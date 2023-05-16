А также вы сможете попробовать себя в зимней подледной рыбалке и вдоволь насладитесь деликатесами сахалинской кухни. Перелёт из Южно-Сахалинска на остров Итуруп и обратно уже включены в стоимость.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску. Вечерний фуршет
День прилета.
Размещение в гостинице г. Южно-Сахалинска.
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Посетим Мемориальный комплекс Победа, Собор Рождества Христова и смотровую площадку «Горный Воздух» (поднимемся на фуникулере, если будет работать).
Обзорную экскурсию закончим фееричным фуршетом с икрой и шампанским с видом на вечерний город.
Итуруп: экскурсия по Курильску и купание в горячих источниках
Завтрак в гостинице.
Вылет на остров Итуруп.
Если вылет вечерний, то будет предложена экскурсия до вылета.
Мы прилетаем в город Курильск, и наш гид встречает вас в аэропорту.
Заселяемся в гостиницу и едем на обзорную экскурсию по Курильску, посетим бухту Оля.
Прекрасным сделает ваш день не только экскурсии, но и купание в горячих источниках.
К вулкану Баранского на ратраке
Завтрак в гостинице.
Трансфер.
День будет максимально насыщенным, мы отправимся в путешествие к подножию вулкана Баранского на комфортабельном двухэтажном ратраке и познакомимся с достопримечательностями Итурупа.
Оздоровительные процедуры в реке Кипящей у подножия Вулкана Баранского ― отдых для души и тела.
Обед.
Побережье Тихого океана - залив Касатка, пещеры и горячие ванночки
Завтрак в гостинице.
Трансфер.
Выезжаем на экскурсию в залив Касатка, смотрим пещеры Чертовой скалы.
Вечером вас будет ждать отдых в горячих ванночках.
Лавовое плато Янкито или посещение горячих источников
Завтрак в гостинице.
Трансфер.
Посещаем Лавовое плато Янкито и/или посещение горячих источников.
По пути посетим краеведческий музей.
Обед.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Трансфер в гостиницу.
Важно: экскурсии могут меняться местами в последовательности в зависимости от времени вылета и погодных условий.
Катание на снегоходах
Завтрак.
Трансфер из гостиницы.
Сегодня мы побываем на Мицульском хребте ― высота над уровнем моря 850 метров.
Увидим панораму города с совершенно другого ракурса, при хорошей погоде ― Татарский пролив на Западе, посетим тоннели периода Карафуто, станцию Перевал, лавино-заградительные галереи и поднимемся на самый верх Мицульского хребта с головокружительными видами!
На месте будет шатер с горячим чаем.
Катание на собачьих упряжках и горячий обед в юрте
Завтрак.
Трансфер из гостиницы.
Выезд в этнодеревню.
Мы поедем в самый крупный питомник профессиональных ездовых собак на Дальнем Востоке.
Познакомимся с краснокнижными сахалинскими северными оленями, с ездовыми собачками и альпаками. Животные невероятно дружелюбны, ориентированы на ласковое общение с детьми и взрослыми. Веселоекатание на собачьих упряжках.
Обед.
В юрте-столовой вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной и овощной нарезкой, домашними блинами с чаем.
Посещение музея экспозиции собачьей истории времен Карафуто.
Такие впечатления вы оставите в памяти надолго!
Подлёдная рыбалка и обед из свежевыловленного улова
Завтрак.
Трансфер из гостиницы.
Выезд на морское побережье для ловли.
Наш предпоследний день на острове Сахалин мы отметим подледной рыбалкой местной рыбки.
Наши гиды-рыбаки обучат всем тонкостям островной ловли, расскажут об особенностях и приметах сахалинских рыбаков.
Обед. После удачного лова мы приготовим прямо на льду пойманную рыбу. Такой аутентичный обед подарит вам незабываемое послевкусие.
Свободый день. Вылет
Завтрак.
Освобождение номеров.
Заключительный день на острове Сахалин ― время выбирать подарки близким и себе на память о наших краях.
Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.
В зависимости от свободного времени вы можете посетить рынок морепродуктов и приобрести местные деликатесы (крабов, икру, рыбу, японские и корейские товары), которым точно порадуются близкие и подарят вам желание посетить наши острова еще не один раз.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения:
- 139 000 руб. /чел. при двухместном размещении;
- 175 000 руб. /чел. при одноместном размещении.
Варианты проживания
Гостиница «Командор»
Гостям предложено размещение в уютных номерах, оснащенных необходимой мебелью и техникой. Все помещения оборудованы телевизорами с плоским экраном, холодильниками, кондиционерами и чайниками, фенами, собственными ванными комнатами. Комнаты выполнены в светлых тонах. Постояльцам предложен доступ к Wi-Fi.
В гостинице расположен ресторан «Пиратос», с широким ассортиментом блюд и напитков европейской кухни. Интерьер выполнен в морском стиле.
Отель «Мира Сахалин»
В номерах красивый современный ремонт. Внутри содержится все необходимое для комфортного проживания: мягкая кровать, звукоизоляция, затемненные шторы для крепкого сна, телевизор, Wi-Fi, имеется собственная ванная комната. Для ценных вещей есть сейф.
Для гостей предусмотрен «Шведский стол», дети могут попросить детское меню. Также есть кухня с холодильником, электрическим чайником и чайным набором.
Гостиница «Белка»
Каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.
Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.
Гостиница «Камелия», г. Курильск
Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.
Инфраструктура:
- кафе;
- прачечная;
- кухня самообслуживания;
- душевые кабинки;
- гладильная комната.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в г. Южно-Сахалинске и на о. Итуруп
- Трансферы на экскурсии на Сахалине, в аэропорт на вылет, на о. Итуруп, по прилету с о. Итурупа
- Питание: завтраки в гостиницах г. Южно-Сахалинска и на о. Итуруп, приветственный фуршет, обеды на о. Итуруп, на экскурсиях "Катание на собачьих упряжках", "Подледная рыбалка"
- Перелёт г. Южно-Сахалинск - о. Итуруп и обратно
- Ежедневные интересные экскурсии
- Сопровождающие и транспорт по маршрутам
- Страхование
Что не входит в цену
- Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
- Посещение источников на о. Итуруп (могут быть медицинские противопоказания)
- Ужины
- Личные расходы (морепродукты, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Не забудьте купальник, полотенце для источников, одежду и обувь по погоде.
Возможно ли изменение в программе?
В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.
Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.