1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая: эксклюзивный тур в жемчужину Южно-Сахалинска
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии в Бухту Тихая - место, где природа говорит сама за себя
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ледопады бухты Тихая: эксклюзивная экскурсия в Южно-Сахалинске
Ваша сказочная поездка в бухту Тихая с ледопадами ждёт вас! Уникальная природа и культура Сахалина
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконВ августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
- ММарина8 сентября 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
- ААнна8 сентября 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
- ААндрей5 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконВсе было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
- ССергей4 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконОгромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
- AA31 августа 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Замечательная позитивная команда. Ездили в бухту Тихая в августе 2023. Ребята организовали нам экскурсию за один вечер! Отличная четкая организация, невероятная теплота, море позитива, океан красивейших видов. Очень рекомендую ребят наш последний день отпуска стал незабываемым благодаря им. Спасибо!!!
- ЕЕлена28 августа 2023Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова
- ВВиктория19 июля 2023Бухта ТихаяРекомендую эту экскурсию всем, кто хочет изучить бухту Тихая более подробно, чем предполагается в рамках групповых экскурсий. Вместе с гидом
- ЯЯна9 октября 2022Получили массу хороших эмоций от увиденного! Всё соответствует описанию тура. Комфортный автомобиль. Время в общении с гидом пролетело незаметно. Провести свой день рождения на этой экскурсии было правильным решением!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Бухта Тихая»
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