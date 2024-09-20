Сахалин, Итуруп и Кунашир без рюкзаков

Поход, который охватывает сразу три острова: Сахалин, Итуруп и Кунашир.

Самые интересные достопримечательности всего за 14 дней! На маршруте три восхождения на вулканы Кунашира и Итурупа, горячие источники, фумаролы, знаменитый Столбчатый мыс, круиз на теплоходе «Павел Леонов», уникальная флора и фауна и, конечно, теплая компания!
5
3 отзыва
Сахалин, Итуруп и Кунашир без рюкзаков
Сахалин, Итуруп и Кунашир без рюкзаков
Сахалин, Итуруп и Кунашир без рюкзаков
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

Прилетаем утром в Южно-Сахалинск в любое удобное время до 18:00.

Заселение в гостиницу с 14:00.

Свободная программа, вашему организму необходимо адаптироваться к смене часового пояса и климата.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться. Всё-таки за плечами непростой 8-часовой перелет из Москвы.

Или можно посетить местные достопримечательности и погулять по Южно-Сахалинску — городу с богатой историей, здесь правда есть что посмотреть!

В 20:00 собираемся в гостинице на брифинг.

Прибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-Сахалинск
2 день

Морская экскурсия на маяк Анива и Мраморный мыс

Рано утром отправляемся на водную прогулку к маяку Анива — главную локацию Сахалина.

Выезжаем в поселок Новиково, чтобы на лодках отправиться на самый юг Тонино-Анивского полуострова.

Маяк был установлен японцами в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Здесь встречается холодное Охотское море и теплый Анивский залив, поэтому нередки туманы и сильные ветра.

Высота маяка 31 метр, башня имеет 9 этажей. В данный момент маяк заброшен и не действует.

После осмотра маяка с воды отправимся в обратный путь и остановимся на перекус в районе Мраморного мыса.

Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, чаек, нерп, дельфинов, китов и касаток.

Возвращаемся в Южно-Сахалинск около 18:00.

Общее время в пути — 5 часов.

Ужин в кафе.

В случае неблагоприятной погоды, экскурсия может быть заменена на другую поездку.

Морская экскурсия на маяк Анива и Мраморный мысМорская экскурсия на маяк Анива и Мраморный мысМорская экскурсия на маяк Анива и Мраморный мысМорская экскурсия на маяк Анива и Мраморный мыс
3 день

Бухта Тихая и хребет Жданко

Отправляемся на хребет Жданко в бухту Тихую — еще одно значимое место Сахалина.

Рано утром переезжаем из Южно-Сахалинска к подножию хребта (2-3 часа в пути).

По дороге заезжаем в поселок Взморье — крабовый рынок, бескрайнее Охотское море, остатки древнего японского храма.

После небольшой паузы отправляемся дальше. И вот мы оказываемся в одной их самых красивых бухт острова — Тихой.

Отсюда берет начало хребет Жданко — геологический памятник природы. Он сформирован лавовыми потоками и имеет протяженность в 13 км.

Многочисленные скальные гребни, эдельвейсы, брусника, красника и шикша и самое главное — потрясающие виды.

Полное прохождение хребта — технически сложное и требует от участников специальной подготовки и использования дополнительного страховочного снаряжения.

Поэтому мы не будем подниматься на высшую точку хребта, а дойдем до крайней безопасной точки на маршруте, отдохнем, пофотографируемся, насладимся видами и отправимся в обратный путь.

В бухте Тихой сделаем плотный перекус — здесь действительно тихо, безлюдно и безумно красиво.

Возвращение в Южно-Сахалинск, ужин в кафе.

Бухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет ЖданкоБухта Тихая и хребет Жданко
4 день

Перелет на Кунашир

Завтрак в гостинице, свободное время.

Во второй половине дня вас ждет перелет на Кунашир (точное расписание рейсов, как правило, известно за месяц до даты вылета).

Полет займет полтора часа. С высоты птичьего полета открывается прекрасный вид Японию, Итуруп, Шикотан, на вулкан Тятю и Южно-Курильск.

