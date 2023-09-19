Приглашаю вас посетить Сахалинский Кавказ — именно так часто называют хребет Жданко. Некоторые считают, что он похож на спящего дракона.
Нам предстоит преодолеть непростой путь, однако все затраченные усилия будут сполна вознаграждены — перед вами откроются прекрасные виды на Охотское море, соседние сопки и хребты, бухту Тихую, мыс Бурунный и, конечно, на сам хребет Жданко.
Нам предстоит преодолеть непростой путь, однако все затраченные усилия будут сполна вознаграждены — перед вами откроются прекрасные виды на Охотское море, соседние сопки и хребты, бухту Тихую, мыс Бурунный и, конечно, на сам хребет Жданко.
Ближайшие даты:
6
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янв
7
янв
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13
янв
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14
янв
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20
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21
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Охотское море
- Бухта Тихая
- Мыс Бурунный
- Хребет Жданко
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дорога до точки старта
Мы встретимся в 7 утра и отправимся в сторону города Макаров. Летом на машине доедем до подножия хребта с северной стороны, а зимой эту часть пути придется проделать пешком. Отсюда и начинается подъем «в лоб» — на хребет Жданко. По дороге вы услышите рассказы о Сахалине и самом хребте, об истории этого края и его чудесной природе.
Пеший поход
В вашем темпе мы начнем восхождение: в лоб поднимемся на сам хребет (500 метров), а потом 8 км. будем идти по хребту до пика. Живописная тропа ведет вверх-вниз, нагрузки компенсируются прекрасными видами на Охотское море, соседние сопки и хребты, бухту Тихую, мыс Бурунный и, конечно, на сам хребет Жданко. Обязательно будем делать паузы, чтобы запечатлеть эти пейзажи и немного отдохнуть. Покорив пик, отмеченный поклонным крестом, направимся обратно. Важно знать• Стоимость указана за группу 1-3 человека. Если вас больше, то пишите, найдем транспорт повместительнее.
С собой возьмите воду, перекус, ветровку, головной убор, перчатки и обувь с хорошим протектором (придется подняться по канату на невысокую сопку).
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от Южно-Сахалинска до места подъема
- Услуги одного из лучших проводников острова
- Подача машины после похода
- Фото/видео съемка в т. ч. по возможности с дрона
- Что не входит
- Питание
- Страховка
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Это индивидуальная поездка
- Поэтому заберем у отеля. Чуть позже свяжусь с вами в вотсап
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 сен 2023
В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту.
А
Андрей
5 сен 2023
Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко. Благодаря ему у нас осталась масса приятных моментов, впечатлений и классных фоток с дрона. А Туся приготовила авторский чай и за атмосферной, неторопливой беседой время пролетело незаметно. Смело всем рекомендую этих ребят!
С
Сергей
4 сен 2023
Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
К
Кристина
31 авг 2023
Ходила с ребятами на Жданко. Все было классно организовано, никаких накладок не возникло. Было интересно пообщаться, послушать про Сахалин и про хребет Жданко. Погода подвела, было туманно и сильный ветер, гиды в сложных условиях вели себя абсолютно профессионально, я чувствовала себя в полной безопасности. Однозначно рекомендую поездки с ними!
К
Константин
31 авг 2023
Организаторы на высшем уровне, гид прошедший много вершин сразу обозначил время возврата, но мы успели раньше. Погода не подвела, увидели красивейшие виды Сахалина. На всём пути рассказывают интересные истории. Команда супер всем советую
Т
Татьяна
31 авг 2023
Ездила индивидуально с ними на мыс Птичий. По дороге ребята рассказывали об острове и достопримечательностях. Когда приехали на место, проводник Константин постоянно был со мной. Мы погуляли с ним по мысу Птичий и дошли до мыса Великан (повезло, что был отлив). Туся (Наташа) ждала нас у машины и, когда мы вернулись, накрыла походный стол. На выбор был чай или кофе, нарезка, хлеб и свежие овощи. Голодной не осталась. В целом, все понравилось.
Л
Лиза
30 авг 2023
Любимые Сахалин, Наташа и Костя, привет! Хочу сказать спасибо за мой отпуск) спасибо за шикарные виды и фото с воздуха, индивидуальный подход к путешествию. Никогда не забуду поход на Жданко с Костей, безумно вкусный авторский чай от Наташи и ее рассказы об острове и, конечно, красивый до слез Сахалин! Не прощаюсь!
