Самые интересные достопримечательности всего за 14 дней! На маршруте три восхождения на вулканы Кунашира и Итурупа, горячие источники, фумаролы, знаменитый Столбчатый мыс, круиз на теплоходе «Павел Леонов», уникальная флора и фауна и, конечно, теплая компания!
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск
Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время до 18:00.
Заселение в гостиницу с 14:00.
Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.
Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы.
Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!
В 20:00 собираемся в гостинице на брифинг.
Морская экскурсия на маяк Анива и Мраморный мыс
Рано утром отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главную локацию Сахалина.
Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.
Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.
Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.
После осмотра маяка с воды отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.
Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18:00.
Общее время в пути — 5 часов.
Ужин в кафе.
В случае неблагоприятной погоды, экскурсия может быть заменена на другую поездку.
Бухта Тихая и хребет Жданко
Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую — еще одно значимое место Сахалина.
Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2-3 часа в пути).
По дороге заезжаем в поселок Взморье — крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма.
После небольшой паузы отправляемся дальше. И вот мы оказываемся в одной их самых красивых бухт острова — Тихой.
Отсюда берет начало хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км.
Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды.
Полное прохождение хребта — технически сложное и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения.
Поэтому мы не будем подниматься на высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, пофотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.
В бухте Тихой сделаем плотный перекус — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.
Возвращение в Южно-Сахалинск, ужин в кафе.
Перелет на Кунашир
Завтрак в гостинице, свободное время.
Во второй половине дня вас ждет перелет на Кунашир (точное расписание рейсов, как правило, известно за месяц до даты вылета).
Полет займет полтора часа. С высоты птичьего полета открывается прекрасный вид Японию, Итуруп, Шикотан, на вулкан Тятю и Южно-Курильск.
Из аэропорта переезжаем на кордон заповедника «Курильский», оформляем пропуски, обустраиваем лагерь.
Здесь мы проведем 4 ночи.
Ночь на кордоне в палатках.
Походное питание, готовим самостоятельно.
Кальдера вулкана Головнина
Трансфер привезет нас к подножию вулкана и началу тропы, дальше отправляемся пешком в кальдеру.
По пути отмечаемся на кордоне, знакомимся с правилами нахождения на территории кальдеры и отправляемся осматривать вулкан. Поднимемся на кромку кратера, сходим к Кипящему озеру, искупаемся в теплых ручьях и озере Горячем.
Очевидно, почему эти озера получили такое название — деятельность вулкана всё еще продолжается.
Вулкан Головнина невысокий, всего 541 м, но знаменит своей кальдерой, диаметром почти 5 км!
На дне кальдеры 4 небольших вулканических купола, 2 взрывных кратера, озера, горячие ключи и грязевые котлы. Вулкан извергался последний раз в 1998 году. Проведем целый день на вулкане.
Общее расстояние — 15 км без рюкзаков.
Ночевка на кордоне в палатке.
Фумаролы вулкана Менделеева и восхождение на вершину
Трансфер отвезет нас на 17-й км.
Нас ждет непростые три часа пути по зарослям бамбучника.
И вот мы наконец оказываемся на сульфатном поле, наблюдаем мощные выделения газа и громкий шум.
Здесь находятся одни из самых гигантских фумарол в мире.
Самые подготовленные в сопровождении инструктора поднимутся к высшей точки вулкана Менделеева (887 метров), откуда открывается невероятные виды на весь остров.
Ночевка на кордоне в палатке.
Мыс Столбчатый и горячие источники
Отправляемся на эко-тропу «Столбовская» к знаменитому мысу Столбчатый — это визитная карточка Кунашира, охраняется наследием ЮНЕСКО.
Мыс сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева в виде 5- и 6-гранных колонн разных размеров. Место впечатляет!
Гуляем по мысу, фотографируемся. Также прогуляемся к диким горячим источникам. Возвращаемся в лагерь, ужинаем.
Ночевка на кордоне в палатках.
Общее расстояние — 12 км без рюкзаков.
Кекур Чертов палец, отправление теплохода на Итуруп
Утром собираем вещи, завтракаем и уезжаем в Южно-Курильск.
Оставим вещи в администрации заповедника, а сами пойдем гулять к Чертову пальцу — большой кекур.
Возвращаемся, гуляем по Южно-Курильску. За 2 часа начинается посадка на теплоход, который отбывает в 16:00.
Размещение в 4-местных каютах.
Питание на теплоходе по своему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в колоритной столовой.
С моря полюбуемся на Кунашир, а по пути, если повезет, увидим косаток и дельфинов.
Ночевка на теплоходе.
