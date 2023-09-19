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активных и подготовленных людей. Если нет достаточного отлива (и вообще по основной программе), то надо забираться на "сопочки" высотой около 20м при помощи каната, по тропинкам и спускаться по тропинкам/канату. Мы были не готовы к подобным подвигам, поэтому не успели дойти до сфинкса, а дошли только до жилища. Но в целом поездка очень запомнилась.