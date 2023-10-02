1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту (встреча рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35), трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату).

После размещения отправляемся на обед в один из лучших Японских ресторанов — блюда из морепродуктов.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).