотой 541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе — удивляем!
Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.
Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме 5-6-гранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.
Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.
Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе — продолжаем радовать!
Головнинский клиф - Белые скалы острова Кунашир. Полуостров Весловский. Тихий океан
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.
Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.
Головнинский клиф — чрезвычайно впечатляющий природный объект.
В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.
Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.
Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.
Проехать к клифу возможно только в большой отлив. В противном случае только посещение полуострова Весловский, купание в Тихом океане, отдых.
Обед на берегу океана.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе — никакие блюда не повторяются!
Морской переход на Шикотан
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
10:00 Трансфер в порт. Оформление на судно.
13:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.
Обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
17:00 Прибытие на о. Шикотан, п. Малокурильское.
Встреча в порту, трансфер в гостиницу, размещение, ужин.
Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками
Завтрак в гостинице.
Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.
Мыс Край Света — длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света, и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…
Бухта Безымянная — в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.
Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) — последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.
Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.
Обед горячий на побережье – уха.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин
Бухта Дельфин. Морская прогулка на каяках
Завтрак в гостинице.
Отправление на машинах в бухту Дельфин — противоположная часть острова от п. Малокурильское.
По причине того, что бухта глубоко врезается в сушу, то вода здесь спокойная и чрезвычайно комфортная для прогулки на морских каяках (безопасное, надувное, очень комфортное судно).
На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками.
Прогулка по одной из них — бухте Дельфин — доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого.
Обед на побережье.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
По погоде маршрут может быть организован в другой день.
Джип-тур в бухту Снежкова
Завтрак в гостинице.
Отправление на полуостров Димитрова, в пути 1,5 часа.
Прогулка по местности. С полуострова открывается панорамный вид на всю бухту Димитрова.
Далее пешая прогулка около 2 км до бухты Снежкова.
Обед.
Наслаждаемся уникальными видами далекого дикого океанского острова.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
Гора Шикотан. Бухты Аэродромная и Хромова. Отправление теплоходом на Итуруп
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отправление на машинах к самой главной горе острова — г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп.
Обед на маршруте.
Посещение смотровой площадки в бухте Аэродромная и прогулка на мысе Хромова.
19:00 Трансфер в порт. Оформление на судно
22:00 Отправление теплохода на Итуруп.
Прибытие на Итуруп. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
08:00 Завтрак на теплоходе (самостоятельно).
09:00 Подход судна в г. Курильск. Встреча в морпорту.
Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи, т. к. заселение в 14:00.
Отправление на маршрут, в пути 20 км.
Интересная познавательная экскурсия на фумарольное поле (фумаролы, сольфатары, грязевые котлы, паровые грифоны) — Земля Санникова.
В гейзере варим яйца — такой у нас аттракцион.
Здесь же вкусный обед и яйца с икрой.
Переезд к термальному комплексу — потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В природных джакузи с температурой воды 42°C и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Ужин.
Трансфер в гостиницу.
Морская прогулка на лодках. Полуостров Чирип. Белые скалы. Охотское море
Завтрак в кафе.
Отправление к причалу, инструктаж, посадка в лодку.
Во время морской прогулки вы увидите красивейшие пейзажи полуострова Чирип, живописные лавовые берега, птичьи базары, залежки нерп и сивучей, мыс Чирип и мыс Шпора.
Далее переход на Белые скалы.
Морская прогулка вдоль Белых скал — замечательная возможность увидеть этот уникальный природный объект со стороны моря.
Высадка, прогулка.
Обед на побережье — очень вкусно!
Белые скалы — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Пляж состоит из белого кварцевого и черного титано-магнетитового песка.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Ужин в кафе.
По погоде маршрут может быть организован в другой день.
Бухта Касатка. Скальный массив в заливе Касатка. Тихий океан
Отправление на маршрут, 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
Осмотр «Чёртовой скалы», посещение гротов.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на маршруте.
Ужин с итурупскими деликатесами из морепродуктов на побережье с потрясающими закатными пейзажами и чаепитием у костра.
Трансфер в гостиницу.
Плато Янкито. Перелет на Сахалин
Освобождение номеров.
Завтрак в кафе.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Причудливые силуэты и необычные формы кипящей когда-то лавы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы
Свободный день.
После такой насыщенной программы свободный день необходим.
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером посетите один из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.
А проводить день и сказать: «До, свидания, Сахалин!» можно на вершине «Горного воздуха» с видом на город и закатное солнце с икрой и шампанским.
Рекомендуем посетить:
- Сахалинский краеведческий музей;
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России;
- Магазины с корейскими и японскими товарами;
- Сувенирные магазины и рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать. А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|287 000
|35 500
|«Мега-Палас» 4*
|289 000
|38 600
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 8 200 руб. /чел./5 ночей;
- за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 8 200 руб. /чел./5 ночей;
- за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 8 200 руб. /чел./5 ночей.
Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|7 200
|5 800
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Варианты проживания
Отель «Гагарин»
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостиница «Белка»
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Гостиница «Флагман»
Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.
Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
Номерной фонд:
- четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
- два одноместных номера (раковина и унитаз);
- один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Томори»
Отель удобно расположен в пешей доступности от морского порта Китовый. Если Вы прибыли на остров Итуруп на теплоходе, то легко можете дойти до гостиницы пешком.
В гостинице всего 13 номеров. Предлагаем вам два типа номеров:
- с двумя односпальными кроватями;
- с двуспальной кроватью и доп. местом в виде односпальной кровати.
Все наши номера оборудованы ванными комнатами.
Недалеко от гостиницы расположено кафе «Бриз». А в 400м от гостиницы расположена смотровая набережная поселка Китовый.
Каюта
Размещение в 4-местной каюте теплохода.
Гостиница на о. Шикотан
Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице на Шикотане. В номерах две 1,5-спальные кровати.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание согласно программе
- Трансфер Южно-Сахалинск - аэропорт - Южно-Сахалинск
- Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (ч/уд), 2-местное размещение
- Питание 3-разовое на Кунашире
- Проживание в гостинице на Шикотане, 2-местное размещение
- Питание 3-разовое на Шикотане
- Проживание в гостинице «Томори» в Курильске, 2-местное размещение
- Питание 3-разовое на Итурупе
- Аренда лодок и снаряжения
- Аренда каяков и снаряжения
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
- Входные билеты на термальные комплексы "Источники вулкана Баранского" и "Жаркие воды"
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир, о. Шикотан и о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Южно-Курильск / Курильск - Южно-Сахалинск - 15 000 руб
- Билет на теплоход Южно-Курильск - п. Малокурильское, 4-местная каюта - 2 500 руб. /чел
- Билет на теплоход п. Малокурильское - Курильск, 4-местная каюта - 2 500 руб. /чел
- Питание на теплоходе
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Доплата за одноместное размещение
- Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.
При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
- Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
- Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
- Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.
Опасные объекты:
- Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
- Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
- Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на о. Итуруп и фактического времени прихода/отхода теплохода.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.
Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.
Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.
Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.
За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.
Планируем как-нибудь вернуться!