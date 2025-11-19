Для вас — комфортабельный трансфер с водителем, который довезёт куда угодно, будь то переезд между городами, поездка к морю, встреча у аэропорта или праздничное торжество.
Описание трансфер
Автомобиль с водителем Предлагаем вам услуги трансфера:
• Встреча с аэропорта и проводы • Поездки межгород • Выезд к морю • Поездки на весь день • Свадьбы • Почасовая аренда • Экскурсии по разным направлениям Важная информация:Цена указана за трансфер и почасовую оплату.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Цена указана за трансфер и почасовую оплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.