Знакомство с Итурупом, плато Янкито и горячие источники
В 09:00 прибываем на Итуруп.
После того как высадимся на берег, оставим рюкзаки и отправимся налегке осматривать первую достопримечательность острова — плато Янкито.
Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли черными лапами вдоль океанского побережья. Это чудо появилось в результате деятельности вулкана Богдан Хмельницкий, который мы увидим.
После прогулки на плато возвращаемся за рюкзаками и садимся в трансфер и отправляемся к подножию вулкана Баранского.
Располагаемся у небольшого озера.
Ставим лагерь и идем отмокать в горячих источниках, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.
Возвращаемся в лагерь, ужин.
Ночевка в палатке.
Общее расстояние — 10 км без рюкзаков.
Восхождение на вулкан Баранского
Восхождение на вулкан Баранского (1134 м).
Нам предстоит набрать 700 м. Восхождение непростое: крутые осыпные склоны и полное отсутствие тропы — будьте к этому готовы.
Сначала наш путь будет идти по руслу реки, затем по крутой сыпухе выберемся на гребень кратера.
Набираем еще 100 метров и мы достигли цели! Небольшой отдых, осмотр кратерных достопримечательностей. Обратно спустимся другим путем через фумарольное поле — вулкан дышит, везде ощущается его активность.
Далее начинается приятная тропа, по которой мы выйдем к старой ГеоТэс.
При наличии времени и желания сходим к диким горячим источникам.
Ужин и отдых.
Ночевка в палатке.
Белые скалы - главное чудо Итурупа
После завтрака трансфер отвезет нас на Белые скалы — главная достопримечательность острова.
Пемза образовалась во время подводного извержения древнего вулкана.
Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид.
В сочетании с черным песком выглядят особо впечатляюще.
Разбиваем лагерь в одном из пемзовых распадков. Не забываем громко шуметь, ведь здесь много медведей.
После обеда прогуляемся по окрестностям, заберемся на скалы, чтобы посмотреть закат
Ночевка в палатке на берегу.
Черные скалы, кладбище кораблей и перелет на Сахалин
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет — здесь на побережье он просто невероятный!
Завтракаем и отправляемся гулять на вершину распадков.
После обеда собираем лагерь и загружаемся в трансфер, который отвезет нас в аэропорт. По пути делаем несколько остановок: посмотрим Черные скалы и кладбище кораблей.
Прощаемся с Итурупом, проводим в полёте чуть больше часа и снова оказываемся на Сахалине. Переезд в отель, ужин в кафе.
Ночевка в отеле.
Прогулка на пик Чехова
Запасной день на случай непогоды и невылета с Итурупа.
Для всех желающих организуем треккинг на пик Чехова 1045 м — главную домашнюю вершину, которая расположилась совсем рядом с Южно-Сахалинском.
Во времена Карафуто, пик Чехова был священной горой, на вершине до сих пор существует храмовый домик, посвященный богине солнца Аматерасу. По пути к вершине будет несколько ключевых точек с отличными видами.
С вершины открывается потрясающая панорама на Южно-Сахалинск, Охотское море, Сусунайскую долину и Анивский залив.
Если повезет, при ясной безоблачной погоде отсюда можно увидеть даже Японию. Если к концу нашего тура вы уже полны впечатлениями, этот день можно использовать на поход по рынкам и сувенирным магазинам.
Вечером собираемся на завершающий ужин в одном из ресторанов Южно-Сахалинска.
Общее расстояние — 14 км без рюкзаков, набор высоты около 1000 метров.
Ночевка в отеле.
Вылет домой
Прощаемся с Сахалином.
По желанию можно задержаться еще на несколько дней на острове, здесь есть что посмотреть!
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице Южно-Сахалинска (2-местные номера с удобствами) и проживание в палатках на Курильских островах.
Для детей от 10 до 12 лет стоимость 133 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Панорама» 3
«Панорама» находится в Южно-Сахалинске, прямо в центре города. Отсюда открывается прекрасный вид на восточную и западную стороны.
К размещению гостей представлены комфортные номера различных категорий. Все они выполнены в интересном стиле и оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Отель «Турист» 3
Отель находится в городе Южно-Сахалинск, возле парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
Номерной фонд выполнен в классических светлых тонах, полностью оборудован техникой. В ванных комнатах имеется душ, туалет, раковина и полотенца.
Палатки
На Кунашире живём на кордоне заповедника в палатках, туалет уличный, другие удобства отсутствуют.
На Итурупе живем в диких местах на не обустроенных стоянках и на берегу моря в палатках, удобства отсутствуют.
