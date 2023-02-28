Зима на Сахалине и Итурупе

Групповой тур в Южно-Курильске
5
3 отзыва
Сахалин — уникальный регион, который интересен не только летом, но и зимой! Не упустите уникальную возможность провести насыщенные новогодние каникулы на таких далеких, но притягательных Курильских островах!
Зима на Сахалине и Итурупе
Зима на Сахалине и Итурупе
Зима на Сахалине и Итурупе
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Сочные морепродукты
Сочные морепродукты
Отведаем блюда из морепродуктов, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.
Ледопады бухты Тихая
Ледопады бухты Тихая
Восхитимся голубыми торосами, иссиня белыми шапкам на отвесных скальниках и иглами ледяных водопадов
Два удивительных острова
Два удивительных острова
Исследуем острова Сахалин и Итуруп — самые известные в Курильской гряде
Комплексное оздоровление
Комплексное оздоровление
Займемся восстановлением здоровья в термальных источников «Жаркие воды»
Активный отдых
Активный отдых
В свободное время сможем покататься на лыжах или сноуборде на комплексе «Горный Воздух»
Лавовое плато «Янкито»
Лавовое плато «Янкито»
Увидим застывшую вулканическую лаву в виде скал на берегу Охотского моря

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице начинается с 14:00, раннее заселение возможно за дополнительную плату.

После размещения отправляемся на обед в один из лучших Японских ресторанов — блюда из морепродуктов.

Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом.

Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.

Посетим вершину горы «Большевик» (СТК «Горный Воздух») и насладимся видами под бокал глинтвейна.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-Сахалинск
2 день

Корсаков. Охотск. Встреча Нового года

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Выезд в город-порт Корсаков из Южно-Сахалинска (в одну сторону 38 км).

По дороге расскажем Вам об истории открытия и освоения Сахалинской области.

По прибытию в город Корсаков посетим:

  • смотровую площадку — откуда открываются виды на порты города;
  • памятник «Разъединенных семей» (памятник посвящен корейскому населению — жертвам японского милитаризма, называемую «Гору Грусти»);
  • место расположения бывшего японского храма Мерей дзиндзя;
  • памятник японскому десанту, высадившемуся 7 июля 1905 года в заливе Анива;
  • завод СПГ по производству сжиженного газа (без посещения внутри).

Далее переезд на Охотское побережье.

Обед на базе отдыха из морепродуктов.

Возвращение в Южно-Сахалинск, трансфер в гостиницу.

21:00 Встречаемся в ресторане города, праздничная шоу-программа с Новым 2024 годом!

Корсаков. Охотск. Встреча Нового годаКорсаков. Охотск. Встреча Нового годаКорсаков. Охотск. Встреча Нового годаКорсаков. Охотск. Встреча Нового года
3 день

Свободный день

Здравствуй 2024 год!!!

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободное время, чтобы отправиться самостоятельно на спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух» и покататься на лыжах или сноуборде или просто насладится отдыхом.

Обед и ужин (самостоятельно).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Ледопады бухты «Тихой»

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправляемся в бухту «Тихая» — одно из самых впечатляющих мест в зимний период.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, (143 км в одну сторону).

По пути посетим японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

С запада Бухта Тихая прикрыта отрогами красивейшего и величественного хребта Жданко.

В зимний период морские террасы под снегом, а на море в прибрежной зоне встает лед.

Но все это не делает бухту менее привлекательной, чем летом — голубые торосы, иссиня белые снежные шапки на отвесных скальниках, иглы ледяных водопадов, звенящий морской воздух.

Обед на побережье, дальневосточные деликатесы, чай с сахалинскими травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Свободное время. Те, кто катается на лыжах или сноуборде, могут провести его на горе «Большевик» (СТК «Горный Воздух»).

Ледопады бухты «Тихой»Ледопады бухты «Тихой»Ледопады бухты «Тихой»Ледопады бухты «Тихой»
5 день

Вылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан Баранского

Завтрак в ресторане гостиницы, трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Курильск (о. Итуруп).

Прибытие на о. Итуруп (Курильск).

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Поездка на вездеходе на вулкан «Баранского».