Т
Татьяна
25 авг 2023
Наше первое восхождение. Мы дошли до вершины, но с погодой не повезло, лишь на немножко частично рассеялся туман. Виды в полном объеме не смогли оценить, проверили себя на выносливость) Сразу скажу, маршрут непростой, то вверх, то вниз, свои силы нужны хорошо оценивать, дойдя до вершины, вам надо самому вернуться еще обратно, спуск обратно нам давался тяжелее. Нас сопровождал гид, давал время на отдых столько, сколько потребуется, все время мониторил погоду, чтобы мы могли вернуться, так как стоял туман и должен был начаться дождь. После восхождения нас ждал горячий чаек и перекус, было очень приятно!!!! Очень позитивные, дружелюбные и открытые ребята! Для тех кто любит горы пробуйте!)))
Е
Елена
24 авг 2023
Эта экскурсия одна из самых лучших на острове. Спасибо организаторам, что дали возможность почувствовать и влюбиться в Сахалин!
t
topa1ova
15 авг 2023
Ребятушки, спасибо вам огромное, что отвезли меня, провели и показали такую невероятную красоту!! 5 лет я мечтала сюда попасть и я сделала это!! Меня переполняют эмоции и я вам искренне благодарна, что помогли реализовать мою мечту!! Будете в Москве, пишите, буду рада встретиться, душевно поболтать и тоже вас вкусно накормлю
J
Julia
8 июля 2023
Путешествие в одиночку. Я просто в восторге от экскурсии с Костей и Натальей от Триотрип Сахалин! Костя оказался прекрасным проводником - компетентным, оживленным и всегда готовым ответить на вопросы. С ним было интересно, информативно и очень душевно! А Наталья - настоящий профи в вождении, благодаря ей движение по маршруту было комфортным даже на перевалах и ухабах. Большое спасибо им обоим за замечательную поездку! Всем на Сахалин!
T
T_Tatitata
14 окт 2022
Спасибо Триотрип Сахалин за эту экскурсию! Я, конечно, видела фото со Жданко, но такой красоты не ожидала увидеть. Отдельная благодарность моему гиду - Косте, который постоянно подбадривал, ждал и рассказывал интересные факты про остров и хребет. Мы дошли до Владимировской, примерно 1/3 всего пути до креста, можно было и до конца дойти, но дорога выматывающая (постоянные подъемы и спуски), поэтому я не рискнула и не пожалела. Отсюда видны Охотское море, хребет и пик Жданко. Теперь, перебирая фотки, я понимаю, что хочу вернуться еще раз)))
K
Ksenia
26 авг 2022
Спасибо гиду Константину за то, что показал нам удивительное место - Хребет Жданко! Прекрасный трек, в меру сложный и очень живописный. Константин всю дорогу подбадривал нас, что придавало сил преодолеть маршрут:) Triotrip Sakh- классные ребята, знающие местность и куда сводить туристов.
П
Павел
21 авг 2022
Ходил 13 августа. Впечатления просто отличные! Водитель и проводник связались со мной за несколько дней, обговорили маршрут и вещи, которые нужно взять с собой. За мной заехали на машине, отвезли к началу тропы. Проводник Константин - опытный, уверенный в себе и надежный походник, который много раз был на этом маршруте. Он сразу предложил, в случае, если мне будет тяжело идти, сообщать ему, чтобы он сбавлял темп и почаще устраивал привалы. Но этого не понадобилось. До конечной точки маршрута (крест на пике Жданко) мы дошли за 4 часа. Обратный путь занял столько же. Время от времени мы устраивали 15-минутные привалы, чтобы отдышаться, выпить воды и перекусить (рекомендую брать с собой примерно 1,5 л воды на человека, и легкий перекус - пирожки, слойки, бутерброды, протеиновые батончики). Погода нас порадовала: виды были изумительные. Обязательно рекомендую взять перчатки и по возможности - треккинговые палки. По окончании похода водитель организовала походный перекус, затем мы заехали в расположенную недалеко бухту Тихая, где полюбовались морем. На обратном пути меня завезли домой. Вообще тур рассчитан примерно на 3-4 человек, поэтому для одного человека ценник недешевый. Но за исключением этого момента все впечатления от похода - самые положительные. Спасибо!
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