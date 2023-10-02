Сахалин - Итуруп

Групповой тур в Южно-Курильске
5
3 отзыва
Это путешествие, в котором возможно всё — погулять по вулканам и фумарольным полям, искупаться в горячих источниках, вдохнуть океан и попробовать на вкус его дары.

Мы будем передвигаться по земле, воде и воздуху, останавливаться в уютных отелях и проводить свободное от экскурсий время так, как больше нравится. Скучать не выйдет!
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Сахалин - Итуруп
Ближайшие даты:
1
мая
5
июн
8
июн
29
июн
5
июл
11
июл
20
июл
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даты

Что вас ожидает:

Чудеса Дальнего Востока
Чудеса Дальнего Востока
Нас ждут вулканы, кипящие реки, фумарольные поля и Тихий океан
Прогулка по воде
Прогулка по воде
Прокатимся на лодке, ловя морские брызги и высматривая обитателей дикой природы
Старый маяк
Старый маяк
Поднимемся на маяк Анива, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Попробуем разнообразие морепродуктов и местные традиционные блюда – уху, свежесваренного краба и блины с икрой
Инопланетные пейзажи
Инопланетные пейзажи
Отправимся на дикий безлюдный пляж в бело-чёрной акварели, окружённый водой лазурного цвета
Каменные арки и кекуры
Каменные арки и кекуры
Познакомимся с причудливыми скальными сооружениями, созданными ветром и морскими волнами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту (встреча рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35), трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату).

После размещения отправляемся на обед в один из лучших Японских ресторанов — блюда из морепродуктов.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу
2 день

Бухта Тихая

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.

По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь, на Сахалине существует свой особый вид янтаря — рекенид.

Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

Прибытие в Бухту «Тихая».

Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный».

Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности Бухты.

Обед — традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, дальневосточные салаты (Сахалинские дикоросы), различные закуски и Сахалинский чай с травами и ягодами.

Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск (примерное время возвращения в 19:00).

Ужин (самостоятельно).

Бухта ТихаяБухта ТихаяБухта ТихаяБухта Тихая
3 день

Мыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипах

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах.

Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.

Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.

Обед — уха, закуски, Дальневосточные салаты и конечно же настоящий Сахалинский чай.

Свободное время.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Мыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипах
4 день

Вылет в Курильск на о. Итуруп

Обращаем ваше внимание, что последовательность экскурсий на острове Итуруп может меняться местами в зависимости от времени прилета/вылета самолета. Изменение последовательности никак не влияет на выполнение программы.

Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Курильск (о. Итуруп).

Прибытие на о. Итуруп (Курильск).

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

После размещения выезд на маршрут.

В пути 20 км с остановками на смотровых площадках.

Прибытие к подножию вулкана Баранского.

Здесь уже ощущаешь «горячее дыхание земли».

В зарослях курильского бамбука расположены два небольших кипящих озера бирюзового цвета «Голубые глазки».

Сернокислые воды этих озер вырываются из недр земли и дают начало реке Кипящая с бурлящими «котлами» и клубами горячего пара.

Термальный комплекс вулкана Баранского на речке «Кипящей» — уникальное, потрясающе красивое место.

Природные каменные чаши и ванночки с температурой воды от 42° до 70° и горячий водопад — настоящий оазис, среди вулканов и тайги.

Отдых. Купание (оплачивается отдельно, по желанию).

Вечером возвращение в город.

Ужин в кафе гостиницы.

Вылет в Курильск на о. ИтурупВылет в Курильск на о. ИтурупВылет в Курильск на о. ИтурупВылет в Курильск на о. ИтурупВылет в Курильск на о. ИтурупВылет в Курильск на о. Итуруп
5 день

Белые скалы, Черные скалы, залив Простор

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на маршрут.

«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава.

Обед на побережье Охотского моря.

После отправимся на водопад «Девичьи косы».

Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса «Жаркие воды» (по желанию).

Трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Белые скалы, Черные скалы, залив ПросторБелые скалы, Черные скалы, залив ПросторБелые скалы, Черные скалы, залив ПросторБелые скалы, Черные скалы, залив ПросторБелые скалы, Черные скалы, залив Простор
6 день

Залив Касатка

Завтрак в кафе гостиницы.

Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.

10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км.

Осмотр в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Увидите старый аэропорт «Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова.

Обед на берегу Охотского моря.

Свободное время, отдых.

Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса «Ванночки» (по желанию).

Ужин в кафе гостиницы.

Залив КасаткаЗалив КасаткаЗалив КасаткаЗалив КасаткаЗалив Касатка
7 день

Лавовое плато Янкито, вылет в Южно-Сахалинск

09:00 Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.

Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты в тумане.

Трансфер в аэропорт Курильска.

Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

Свободное время, ужин (самостоятельно).

Лавовое плато Янкито, вылет в Южно-СахалинскЛавовое плато Янкито, вылет в Южно-СахалинскЛавовое плато Янкито, вылет в Южно-СахалинскЛавовое плато Янкито, вылет в Южно-Сахалинск
8 день

Свободный день

Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска).

В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).

А также Сахалинский Краеведческий Музей — располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-дзукури» — это единственное здание в этом стиле в России.

Собор Рождества Христова, полюбуйтесь Гигантскими мозаиками выложенные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя — самая большая в мире.

Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.

Также к посещению обязательны сувенирные магазины.

Обед, а также ужин самостоятельно

Свободный деньСвободный день
9 день

Легендарный маяк Анива

06:00 Отправление из Южно-Сахалинска время в пути около двух часов (около 120 км. В одну сторону).