Из аэропорта переезжаем на кордон заповедника «Курильский», оформляем пропуски, обустраиваем лагерь.

Здесь мы проведем 4 ночи.

Ночь на кордоне в палатках.

Походное питание, готовим самостоятельно.

Перелет на КунаширПерелет на КунаширПерелет на КунаширПерелет на Кунашир
5 день

Кальдера вулкана Головнина

Трансфер привезет нас к подножию вулкана и началу тропы, дальше отправляемся пешком в кальдеру.

По пути отмечаемся на кордоне, знакомимся с правилами нахождения на территории кальдеры и отправляемся осматривать вулкан. Поднимемся на кромку кратера, сходим к Кипящему озеру, искупаемся в теплых ручьях и озере Горячем.

Очевидно, почему эти озера получили такое название — деятельность вулкана всё еще продолжается.

Вулкан Головнина невысокий, всего 541 м, но знаменит своей кальдерой, диаметром почти 5 км!

На дне кальдеры 4 небольших вулканических купола, 2 взрывных кратера, озера, горячие ключи и грязевые котлы. Вулкан извергался последний раз в 1998 году. Проведем целый день на вулкане.

Общее расстояние — 15 км без рюкзаков.

Ночевка на кордоне в палатке.

Кальдера вулкана ГоловнинаКальдера вулкана ГоловнинаКальдера вулкана ГоловнинаКальдера вулкана Головнина
6 день

Фумаролы вулкана Менделеева и восхождение на вершину

Трансфер отвезет нас на 17-й км.

Нас ждет непростые три часа пути по зарослям бамбучника.

И вот мы наконец оказываемся на сульфатном поле, наблюдаем мощные выделения газа и громкий шум.

Здесь находятся одни из самых гигантских фумарол в мире.

Самые подготовленные в сопровождении инструктора поднимутся к высшей точки вулкана Менделеева (887 метров), откуда открывается невероятные виды на весь остров.

Ночевка на кордоне в палатке.

Фумаролы вулкана Менделеева и восхождение на вершинуФумаролы вулкана Менделеева и восхождение на вершинуФумаролы вулкана Менделеева и восхождение на вершинуФумаролы вулкана Менделеева и восхождение на вершину
7 день

Мыс Столбчатый и горячие источники

Отправляемся на эко-тропу «Столбовская» к знаменитому мысу Столбчатый — это визитная карточка Кунашира, охраняется наследием ЮНЕСКО.

Мыс сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева в виде 5- и 6-гранных колонн разных размеров. Место впечатляет!

Гуляем по мысу, фотографируемся. Также прогуляемся к диким горячим источникам. Возвращаемся в лагерь, ужинаем.

Ночевка на кордоне в палатках.

Общее расстояние — 12 км без рюкзаков.

Мыс Столбчатый и горячие источникиМыс Столбчатый и горячие источникиМыс Столбчатый и горячие источникиМыс Столбчатый и горячие источники
8 день

Кекур Чертов палец, отправление теплохода на Итуруп

Утром собираем вещи, завтракаем и уезжаем в Южно-Курильск.

Оставим вещи в администрации заповедника, а сами пойдем гулять к Чертову пальцу — большой кекур.

Возвращаемся, гуляем по Южно-Курильску. За 2 часа начинается посадка на теплоход, который отбывает в 16:00.

Размещение в 4-местных каютах.

Питание на теплоходе по своему усмотрению: можно купить продукты с собой, можно питаться в колоритной столовой.

С моря полюбуемся на Кунашир, а по пути, если повезет, увидим косаток и дельфинов.

Ночевка на теплоходе.

Кекур Чертов палец, отправление теплохода на ИтурупКекур Чертов палец, отправление теплохода на Итуруп
9 день

Знакомство с Итурупом, плато Янкито и горячие источники

В 09:00 прибываем на Итуруп.

После того как высадимся на берег, оставим рюкзаки и отправимся налегке осматривать первую достопримечательность острова — плато Янкито.

Здесь огромные лавовые образования причудливой формы застыли черными лапами вдоль океанского побережья. Это чудо появилось в результате деятельности вулкана Богдан Хмельницкий, который мы увидим.

