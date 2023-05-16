Новогодний Сахалин и Итуруп

Групповой тур в Южно-Курильске
5
1 отзыв
Приглашаем вас провести новогодние каникулы на Южно-Сахалинске и острове Итуруп, где вы услышите шум зимнего моря и увидите ледопады! В программе вас ждет: катание на снегоходах и собачьей упряжке по заснеженному лесу, купание в бассейнах с термальной водой под падающим снегом у подножья вулканов и бескрайние заснеженные просторы.

А также вы сможете попробовать себя в зимней подледной рыбалке и вдоволь насладитесь деликатесами сахалинской кухни. Перелёт из Южно-Сахалинска на остров Итуруп и обратно уже включены в стоимость.
Новогодний Сахалин и Итуруп
Новогодний Сахалин и Итуруп
Новогодний Сахалин и Итуруп
Ближайшие даты:
1
янв

Что вас ожидает:

Полетим на остров Итуруп
Полетим на остров Итуруп
Совершим перелет на остров Итуруп и поучаствуем в экскурсии по Курильску, где посетим бухту Оля
Посетим вулкан Баранского
Посетим вулкан Баранского
Отправимся в путешествие к подножию вулкана Баранского на комфортабельном двухэтажном ратраке
Побываем на побережье Тихого океана
Побываем на побережье Тихого океана
Поучаствуем в экскурсии по заливу Касатка и посмотрим пещеры Чертовой скалы
Посещение горячих источников
Посещение горячих источников
У нас будет возможность искупаться в горячих источниках и отдохнуть в горячих ванночках
Катание на собачьей упряжке и снегоходах
Катание на собачьей упряжке и снегоходах
Мы прокатимся на снегоходах и поднимемся на самый верх Мицульского хребта, а также нас ждет веселое катание на собачьих упряжках
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Нас ждут горячие обеды и деликатесы сахалинской кухни из свежайших морепродуктов

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску. Вечерний фуршет

День прилета.

Размещение в гостинице г. Южно-Сахалинска.

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Посетим Мемориальный комплекс Победа, Собор Рождества Христова и смотровую площадку «Горный Воздух» (поднимемся на фуникулере, если будет работать).

Обзорную экскурсию закончим фееричным фуршетом с икрой и шампанским с видом на вечерний город.

Экскурсия по Южно-Сахалинску. Вечерний фуршетЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Вечерний фуршетЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Вечерний фуршетЭкскурсия по Южно-Сахалинску. Вечерний фуршет
2 день

Итуруп: экскурсия по Курильску и купание в горячих источниках

Завтрак в гостинице.

Вылет на остров Итуруп.

Если вылет вечерний, то будет предложена экскурсия до вылета.

Мы прилетаем в город Курильск, и наш гид встречает вас в аэропорту.

Заселяемся в гостиницу и едем на обзорную экскурсию по Курильску, посетим бухту Оля.

Прекрасным сделает ваш день не только экскурсии, но и купание в горячих источниках.

Итуруп: экскурсия по Курильску и купание в горячих источникахИтуруп: экскурсия по Курильску и купание в горячих источникахИтуруп: экскурсия по Курильску и купание в горячих источникахИтуруп: экскурсия по Курильску и купание в горячих источниках
3 день

К вулкану Баранского на ратраке

Завтрак в гостинице.

Трансфер.

День будет максимально насыщенным, мы отправимся в путешествие к подножию вулкана Баранского на комфортабельном двухэтажном ратраке и познакомимся с достопримечательностями Итурупа.

Оздоровительные процедуры в реке Кипящей у подножия Вулкана Баранского ― отдых для души и тела.

Обед.

К вулкану Баранского на ратракеК вулкану Баранского на ратракеК вулкану Баранского на ратракеК вулкану Баранского на ратраке
4 день

Побережье Тихого океана - залив Касатка, пещеры и горячие ванночки

Завтрак в гостинице.

Трансфер.

Выезжаем на экскурсию в залив Касатка, смотрим пещеры Чертовой скалы.

Вечером вас будет ждать отдых в горячих ванночках.

Побережье Тихого океана - залив Касатка, пещеры и горячие ванночкиПобережье Тихого океана - залив Касатка, пещеры и горячие ванночкиПобережье Тихого океана - залив Касатка, пещеры и горячие ванночкиПобережье Тихого океана - залив Касатка, пещеры и горячие ванночки
5 день

Лавовое плато Янкито или посещение горячих источников

Завтрак в гостинице.

Трансфер.

Посещаем Лавовое плато Янкито и/или посещение горячих источников.

По пути посетим краеведческий музей.

Обед.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Трансфер в гостиницу.

Важно: экскурсии могут меняться местами в последовательности в зависимости от времени вылета и погодных условий.

Лавовое плато Янкито или посещение горячих источниковЛавовое плато Янкито или посещение горячих источниковЛавовое плато Янкито или посещение горячих источниковЛавовое плато Янкито или посещение горячих источников
6 день

Катание на снегоходах

Завтрак.

Трансфер из гостиницы.

Сегодня мы побываем на Мицульском хребте ― высота над уровнем моря 850 метров.

