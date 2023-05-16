2 день

Итуруп: экскурсия по Курильску и купание в горячих источниках

Завтрак в гостинице.

Вылет на остров Итуруп.

Если вылет вечерний, то будет предложена экскурсия до вылета.

Мы прилетаем в город Курильск, и наш гид встречает вас в аэропорту.

Заселяемся в гостиницу и едем на обзорную экскурсию по Курильску, посетим бухту Оля.

Прекрасным сделает ваш день не только экскурсии, но и купание в горячих источниках.