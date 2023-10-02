Мы будем передвигаться по земле, воде и воздуху, останавливаться в уютных отелях и проводить свободное от экскурсий время так, как больше нравится. Скучать не выйдет!
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Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу
Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту (встреча рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35), трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату).
После размещения отправляемся на обед в один из лучших Японских ресторанов — блюда из морепродуктов.
Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Бухта Тихая
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.
По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь, на Сахалине существует свой особый вид янтаря — рекенид.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в Бухту «Тихая».
Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный».
Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности Бухты.
Обед — традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, дальневосточные салаты (Сахалинские дикоросы), различные закуски и Сахалинский чай с травами и ягодами.
Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск (примерное время возвращения в 19:00).
Ужин (самостоятельно).
Мыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипах
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах.
Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.
Обед — уха, закуски, Дальневосточные салаты и конечно же настоящий Сахалинский чай.
Свободное время.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Вылет в Курильск на о. Итуруп
Обращаем ваше внимание, что последовательность экскурсий на острове Итуруп может меняться местами в зависимости от времени прилета/вылета самолета. Изменение последовательности никак не влияет на выполнение программы.
Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет в Курильск (о. Итуруп).
Прибытие на о. Итуруп (Курильск).
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
После размещения выезд на маршрут.
В пути 20 км с остановками на смотровых площадках.
Прибытие к подножию вулкана Баранского.
Здесь уже ощущаешь «горячее дыхание земли».
В зарослях курильского бамбука расположены два небольших кипящих озера бирюзового цвета «Голубые глазки».
Сернокислые воды этих озер вырываются из недр земли и дают начало реке Кипящая с бурлящими «котлами» и клубами горячего пара.
Термальный комплекс вулкана Баранского на речке «Кипящей» — уникальное, потрясающе красивое место.
Природные каменные чаши и ванночки с температурой воды от 42° до 70° и горячий водопад — настоящий оазис, среди вулканов и тайги.
Отдых. Купание (оплачивается отдельно, по желанию).
Вечером возвращение в город.
Ужин в кафе гостиницы.
Белые скалы, Черные скалы, залив Простор
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на маршрут.
«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.
«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава.
Обед на побережье Охотского моря.
После отправимся на водопад «Девичьи косы».
Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса «Жаркие воды» (по желанию).
Трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Залив Касатка
Завтрак в кафе гостиницы.
Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.
10:00 Выезд на маршрут на машинах примерно 60 км.
Осмотр в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Увидите старый аэропорт «Буревестник» и, что особенно впечатляет, путь, который жители Итурупа проделывали, чтобы улететь с острова.
Обед на берегу Охотского моря.
Свободное время, отдых.
Возвращение в Курильск, посещение термального комплекса «Ванночки» (по желанию).
Ужин в кафе гостиницы.
Лавовое плато Янкито, вылет в Южно-Сахалинск
09:00 Поездка на плато Янкито, Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.
Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты в тумане.
Трансфер в аэропорт Курильска.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.
Свободное время, ужин (самостоятельно).
Свободный день
Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска).
В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).
А также Сахалинский Краеведческий Музей — располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-дзукури» — это единственное здание в этом стиле в России.
Собор Рождества Христова, полюбуйтесь Гигантскими мозаиками выложенные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя — самая большая в мире.
Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.
Также к посещению обязательны сувенирные магазины.
Обед, а также ужин самостоятельно
Легендарный маяк Анива
06:00 Отправление из Южно-Сахалинска время в пути около двух часов (около 120 км. В одну сторону).
08:00 Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по правилам безопасности.
Посадка в лодки, отправление на маяк «Анива» (время в пути около часа).
Прибытие на маяк Анива.
При хорошей погоде возможна высадка из лодок.
Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.
Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.
На маяке Анива будет перекус, также в этот день вместо завтрака нам выдают ланч-боксы в гостиницах.
Окончание экскурсии по маяку.
Отправление на мыс Мраморный, расположен в 16 км севернее мыса Анива.