Увидим панораму города с совершенно другого ракурса, при хорошей погоде ― Татарский пролив на Западе, посетим тоннели периода Карафуто, станцию Перевал, лавино-заградительные галереи и поднимемся на самый верх Мицульского хребта с головокружительными видами!

На месте будет шатер с горячим чаем.

Катание на снегоходахКатание на снегоходахКатание на снегоходахКатание на снегоходах
7 день

Катание на собачьих упряжках и горячий обед в юрте

Завтрак.

Трансфер из гостиницы.

Выезд в этнодеревню.

Мы поедем в самый крупный питомник профессиональных ездовых собак на Дальнем Востоке.

Познакомимся с краснокнижными сахалинскими северными оленями, с ездовыми собачками и альпаками. Животные невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с детьми и взрослыми. Веселоекатание на собачьих упряжках.

Обед.

В юрте-столовой вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной и овощной нарезкой, домашними блинами с чаем.

Посещение музея экспозиции собачьей истории времен Карафуто.

Такие впечатления вы оставите в памяти надолго!

Катание на собачьих упряжках и горячий обед в юртеКатание на собачьих упряжках и горячий обед в юртеКатание на собачьих упряжках и горячий обед в юртеКатание на собачьих упряжках и горячий обед в юрте
8 день

Подлёдная рыбалка и обед из свежевыловленного улова

Завтрак.

Трансфер из гостиницы.

Выезд на морское побережье для ловли.

Наш предпоследний день на острове Сахалин мы отметим подледной рыбалкой местной рыбки.

Наши гиды-рыбаки обучат всем тонкостям островной ловли, расскажут об особенностях и приметах сахалинских рыбаков.

Обед. После удачного лова мы приготовим прямо на льду пойманную рыбу. Такой аутентичный обед подарит вам незабываемое послевкусие.

Подлёдная рыбалка и обед из свежевыловленного уловаПодлёдная рыбалка и обед из свежевыловленного уловаПодлёдная рыбалка и обед из свежевыловленного уловаПодлёдная рыбалка и обед из свежевыловленного улова
9 день

Свободый день. Вылет

Завтрак.

Освобождение номеров.

Заключительный день на острове Сахалин ― время выбирать подарки близким и себе на память о наших краях.

Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.

В зависимости от свободного времени вы можете посетить рынок морепродуктов и приобрести местные деликатесы (крабов, икру, рыбу, японские и корейские товары), которым точно порадуются близкие и подарят вам желание посетить наши острова еще не один раз.

Свободый день. ВылетСвободый день. ВылетСвободый день. ВылетСвободый день. Вылет

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:

  • 139 000 руб. /чел. при двухместном размещении;
  • 175 000 руб. /чел. при одноместном размещении.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «Командор»

6 ночей

Гостям предложено размещение в уютных номерах, оснащенных необходимой мебелью и техникой. Все помещения оборудованы телевизорами с плоским экраном, холодильниками, кондиционерами и чайниками, фенами, собственными ванными комнатами. Комнаты выполнены в светлых тонах. Постояльцам предложен доступ к Wi-Fi.

В гостинице расположен ресторан «Пиратос», с широким ассортиментом блюд и напитков европейской кухни. Интерьер выполнен в морском стиле.

Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»

Отель «Мира Сахалин»

6 ночей

В номерах красивый современный ремонт. Внутри содержится все необходимое для комфортного проживания: мягкая кровать, звукоизоляция, затемненные шторы для крепкого сна, телевизор, Wi-Fi, имеется собственная ванная комната. Для ценных вещей есть сейф.

Для гостей предусмотрен «Шведский стол», дети могут попросить детское меню. Также есть кухня с холодильником, электрическим чайником и чайным набором.

Отель «Мира Сахалин»Отель «Мира Сахалин»Отель «Мира Сахалин»Отель «Мира Сахалин»Отель «Мира Сахалин»Отель «Мира Сахалин»

Гостиница «Белка»

6 ночей

Каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.

Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Гостиница «Камелия», г. Курильск

2 ночи

Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.

Инфраструктура:

  • кафе;
  • прачечная;
  • кухня самообслуживания;
  • душевые кабинки;
  • гладильная комната.
Гостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. КурильскГостиница «Камелия», г. Курильск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в г. Южно-Сахалинске и на о. Итуруп
  • Трансферы на экскурсии на Сахалине, в аэропорт на вылет, на о. Итуруп, по прилету с о. Итурупа
  • Питание: завтраки в гостиницах г. Южно-Сахалинска и на о. Итуруп, приветственный фуршет, обеды на о. Итуруп, на экскурсиях "Катание на собачьих упряжках", "Подледная рыбалка"
  • Перелёт г. Южно-Сахалинск - о. Итуруп и обратно
  • Ежедневные интересные экскурсии
  • Сопровождающие и транспорт по маршрутам
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
  • Посещение источников на о. Итуруп (могут быть медицинские противопоказания)
  • Ужины
  • Личные расходы (морепродукты, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Не забудьте купальник, полотенце для источников, одежду и обувь по погоде.

Возможно ли изменение в программе?

В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.

Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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16 мая 2023
Организация тура на высоте
Организация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высоте

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