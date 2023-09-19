Дорога до точки старта

Мы встретимся в 7 утра и отправимся в сторону города Макаров. Летом на машине доедем до подножия хребта с северной стороны, а зимой эту часть пути придется проделать пешком. Отсюда и начинается подъем «в лоб» — на хребет Жданко. По дороге вы услышите рассказы о Сахалине и самом хребте, об истории этого края и его чудесной природе.

Пеший поход

В вашем темпе мы начнем восхождение: в лоб поднимемся на сам хребет (500 метров), а потом 8 км. будем идти по хребту до пика. Живописная тропа ведет вверх-вниз, нагрузки компенсируются прекрасными видами на Охотское море, соседние сопки и хребты, бухту Тихую, мыс Бурунный и, конечно, на сам хребет Жданко. Обязательно будем делать паузы, чтобы запечатлеть эти пейзажи и немного отдохнуть. Покорив пик, отмеченный поклонным крестом, направимся обратно. Важно знать• Стоимость указана за группу 1-3 человека. Если вас больше, то пишите, найдем транспорт повместительнее.

С собой возьмите воду, перекус, ветровку, головной убор, перчатки и обувь с хорошим протектором (придется подняться по канату на невысокую сопку).