Теплоход
На теплоходе проживание в 4-местных каютах с удобствами.
Отель «Турист» 3
Отель находится в городе Южно-Сахалинск, возле парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
Номерной фонд выполнен в классических светлых тонах, полностью оборудован техникой. В ванных комнатах имеется душ, туалет, раковина и полотенца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 5 ночей в гостинице Южно-Сахалинска
- 3-разовое питание на Курильских островах
- Завтраки в гостинице Южно-Сахалинска
- Билеты на теплоход Южно-Курильск - Курильск
- Внутренние перелёты Южно-Сахалинск - Южно-Курильск и Курильск - Южно-Сахалинск
- Аренда постельного белья на теплоходе
- Портовые сборы на Кунашире и Итурупе
- Трансферы на Сахалине, Кунашире и Итурупе
- Морская экскурсия на маяк Анива
- Пропуск в заповедник "Курильский" и заказник "Островной"
- Кемпинговые сборы за проживание на территории кордона на Кунашире
- Горячие источники под вулканом Баранского
- Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
- Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, котлы и пр.)
- Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструкторов
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сахалина и обратно (от 25000 рублей)
- Питание в Южно-Сахалинске и на теплоходе (от 7000 рублей)
- Такси/автобус из/в аэропорт
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
- Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта. Личное снаряжение должно весить не больше 15-18 кг, мы не будем ходить под рюкзаком, но вам все равно придется поднимать его, чтобы донести до машины или до места проживания.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5°С).
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховик тонкий.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- шорты;
- термос (1 л.);
- фотоаппарат;
- спички;
- нитки и иголка: для ремонта рюкзака и одежды;
- телефон;
- студенческий билет (если есть);
- платье;
- палатка;
- пауэрбанк.
Возможны ли изменения в программе?
Вся программа сильно зависит от теплоходов, самолетов и погоды, из-за которой их могут отменять/переносить и т. д. Будьте готовы к возможным изменениям в программе и динамическому планированию.
Также, если у вас есть возможность, берите обратные билеты на 1-2 дня позже. Мы заложили запасной день на случай задержки самолета с Итурупа, но кто знает, насколько может затянуться непогода.
Дополнительные дни сможете занять интересными экскурсиями, их на Сахалине очень много.
Какой опыт и уровень физической подготовки необходим?
Походу присвоена 2 категория из 5 максимальных.
В походе не будет каких-то серьезных препятствий, которые требуют специальных навыков. Требуется хорошая физическая подготовка, опыт походов необязателен. Необходимо быть готовым к сложным погодным условиям.
Как организовано питание в походе?
Во время активной части предусмотрено трехразовое походное улучшенное питание, готовим на газовых горелках. Готовят участники, под чутким руководством инструктора.
Дежурства будут распределены в первый день.
На Сахалине завтраки в гостинице включены в стоимость, все остальные приемы пищи в кафе или ресторанах. На теплоходе есть столовая, можно питаться там или взять продукты с собой.
В доступе всегда горячий кипяток, холодильника хранить скоропортящееся нет в доступе.
Какие условия проживания?
На Сахалине живём в гостинице, в 2-местных номерах со всеми удобствами.
На Кунашире живём на кордоне заповедника в палатках, туалет уличный, другие удобства отсутствуют.
На Итурупе живем в диких местах на необустроенных стоянках и на берегу моря в палатках, удобства отсутствуют.
На теплоходе проживание в 4-местных каютах с удобствами.
Могут ли дети принять участие?
Возможно участие детей от 10 лет, необходима хорошая физическая подготовка и готовность к суровым погодным условиям, а также желателен походный опыт.
Есть ли связь на маршруте?
На Сахалине в гостинице есть интернет. На Кунашире есть нестабильная связь на кордоне, также она будет появляться местами на маршруте. На Итурупе связь появляется временами.
Можно ли ехать с чемоданом?
Мы рекомендуем приезжать с рюкзаком или спортивной сумкой. Спать в палатке с чемоданом крайне неудобно, плюс машины не всегда могут проехать непосредственно к месту стоянки, тогда вам придется тащить чемодан по песку, грязи или грунтовой дороге.
Включена ли страховка в стоимость?
Да, на случай телесных повреждений и несчастного случая.
Каких сложностей стоит ждать на маршруте?
- крутые тропы, переходы по песку и морскому курумнику, скользкие скалы, густой бамбучник;
- отмены/переносы самолётов/теплоходов, изменения в маршруте из-за неблагоприятных погоды;
- возможны суровые погодные условия: дожди, штормовые ветра;
- много лис и медведей;
- проживание на островах в палатках без удобств.