08:00 Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по правилам безопасности.

Посадка в лодки, отправление на маяк «Анива» (время в пути около часа).

Прибытие на маяк Анива.

При хорошей погоде возможна высадка из лодок.

Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.

Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.

На маяке Анива будет перекус, также в этот день вместо завтрака нам выдают ланч-боксы в гостиницах.

Окончание экскурсии по маяку.

Отправление на мыс Мраморный, расположен в 16 км севернее мыса Анива.

Прибытие на мыс Мраморный — прогулка по берегу.

Все желающие могут посетить Белый камень — интересное нагромождение белых камней среди черных скал.

Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.

Ужин (самостоятельно).

Легендарный маяк АниваЛегендарный маяк АниваЛегендарный маяк АниваЛегендарный маяк АниваЛегендарный маяк Анива
10 день

Отъезд

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа. Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске и в гостинице в г. Курильске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница/размещениеДвухместноеДоплата за одноместное
«Белка»147 00016 700
«Гагарин» 146 00017 400
«Командор»145 00017 550
«Мега Палас»162 00021 400

Варианты проживания

Гостиница «Белка»

6 ночей

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Гостиница «Гагарин»

6 ночей

Номера отеля оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»

Отель «Мега Палас»

6 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»Отель «Мега Палас»

Отель «Командор»

6 ночей

Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.

Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.

Отель «Командор»Отель «Командор»Отель «Командор»Отель «Командор»Отель «Командор»

Гостиница «Камелия»

3 ночи

Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.

Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»

Гостиница «Итуруп»

3 ночи

Трёхэтажная гостиница в центре Курильска — отличный вариант для тех, кто выбирает бюджетный, комфортный отдых. Отсюда удобно отправляться в пешие и автомобильные экскурсии, самостоятельно исследовать город и знакомиться с местным колоритом

Гостиница «Итуруп»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
  • Экскурсионная программа на Сахалине
  • Услуги гидов-экскурсоводов
  • Проживание в гостинице Курильска (Камелия, Итуруп)
  • Посещение термальных источников (Ванночки, Жаркие Воды)
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и гидами (на Сахалине)
  • Сопровождение проводниками (на Итурупе)
  • Оформление пограничного пропуска (Курильские острова являются пограничной зоной)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Ранний заезд в отель для прибывающих утренним рейсом
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск (Итуруп) - Южно-Сахалинск (багаж включен, приобретаем для вас самостоятельно, билеты невозвратные) - 14 800 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Термальные источники вулкана «Баранский»
  • Билеты на фуникулер (СТК «Горный воздух»)
  • Личные расходы (алкоголь, сувениры, морепродукты)
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве (водоотталкивающая);
  • треккинговые палки;
  • также сменная сухая обувь;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • теплая одежда (кофта, свитер или подобная теплая одежда);
  • куртка (удобная, легкая, ветро- и влагозащитная куртка);
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки (на маяке Анива и мысе Великан натянуты канатные перила, перчатки нужны для удобства передвижения по этим локациям);
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • бутылка для воды;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько начинается маршрут?

Сбор группы туристов в день начала тура в 14:00.

Прилетать оптимально за день до начала тура, или же в день начала тура рейсом а/к «Россия» вылетающего из Шереметьево в 18:05 – прибытие в Южно-Сахалинск 09:15, также конечно можно вылететь из Москвы в 20:20 и прибыть в Южно-Сахалинск 12:35 и сразу же отправиться на экскурсию (это не очень удобно, так как нет времени принять душ и привести себя в чувства после столь длительного перелета).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть рекомендации по защите от клещей?

Необходимо взять с собой репеллент от клещей. И соответственно закрывающую ноги одежду и обувь.

В основном путешествия проходят по берегу, где клещи не встречаются. Прививка от клещевого энцефалита желательна, но необязательна. Случаев энцефалита не выявлено, но пассивная защита должна быть.

Возможны ли изменения в программе?

Обращаем ваше внимание, что последовательность экскурсий на острове Итуруп может меняться местами в зависимости от времени прилета/вылета самолета. Изменение последовательности никак не влияет на выполнение программы.

Есть ли возможность взять палки в прокат?

Проката палок нет, но в этом туре они и не понядобятся, так как нет долгих переходов и подъёмов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 окт 2023
Здравствуйте!
Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось!
Отзыв на сайте я оставила.
Большое спасибо!
С
2 окт 2023
И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в эти края уже второй раз. До этого была на Кунашире и Шикотане. Все острова абсолютно разные: у каждого своя особенность, своя изюминка. Нельзя побывать на каком-то одном и потом говорить, что всё видел на Курилах. Каждый остров уникален и достоин внимания. Итуруп из всех Курильских островов наиболее "цивилизован", и туристов подвозят прямо к достопримечательности - много ходить не нужно. Поэтому этот тур подойдёт людям любого возраста: и детям, и пенсионерам. Хотя в такой нереальной красоте вообще усталости не замечаешь!
Программа тура очень насыщенная. Мы увидели все основные достопримечательности двух островов. Всем советую. Никакая картинка не сравнится с реальными впечатлениями: это нужно самому увидеть и почувствовать!
Огромное спасибо нашим гидам и водителям - очень душевным людям, которые провели с нами эти несколько незабываемых дней и сделали наше путешествие интересным и безопасным!
И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в
Т
20 сен 2023
Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!
Тур просто замечательный! Гиды, организация, трансферы, экскурсии - все на высшем уровне!
Обязательно вернемся еще)
Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!

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