1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время до 18:00.

Заселение в гостиницу с 14:00.

Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы.

Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

В 20:00 собираемся в гостинице на брифинг.