Ванночки вулкана Баранского на речке «Кипящей» — потрясающе красивое место, оазис средь вулканов и тайги.

Ванночки с температурой воды от 42° до 70° также, возможно насладится стоя под горячим водопадом.

Возвращение в Курильск.

Ужин в гостинице.

Свободное время.

Обращаем ваше внимание, что программа тура может меняться местами, в зависимости от прилета/вылета на о. Итуруп.

Вылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан БаранскогоВылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан БаранскогоВылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан БаранскогоВылет в Курильск на о. Итуруп, вулкан Баранского
6 день

Залив "Касатка", термальные источники "Жаркие воды"

Завтрак в гостинице.

Отправление на подготовленных джипах на Залив «Касатка».

По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка.

Залив Касатка (японское название — Хитокаппу).

Кроме того, в заливе имеется интересный геологический объект — Чертова скала (Чертовка) — экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а также для военных целей.

До сих пор сохранились остатки этих сооружений.

Песчаный берег залива имеет несколько местных названий — Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени — Курильский асфальт.

Посещение термальных источников «Жаркие воды».

Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая.

Температура воды источника «Жаркие воды» превышает +60°C.

Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др.

На данном маршруте может быть задействован вездеход (при непроходимой дороге).

Залив "Касатка", термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка", термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка", термальные источники "Жаркие воды"Залив "Касатка", термальные источники "Жаркие воды"
7 день

Лавовое плато «Янкито», вылет в Южно-Сахалинск

Завтрак в кафе гостиницы.

Поездка на лавовое плато «Янкито» Курильский залив — застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу.

Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение силуэты.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация и оформление багажа.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова, трансфер в гостиницу.

Лавовое плато «Янкито», вылет в Южно-СахалинскЛавовое плато «Янкито», вылет в Южно-СахалинскЛавовое плато «Янкито», вылет в Южно-СахалинскЛавовое плато «Янкито», вылет в Южно-Сахалинск
8 день

Свободный день

Резервный день на случай несвоевременного прилета с Курильска.

В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить:

  • Уникальный музейно-мемориальный комплекс «Победа» (на площади Победы).
  • Сахалинский Краеведческий Музей — располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «Тэйкан-дзукури» — это единственное здание в этом стиле в России.
  • Собор Рождества Христова —полюбуйтесь гигантскими мозаиками, выложенными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя — самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.

Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбные рынки.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске и в гостинице «Камелия» на Итурупе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеДоплата за одноместное
«Лотос» 3* (без завтраков)122 20013 600
«Гагарин» 3+*128 00017 600
«Мега Палас» 4*135 00023 600
«Мира отель» 4*136 00025 000

Размещение в гостинице начинается с 14:00, раннее заселение возможно за дополнительную плату.

Варианты проживания

Гостиница «Лотос» 3

6 ночей

Номера выдержаны в стиле изысканной классики и оборудованы всем тем, что необходимо для комфортного отдыха. Корректный и отзывчивый персонал гостиницы всегда готов прийти на помощь.

В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, письменный стол, интернет Wi-Fi, телевизор, столовая группа, холодильник, электрический чайник, чайный сервиз. В ванной комнате: ванна/душевая кабинка, туалет, раковина, тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены.

Гостиница «Лотос» 3Гостиница «Лотос» 3Гостиница «Лотос» 3Гостиница «Лотос» 3Гостиница «Лотос» 3Гостиница «Лотос» 3

Гостиница «Гагарин» 3+

6 ночей

Номера отеля оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

Гостиница «Гагарин» 3+Гостиница «Гагарин» 3+Гостиница «Гагарин» 3+Гостиница «Гагарин» 3+Гостиница «Гагарин» 3+Гостиница «Гагарин» 3+Гостиница «Гагарин» 3+

Гостиница «Мега Палас» 4

6 ночей

Отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Гостиница «Мега Палас» 4Гостиница «Мега Палас» 4Гостиница «Мега Палас» 4Гостиница «Мега Палас» 4Гостиница «Мега Палас» 4Гостиница «Мега Палас» 4

Гостиница «Мира отель» 4

6 ночей

Отель расположен в Южно-Сахалинске, в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово.