После прогулки на плато возвращаемся за рюкзаками и садимся в трансфер и отправляемся к подножию вулкана Баранского.

Располагаемся у небольшого озера.

Ставим лагерь и идем отмокать в горячих источниках, где можно не только погреться, но и сделать фантастические фотографии.

Возвращаемся в лагерь, ужин.

Ночевка в палатке.

Общее расстояние — 10 км без рюкзаков.

Знакомство с Итурупом, плато Янкито и горячие источникиЗнакомство с Итурупом, плато Янкито и горячие источникиЗнакомство с Итурупом, плато Янкито и горячие источникиЗнакомство с Итурупом, плато Янкито и горячие источники
10 день

Восхождение на вулкан Баранского

Восхождение на вулкан Баранского (1134 м).

Нам предстоит набрать 700 м. Восхождение непростое: крутые осыпные склоны и полное отсутствие тропы — будьте к этому готовы.

Сначала наш путь будет идти по руслу реки, затем по крутой сыпухе выберемся на гребень кратера.

Набираем еще 100 метров и мы достигли цели! Небольшой отдых, осмотр кратерных достопримечательностей. Обратно спустимся другим путем через фумарольное поле — вулкан дышит, везде ощущается его активность.

Далее начинается приятная тропа, по которой мы выйдем к старой ГеоТэс.

При наличии времени и желания сходим к диким горячим источникам.

Ужин и отдых.

Ночевка в палатке.

Восхождение на вулкан БаранскогоВосхождение на вулкан БаранскогоВосхождение на вулкан Баранского
11 день

Белые скалы - главное чудо Итурупа

После завтрака трансфер отвезет нас на Белые скалы — главная достопримечательность острова.

Пемза образовалась во время подводного извержения древнего вулкана.

Из-за своей непрочной пористой структуры скалы легко поддаются выветриванию и приобретают необычный вид.

В сочетании с черным песком выглядят особо впечатляюще.

Разбиваем лагерь в одном из пемзовых распадков. Не забываем громко шуметь, ведь здесь много медведей.

После обеда прогуляемся по окрестностям, заберемся на скалы, чтобы посмотреть закат

Ночевка в палатке на берегу.

Белые скалы - главное чудо ИтурупаБелые скалы - главное чудо ИтурупаБелые скалы - главное чудо Итурупа
12 день

Черные скалы, кладбище кораблей и перелет на Сахалин

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет — здесь на побережье он просто невероятный!

Завтракаем и отправляемся гулять на вершину распадков.

После обеда собираем лагерь и загружаемся в трансфер, который отвезет нас в аэропорт. По пути делаем несколько остановок: посмотрим Черные скалы и кладбище кораблей.

Прощаемся с Итурупом, проводим в полёте чуть больше часа и снова оказываемся на Сахалине. Переезд в отель, ужин в кафе.

Ночевка в отеле.

Черные скалы, кладбище кораблей и перелет на СахалинЧерные скалы, кладбище кораблей и перелет на Сахалин
13 день

Прогулка на пик Чехова

Запасной день на случай непогоды и невылета с Итурупа.

Для всех желающих организуем треккинг на пик Чехова 1045 м — главную домашнюю вершину, которая расположилась совсем рядом с Южно-Сахалинском.

Во времена Карафуто, пик Чехова был священной горой, на вершине до сих пор существует храмовый домик, посвященный богине солнца Аматерасу. По пути к вершине будет несколько ключевых точек с отличными видами.

С вершины открывается потрясающая панорама на Южно-Сахалинск, Охотское море, Сусунайскую долину и Анивский залив.

Если повезет, при ясной безоблачной погоде отсюда можно увидеть даже Японию. Если к концу нашего тура вы уже полны впечатлениями, этот день можно использовать на поход по рынкам и сувенирным магазинам.

Вечером собираемся на завершающий ужин в одном из ресторанов Южно-Сахалинска.

Общее расстояние — 14 км без рюкзаков, набор высоты около 1000 метров.

Ночевка в отеле.

Прогулка на пик ЧеховаПрогулка на пик Чехова
14 день

Вылет домой

Прощаемся с Сахалином.