Прибытие на мыс Мраморный — прогулка по берегу.
Все желающие могут посетить Белый камень — интересное нагромождение белых камней среди черных скал.
Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно).
Отъезд
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа. Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске и в гостинице в г. Курильске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница/размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|«Белка»
|147 000
|16 700
|«Гагарин»
|146 000
|17 400
|«Командор»
|145 000
|17 550
|«Мега Палас»
|162 000
|21 400
Варианты проживания
Гостиница «Белка»
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Гостиница «Гагарин»
Номера отеля оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Командор»
Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.
Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.
Гостиница «Камелия»
Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.
Гостиница «Итуруп»
Трёхэтажная гостиница в центре Курильска — отличный вариант для тех, кто выбирает бюджетный, комфортный отдых. Отсюда удобно отправляться в пешие и автомобильные экскурсии, самостоятельно исследовать город и знакомиться с местным колоритом
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
- Экскурсионная программа на Сахалине
- Услуги гидов-экскурсоводов
- Проживание в гостинице Курильска (Камелия, Итуруп)
- Посещение термальных источников (Ванночки, Жаркие Воды)
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и гидами (на Сахалине)
- Сопровождение проводниками (на Итурупе)
- Оформление пограничного пропуска (Курильские острова являются пограничной зоной)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Ранний заезд в отель для прибывающих утренним рейсом
- Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск (Итуруп) - Южно-Сахалинск (багаж включен, приобретаем для вас самостоятельно, билеты невозвратные) - 14 800 руб
- Питание, не указанное в программе
- Термальные источники вулкана «Баранский»
- Билеты на фуникулер (СТК «Горный воздух»)
- Личные расходы (алкоголь, сувениры, морепродукты)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве (водоотталкивающая);
- треккинговые палки;
- также сменная сухая обувь;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- теплая одежда (кофта, свитер или подобная теплая одежда);
- куртка (удобная, легкая, ветро- и влагозащитная куртка);
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки (на маяке Анива и мысе Великан натянуты канатные перила, перчатки нужны для удобства передвижения по этим локациям);
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- бутылка для воды;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько начинается маршрут?
Сбор группы туристов в день начала тура в 14:00.
Прилетать оптимально за день до начала тура, или же в день начала тура рейсом а/к «Россия» вылетающего из Шереметьево в 18:05 – прибытие в Южно-Сахалинск 09:15, также конечно можно вылететь из Москвы в 20:20 и прибыть в Южно-Сахалинск 12:35 и сразу же отправиться на экскурсию (это не очень удобно, так как нет времени принять душ и привести себя в чувства после столь длительного перелета).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть рекомендации по защите от клещей?
Необходимо взять с собой репеллент от клещей. И соответственно закрывающую ноги одежду и обувь.
В основном путешествия проходят по берегу, где клещи не встречаются. Прививка от клещевого энцефалита желательна, но необязательна. Случаев энцефалита не выявлено, но пассивная защита должна быть.
Возможны ли изменения в программе?
Обращаем ваше внимание, что последовательность экскурсий на острове Итуруп может меняться местами в зависимости от времени прилета/вылета самолета. Изменение последовательности никак не влияет на выполнение программы.
Есть ли возможность взять палки в прокат?
Проката палок нет, но в этом туре они и не понядобятся, так как нет долгих переходов и подъёмов.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось!
Отзыв на сайте я оставила.
Большое спасибо!
Программа тура очень насыщенная. Мы увидели все основные достопримечательности двух островов. Всем советую. Никакая картинка не сравнится с реальными впечатлениями: это нужно самому увидеть и почувствовать!
Огромное спасибо нашим гидам и водителям - очень душевным людям, которые провели с нами эти несколько незабываемых дней и сделали наше путешествие интересным и безопасным!
Тур просто замечательный! Гиды, организация, трансферы, экскурсии - все на высшем уровне!
Обязательно вернемся еще)