К услугам гостей фитнес-центр и крытый бассейн.

Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном.

Все современные номера отеля Мира Сахалин оформлены в нейтральных тонах и оснащены мини-барами. В ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане «Паваротти», обставленном белой мебелью, подают блюда итальянской и русской кухни, а освежающие коктейли можно заказать в лаундж-баре «Леонардо».

Гости отеля Мира могут сходить на тренировку в фитнес-центр, а затем окунуться в бассейн. Также в отеле имеется солярий.

Гостиница «Мира отель» 4Гостиница «Мира отель» 4Гостиница «Мира отель» 4Гостиница «Мира отель» 4Гостиница «Мира отель» 4Гостиница «Мира отель» 4Гостиница «Мира отель» 4

Гостиница «Камелия»

2 ночи

Небольшая гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города. Для удобства гостей на территории гостиницы расположено кафе и снековый торговый автомат. Имеется небольшая парковка. В нескольких метрах от гостиницы расположен песочный пляж на берегу Охотского моря.

Инфраструктура:

  • кафе;
  • прачечная;
  • кухня самообслуживания;
  • душевые кабинки;
  • гладильная комната.
Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
  • Экскурсионная программа на Сахалине
  • Новогодняя шоу-программа в ресторане
  • Новогодний банкет
  • Проживание в гостинице «Камелия» (Итуруп)
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Оформление пограничного пропуска на о. Итуруп
  • Термальные комплексы на каждый день пребывания на Итурупе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск - Курильск (Итуруп) - Южно-Сахалинск (багаж включен, приобретаем для вас самостоятельно, билеты невозвратные) - 14 800 руб
  • Алкогольные напитки
  • Питание, не указанное в программе
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или дорожная сумка. На продолжительные снегоходные маршруты (от 3 дней) крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
  2. Форма одежды для активного снегоходного дня:
    • Термобелье (штаны и кофта).
    • Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют.
    • Флисовая кофта или свитер.
    • На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки);.
    • Перчатки и шапка. На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобелье + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
  3. Форма одежды для активного дня на лыжах: Все то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который Вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах Вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок Вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка. Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки.
  4. Комплект запасного нижнего белья.
  5. Тапочки или тёплые носки.
  6. Для похода в баню:
    • Купальник (если он Вам необходим).
    • Сланцы/сандалии спортивные.
  7. Обувь — удобная тёплая обувь без каблуков.
  8. Личные вещи:
    • Средства личной гигиены.
    • Индивидуальная аптечка.
    • Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от Вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда Вы заходите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
  9. Документы:
    • Паспорт.
    • Страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
  10. Деньги — рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
28 фев 2023
В этом туре была с 22.02.2023 по 27.02.2023. Группа была хорошая, экскурсии прекрасно организованы. Посмотрели много красивых мест, узнали много интересного, поели вкусной морской экзотики, жили в хороших условиях. Будем помнить организаторов этого тура. Ребята улыбчивые, отзывчивые, много знают, много могут. Всем СПАСИБО.
Б
11 янв 2023
Тур хороший, если повезёт с погодой и вся программа выполняется. К сожалению, потеря дня на Итурупе (вылететь не смогли по графику) не позволила насладиться полностью программой, а именно, посетить бухту Тихая. Но впечатлений много, в основном, положительные.
П
15 янв 2022
Взял тур «Зимняя неделя на Сахалине и Итурупе». Итог: отдохнул и оторвался по полной. Во-первых, отлично организованы встречи, трансферы, решались внештатные ситуации (самолёт сел в Курилах только на второй день). Во-вторых, вся программа реализована на 100%. А самое главное - яркие гиды, увлечённые, любящие свой остров, всегда готовые рассказать интересную историю и ответить на вопросы. Самые незабываемые места - бухта Тихая, залив Касатки, лавовое плато Янкито, вулкан Баранского. Добавили драйва гонки на снегоходах, релакс в горячих источниках и вкусные крабы с икрою в палатке. В общем, огромное спасибо организаторам тура! Обязательно приеду на Сахалин летом!

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