По желанию можно задержаться еще на несколько дней на острове, здесь есть что посмотреть!

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Южно-Сахалинска (2-местные номера с удобствами) и проживание в палатках на Курильских островах.

Для детей от 10 до 12 лет стоимость 133 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Панорама» 3

3 ночи

«Панорама» находится в Южно-Сахалинске, прямо в центре города. Отсюда открывается прекрасный вид на восточную и западную стороны.

К размещению гостей представлены комфортные номера различных категорий. Все они выполнены в интересном стиле и оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Отель «Панорама» 3Отель «Панорама» 3Отель «Панорама» 3Отель «Панорама» 3

Отель «Турист» 3

3 ночи

Отель находится в городе Южно-Сахалинск, возле парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.

Номерной фонд выполнен в классических светлых тонах, полностью оборудован техникой. В ванных комнатах имеется душ, туалет, раковина и полотенца.

Отель «Турист» 3Отель «Турист» 3Отель «Турист» 3Отель «Турист» 3Отель «Турист» 3

Палатки

7 ночей

На Кунашире живём на кордоне заповедника в палатках, туалет уличный, другие удобства отсутствуют.

На Итурупе живем в диких местах на не обустроенных стоянках и на берегу моря в палатках, удобства отсутствуют.

Теплоход

1 ночь

На теплоходе проживание в 4-местных каютах с удобствами.

Отель «Турист» 3

2 ночи

Отель находится в городе Южно-Сахалинск, возле парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.

Номерной фонд выполнен в классических светлых тонах, полностью оборудован техникой. В ванных комнатах имеется душ, туалет, раковина и полотенца.

Отель «Турист» 3Отель «Турист» 3Отель «Турист» 3Отель «Турист» 3Отель «Турист» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 5 ночей в гостинице Южно-Сахалинска
  • 3-разовое питание на Курильских островах
  • Завтраки в гостинице Южно-Сахалинска
  • Билеты на теплоход Южно-Курильск - Курильск
  • Внутренние перелёты Южно-Сахалинск - Южно-Курильск и Курильск - Южно-Сахалинск
  • Аренда постельного белья на теплоходе
  • Портовые сборы на Кунашире и Итурупе
  • Трансферы на Сахалине, Кунашире и Итурупе
  • Морская экскурсия на маяк Анива
  • Пропуск в заповедник "Курильский" и заказник "Островной"
  • Кемпинговые сборы за проживание на территории кордона на Кунашире
  • Горячие источники под вулканом Баранского
  • Оформление коллективного пропуска в пограничную зону
  • Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, котлы и пр.)
  • Доставка авиапочтой на Сахалин модулей с едой и общественным снаряжением
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструкторов
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Сахалина и обратно (от 25000 рублей)
  • Питание в Южно-Сахалинске и на теплоходе (от 7000 рублей)
  • Такси/автобус из/в аэропорт
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
  • Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода, ведь это залог вашего хорошего настроения и комфорта. Личное снаряжение должно весить не больше 15-18 кг, мы не будем ходить под рюкзаком, но вам все равно придется поднимать его, чтобы донести до машины или до места проживания.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5°С).

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • носки или термоноски;
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • пуховик тонкий.

Личные вещи:

  • полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • шорты;
  • термос (1 л.);
  • фотоаппарат;
  • спички;
  • нитки и иголка: для ремонта рюкзака и одежды;
  • телефон;
  • студенческий билет (если есть);
  • платье;
  • палатка;
  • пауэрбанк.
Возможны ли изменения в программе?

Вся программа сильно зависит от теплоходов, самолетов и погоды, из-за которой их могут отменять/переносить и т. д. Будьте готовы к возможным изменениям в программе и динамическому планированию.

Также, если у вас есть возможность, берите обратные билеты на 1-2 дня позже. Мы заложили запасной день на случай задержки самолета с Итурупа, но кто знает, насколько может затянуться непогода.

Дополнительные дни сможете занять интересными экскурсиями, их на Сахалине очень много.

Какой опыт и уровень физической подготовки необходим?

