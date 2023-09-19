Бухта Тихая – экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 4 экскурсии в категории «Бухта Тихая» в Южно-Сахалинске, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухта тиха + клоковский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000 за всё до 3 чел.
Бухта Тихая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая: эксклюзивный тур в жемчужину Южно-Сахалинска
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии в Бухту Тихая - место, где природа говорит сама за себя
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 2 чел.
Ледопады бухты Тихая
Индивидуальная
8 часов
Ледопады бухты Тихая: эксклюзивная экскурсия в Южно-Сахалинске
Ваша сказочная поездка в бухту Тихая с ледопадами ждёт вас! Уникальная природа и культура Сахалина
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000 за всё до 3 чел.
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
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    туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту.

  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
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    активных и подготовленных людей. Если нет достаточного отлива (и вообще по основной программе), то надо забираться на "сопочки" высотой около 20м при помощи каната, по тропинкам и спускаться по тропинкам/канату. Мы были не готовы к подобным подвигам, поэтому не успели дойти до сфинкса, а дошли только до жилища. Но в целом поездка очень запомнилась.

  • А
    Анна
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
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    фото и видео материала) Вот только мне было сложно подняться на 10-ую сопку по канату. Костя, наш проводник, оказался замечательным человеком, с ним было легко общаться, мы нашли темы для общения, очень интересно рассказывал и отвечал на вопросы. В благодарность за прекрасно проведенный день, пишу этот отзыв и буду рассказывать своим друзьям и знакомым.

  • А
    Андрей
    5 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
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    Благодаря ему у нас осталась масса приятных моментов, впечатлений и классных фоток с дрона. А Туся приготовила авторский чай и за атмосферной, неторопливой беседой время пролетело незаметно. Смело всем рекомендую этих ребят!

  • С
    Сергей
    4 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
  • A
    A
    31 августа 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Замечательная позитивная команда. Ездили в бухту Тихая в августе 2023. Ребята организовали нам экскурсию за один вечер! Отличная четкая организация, невероятная теплота, море позитива, океан красивейших видов. Очень рекомендую ребят наш последний день отпуска стал незабываемым благодаря им. Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    28 августа 2023
    Бухта тиха + клоковский водопад
    Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова
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    благодарности непосредственно нашему гиду, Сергею! Сергей, Вы супер, с Вами было легко, интересно и увлекательно! Замечательно, когда у человека есть чувство юмора, в запасе интересные рассказы! Рекомендую ребят всем, кто планирует путешествие на Сахалин.

  • В
    Виктория
    19 июля 2023
    Бухта Тихая
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет изучить бухту Тихая более подробно, чем предполагается в рамках групповых экскурсий. Вместе с гидом
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    мы прошли по берегу в соседнюю бухту, поднялись на холм и дошли до скалы Сфинкс. Оттуда открывался удивительный вид на бухту и побережье. Также гид рассказал очень много интересных фактов об истории и природе Сахалина, поэтому прогулка вышла очень увлекательной.

  • Я
    Яна
    9 октября 2022
    Бухта тиха + клоковский водопад
    Получили массу хороших эмоций от увиденного! Всё соответствует описанию тура. Комфортный автомобиль. Время в общении с гидом пролетело незаметно. Провести свой день рождения на этой экскурсии было правильным решением!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Бухта Тихая»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Бухта тиха + клоковский водопад
  2. Бухта Тихая
  3. Ледопады бухты Тихая
  4. Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
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Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Бухта Тихая" можно забронировать 4 экскурсии от 18 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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