Походу присвоена 2 категория из 5 максимальных.

В походе не будет каких-то серьезных препятствий, которые требуют специальных навыков. Требуется хорошая физическая подготовка, опыт походов необязателен. Необходимо быть готовым к сложным погодным условиям.

Как организовано питание в походе?

Во время активной части предусмотрено трехразовое походное улучшенное питание, готовим на газовых горелках. Готовят участники, под чутким руководством инструктора.

Дежурства будут распределены в первый день.

На Сахалине завтраки в гостинице включены в стоимость, все остальные приемы пищи в кафе или ресторанах. На теплоходе есть столовая, можно питаться там или взять продукты с собой.

В доступе всегда горячий кипяток, холодильника хранить скоропортящееся нет в доступе.

Какие условия проживания?

На Сахалине живём в гостинице, в 2-местных номерах со всеми удобствами.

На Кунашире живём на кордоне заповедника в палатках, туалет уличный, другие удобства отсутствуют.

На Итурупе живем в диких местах на необустроенных стоянках и на берегу моря в палатках, удобства отсутствуют.

На теплоходе проживание в 4-местных каютах с удобствами.

Могут ли дети принять участие?

Возможно участие детей от 10 лет, необходима хорошая физическая подготовка и готовность к суровым погодным условиям, а также желателен походный опыт.

Есть ли связь на маршруте?

На Сахалине в гостинице есть интернет. На Кунашире есть нестабильная связь на кордоне, также она будет появляться местами на маршруте. На Итурупе связь появляется временами.

Можно ли ехать с чемоданом?

Мы рекомендуем приезжать с рюкзаком или спортивной сумкой. Спать в палатке с чемоданом крайне неудобно, плюс машины не всегда могут проехать непосредственно к месту стоянки, тогда вам придется тащить чемодан по песку, грязи или грунтовой дороге.

Включена ли страховка в стоимость?

Да, на случай телесных повреждений и несчастного случая.

Каких сложностей стоит ждать на маршруте?
  • крутые тропы, переходы по песку и морскому курумнику, скользкие скалы, густой бамбучник;
  • отмены/переносы самолётов/теплоходов, изменения в маршруте из-за неблагоприятных погоды;
  • возможны суровые погодные условия: дожди, штормовые ветра;
  • много лис и медведей;
  • проживание на островах в палатках без удобств.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 сен 2024
Номер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. Я смог подняться на вулкан, пройти сплав, залезть в пещеру, покупаться в теплых источниках и
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в холодном океане. С поварихой просто радовался еде каждый день. Столько наснимал (ок. 4000 кадров) и наслаждался природой и погодой. Команда подобралась на редкость комфортная: 15 девок и 4 мужика. Но в основном молодежь. Наших песен не знают, пришлось их учить. Два раза была дегустация 4-х видов икры, зато определились какая лучше. Вишенкой на торте оказалась морская прогулка. Увидели китов и белух, нерп и сивучей в одной поездке. Наелись крабов и, пойманных на рыбалке камбалу и палтуса. Вечером гитара и ПИВО!!! "Сероглазка" (рекомендую). Гиды Галя и Антон опекали нас как детей и сделали ну поездку великолепной. Спасибо Всем за эти 14 дней на Камчатке.

Номер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. ЯНомер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. ЯНомер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. ЯНомер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. ЯНомер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. ЯНомер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. ЯНомер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. ЯНомер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. ЯНомер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. ЯНомер вашей заявки 368923: Честно говоря, я не думал, что это путешествие будет таким великолепным. Я
О
10 сен 2024
Спасибо вам огромное) Поездка прошла отлично. Тур очень понравился, отдохнула душой! На следующий год планирую поехать с дочерью. Очень было интересно слушать рассказы о поездках инструктора Никиты. И в общем все очень понравилось. Я была в такой поездке первый раз и узнала много нового, планирую такие туры совершать в будущем.
Я
9 сен 2024
Несколько дней релакса "все включено" на волшебных пляжах Ладоги прошли отлично! Особенно хочется выразить благодарность гидам Феликсу и Юле за заботу и комфорт!

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